Это горнолыжный тур — мы катаемся 4 дня из шести и за это время побываем сразу на двух горнолыжных курортах, так что лучше берите горные лыжи или сноуборды с собой, чтобы не пришлось подбирать их на месте в прокате (прокат инвентаря везде будет, но свое всегда удобнее). Не забудьте захватить горнолыжную маску и балаклаву — они защитят вас от снега и ветра. Еще возьмите купальники/плавки, полотенца и шлепки — вечером четвертого дня нас ждет организованная баня. По желанию баню можно заказать и в другие дни.