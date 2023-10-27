Насладиться сезонными красками озёр, рек и долин, погулять по "Марсам" и "Луне" и послушать Катунь
Насладимся насыщенными на палитру и локации выходными, ведь в планах у нас увидеть по максимуму: 3 алтайские планеты, Гейзерное озеро, Чуйский тракт, Ильгуменские пороги, Курайскую степь и многое другое. Переночуем в горах и на берегу Катуни в туркомплексе «Манжерок». Вернёмся полные впечатлений, обновлённые и с яркими фотографиями.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7-ми лет.
Программа тура по дням
По Чуйскому тракту через перевалы
Заберём вас ранним утром из Барнаула, Бийска или Горно-Алтайска. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь наблюдать из окна восхитительные пейзажи одной из самых красивых дорог в мире. По Чуйскому тракту доедем до Семинского перевала и Чике-Таман. Посмотрим на Ильгуменские пороги и место слияния Чуи и Катуни, заедем на водопад Ширлак. К вечеру заселимся на турбазу.
Гейзерное озеро, 3 планеты и Северо-Чуйский хребет
Чтобы всё успеть, встанем пораньше, позавтракаем на турбазе и в 8:00 выезжаем. Первая локация на пути — уникальное Гейзерное озеро, фотографии которого вы точно видели в интернете. Полюбуемся панорамой на Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь. Затем отправимся к «Марсу-1», «Марсу-2» и «Луне» — всё это есть на Алтае! Нагуляемся и сделаем фотографии с неземными пейзажами.
Остановимся на ночь в туркомплексе «Манжерок», который находится в сосновом бору на берегу Катуни.
Возвращение
У вас будет время насладиться утром под шум Катуни. После завтрака отправляемся обратно в город.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Барнаул, Ленина 107, выезд в 4:00 / г. Бийск, Красноармейская 43, выезд в 7:00 / г. Горно-Алтайск, аэропорт, выезд в 9:30Завершение: г. Барнаул / г. Бийск / г. Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.