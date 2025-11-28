Вас ждёт однодневное приключение по стране контрастов — самобытной и гостеприимной Апсны. На комфортабельном микроавтобусе вы отправитесь по самым красивым местам Страны Души.
В компании топовых гидов увидите величественный Юпшарский каньон, восхититесь красотой Рицы и зарядитесь спокойствием Нового Афона. Будет красиво!
Описание экскурсии
Страна Души
На комфортабельном микроавтобусе мы отправимся в путешествие по загадочной Апсны — Стране Души. Горный воздух, чистейшее море, древние храмы и разрушенная инфраструктура. Здесь царит колорит прошлого века в сочетании с удивительной красоты природой.
Маршрут прогулки
- Знакомство с Гагрой — увидим знаменитую Колоннаду, зимний театр принца Одельбургского и Приморский парк
- Традиционные дегустации в винном погребе, сыроварне и пасеке
- Мандариновый сад, где вы сможете погулять, пофотографироваться и приобрести мандарины по приятной цене (с ноября по март)
- Голубое озеро — нерукотворное чудо Абхазии
- Водопады «Девичьи слёзы» — романтичное место, связанное с легендой о трагической любви (осмотр из автобуса)
- Юпшарский каньон — завораживающе прекрасный памятник горной природы (без остановки).
- Чабгарский карниз — место, где захватывает дух (осмотр из автобуса)
- Горное озеро Рица — «жемчужина» Абхазии ледниково-тектонического происхождения
- Новый Афон — город в джунглях с древнейшими храмами. Тихий, фантастический и с невероятной энергетикой
- Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь и храм Святого Пантелеймона
- Рукотворный водопад — уголок природы, созданный человеком
- Храм Симона Кананита (9 век) — здесь, по преданию, был погребён святой апостол
- Заброшенная станция Псырцха — мистическое место, расположенное на вечнозелёном озере
- Приморский парк
- Новоафонская пещера вместо экскурсии по Новому Афону (в дни, когда она открыта)
- Купание в море — мы насладимся тёплой водой и проведём время в живописном месте (в летний период, с 15 июня)
Организационные детали
- Путешествие проходит на комфортабельных микроавтобусах Mercedes Sprinter
- Экскурсию проведет гид-представитель нашей команды
- Заберём вас от остановки из Адлера и посёлка Сириус (заранее договоримся о точке встречи) и привезём обратно после экскурсии
- Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места проживания путешественников
- В программе предполагается посещение дегустаций сыра, мёда и вина
- В летнее время стоит взять с собой купальные принадлежности. Не забудьте воду и головные уборы.
- Возьмите с собой наличные деньги. В Абхазии роуминг — подключите его заранее, чтобы оставаться на связи
Дополнительные расходы
- Экологический сбор — 700 ₽/взрослый, 200 ₽/детский до 12 лет. Дети до 6 лет включительно бесплатно
- Обед на озере Рица — средний чек 1000-1500 ₽
По желанию можно посетить дополнительные объекты:
- Молочный водопад и смотровая «Птичий клюв» (в тёплое время года) +300₽
- Лыхны +300 ₽
- Дача Сталина +300 ₽
- Зиплайн над рекой Бзыбь +1000 ₽
- Новоафонская пещера +700 ₽ (расписание и время работы уточните при бронировании, т. к. оно может меняться)
Пересечение границы
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
ежедневно в 06:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Адлер/птг Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леся — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 2780 туристов
Я — гид-организатор экскурсий и туров по самым красивым местам Сочи и Абхазии. Вместе с командой отбираем для вас лучшие маршруты — с учётом цены и, самое главное, качества. За семь лет работы в сочинском туризме хорошо знаю, куда и с кем вас отправить, чтобы вы получили незабываемые впечатления и захотели вернуться!
