Встретиться с «Глазами Катуни», пройти по навесному мосту на остров и прокатиться по Чуйскому тракту
Самые отважные смогут искупаться в чистейших природных ваннах, вода в которых переливается сине-голубыми оттенками, и согреться в бане.
Прокатимся по Чуйскому тракту в сопровождении заснеженных вершин и елей, заглянем в пещеры и пройдёмся по навесному мосту к острову Патмос. Желающие смогут испытать бурю восторга, прокатившись по склонам горнолыжного курорта Манжерок.
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дек
янв
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7-ми лет.
Программа тура по дням
Манжерок, пещеры и горные хребты
Встречаемся в Горно-Алтайске, Барнауле или Бийске — по договорённости.
Сегодня отправимся на курорт Манжерок, заедем в Тавдинские пещеры, где прогуляемся по извилистым ходам и насладимся видом с высоты, и остановимся у Камышлинского водопада. К вечеру разместимся на турбазе и отдохнём.
Остров с храмом посреди Катуни, Чемальская ГЭС и Долина горных духов
Сегодня отправимся на остров Патмос, на котором располагается православный храм. Чтобы попасть туда, пройдёмся по подвесному мосту. Здесь получаются восхитительные фотографии! Далее прогуляемся по тропе вдоль Катуни до Чемальской ГЭС, в Долине горных духов, полюбуемся водопадом Че-Чкыш и панорамой долины реки.
К вечеру вернёмся в гостиницу.
По Чуйскому тракту через перевалы или горнолыжный курорт
Приготовьтесь наблюдать из окна восхитительные пейзажи одной из самых красивых дорог в мире. По Чуйскому тракту доедем до Семинского перевала и Чике-Таман. Посмотрим на Ильгуменские пороги и место слияния Чуи и Катуни.
Второй вариант — катание на горнолыжном курорте Манжерок (аренда оборудования за доплату).
Голубые озёра с баней
Сегодня посетим уникальное место, доступное только в холодное время года — Голубые озёра «Глаза Катуни». Они открываются в конце осени, когда уровень воды в реке падает. Здесь на берегу есть баня, в которой можно погреться, а затем нырнуть в прозрачную воду!
Отъезд
Возвращение в Бийск, Барнаул и Горно-Алтайск.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- г. Барнаул / г. Бийск / г. Горно-Алтайск (точное место и время во всех городах сообщит организатор после бронирования)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.