Приглашаем провести самую волшебную ночь в году на Алтае! Будем жить на уютной базе отдыха в посёлке Артыбаш, расположенном на Телецком озере. Мы позаботились о том, чтобы встреча Нового года прошла незабываемо, поэтому приготовили насыщенную развлекательную программу. Всего за 3 дня успеем подняться на гору Пикет и насладиться видами на Катунь, увидеть Каменный залив, покататься на лыжах и снегоходах и полюбоваться лебедями на озере Светлом.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Наше путешествие больше автомобильное, чем пешее, и основную часть маршрута мы проедем на машине. Однако очень важно, чтобы во время пеших прогулок вы чувствовали себя комфортно и не замерзли. Обязательно берите с собой удобную теплую обувь с хорошей подошвой (лучше треккинговые ботинки), теплую куртку с ветрозащитными штанами, варежки и шерстяные носки. Пригодятся также палки для ходьбы, туристическая сидушка и солнцезащитные очки. А еще не забудьте паспорт и медицинский полис ОМС.

Старт и финиш — в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родины В. М. Шукшина. Если улетаете из Горно-Алтайска, то не попадаете на Лебединое озеро.