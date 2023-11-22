Бело-голубая сказка Алтая

Встретиться с «Глазами Катуни», пройти по навесному мосту на остров и прокатиться по Чуйскому тракту

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Зимой на Алтае открываются недоступные в другое время года локации, одно из них — Голубые озёра «Глаза Катуни» — мы с вами посетим.

Самые отважные смогут искупаться в чистейших природных ваннах, вода в которых переливается сине-голубыми оттенками, и согреться в бане.

Прокатимся по Чуйскому тракту в сопровождении заснеженных вершин и елей, заглянем в пещеры и пройдёмся по навесному мосту к острову Патмос. Желающие смогут испытать бурю восторга, прокатившись по склонам горнолыжного курорта Манжерок.
Бело-голубая сказка Алтая
Бело-голубая сказка Алтая
Бело-голубая сказка Алтая
Бело-голубая сказка Алтая
Бело-голубая сказка Алтая
Бело-голубая сказка Алтая
Бело-голубая сказка Алтая
Бело-голубая сказка Алтая
Бело-голубая сказка Алтая
Бело-голубая сказка Алтая
Бело-голубая сказка Алтая
Бело-голубая сказка Алтая
Бело-голубая сказка Алтая
Бело-голубая сказка Алтая
Бело-голубая сказка Алтая
Ближайшие даты:
22
ноя
13
дек
3
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7-ми лет.

Программа тура по дням

1 день

Манжерок, пещеры и горные хребты

Встречаемся в Горно-Алтайске, Барнауле или Бийске — по договорённости.

Сегодня отправимся на курорт Манжерок, заедем в Тавдинские пещеры, где прогуляемся по извилистым ходам и насладимся видом с высоты, и остановимся у Камышлинского водопада. К вечеру разместимся на турбазе и отдохнём.

Манжерок, пещеры и горные хребтыМанжерок, пещеры и горные хребтыМанжерок, пещеры и горные хребтыМанжерок, пещеры и горные хребты
2 день

Остров с храмом посреди Катуни, Чемальская ГЭС и Долина горных духов

Сегодня отправимся на остров Патмос, на котором располагается православный храм. Чтобы попасть туда, пройдёмся по подвесному мосту. Здесь получаются восхитительные фотографии! Далее прогуляемся по тропе вдоль Катуни до Чемальской ГЭС, в Долине горных духов, полюбуемся водопадом Че-Чкыш и панорамой долины реки.

К вечеру вернёмся в гостиницу.

Остров с храмом посреди Катуни, Чемальская ГЭС и Долина горных духовОстров с храмом посреди Катуни, Чемальская ГЭС и Долина горных духовОстров с храмом посреди Катуни, Чемальская ГЭС и Долина горных духовОстров с храмом посреди Катуни, Чемальская ГЭС и Долина горных духов
3 день

По Чуйскому тракту через перевалы или горнолыжный курорт

Приготовьтесь наблюдать из окна восхитительные пейзажи одной из самых красивых дорог в мире. По Чуйскому тракту доедем до Семинского перевала и Чике-Таман. Посмотрим на Ильгуменские пороги и место слияния Чуи и Катуни.

Второй вариант — катание на горнолыжном курорте Манжерок (аренда оборудования за доплату).

По Чуйскому тракту через перевалы или горнолыжный курортПо Чуйскому тракту через перевалы или горнолыжный курортПо Чуйскому тракту через перевалы или горнолыжный курортПо Чуйскому тракту через перевалы или горнолыжный курортПо Чуйскому тракту через перевалы или горнолыжный курорт
4 день

Голубые озёра с баней

Сегодня посетим уникальное место, доступное только в холодное время года — Голубые озёра «Глаза Катуни». Они открываются в конце осени, когда уровень воды в реке падает. Здесь на берегу есть баня, в которой можно погреться, а затем нырнуть в прозрачную воду!

Голубые озёра с банейГолубые озёра с банейГолубые озёра с банейГолубые озёра с баней
5 день

Отъезд

Возвращение в Бийск, Барнаул и Горно-Алтайск.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
г. Барнаул / г. Бийск / г. Горно-Алтайск (точное место и время во всех городах сообщит организатор после бронирования)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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