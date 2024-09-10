Экскурсии в Успенский собор Архангельска

Найдено 3 экскурсии в категории «Успенский Собор» в Архангельске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Архангельск и его удивительные окрестности
На машине
17 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск: История и природа
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
8 окт в 10:00
9 окт в 10:00
7 200 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
На машине
На микроавтобусе
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
Завтра в 10:00
3 окт в 10:00
7 800 за всё до 3 чел.
Пешая обзорная экскурсия по центру Архангельска
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешая обзорная экскурсия по центру Архангельска
Увидеть главные места города и услышать его славную историю
Начало: В районе улицы Садовая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    10 сентября 2024
    Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
    Были на обзорной экскурсии с Ириной. Великолепно организованная экскурсия, интересный рассказ, нет ощущения заученного текста. непринужденный рассказ, много нового и нестандартного. Отличный вариант для первого знакомства с городом
    Были на обзорной экскурсии с Ириной. Великолепно организованная экскурсия, интересный рассказ, нет ощущения заученного текста. непринужденныйБыли на обзорной экскурсии с Ириной. Великолепно организованная экскурсия, интересный рассказ, нет ощущения заученного текста. непринужденныйБыли на обзорной экскурсии с Ириной. Великолепно организованная экскурсия, интересный рассказ, нет ощущения заученного текста. непринужденныйБыли на обзорной экскурсии с Ириной. Великолепно организованная экскурсия, интересный рассказ, нет ощущения заученного текста. непринужденный
  • Д
    Даниил
    24 августа 2024
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Большое счастье было попасть на экскурсию, брали за день до прилета в Архангельск и данный вариант был единственным, посетили по запросу Северодвинск и его окрестности, Любовь очень приятный собеседник, всегда расскажет на любую тему, если попросить. Смело рекомендуем!
  • Е
    Екатерина
    20 августа 2024
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Спасибо большое за экскурсию по городу Архангельску и его окрестностям! Нам удалось не только узнать много интересных фактов, узнать историю
    читать дальше

    города, но и увидеть, какими эти места были раньше благодаря большому дополнительному иллюстративному материалу от экскурсовода. Любовь показала нам все, что было можно, и даже организовала посещение музея, за что отдельное спасибо!

  • А
    Александр
    15 августа 2024
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Благодарим Любовь за экскурсию! Познавательно,интересно, комфортно. Приятно путешествовать с увлечённым,грамотным и интересным гидом,любящим свой город.
  • Е
    Екатерина
    22 июля 2024
    Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
    Отличная и познавательная экскурсия. С нами была гид Ольга - очень приятная в общении и любящая свой город девушка. Узнали много всего интересного об Архангельске, посетили самые значимые места города и послушали занимательные истории. Экскурсия пешеходно-автомобильная, все было с комфортом.
    Отличная и познавательная экскурсия. С нами была гид Ольга - очень приятная в общении и любящаяОтличная и познавательная экскурсия. С нами была гид Ольга - очень приятная в общении и любящаяОтличная и познавательная экскурсия. С нами была гид Ольга - очень приятная в общении и любящаяОтличная и познавательная экскурсия. С нами была гид Ольга - очень приятная в общении и любящаяОтличная и познавательная экскурсия. С нами была гид Ольга - очень приятная в общении и любящаяОтличная и познавательная экскурсия. С нами была гид Ольга - очень приятная в общении и любящая
  • И
    Ирина
    26 сентября 2023
    Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
    Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤
    Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Успенский Собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Архангельск и его удивительные окрестности
  2. Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
  3. Пешая обзорная экскурсия по центру Архангельска
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Остров Ягры
  3. Холмогоры
  4. Гостиный Двор
  5. Северная Двина
  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Проспект Чумбарова-Лучинского
  9. Свято-Никольский храм
  10. Мыс Пур-Наволок
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в октябре 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Успенский Собор" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 7 800. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Архангельске на 2024 год по теме «Успенский Собор», 24 ⭐ отзыва, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам