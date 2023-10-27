В оттенках Алтая: осенне-зимнее путешествие по главным локациям

Насладиться сезонными красками озёр, рек и долин, погулять по "Марсам" и "Луне" и послушать Катунь

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Осенью и зимой Алтай одевается в особенные оттенки — бирюзовые озёра становятся более голубыми, деревья украшают долины в красно-жёлто-оранжевые цвета, снежок посыпает красную почву, словно тортик сахарной пудрой.

Насладимся насыщенными на палитру и локации выходными, ведь в планах у нас увидеть по максимуму: 3 алтайские планеты, Гейзерное озеро, Чуйский тракт, Ильгуменские пороги, Курайскую степь и многое другое. Переночуем в горах и на берегу Катуни в туркомплексе «Манжерок». Вернёмся полные впечатлений, обновлённые и с яркими фотографиями.
В оттенках Алтая: осенне-зимнее путешествие по главным локациям
В оттенках Алтая: осенне-зимнее путешествие по главным локациям
В оттенках Алтая: осенне-зимнее путешествие по главным локациям
В оттенках Алтая: осенне-зимнее путешествие по главным локациям
В оттенках Алтая: осенне-зимнее путешествие по главным локациям
В оттенках Алтая: осенне-зимнее путешествие по главным локациям
В оттенках Алтая: осенне-зимнее путешествие по главным локациям
В оттенках Алтая: осенне-зимнее путешествие по главным локациям
В оттенках Алтая: осенне-зимнее путешествие по главным локациям
В оттенках Алтая: осенне-зимнее путешествие по главным локациям
В оттенках Алтая: осенне-зимнее путешествие по главным локациям
В оттенках Алтая: осенне-зимнее путешествие по главным локациям
В оттенках Алтая: осенне-зимнее путешествие по главным локациям
Ближайшие даты:
27
окт
3
ноя
24
ноя
8
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7-ми лет.

Программа тура по дням

1 день

По Чуйскому тракту через перевалы

Заберём вас ранним утром из Барнаула, Бийска или Горно-Алтайска. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь наблюдать из окна восхитительные пейзажи одной из самых красивых дорог в мире. По Чуйскому тракту доедем до Семинского перевала и Чике-Таман. Посмотрим на Ильгуменские пороги и место слияния Чуи и Катуни, заедем на водопад Ширлак. К вечеру заселимся на турбазу.

По Чуйскому тракту через перевалыПо Чуйскому тракту через перевалыПо Чуйскому тракту через перевалыПо Чуйскому тракту через перевалыПо Чуйскому тракту через перевалыПо Чуйскому тракту через перевалыПо Чуйскому тракту через перевалыПо Чуйскому тракту через перевалы
2 день

Гейзерное озеро, 3 планеты и Северо-Чуйский хребет

Чтобы всё успеть, встанем пораньше, позавтракаем на турбазе и в 8:00 выезжаем. Первая локация на пути — уникальное Гейзерное озеро, фотографии которого вы точно видели в интернете. Полюбуемся панорамой на Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь. Затем отправимся к «Марсу-1», «Марсу-2» и «Луне» — всё это есть на Алтае! Нагуляемся и сделаем фотографии с неземными пейзажами.

Остановимся на ночь в туркомплексе «Манжерок», который находится в сосновом бору на берегу Катуни.

Гейзерное озеро, 3 планеты и Северо-Чуйский хребетГейзерное озеро, 3 планеты и Северо-Чуйский хребетГейзерное озеро, 3 планеты и Северо-Чуйский хребетГейзерное озеро, 3 планеты и Северо-Чуйский хребетГейзерное озеро, 3 планеты и Северо-Чуйский хребетГейзерное озеро, 3 планеты и Северо-Чуйский хребет
3 день

Возвращение

У вас будет время насладиться утром под шум Катуни. После завтрака отправляемся обратно в город.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Барнаул, Ленина 107, выезд в 4:00 / г. Бийск, Красноармейская 43, выезд в 7:00 / г. Горно-Алтайск, аэропорт, выезд в 9:30
Завершение: г. Барнаул / г. Бийск / г. Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барнаула

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Многодневные туры
Чуйский тракт
Популярные места
3-дневные туры
Природа и пейзажи

Похожие туры из Барнаула

Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
Отдохнуть на курорте у Катуни, собрать палитру красок Алтая на фото и исследовать остров
г. Барнаул, Ленина 107, выезд в 4:00 / г. Бийск, К...
26 окт
2 ноя
16 ноя
30 ноя
24 500 за человека
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
Проплыть Телецкое озеро, полюбоваться видами с перевалов и совершить треккинг на выбор
Барнаул, 08:00 или Горно-Алтайск, 12:00-13:00
28 апр
5 мая
26 мая
2 июня
56 000 за человека
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
Увидеть неземные пейзажи, погулять по Луне и Марсам и прокатиться по Чуйскому тракту
г. Барнаул, Ленина 107, выезд в 4:00 / г. Бийск, К...
18 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Барнауле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Барнауле
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