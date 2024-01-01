Пройти сеанс галотерапии, покормить белых лебедей и посмотреть на фейерверк на берегу Катуни
Вам не нужно ничего делать, просто наслаждайтесь — вы увидите место зимовки белых лебедей на Алтае, сможете покататься на горнолыжном курорте и глубоко подышите и расслабитесь на сеансе галотерапии.
Описание
Организационные детали
Необходимо сообщить организатору, где вас встретить — в Барнауле, Горно-Алтайске или Бийске. Организатор подскажет, какие билеты лучше купить. Если вам нужен 1-местный номер или повышение категории гостиницы, просим тоже сообщить об этом организатору заранее.
Программа тура по дням
Манжерок, прогулка и галотерапия
Сможем забрать вас из Бийска, Барнаула и Горно-Алтайска. Точное место и время встречи сообщит организатор.
Ближе к вечеру заселимся в гостиницу в селе Манжерок, что на берегу Катуни в сосновом лесу. Прогуляемся до Манжерокского порога. Желающие за доплату смогут посетить местную достопримечательность — перевёрнутый дом. Вечером нас ждёт сеанс галотерапии в оздоровительном центре.
Если данный день выпадает на 31 декабря, отпразднуем Новый год торжественным ужином с фейерверком и послушаем поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. Для взрослых и детей будут проведены конкурсы и развлекательные мероприятия.
Где зимуют белые лебеди
Пора испытать одно из главных впечатлений путешествия и увидеть место, где зимуют белые лебеди на Алтае — озеро Светлое. Более 800 особей каждый год проводят здесь холодный сезон. Мы сможем покормить лебедей и сделать потрясающие белые-белые фото на память.
Горнолыжный курорт и отдых на ваш выбор
После завтрака насладимся зимним отдыхом на склонах Алтая. Поднимемся по канатной дороге на вершину горы Малая Синюха, откуда открывается потрясающая снежная панорама города и хребтов. Желающие смогут сегодня вдоволь накататься на лыжах, сноуборде, снегоходе или ватрушках (за доплату). На вечер запланирована дискотека.
Отъезд
В случае вылета из Барнаула, групповой выезд из отеля запланирован на 00:30 (без ночи в гостинице). В случае вылета из Горно-Алтайска, групповой выезд из отеля будет после завтрака в 07:00.
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Барнаула, 08:30 / аэропорт Горно-Алтайска, 13:00Завершение: В случае вылета из Барнаула, групповой выезд из отеля в 00:30 / в случае вылета из Горно-Алтайска, групповой выезд из отеля в 07:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.