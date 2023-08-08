Что вас ожидает:

На высоте 600 метров над уровнем моря вы посетите общественно-культурный центр «Галактика», стилизованный под космос и оснащенный аквапарком, боулингом и музеем робототехники и космонавтики. Поднявшись на канатной дороге к высоте 1440 метров, вы окажетесь на отметке под названием Псехако, где расположена выставка горной техники. Далее вы подниметесь на отметку в 1660 метров к приюту «Пихтовый», где вас ожидает не меньшее количество развлечений!

Горно-туристический центр «Газпром»

По приезду в Горно-туристический центр «Газпром» на высоте 545 метров над уровнем моря вы посетите общественно-культурный центр «Галактика», стилизованный под космос и оснащенный аквапарком, боулингом и музеем космонавтики. После чего, с нижней станции Газпром Лаура, поднимаемся на высоту 1440 метров, где располагается Приют Псехако и гостиничный комплекс «Поляна 1389». Уютные деревянные домики очень органично вписываются в окружающий их горный ландшафт.

Комплекс «Поляна 1389» — наследие Зимней Олимпиады-2014. Во время Игр здесь находилась Олимпийская деревня, где проживали спортсмены со всего мира. Позже здания модернизировали для круглогодичного отдыха в горах. Помимо комплекса, на данной отметке находится кольцевая открытая кресельная канатная дорога прогулочного типа, на которой можно прокатиться неограниченное количество раз и насладиться прекрасными видами горной местности.

Далее наш подъём будет на высоту 1600 метров, к горному приюту «Пихтовый». Канатная дорога проходит над лыжно-биатлонным комплексом «Лаура». Во время XXII Зимней Олимпиады (2014) здесь проходили все соревнования по лыжным гонкам и биатлону. Название «Пихтовый» связано с тем, что склон Лаура расположен на южной стороне, в окружении хвойных лесов. От приюта «Пихтовой» начинаются популярные летние туристические тропы в Кавказский биосферный заповедник. Именно на этой отметке вам представится уникальная возможность встретить закат в горах и запечатлеть этот приятный момент на долгую память.

Красная Поляна и Роза Хутор

По ходу следования маршрута мы сделаем несколько остановок на смотровых площадках Ахцу и Ахштырский каньон, а также заедем к минеральному источнику Нарзан, где вы сможете набрать лечебной воды, обогащенной железом, и посетим медовую пасеку с дегустацией Краснополянского меда. Также посетим курорт Красная Поляна, где во время Олимпиады находился главный Медиацентр, благодаря которому данный курорт стал известен всему миру.

После этого мы отправимся к не менее известному курорту Роза Хутор, который многие по достоинству сравнивают с Швейцарским курортом Куршевель, где посетим центральную площадь, на которой находится красивейшая Ратуша с часами, у которой так любят фотографироваться гости курорта.

Олимпийский парк

По окончанию экскурсии, для полного погружения в атмосферу Наследия Олимпиады, мы заедем в Олимпийский парк, находящийся в прибрежном кластере Имеретинской низменности. Здесь вы увидите шоу Поющих Фонтанов на медальной площади, где проходило награждение призеров соревнований.

Путь к вершинам «Газпром» никого не оставит равнодушным, особенно если вы отдыхаете с детьми!

Важная информация: