Благодатная атмосфера

Введенская церковь села Очево — церковь XIX в., которая никогда не закрывалась, в ней сохранились старинные фрески и чтимые иконы. На приходе царит тёплая, благодатная атмосфера, которую создают молитвенная сила отца Паисия и замечательного деревенского хора.

Батюшка — добрый и отзывчивый человек, к тому же обладающий хорошим чувством юмора. Отец Паисий обладает внушительным жизненным и пастырским опытом, прозорливостью, позволяющие ему тонко чувствовать душу другого человека, найти к ней верный подход. У старца есть множество духовных чад и это особенно чувствуется на воскресных и праздничных службах, когда весь храм полон народа.

За благословением…

Люди приезжают к старцу Паисию со всех сторон России и даже зарубежья, прежде всего как к сильному молитвеннику, помогающему в самых разных тяжелых жизненных ситуациях. Известно много случаев, когда по молитвам отца Паисия разрешались семейные конфликты, улаживались всевозможные противоречия.

Иногда люди отправляются к батюшке повторно, присоединяя к своему визиту паломничество по святым местам: недалеко от Очево расположена Троице-Сергиева лавра и Николо-Пешношский монастырь. Некоторые же паломники едут в к старцу Паисию только для того, чтобы попросить благословение у этого святого человека.

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