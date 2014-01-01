Озеро Рица, Голубое озеро, Юпшарский каньон, Гагра

Озеро Рица, Голубое озеро, Юпшарский каньон, Гагра
Озеро Рица, Голубое озеро, Юпшарский каньон, Гагра
Озеро Рица, Голубое озеро, Юпшарский каньон, Гагра
Озеро Рица, Голубое озеро, Юпшарский каньон, Гагра
Озеро Рица, Голубое озеро, Юпшарский каньон, Гагра
Озеро Рица, Голубое озеро, Юпшарский каньон, Гагра
Озеро Рица, Голубое озеро, Юпшарский каньон, Гагра
Озеро Рица, Голубое озеро, Юпшарский каньон, Гагра

Что вы увидите 🤩

  • Озеро Рица
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • водопады Мужские слёзы и Женские слёзы
  • Гагра
  • Гагрская колоннада
  • ресторан Гагрипш
  • замок принца Ольденбургского
  • водопад Молочный
  • дача Сталина на озере Рица
  • крепость Абаата
  • рынок в Гагре
Озеро Рица в Абхазии - одно из чудес природы, которое стоит посмотреть обязательно! Чистейшее озеро с прозрачной голубой водой расположилось высоко в горах. Путь к нему пролегает по уникальному Рицинскому заповеднику, где вы увидите красивейший каньон, водопады, древний реликтовый лес и бурные горные реки.
. Выезд из Сочи совершается рано утром, мы пересекаем российско-абхазскую границу и направляемся в Гагру.
Здесь делаем первую остановку у знаменитой гагрской Колоннады, широко известной многим по фильмам и открыточным видам. Недалеко от этого места располагаются развалины древней крепости Абаата (4–5 века), останки христианского храма (6 век) и башню Бестужева-Марлинского (19 век).
Визитной карточкой Гагр является ресторан Гагрипш, который мы посмотрим после посещения крепости Абаата. Вы узнаете, чем славится это здание и в чем его уникальность.
Впереди нас ждет высокогорное озеро Рица. По дороге в это красивейшее место вы сможете полюбоваться прекрасными видами заснеженых вершин Кавказских гор и насладится шумом стремительной горной реки, которая будет сопровождать нас практически на всем пути к озеру.
Пройдя по подвесному мосту через эту горную реку вы сможете ощутить всю ее мощь и напор. Но это будет только началом ярких впечатлений.
Потому что дорога к озеру пролегает через знаменитый Юпшарский каньон, где 400-метровые скалы будут окружать Вас со всех сторон, создавая впечатление, будто Вы находитесь в каменном мешке.
Сумасшедше красивые и живописные виды окружающей природы никого не оставят равнодушными. Два интереснейших водопада «Мужские слезы» и «Молочный водопад» встретятся на нашем пути. Древние тисо-самшитовые деревья добавят в окружающий колорит свою яркую нотку.
Наконец, вашим взорам откроется красивейшее озеро Рица. Никого не оставит равнодушным красота этого сказочного места. Чистейшая бирюзовая вода, пушистые горы и голубое небо — такое можно увидеть только в Абхазии.
Красота Рицы не оставит никого равнодушным. Ведь не зря сам Сталин выбрал это место для одной из своих дач. Именно туда мы направимся после остановки на смотровой площадке озера. Вы сможете увидеть озеро с противоположной стороны. И считайте, что вам крупно повезло. Ведь для групповых экскурсий дача Сталина закрыта.
Вы сможете погулять по дому и послушать интереснейший рассказ об этом историческом месте. На обратном пути вас ждет еще одно уникальное место — молочный водопад.
Насладившись видами водопада и озера, мы отправимся в обратный путь. Нас ждет Голубое озеро.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
15 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги трансфера и гида
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Рицинский национальный парк - 350 руб. /чел.
Место начала и завершения
Ваш отель в Адлере или Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в удобное вам время
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно, в удобное вам время

Татьяна С.
Татьяна С.
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