Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)

Вдали от суеты, на берегах реки Протвы раскинулся старинный Боровск. Познакомьтесь с его купеческими, старообрядческими и космическими чертами
Вдали от городской суеты, на живописных берегах реки Протвы, находится старинный Боровск.

Экскурсия по этому удивительному городу откроет перед вами его уникальные черты: купеческие, старообрядческие, космические и таинственные.

Вы проедете по узким
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улочкам, насладитесь панорамными видами и посетите знаменитый "Тюремный замок", чтобы разгадать его тайны.

В программе экскурсии: древнее городище, старинные храмы, Покровский храм, построенный без единого гвоздя, Канунников мост, памятники Циолковскому и Гагарину, скульптуры "Мальчик с газетой" и "Девочка с зонтиком", Боровские куранты, торговые ряды и купеческие постройки XIX века. Также вас ждут смотровые площадки и парк "Текижа".

Экскурсия проводится на вашем автомобиле, возможна аренда автомобиля по предварительной договорённости. Подробности уточняйте при бронировании

4.83
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальные исторические места
  2. 🏛️ Старинные храмы и часовни
  3. 🖼️ Арт-галерея «Тюремный замок»
  4. 🌉 Живописные мосты и смотровые площадки
  5. 👨‍🚀 Связь с космическими мечтами Циолковского
  6. 🏰 Загадочный «Тюремный замок»

Что можно увидеть

  • Древнее городище
  • Старинные храмы
  • Часовня мученикам 17 века
  • Покровский храм
  • Канунников мост
  • Памятники Циолковскому и Гагарину
  • Скульптура «Мальчик с газетой»
  • Композиция «Девочка с зонтиком»
  • Боровские куранты
  • Торговые ряды
  • Купеческие постройки 19 века
  • Смотровые площадки
  • Парк «Текижа»
  • Арт-галерея «Тюремный замок»
Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите

  • Древнее городище.
  • Старинные храмы и часовню мученикам 17 века.
  • Покровский храм, построенный без единого гвоздя.
  • Канунников мост.
  • Памятники К. Э. Циолковскому и Ю. А. Гагарину, адмиралу Д. Н. Сенявину.
  • Скульптуру «Мальчик с газетой», возле которой загадаете желание.
  • Композицию «Девочка с зонтиком».
  • Боровские куранты.
  • Торговые ряды.
  • Купеческие постройки 19 века: дом Саниных, дом Меренковых, дом Большаковых (Наполеона), дом Полежаевых, «кружевной дом».
  • Смотровые площадки.
  • Парк «Текижа».
  • Арт-галерею «Тюремный замок».

Вы узнаете

  • Какие важные исторические события происходили в Боровске и имели государственное значение.
  • Как в Боровске были построены 28 старинных храмов.
  • Что помогло рождению мечты К. Э. Циолковского о космосе.
  • Что скрывает за своими стенами «Тюремный замок» — музей, арт-объект, галерея и смотровая площадка.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на вашем автомобиле.
  • По желанию можно подняться на колокольню одного из храмов (за дополнительное пожертвование).
  • По запросу экскурсию можно провести для группы до 45 человек (включая школьный класс), подробности уточняйте при бронировании.
  • Для льготных категорий: многодетные семьи, инвалиды, школьники (если все участники группы относятся к ним) предоставляются скидки. Подробности уточняйте при бронировании.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Советская 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Elena
10 мая 2024
Отличная гид Юлия, любящая свой город и с душой погружающая нас в историю своего города.
Но…. Хотелось удлинить экскурсию, увеличить время экскурсии с посещением храмов и музеев, но предусмотреть время на перекус 🤪😍
Т
2 мая 2024
Нам экскурсия очень понравилась. Все было четко, удобно и интересно организовано. Узнали много интересного о Боровске. Сняла одну звезду за отдельную экскурсию в тюремный замок. Как-то по описанию поняла, что
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это заведение типа выставочного зала в старинном здании тюрьмы. На самом деле намешано всё, что можно вместить не особо заботясь о достоверности сведений, типа неграмотные туристы и так съедят. Наполовину повторена история Боровска, прекрасно преподнесенная Юлией, поэтому второй, не сильно грамотный вариант портил впечатление. Единственный интерес представила часть экскурсии об истории самой тюрьмы, превращенной в 30е годы прошлого века в общежитие. Но потом пошла часть экскурсии на потребу толпе, это разные варианты пыток, которые в наших тюрьмах и не применялись никогда, и всякие позорные маски и т. п. орудия инквизиции. Это все коробило, потому что туристы слушали и принимали за чистую монету всю эту галиматью. Окончилась экскурсия экспонатами не очень понятного авторства, некоторые из музея мусора, некоторые вообще не понятно чьи, экскурсовод устал и не стала пояснять. Музей этот частный, ни для кого скидок нет, ни студентам, ни пенсионерам. Владелица выкупила эту бывшую тюрьму для создания этакой рекреационной зоны. В помещении тюрьмы отделываются две камеры для номеров гостиницы, а на верхнем этаже большой ресторан. А во дворе виселица, отдыхай не хочу… Хочу посоветовать туристам: обязательно выбирайте экскурсию с Юлией по Боровску - интересно, наполнено, дружелюбно, а на тюремном замке можно сэкономить 500р совершенно спокойно.

