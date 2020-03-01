Ирина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Общая летопись и достопримечательности подмосковных городов

В обоих городах мы погуляем по историческому центру, посмотрим на главные памятники и полюбуемся лучшими видами.

В Боровске начнем на месте древнего городища, затем перенесемся в эпоху, когда он стал центром старообрядчества и домом «неистового протопопа» Аввакума и боярыни Морозовой. Пройдем по улицам с купеческой застройкой 18-19 вв и богатыми усадьбами — в одной останавливался Наполеон. А о 20 веке поговорим у необычного памятника «отцу мировой космонавтики» Циолковскому, который 12 лет жил и работал в Боровске.

В Малоярославце вы погрузитесь во времена Отечественной войны 1812 года. Пройдете по скверу Памяти и побываете в Николо-Черноостровском монастыре, который оказался в центре кровопролитного сражения за город в октябре 1812 г. Я покажу следы от пуль и ядер на каменных воротах. После мы поднимемся на Городище, где я восстановлю перед вами события тех трагических дней в пойме реки Лужи. Кроме того, маршрут охватит центральную площадь, Монумент Славы и дома 19 века.

Три деревни по пути

Мы проедем село Тимашово, которое в свое время украшали усадебные постройки, и вспомним одного из художников-передвижников. Остановимся в деревне Городня: здесь, в крестьянской избе, находилась ставка Наполеона. Я расскажу об историческом решении, принятом в этих стенах. Вы увидите и другое древнее село, которое оказалось на пути следования французской армии — Уваровск; руины церкви 18 века и усадебного парка.