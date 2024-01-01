Сможем забрать вас из Бийска, Барнаула и Горно-Алтайска. Точное место и время встречи сообщит организатор.

Ближе к вечеру заселимся в гостиницу в селе Манжерок, что на берегу Катуни в сосновом лесу. Прогуляемся до Манжерокского порога. Желающие за доплату смогут посетить местную достопримечательность — перевёрнутый дом. Вечером нас ждёт сеанс галотерапии в оздоровительном центре.

Если данный день выпадает на 31 декабря, отпразднуем Новый год торжественным ужином с фейерверком и послушаем поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. Для взрослых и детей будут проведены конкурсы и развлекательные мероприятия.