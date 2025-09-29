Индивидуальная
От купцов до крафта: история, пивная дегустация + гастроужин (18+)
Прочувствовать Барнаул через его вкусы - традиционные и креативные (всё включено)
Начало: На улице Максима Горького
29 сен в 16:00
16 окт в 16:00
от 5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Барнаул: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Барнаула, где выплавляли серебро и производили моторы для танков. Узнайте больше о купеческой эпохе и известных жителях
Начало: У стадиона «Динамо»
Завтра в 09:30
25 сен в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
«Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест
Погрузитесь в мир сибирского Петербурга, гуляя по Барнаулу с интерактивным гидом. Узнайте, как архитектура столицы оживает в сибирских улицах
Начало: На Демидовской площади
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
750 ₽ за человека
