Приглашаем тебя в поход на Маньпупунёр через перевал Дятлова!
Интересное и насыщенное путешествие по Северному Уралу к одному из чудес России — плато Маньпупунёр. По дороге простираются первозданные леса, усеянные нетронутыми озёрами, реками и бесконечной горной тундрой. Вы посетите перевал Дятлова и сможете увидеть своими глазами место трагедии 60-летней давности. Поход длинный, насыщенный и проходит по красивейшим местам Уральских гор.
Нитка маршрута: город Ивдель – река Ауспия – перевал Дятлова – гора Холатчахль – гора Отортен (1234 метров) – гора Яныгхачехахль (1024 метра) — река Печора — хребет Маньпупунёр – река Печора – траверс Главного Уральского хребта в обратном направлении – река Ауспия – город Ивдель.
(150 км — авто, 7 км пешком с рюкзаками)
Встреча группы на ж/д станции Ивдель (Свердловская область) в 3:00 — 4:00.
Такое время обусловлено временем прибытия поезда.
Чтобы вам попасть на этот поезд, необходимо заблаговременно приобрести на него билеты и добраться до города Екатеринбург поездом или самолетом. И с ж/д вокзала Екатеринбурга отправиться в Ивдель.
Пересадка в транспорт повышенной проходимости по типу «Урал», «ГАЗ66».
Заброска до п. Ушма (6-7 часов).
В пути наслаждаемся живописными пейзажами Северного Урала из окна.
По прибытии мы приготовим обед.
Пройдем вдоль реки Ауспия порядка 7 км и встанем лагерем пораньше, ведь день был достаточно тяжелый.
Питание: обед, ужин.
(18 км пешком с рюкзаками)
Продолжаем путь вдоль реки Ауспия.
Обед сделаем на известной туристской стоянке.
Это место ещё называют «Вилка-ложка» из-за вырезанных туристами приборов из дерева огромного размера.
Совсем рядом с этим местом группа Дятлова стояла лагерем.
Далее постепенно поднимаемся вверх на перевал Дятлова.
Перевал разделяет гору Холат-Чахль (1079 м, в переводе с мансийского «гора мертвецов») и гору Девяти (905 м).
Сделаем привал, пофотографируем прекрасные панорамы, и спустимся немного ниже, к ручью, где и установим лагерь.
Питание: завтрак, обед, ужин.
(16 км пешком с рюкзаками, 8 км — радиально налегке)
С утра нас ждет крутой подъем на Главный Североуральский хребет в сторону горы Отортен (1234 м).
У ее подножья лежит живописное горное озеро Лунтхусаптур (озеро Одинокого Гуся).
Недалеко от него мы сделаем обеденный перекус, после чего совершим радиальное восхождение налегке на вершину горы Отортен.
После восхождения двигаемся в сторону горы Яныг-Хачехахль (1024 метра).
Либо разобьем лагерь прямо здесь. В зависимости от состояния группы и погоды.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Планируемый участок пути может занять большее количество времени, чем указано в описании.
Поэтому, чтобы наш поход не превратился в гонку на выживание, мы включаем резервные дни.
Это обусловлено погодой, состоянием тропы, и другими непредвиденными ситуациями.
В случае, если все идет по плану, мы двигаемся дальше по маршруту.
Питание: завтрак, обед, ужин.
(20 км пешком с рюкзаками)
Сегодня весь день идем в направлении севера по Главному Уральскому хребту и наслаждаемся великолепными пейзажами.
Питание: завтрак, обед, ужин.
(более 24 км пешком с рюкзаками)
Продолжаем наш путь по первозданным местам Северного Урала, вдоль великой северной реки Печора.
Практически до горизонта наблюдаем зону тундры и лесотундры.
Такие пейзажи необычны для людей средней полосы России, и поэтому, особенно привлекательны.
Наш план максимум на сегодня – это дойти до истоков Печоры.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Резервный день на случай непогоды и отставания от графика.
Даже летом погода на Северном Урале весьма непредсказуема.
Дожди и ветра здесь бывают часто, ведь Уральский хребет выступает барьером на пути движения воздушных масс.
Если все идет по плану, то мы сделаем дневку на маршруте.
Питание: завтрак, обед, ужин.
(20 км пешком налегке)
Сегодня тот самый день, когда поднимемся на плато Маньпупунёр.
Мы совершаем подъём налегке (без рюкзаков) в глубину Печоро-Илычского заповедника.
Гуляем и любуемся уникальными столбами выветривания, наслаждаемся видами, и фоткаем «километры пленки».
На ночлег возвращаемся в лагерь у истоков реки Печора.
Питание: завтрак, обед, ужин.
(20-25 км в день с рюкзаками)
Возвращаемся назад тем же маршрутом.
Мы съели большую часть продуктов, поэтому идти гораздо легче.
Идем по уже знакомым местам.
Но как показывает практика, любое знакомое место можно увидеть с совершенно другого ракурса.
На это может повлиять погода, время дна, угол падения света, да и просто ваше настроение.
Питание: завтрак, обед, ужин.
(20-25 км в день с рюкзаками)
Возвращаемся назад тем же маршрутом.
Питание: завтрак, обед, ужин.
(20-25 км в день с рюкзаками)
Возвращаемся назад тем же маршрутом.
Питание: завтрак, обед, ужин.
(12-15 км пешком налегке)
Все идет по графику? Значит, сделаем дневку под перевалом Дятлова.
Совершим радиальные выходы на гору Холат-Чахль (1079 м) и гору Девяти (905 м).
Наедимся ягод, которые уже начали поспевать: морошка, шикша, черника, брусника.
И даже сварим ягодный компот.
Питание: завтрак, обед, ужин.
(25 км пешком с рюкзаками)
Двигаемся на известную нам стоянку «Вилка-Ложка».
Питание: завтрак, обед, ужин.
(150 км – авто, 10 км – пешком с рюкзаками)
Ранний подъём.
После завтрака выходим к реке Ауспия, откуда начинался наш пеший маршрут.
Вездеход заберет нас и доставит на ж/д станцию Ивдель к 18-19:00.
Билеты из Екатеринбурга домой советуем брать после 15:00 следующего дня.
График маршрута может быть скорректирован гидом-инструктором в зависимости от погодных условий и состоянию группы.
Питание: завтрак.
Поход предполагает ночевки в 3-4-х местных палатках. При желании двух или одноместного размещения, вы берете свою палатку.
Поход представляет собой треккинг с рюкзаками, где мы несем продукты личное и общественное снаряжение на себе. Поэтому необходима хорошая физическая форма и удобный рюкзак с жесткой спинкой и широким поясным ремнем.
Так же необходимо быть морально готовым к трудностям, связанным с изменением погодных условий. От теплой солнечной погоды до сильного ветра и холодного дождя. Нужно максимально внимательно отнестись к своей экипировке.
Вес общественного снаряжения и продуктов от 5 до 7 кг на человека. Рассчитывайте вес личных вещей!
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что ещё взять:
Документы:
Дополнительно (по желанию):
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
График маршрута может быть скорректирован инструктором в зависимости от погодных условий и состояния группы.