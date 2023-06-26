Возможно участие детей с 6 лет в сопровождении взрослых.
Погодные условия в горах изменяются часто. Возможно выпадение осадков. Температура днём от +2 до −30 градусов Цельсия, ночью — от −5 до −35.
Программа может меняться в связи с погодными или иными неблагоприятными условиями.
Вам понадобятся: маленький рюкзак для радиальных выходов, фонарик, рабочие перчатки, средство от загара, паспорт, страховка от укуса клеща (если есть), деньги, сотовый телефон, медицинский полис, солнцезащитные очки, фотоаппарат, зарядки, косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук), средства личной гигиены, полотенца для умывания, полотенца для бани, сидушка, футболки, майки, шорты, несколько пар тонких носков и несколько пар тёплых, шлёпки, ботинки треккинговые (берцы), рубашка с длинным рукавом, спортивный костюм, дождевик, термобельё, ветровка, тёплые кофта и штаны, водолазка, тёплая шапка, кружка, ложка, миска, трекинговые палки (по желанию).