Зимний сон Алтая: вы, горы и тишина

Проехать по Чуйскому тракту, прогуляться к леднику и прокатиться по Телецкому озеру

На снегоходах, аэролодке и высокопроходимых машинах — отправляемся в зимний трип по заснеженному Алтаю любоваться неприступными вершинами, крутыми скалами и сказочной тайгой.

Мы проедем по живописным перевалам, поднимемся на гору Тилан-Туу, увидим замёрзший водопад и прогуляемся по леднику.

Вы услышите местные легенды и познакомитесь с историей края, пройдёмся по местам съёмок фильма Василия Шукшина «Живёт такой парень» и побудете наедине с природой.
Зимний сон Алтая: вы, горы и тишина
Зимний сон Алтая: вы, горы и тишина
Зимний сон Алтая: вы, горы и тишина
Зимний сон Алтая: вы, горы и тишина
Зимний сон Алтая: вы, горы и тишина
Зимний сон Алтая: вы, горы и тишина
Зимний сон Алтая: вы, горы и тишина
Зимний сон Алтая: вы, горы и тишина
Зимний сон Алтая: вы, горы и тишина
Ближайшие даты:
22
окт
4
ноя
26
ноя
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янв
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 6 лет в сопровождении взрослых.

Погодные условия в горах изменяются часто. Возможно выпадение осадков. Температура днём от +2 до −30 градусов Цельсия, ночью — от −5 до −35.

Программа может меняться в связи с погодными или иными неблагоприятными условиями.

Вам понадобятся: маленький рюкзак для радиальных выходов, фонарик, рабочие перчатки, средство от загара, паспорт, страховка от укуса клеща (если есть), деньги, сотовый телефон, медицинский полис, солнцезащитные очки, фотоаппарат, зарядки, косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук), средства личной гигиены, полотенца для умывания, полотенца для бани, сидушка, футболки, майки, шорты, несколько пар тонких носков и несколько пар тёплых, шлёпки, ботинки треккинговые (берцы), рубашка с длинным рукавом, спортивный костюм, дождевик, термобельё, ветровка, тёплые кофта и штаны, водолазка, тёплая шапка, кружка, ложка, миска, трекинговые палки (по желанию).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул или Горно-Алтайск. Мы встретим вас от аэропорта, ж. - д. вокзала или гостиницы
Завершение: Горно-Алтайск, 18:00; Барнаул, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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