Старцы наших дней: архимандрит Паисий

Автомобильная, паломническая поездка к старцу архимандриту Паисию (Столярову) в село Очево...

Автомобильная, паломническая поездка к старцу архимандриту Паисию (Столярову) в село Очево Дмитровского района Московской области.

Отец Паисий является одним из старейших священнослужителей Московской епархии, ему 95 лет, но несмотря на свой почтенный возраст, он по-прежнему служит во Введенском храме села Очево.
Старцы наших дней: архимандрит Паисий
Старцы наших дней: архимандрит Паисий
Старцы наших дней: архимандрит Паисий
Старцы наших дней: архимандрит Паисий
Старцы наших дней: архимандрит Паисий
Старцы наших дней: архимандрит Паисий
Старцы наших дней: архимандрит Паисий

Что вы увидите 🤩

  • Село Очево Дмитровского района Московской области
  • Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы
  • по желанию обзорная экскурсия по г. Дмитрову.
Благодатная атмосфера
Введенская церковь села Очево — церковь XIX в., которая никогда не закрывалась, в ней сохранились старинные фрески и чтимые иконы. На приходе царит тёплая, благодатная атмосфера, которую создают молитвенная сила отца Паисия и замечательного деревенского хора.
Батюшка — добрый и отзывчивый человек, к тому же обладающий хорошим чувством юмора. Отец Паисий обладает внушительным жизненным и пастырским опытом, прозорливостью, позволяющие ему тонко чувствовать душу другого человека, найти к ней верный подход. У старца есть множество духовных чад и это особенно чувствуется на воскресных и праздничных службах, когда весь храм полон народа.
За благословением…
Люди приезжают к старцу Паисию со всех сторон России и даже зарубежья, прежде всего как к сильному молитвеннику, помогающему в самых разных тяжелых жизненных ситуациях. Известно много случаев, когда по молитвам отца Паисия разрешались семейные конфликты, улаживались всевозможные противоречия.
Иногда люди отправляются к батюшке повторно, присоединяя к своему визиту паломничество по святым местам: недалеко от Очево расположена Троице-Сергиева лавра и Николо-Пешношский монастырь. Некоторые же паломники едут в к старцу Паисию только для того, чтобы попросить благословение у этого святого человека.

Важная информация:

  • Обратите внимание, что при посещении религиозных мест, у женщин должна быть одежда закрывающая ноги (желательно юбка), закрыты плечи, на голове платок.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Групповой билет до 4 человек
7 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида-сопровождающего
  • транспортные расходы.
Что не входит
  • личные расходы (напитки, перекус, покупки и пр. )
Место начала и завершения
м. Тимирязевская, выход № 1
Важная информация
  • Обратите внимание
  • что при посещении религиозных мест
  • у женщин должна быть одежда закрывающая ноги (желательно юбка)
  • закрыты плечи
  • на голове платок.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно в 08:00

Владислав Д.
Владислав Д.
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