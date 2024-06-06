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Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Домбай на автомобиле премиум-класса: эксклюзивный маршрут
Путешествие по Домбаю: насладитесь красотой на авто премиум-класса, создавая собственный маршрут
Начало: Домбай или Теберда
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 2 650₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
Завтра в 09:00
25 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Горная сказка Домбая: индивидуальная экскурсия
Родившийся и выросший на Домбае гид проведёт вас по самым живописным маршрутам. Премиум-внедорожник обеспечит комфорт и безопасность
Начало: Поселок Домбай
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 2 650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Комфортная поездка на хорошем автомобиле, Мурат интересный рассказчик, знает много, любит свою землю. Рекомендую!!!
- аалександр2 июня 2024Прекрасная экскурсия с комфортом по невероятно живописным местам. Мурат рассказал об истории Домбая, обычаях и традициях. Вообще никуда не торопил,
- ААнастасия16 мая 2024В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и узнать историю этого места.
- ННастя25 апреля 2024Отпуск был внезапный) но для себя я решила сразу, что хочу провести его исключительно с дочерью вдвоём. Поэтому никаких больших
- ММаксим20 апреля 2024Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
- ИИван28 сентября 2023Спасибо, все было супер)
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Для пенсионеров»
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Сколько стоит экскурсия по Домбаю в июне 2024
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