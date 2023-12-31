Увидеть лебедей, покататься на снегоходе и побывать на родине В.М. Шукшина
Мы позаботились о том, чтобы встреча Нового года прошла незабываемо, поэтому приготовили насыщенную развлекательную программу.
Всего за 3 дня успеем подняться на гору Пикет и насладиться видами на Катунь, увидеть Каменный залив, покататься на лыжах и снегоходах и полюбоваться лебедями на озере Светлом.
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Описание
Организационные детали
Наше путешествие больше автомобильное, чем пешее, и основную часть маршрута мы проедем на машине. Однако очень важно, чтобы во время пеших прогулок вы чувствовали себя комфортно и не замерзли. Обязательно берите с собой удобную теплую обувь с хорошей подошвой (лучше треккинговые ботинки), теплую куртку с ветрозащитными штанами, варежки и шерстяные носки. Пригодятся также палки для ходьбы, туристическая сидушка и солнцезащитные очки. А еще не забудьте паспорт и медицинский полис ОМС.
Старт и финиш — в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родины В. М. Шукшина. Если улетаете из Горно-Алтайска, то не попадаете на Лебединое озеро.
Программа тура по дням
Село Сростки, переезд в Артыбаш и встреча Нового года
Встретимся в 07:00 в аэропорту Барнаула, в 07:30 на автовокзале или в аэропорту Горно-Алтайска в 13:00 и первым делом едем в село Сростки — на родину известного советского режиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина. Поднимемся на гору Пикет, откуда открывается вид на Катунь и Бабырган. Эта вершина помогает определить погоду.
Затем держим путь в Артыбаш — посёлок на Телецком озере, который пользуется популярностью среди путешественников, потому что здесь много уютных туристических баз и фантастическая алтайская природа. Заселимся и отдохнём перед ночью чудес.
Вечером встречаем Новый год! Вас ждут банкет, развлекательная программа с конкурсами и призами. Диджей, ведущие и хорошая компания подарят вам незабываемый праздник.
Активности на Телецком озере
После завтрака мы отправимся на пешую прогулку на гору Тилан-Туу. Перед нами откроется невероятный вид! Вы увидите два села, озеро и окрестные горы. С высоты птичьего полёта можно рассмотреть исток реки Бии, единственной реки, которая берет начало из Телецкого озера.
Вечером прогуляемся вдоль Третьей речки и дойдём до замёрзших водопадов. Благодаря искусственному освещению они выглядят особенно величественно и волшебно. Любители активного отдыха, ликуйте! Для вас будет организован трансфер до горнолыжного курорта «Телецкий» и до пункта проката снегоходов. Новички смогут позаниматься с инструктором, а опытные лыжники самостоятельно покатаются по живописным трассам.
Затем вас ждёт путешествие на снегоходах по льду Телецкого озера! Полюбуемся Каменным заливом, с которым связано множество историй и легенд. Если водоём не замёрзнет, то эта активность мы заменим на аналогичную.
Озеро Светлое и возвращение в Барнаул
Вот и подошло к концу наше небольшое путешествие. С утра отправимся в обратный путь. По дороге остановимся у озера Светлого, куда на зимовку прилетают лебеди. На закате пейзаж выглядит особенно романтично! Понаблюдать за птицами можно подняться на смотровую площадку.
До аэропорта Горно-Алтайска доберёмся к 14:00. В Барнаул прибудем около 20:00, высадим вас у автовокзала. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Барнаула, 07:00. Автовокзал Барнаула, 07:30. Аэропорт Горно-Алтайска, 13:00Завершение: Барнаул, ориентировочно 20:00. Аэропорт Горно-Алтайска, 14:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.