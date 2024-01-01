Встреча Нового года на Алтае. Всё включено

Пройти сеанс галотерапии, покормить белых лебедей и посмотреть на фейерверк на берегу Катуни

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Зачем резать салаты и переживать за поздравления для детей, если это уже сделали мы для вас? Вы встретите Новый год за праздничным банкетом с развлекательной программой и фейерверком на берегу Катуни. Ваших детей поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

Вам не нужно ничего делать, просто наслаждайтесь — вы увидите место зимовки белых лебедей на Алтае, сможете покататься на горнолыжном курорте и глубоко подышите и расслабитесь на сеансе галотерапии.
Встреча Нового года на Алтае. Всё включено
Встреча Нового года на Алтае. Всё включено
Встреча Нового года на Алтае. Всё включено
Встреча Нового года на Алтае. Всё включено
Встреча Нового года на Алтае. Всё включено
Встреча Нового года на Алтае. Всё включено
Встреча Нового года на Алтае. Всё включено
Встреча Нового года на Алтае. Всё включено
Встреча Нового года на Алтае. Всё включено
Встреча Нового года на Алтае. Всё включено
Встреча Нового года на Алтае. Всё включено
Встреча Нового года на Алтае. Всё включено
Встреча Нового года на Алтае. Всё включено
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Необходимо сообщить организатору, где вас встретить — в Барнауле, Горно-Алтайске или Бийске. Организатор подскажет, какие билеты лучше купить. Если вам нужен 1-местный номер или повышение категории гостиницы, просим тоже сообщить об этом организатору заранее.

Программа тура по дням

1 день

Манжерок, прогулка и галотерапия

Сможем забрать вас из Бийска, Барнаула и Горно-Алтайска. Точное место и время встречи сообщит организатор.

Ближе к вечеру заселимся в гостиницу в селе Манжерок, что на берегу Катуни в сосновом лесу. Прогуляемся до Манжерокского порога. Желающие за доплату смогут посетить местную достопримечательность — перевёрнутый дом. Вечером нас ждёт сеанс галотерапии в оздоровительном центре.

Если данный день выпадает на 31 декабря, отпразднуем Новый год торжественным ужином с фейерверком и послушаем поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. Для взрослых и детей будут проведены конкурсы и развлекательные мероприятия.

Манжерок, прогулка и галотерапияМанжерок, прогулка и галотерапияМанжерок, прогулка и галотерапияМанжерок, прогулка и галотерапия
2 день

Где зимуют белые лебеди

Пора испытать одно из главных впечатлений путешествия и увидеть место, где зимуют белые лебеди на Алтае — озеро Светлое. Более 800 особей каждый год проводят здесь холодный сезон. Мы сможем покормить лебедей и сделать потрясающие белые-белые фото на память.

Где зимуют белые лебедиГде зимуют белые лебедиГде зимуют белые лебедиГде зимуют белые лебеди
3 день

Горнолыжный курорт и отдых на ваш выбор

После завтрака насладимся зимним отдыхом на склонах Алтая. Поднимемся по канатной дороге на вершину горы Малая Синюха, откуда открывается потрясающая снежная панорама города и хребтов. Желающие смогут сегодня вдоволь накататься на лыжах, сноуборде, снегоходе или ватрушках (за доплату). На вечер запланирована дискотека.

Горнолыжный курорт и отдых на ваш выборГорнолыжный курорт и отдых на ваш выборГорнолыжный курорт и отдых на ваш выборГорнолыжный курорт и отдых на ваш выбор
4 день

Отъезд

В случае вылета из Барнаула, групповой выезд из отеля запланирован на 00:30 (без ночи в гостинице). В случае вылета из Горно-Алтайска, групповой выезд из отеля будет после завтрака в 07:00.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Барнаула, 08:30 / аэропорт Горно-Алтайска, 13:00
Завершение: В случае вылета из Барнаула, групповой выезд из отеля в 00:30 / в случае вылета из Горно-Алтайска, групповой выезд из отеля в 07:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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