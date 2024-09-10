Г Галина Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов Были на обзорной экскурсии с Ириной. Великолепно организованная экскурсия, интересный рассказ, нет ощущения заученного текста. непринужденный рассказ, много нового и нестандартного. Отличный вариант для первого знакомства с городом

Д Даниил Архангельск и его удивительные окрестности Большое счастье было попасть на экскурсию, брали за день до прилета в Архангельск и данный вариант был единственным, посетили по запросу Северодвинск и его окрестности, Любовь очень приятный собеседник, всегда расскажет на любую тему, если попросить. Смело рекомендуем!

Е Екатерина Архангельск и его удивительные окрестности читать дальше города, но и увидеть, какими эти места были раньше благодаря большому дополнительному иллюстративному материалу от экскурсовода. Любовь показала нам все, что было можно, и даже организовала посещение музея, за что отдельное спасибо! Спасибо большое за экскурсию по городу Архангельску и его окрестностям! Нам удалось не только узнать много интересных фактов, узнать историю

А Александр Архангельск и его удивительные окрестности Благодарим Любовь за экскурсию! Познавательно,интересно, комфортно. Приятно путешествовать с увлечённым,грамотным и интересным гидом,любящим свой город.

Е Екатерина Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов Отличная и познавательная экскурсия. С нами была гид Ольга - очень приятная в общении и любящая свой город девушка. Узнали много всего интересного об Архангельске, посетили самые значимые места города и послушали занимательные истории. Экскурсия пешеходно-автомобильная, все было с комфортом.