Чтобы всё успеть, встанем пораньше, позавтракаем на турбазе и в 8:00 выезжаем. Первая локация на пути — уникальное Гейзерное озеро, фотографии которого вы точно видели в интернете. Полюбуемся панорамой на Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь. Затем отправимся к «Марсу-1», «Марсу-2» и «Луне» — всё это есть на Алтае! Нагуляемся и сделаем фотографии с неземными пейзажами.

Остановимся на ночь в туркомплексе «Манжерок», который находится в сосновом бору на берегу Катуни.