Наша программа
- 7:00 Выезд из Кисловодска (Кавказские Минеральные Воды)
- Баксанское ущелье
- Завтрак в кафе по пути
- Озеро Гижгит
- Обзор перевала Актопрак высотой 2100 м.
- Чегемское ущелье
- Эльтюбю (город мертвых). Башенный комплекс
- Чегемские водопады
- Обед (местная кухня)
- Термальные источники (по договоренности)
Детали
- Наша экскурсия продлится с 7:30 до 18:30.
- В группе от 4 до 8 человек.
- Отправляемся на транспорте повышенной проходимости (УАЗ Патриот, Соболь или Газель).
- Если с Вами не связались представители турфирмы до 18.00 накануне поездки, обязательно позвоните по номеру телефона 89286513351 для уточнения деталей поездки
Подробнее о местах, которые вы увидите
Вместе с вами мы отправимся в удивительное путешествие по завораживающей Кабардино-Балкарии, которое позволит увидеть удивительные памятники природы всего за один день!
Одной из точек вашего путешествия станут неповторимые Чегемские водопады – украшение Кабардино-Балкарии. Вы увидите, как бурный поток воды прорывается сквозь каменистые отвесы и скалы в окружении ярких цветов и сочной зелени. В зимнее время года водопады не менее прекрасны, вода замерзает и приобретает интересую форму, брызги на которой красиво играют на солнце.
Конечно же, мы посетим Актопрак (переводится как «белая глина») – известный с древнейших времен перевал, который позволял жителям Чегемского и Баксанского ущелий общаться, через него же проходил старинный торговый путь. Вас бесспорно удивят необычайные горные массивы и богатая история этих мест, о которой мы поведаем вам в ходе нашей экскурсии.
Также мы попадем на озеро Гижгит или Былымское озеро, которое многие называют Былым, по аналогии с одноименным селением. Озеро представляет собой искусственный водоем, созданный для слива отработанных вод вольфрам-молибденового комбината. Его же называют хворостилищем, поскольку это специальный комплекс для хранения токсичных отходов. Но вид, несмотря на токсичность озера, прекрасен. Неподалеку можно увидеть гору Науджидза и урочище Хакуафа, а также множество других красот.
Завершит нашу экскурсию Тызыльское ущелье. Живописное место с многочисленными водопадами, пещерами и настоящими альпийскими лугами позволит вам ощутить максимально единство с природой. А если вы захотите немного взбодриться, сможете ступить на каменный мостик над огромной пропастью.
Наша экскурсия подарит вам яркие эмоции и незабываемые впечатления, не сомневайтесь!