На снегоходах, аэролодке и высокопроходимых машинах — отправляемся в зимний трип по заснеженному Алтаю любоваться неприступными вершинами, крутыми скалами и сказочной тайгой. Мы проедем по живописным перевалам, поднимемся на гору Тилан-Туу, увидим замёрзший водопад и прогуляемся по леднику. Вы услышите местные легенды и познакомитесь с историей края, пройдёмся по местам съёмок фильма Василия Шукшина «Живёт такой парень» и побудете наедине с природой.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 6 лет в сопровождении взрослых.

Погодные условия в горах изменяются часто. Возможно выпадение осадков. Температура днём от +2 до −30 градусов Цельсия, ночью — от −5 до −35.

Программа может меняться в связи с погодными или иными неблагоприятными условиями.

Вам понадобятся: маленький рюкзак для радиальных выходов, фонарик, рабочие перчатки, средство от загара, паспорт, страховка от укуса клеща (если есть), деньги, сотовый телефон, медицинский полис, солнцезащитные очки, фотоаппарат, зарядки, косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук), средства личной гигиены, полотенца для умывания, полотенца для бани, сидушка, футболки, майки, шорты, несколько пар тонких носков и несколько пар тёплых, шлёпки, ботинки треккинговые (берцы), рубашка с длинным рукавом, спортивный костюм, дождевик, термобельё, ветровка, тёплые кофта и штаны, водолазка, тёплая шапка, кружка, ложка, миска, трекинговые палки (по желанию).