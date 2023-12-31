Алтайский Новый год: мини-тур с праздничной вечерней программой

Увидеть лебедей, покататься на снегоходе и побывать на родине В.М. Шукшина

Описание
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Приглашаем провести самую волшебную ночь в году на Алтае! Будем жить на уютной базе отдыха в посёлке Артыбаш, расположенном на Телецком озере.

Мы позаботились о том, чтобы встреча Нового года прошла незабываемо, поэтому приготовили насыщенную развлекательную программу.

Всего за 3 дня успеем подняться на гору Пикет и насладиться видами на Катунь, увидеть Каменный залив, покататься на лыжах и снегоходах и полюбоваться лебедями на озере Светлом.
Алтайский Новый год: мини-тур с праздничной вечерней программой
Алтайский Новый год: мини-тур с праздничной вечерней программой
Алтайский Новый год: мини-тур с праздничной вечерней программой
Алтайский Новый год: мини-тур с праздничной вечерней программой
Алтайский Новый год: мини-тур с праздничной вечерней программой
Алтайский Новый год: мини-тур с праздничной вечерней программой
Алтайский Новый год: мини-тур с праздничной вечерней программой
Алтайский Новый год: мини-тур с праздничной вечерней программой
Ближайшие даты:
31
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Наше путешествие больше автомобильное, чем пешее, и основную часть маршрута мы проедем на машине. Однако очень важно, чтобы во время пеших прогулок вы чувствовали себя комфортно и не замерзли. Обязательно берите с собой удобную теплую обувь с хорошей подошвой (лучше треккинговые ботинки), теплую куртку с ветрозащитными штанами, варежки и шерстяные носки. Пригодятся также палки для ходьбы, туристическая сидушка и солнцезащитные очки. А еще не забудьте паспорт и медицинский полис ОМС.

Старт и финиш — в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родины В. М. Шукшина. Если улетаете из Горно-Алтайска, то не попадаете на Лебединое озеро.

Программа тура по дням

1 день

Село Сростки, переезд в Артыбаш и встреча Нового года

Встретимся в 07:00 в аэропорту Барнаула, в 07:30 на автовокзале или в аэропорту Горно-Алтайска в 13:00 и первым делом едем в село Сростки — на родину известного советского режиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина. Поднимемся на гору Пикет, откуда открывается вид на Катунь и Бабырган. Эта вершина помогает определить погоду.

Затем держим путь в Артыбаш — посёлок на Телецком озере, который пользуется популярностью среди путешественников, потому что здесь много уютных туристических баз и фантастическая алтайская природа. Заселимся и отдохнём перед ночью чудес.

Вечером встречаем Новый год! Вас ждут банкет, развлекательная программа с конкурсами и призами. Диджей, ведущие и хорошая компания подарят вам незабываемый праздник.

Село Сростки, переезд в Артыбаш и встреча Нового годаСело Сростки, переезд в Артыбаш и встреча Нового годаСело Сростки, переезд в Артыбаш и встреча Нового годаСело Сростки, переезд в Артыбаш и встреча Нового года
2 день

Активности на Телецком озере

После завтрака мы отправимся на пешую прогулку на гору Тилан-Туу. Перед нами откроется невероятный вид! Вы увидите два села, озеро и окрестные горы. С высоты птичьего полёта можно рассмотреть исток реки Бии, единственной реки, которая берет начало из Телецкого озера.

Вечером прогуляемся вдоль Третьей речки и дойдём до замёрзших водопадов. Благодаря искусственному освещению они выглядят особенно величественно и волшебно. Любители активного отдыха, ликуйте! Для вас будет организован трансфер до горнолыжного курорта «Телецкий» и до пункта проката снегоходов. Новички смогут позаниматься с инструктором, а опытные лыжники самостоятельно покатаются по живописным трассам.

Затем вас ждёт путешествие на снегоходах по льду Телецкого озера! Полюбуемся Каменным заливом, с которым связано множество историй и легенд. Если водоём не замёрзнет, то эта активность мы заменим на аналогичную.

Активности на Телецком озереАктивности на Телецком озереАктивности на Телецком озереАктивности на Телецком озере
3 день

Озеро Светлое и возвращение в Барнаул

Вот и подошло к концу наше небольшое путешествие. С утра отправимся в обратный путь. По дороге остановимся у озера Светлого, куда на зимовку прилетают лебеди. На закате пейзаж выглядит особенно романтично! Понаблюдать за птицами можно подняться на смотровую площадку.

До аэропорта Горно-Алтайска доберёмся к 14:00. В Барнаул прибудем около 20:00, высадим вас у автовокзала. До новых встреч!

Озеро Светлое и возвращение в БарнаулОзеро Светлое и возвращение в БарнаулОзеро Светлое и возвращение в БарнаулОзеро Светлое и возвращение в Барнаул

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Барнаула, 07:00. Автовокзал Барнаула, 07:30. Аэропорт Горно-Алтайска, 13:00
Завершение: Барнаул, ориентировочно 20:00. Аэропорт Горно-Алтайска, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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