Нам экскурсия очень понравилась. Все было четко, удобно и интересно организовано. Узнали много интересного о Боровске.
Наталья
30 апр 2024
Благодарим Юлию за экскурсию по Боровску! Нашей разновозрастной компании было интересно её слушать. Чувствуется, что она очень любит свой город и с душой о нем рассказывает.
Благодаря тому, что мы были
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на машине, мы увидели много достопримечательностей. Какие же видовые панорамы в Боровске, просто влюбляют в себя!
Юлия очень много знает о городе, и, конечно же, 3-4-х часов мало для полного погружения в историю города. Но для первичного знакомства очень даже!
Юлия, спасибо Вам! ❤

Лариса
29 апр 2024
Давно не получала такого удовольствия от экскурсии! Много интересной информации, при этом это не воспринимается как констатация голых фактов. Хороший рассказ, интересный. Советую всем!!!
Ольга
14 апр 2024
Много путешествую и могу с уверенностью сказать, что экскурсия по Боровску с Юлией не оставит равнодушным никого. Масса полезной и любопытной информации. Интересный маршрут. С Юлией очень комфортно и приятно. Благодарю за наше путешествие 🌸
Много путешествую и могу с уверенностью сказать, что экскурсия по Боровску с Юлией не оставит равнодушнымМного путешествую и могу с уверенностью сказать, что экскурсия по Боровску с Юлией не оставит равнодушнымМного путешествую и могу с уверенностью сказать, что экскурсия по Боровску с Юлией не оставит равнодушнымМного путешествую и могу с уверенностью сказать, что экскурсия по Боровску с Юлией не оставит равнодушнымМного путешествую и могу с уверенностью сказать, что экскурсия по Боровску с Юлией не оставит равнодушнымМного путешествую и могу с уверенностью сказать, что экскурсия по Боровску с Юлией не оставит равнодушнымМного путешествую и могу с уверенностью сказать, что экскурсия по Боровску с Юлией не оставит равнодушнымМного путешествую и могу с уверенностью сказать, что экскурсия по Боровску с Юлией не оставит равнодушнымМного путешествую и могу с уверенностью сказать, что экскурсия по Боровску с Юлией не оставит равнодушным
А
8 апр 2024
Очень понравилась экскурсовод Юлия и ее подача материала. Сложилось целостное представление о городе в прошлом и настоящем, о преемственности поколений. Побывали на многих смотровых площадках города, очень красивые виды открываются
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от туда, проехали по улицам города и узнали историю многих исторических зданий. Надо сказать город -настоящий памятник истории и архитектуры. Экскурсия прошла в комфортном темпе, Юлия отвечала на все интересующие вопросы. Сыну 12 лет экскурсия тоже очень понравилась.

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