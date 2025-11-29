Мы отправимся по живописной тропе к Бадукским озёрам.
Здесь вода меняет цвет в зависимости от погоды и времени суток, а по берегам растут вековые пихты, сосны, берёзовое криволесье и кусты кавказской черники. Даже в разгар лета температура воды не поднимается выше +10 °С, но смельчаков это не останавливает. Возможно, и вы захотите окунуться!
Здесь вода меняет цвет в зависимости от погоды и времени суток, а по берегам растут вековые пихты, сосны, берёзовое криволесье и кусты кавказской черники. Даже в разгар лета температура воды не поднимается выше +10 °С, но смельчаков это не останавливает. Возможно, и вы захотите окунуться!
Описание экскурсии
8:30 — выезд из Домбая, около 20 минут в пути
9:00 — начало треккинга, привалы по состоянию группы
11:30 — выход к первому озеру, привал 20 минут
12:00 — переход к третьему, самому большому озеру, час свободного времени и перекус
13:40 — короткий переход ко второму озеру, 15 минут на фото
14:10 — спуск
16:00–17:00 — возвращение в Домбай
Организационные детали
- Обязательно возьмите с собой паспорт
- Дополнительные расходы: экологический сбор 300 ₽ с чел.
- Тайминг ориентировочный, время в дороге зависит от погоды и скорости группы
- Треккинг подойдёт взрослым и активным детям с 6 лет
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У канатной дороги в Домбае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Домбае
Провели экскурсии для 693 туристов
Работаю в туризме с 1999 года, являюсь гидом Федерации спортивного туризма КЧР. Также работаю инструктором по горным лыжам в Домбае. Со мной в команде — четыре проверенных сертифицированных гида. Мы будем рады показать вам красоту горного края, организуем экскурсии на высоком уровне и поможем сделать ваш отдых ярким и запоминающимся.
Входит в следующие категории Домбая
Похожие экскурсии из Домбая
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - в храм, ущелье и заповедник
Погрузитесь в историю и природу Кавказа. Посетите древний храм, насладитесь целебными нарзанами и познакомьтесь с фауной заповедника
Начало: В домбае или в Теберде из отеля проживания
Завтра в 08:00
30 ноя в 13:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Домбая - в Джамагатское ущелье и Сентинский храм
Путешествие из Домбая в Джамагатское ущелье и Сентинский храм подарит вам незабываемые впечатления и откроет тайны древней Алании
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Джиппинг в горах Теберды и Домбая на внедорожнике премиум класса
Начало: Ул. Карачаевская 34
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8700 ₽ за всё до 3 чел.