4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск: История и природа
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
8 окт в 10:00
9 окт в 10:00
7 200₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
Завтра в 10:00
3 окт в 10:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешая обзорная экскурсия по центру Архангельска
Увидеть главные места города и услышать его славную историю
Начало: В районе улицы Садовая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина10 сентября 2024Были на обзорной экскурсии с Ириной. Великолепно организованная экскурсия, интересный рассказ, нет ощущения заученного текста. непринужденный рассказ, много нового и нестандартного. Отличный вариант для первого знакомства с городом
- ДДаниил24 августа 2024Большое счастье было попасть на экскурсию, брали за день до прилета в Архангельск и данный вариант был единственным, посетили по запросу Северодвинск и его окрестности, Любовь очень приятный собеседник, всегда расскажет на любую тему, если попросить. Смело рекомендуем!
- ЕЕкатерина20 августа 2024Спасибо большое за экскурсию по городу Архангельску и его окрестностям! Нам удалось не только узнать много интересных фактов, узнать историю
- ААлександр15 августа 2024Благодарим Любовь за экскурсию! Познавательно,интересно, комфортно. Приятно путешествовать с увлечённым,грамотным и интересным гидом,любящим свой город.
- ЕЕкатерина22 июля 2024Отличная и познавательная экскурсия. С нами была гид Ольга - очень приятная в общении и любящая свой город девушка. Узнали много всего интересного об Архангельске, посетили самые значимые места города и послушали занимательные истории. Экскурсия пешеходно-автомобильная, все было с комфортом.
- ИИрина26 сентября 2023Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Успенский Собор»
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