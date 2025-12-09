Мы считаем, что зимняя сказка — это яркие впечатления от активностей, восхищение горными просторами, пушистый снег и свежий морозный воздух.
Отправляйтесь в путешествие из Челябинска вместе с нами и сделайте этот день сказочно зимним! На этот раз ни одна улыбка не забудется — за это отвечает профессиональный фотограф.
Отправляйтесь в путешествие из Челябинска вместе с нами и сделайте этот день сказочно зимним! На этот раз ни одна улыбка не забудется — за это отвечает профессиональный фотограф.
Описание экскурсии
Экскурсия на фабрику валенок «Кусиночка»
Вы увидите процесс изготовления тёплой и красивой зимней обуви, узнаете секреты производства. А при желании сможете выбрать пару валенок на память.
Контактный хаски-парк
Познакомитесь с дружелюбными хасками и самоедами. Желающие покатаются на собачьей упряжке по живописным зимним тропам. А горячий чай с печеньем создаст идеальную атмосферу, чтобы поделиться впечатлениями!
Восхождение на скалу Аргус
После приятной прогулки вы окажетесь на вершине. И там, среди сосен, ощутите единение с природой и насладитесь пейзажами реки Ай и окружающих лесов.
Ещё мы поговорим о становлении и освоении горного Урала, его культуре, традициях и быте. Обсудим интересные факты, события и людей, оставивших свой след в истории области.
Организационные детали
- Готовые фотографии вы получите в течение 1–2 недель (ссылка на облако)
- Возможен двухдневный формат экскурсии с остановкой в глэмпинге в сосновом лесу (можно обсудить в личной переписке с гидом)
В стоимость поездки входит
- Трансфер на минивэне (Hyundai Starex или Vesta Cross)
- Сопровождение гида и профессионального фотографа (в г. Куса)
- Травяной чай и лёгкий перекус (печенье, бутерброды)
Оплачивается отдельно
- Экскурсия на фабрику валенок: взрослые — 500 ₽, дети и пенсионеры — 250 ₽
- Входной билет в хаски-парк: взрослые — 200 ₽, дети — 150 ₽
- Катание на собачьей упряжке (дистанция 500 метров): взрослые — 700 ₽, дети с 10 до 16 лет — 500 ₽, дети с 3 до 10 лет — 400 ₽
- Обед (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Челябинске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Челябинске
Провели экскурсии для 837 туристов
Здравствуйте, путешественник! Мы — команда гидов, Алексей и Алиса. Меня зовут Алексей, и я с удовольствием покажу вам интересные и необычные достопримечательности и памятники Южного Урала, расскажу об их истории и
Входит в следующие категории Челябинска
Похожие экскурсии из Челябинска
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по челябинскому Арбату откроет вам удивительные истории и судьбы людей, оставивших след в истории города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
10 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Соцгород Челябинск: архитектура конструктивизма
Погрузитесь в историю Челябинска через призму конструктивизма и индустриального наследия. Откройте для себя уникальные районы и архитектурные памятники
22 дек в 11:00
24 дек в 11:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.