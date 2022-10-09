Треккинг, история и места силы: трип на Алтай

Совершить поход к горному озеру, промчаться по Чуйскому тракту и побывать в музее Рериха

По степям, перевалам и тракту — отправляемся колесить по Алтаю. Держим курс на активный отдых, походы, головокружительные пейзажи и сакральные места.

Вы увидите дом, где останавливался художник Николай Рерих, и полюбуетесь видами, вдохновившими его на написание картин, узнаете о быте и обычаях староверов, подниметесь к живописному горному озеру и услышите знаменитые Шумы.

Вас ждут святой остров Патмос, бирюзовые воды Катуни, заснеженные вершины, бесконечные леса и местные легенды.
Треккинг, история и места силы: трип на Алтай
Треккинг, история и места силы: трип на Алтай
Треккинг, история и места силы: трип на Алтай
Треккинг, история и места силы: трип на Алтай
Треккинг, история и места силы: трип на Алтай
Треккинг, история и места силы: трип на Алтай
Треккинг, история и места силы: трип на Алтай
Треккинг, история и места силы: трип на Алтай
Ближайшие даты:
8
окт
22
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3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 8 лет в сопровождении взрослых.

Маршрут проходит в пограничной зоне. Для граждан РФ достаточно иметь при себе паспорт. Для иностранных граждан необходимо оформление пропусков.

Вам понадобятся: маленький рюкзак для радиальных выходов, фонарик, рабочие перчатки, средство от загара, паспорт, страховка от укуса клеща (если есть), деньги, сотовый телефон, медицинский полис, солнцезащитные очки, фотоаппарат, зарядки, косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук), средства личной гигиены, полотенца для умывания, полотенца для бани, сидушка, футболки, майки, шорты, несколько пар тонких носков и несколько пар тёплых, шлёпки, кеды, ботинки треккинговые (берцы), рубашка с длинным рукавом, кепка, спортивный костюм, дождевик, термобельё, ветровка, тёплые кофта и штаны, водолазка, тёплая шапка, кружка, ложка, миска, трекинговые палки (по желанию).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, 7:00. Мы встретим вас от аэропорта, ж. - д. вокзала или гостиницы. При необходимости можем встретить вас в аэропорту Новосибирска (за доплату) или помочь добраться от Новосибирска до Барнаула
Завершение: Барнаул, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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