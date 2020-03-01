Алексей проводит ещё 3 экскурсии

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Знакомство с Арзамасом

В старину город был похож на монастырь: в нем было около тридцати церквей и четыре монашеских обители. Церковная архитектура Арзамаса поразительна тем, что здесь возводились такие сооружения, перед которыми даже московские церкви этого же периода казались провинциальными. Вы посетите самые красивые действующие арзамасские храмы и монастыри, а также знаковые православные места. Мы поговорим об арзамасцах, оставивших яркий след в истории города и украсивших его: купцах-ктиторах, мастерах-умельцах, живописцах, архитекторах и простых горожанах, внесших посильную копейку на храмоздание и благотворительность. Отличным дополнением к экскурсии станет посещение единственного в России музея Русского Патриаршества, расположенного на Соборной площади Арзамаса.

Знаковые объекты города

главная достопримечательность города — Воскресенский собор (в летний период), который «по общему облику и прекрасным пропорциям не имеет себе равного среди классических церквей Москвы и может идти в сравнение лишь с петербургскими соборами Стасова». Уникальные росписи храма, построенного в честь победы русского оружия над Наполеоном, его масштаб и величие, позолоченный искусной резьбы иконостас и древнейшая в Арзамасе икона «Воскресение Христово» оставят неизгладимое впечатление;

(в летний период), который «по общему облику и прекрасным пропорциям не имеет себе равного среди классических церквей Москвы и может идти в сравнение лишь с петербургскими соборами Стасова». Уникальные росписи храма, построенного в честь победы русского оружия над Наполеоном, его масштаб и величие, позолоченный искусной резьбы иконостас и древнейшая в Арзамасе икона «Воскресение Христово» оставят неизгладимое впечатление; церковь Живоносного источника , которая в зимний период выполняет функции кафедрального собора, откуда переносят сюда главную святыню арзамасской земли — животворящий Крест Господень ( XVII в.);

, которая в зимний период выполняет функции кафедрального собора, откуда переносят сюда главную святыню арзамасской земли — животворящий Крест Господень ( в.); территория древнейшей обители — мужского Спасского монастыря, а также действующий Николаевский женский монастырь с чудотворными иконами;

— мужского Спасского монастыря, а также действующий Николаевский женский монастырь с чудотворными иконами; подворье Серафимо-Дивеевского монастыря — некогда самый крупный приходской храмовый комплекс дореволюционного Арзамаса, удивившего своей обширностью самого епископа Иеремию;

— некогда самый крупный приходской храмовый комплекс дореволюционного Арзамаса, удивившего своей обширностью самого епископа Иеремию; памятник патриарху Сергию Страгородскому;

Сергию Страгородскому; огромный сельский храм Смоленской иконы Божьей Матери в Выездном с сохранившимися интерьерами.

Православное наследие Дивеево

Дивеевская обитель известна всему православному миру. Именно здесь, на некогда языческой земле, по преданию, сама Божия Матерь выбрала себе Четвёртый Удел. Рядом, в знаменитом Саровском монастыре, подвизался один из самых любимых в народе старцев, будущий православный святой Серафим Саровский — духовный покровитель Дивеева. Вы посетите Казанскую церковь, давшую начало Дивеевскому монастырю. На экскурсии я расскажу вам, почему Серафим говорил про нее: «такой будет храм, какого и нет подобного». В программе будет Троицкий собор, в котором покоятся мощи батюшки Серафима и Благовещенский собор, строительство которого предсказал старец. Также вы сможете пройти по Святой Канавке и побывать у источника матушки Александры, чтобы набрать воды и окунуться.