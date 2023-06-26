Два горнолыжных курорта Сибири: Шерегеш и Телецкий

Покатаемся на горных лыжах или сноубордах и промчимся на снегоходах по озеру

Это активное приключение для тех, кто давно мечтал покататься в горах. Мы проведем 4 дня на двух горнолыжных курортах — Телецкий и Шерегеш.

Даже если вы раньше никогда не стояли на сноуборде, опытный инструктор вам все покажет и поможет освоить базовую технику. А после катания расслабимся в бане с вениками и ледяной купелью.
Два горнолыжных курорта Сибири: Шерегеш и Телецкий
Два горнолыжных курорта Сибири: Шерегеш и Телецкий
Два горнолыжных курорта Сибири: Шерегеш и Телецкий
Два горнолыжных курорта Сибири: Шерегеш и Телецкий
Два горнолыжных курорта Сибири: Шерегеш и Телецкий
Два горнолыжных курорта Сибири: Шерегеш и Телецкий
Два горнолыжных курорта Сибири: Шерегеш и Телецкий
Два горнолыжных курорта Сибири: Шерегеш и Телецкий
Ближайшие даты:
15
янв
29
янв
12
фев
12
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Организационные детали

Это горнолыжный тур — мы катаемся 4 дня из шести и за это время побываем сразу на двух горнолыжных курортах, так что лучше берите горные лыжи или сноуборды с собой, чтобы не пришлось подбирать их на месте в прокате (прокат инвентаря везде будет, но свое всегда удобнее). Не забудьте захватить горнолыжную маску и балаклаву — они защитят вас от снега и ветра. Еще возьмите купальники/плавки, полотенца и шлепки — вечером четвертого дня нас ждет организованная баня. По желанию баню можно заказать и в другие дни.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Барнаула, 7:00 Аэропорт Горно-Алтайска, 13:00
Завершение: Барнаул, ТЦ «Пассаж», около 20-22 часов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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