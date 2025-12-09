Зимние выходные нужно однозначно проводить в окружении снежного леса и… красивых и ласковых хаски! Поедем в гости к добрым пушистикам, пообнимаемся с ними и покатаемся в упряжках.
А ещё вы познакомитесь с другими жильцами питомника — ослицей, лошадкой, кроликами, барашками и даже лисой и енотовидной собакой.
А ещё вы познакомитесь с другими жильцами питомника — ослицей, лошадкой, кроликами, барашками и даже лисой и енотовидной собакой.
Описание экскурсии
Ориентировочный тайминг путешествия (стартовать можем и пораньше)
12:30 — выезд из Екатеринбурга
13:40 — приезд в питомник
14:00 — начало программы:
- Экскурсия по питомнику: вас познакомят со всеми собаками, расскажут об их заслугах, разрешат побаловаться с щенками
- Катание в упряжках на хаски и маламутах (вы сможете сами управлять упряжкой)
- Общение с животными — с лошадками, ослицей Мышкой, кроликами, барашками, утками, курочками, пони, поросёнком Снежком, лисом Плуто и енотовидной собакой Пуффом
- Активности на свежем воздухе
- Посиделки в беседке
Тайминг носит ознакомительный характер и может корректироваться в зависимости от скорости группы, погодных условий и прочих обстоятельств.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из опытных гидов нашей команды. По приюту экскурсию проведёт каюр.
- Трансфер входит в стоимость
- На территории питомника есть гостевой дом, чтобы погреться и выпить тёплый чай
- Просим обратить внимание, что данная экскурсия не историко-краеведческая
- Программа подойдёт для детей от 4 лет
Дополнительные расходы (по желанию)
- Питание
- Катание на упряжке с хаски:
— 1 км (5 мин) — 1000 руб. за взрослого, 800 руб. за ребёнка от 5 до 14 лет
— 2 км (10 мин) — 1700 руб. за взрослого, 1250 руб. за ребёнка от 5 до 14 лет
— 3 км (15 мин) — 2500 руб. за взрослого, 1700 руб. за ребёнка от 5 до 14 лет
Возможно проведение экскурсии на минивэне (до 6 человек) или автобусе (без ограничений по количеству) за дополнительную плату, детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Цирка, ст. метро Геологическая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 763 туристов
У нас небольшая команда гидов с огромным сердцем и жаждой открытий. Отправляясь в путешествие с нами, с собой нужно взять непромокаемые куртки, термос с чаем и удобную обувь. Все остальное
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Екатеринбург: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с Екатеринбургом через его памятники, архитектуру и культурные традиции. Увлекательное путешествие по историческим местам города
Начало: На площади 1905 года
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Екатеринбург «Было - стало»
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, пройдя по местам, которые изменились, но сохранили свою уникальность. Увидьте, как город стал столицей Урала
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:30
13 дек в 14:30
14 дек в 14:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, Екатеринбург: путешествие по эпохам и стилям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга, где история и современность переплетаются в едином ритме
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.