Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день!

Вас ждёт незабываемая экскурсия по живописным окрестностям Кабардино-Балкарии.

За время нашей поездки вы побываете сразу в трех ущельях, полюбуетесь на прекрасные водопады, увидите захватывающие дух горы, сделаете прекрасные фотографии, попробуете местную кухню и подышите действительно чистым воздухом!
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день!
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день!
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день!
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день!
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день!
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день!

Что вы увидите 🤩

  • Абай-Су
  • Былымские озёра
  • Перевал Ак-Топрак
  • Чегемские нижние водопады
  • Пародром
  • Башня Балкоруковых
  • Музей Кайсына Кулиева
Наша программа
  • 7:00 Выезд из Кисловодска (Кавказские Минеральные Воды)
  • Баксанское ущелье
  • Завтрак в кафе по пути
  • Озеро Гижгит
  • Обзор перевала Актопрак высотой 2100 м.
  • Чегемское ущелье
  • Эльтюбю (город мертвых). Башенный комплекс
  • Чегемские водопады
  • Обед (местная кухня)
  • Термальные источники (по договоренности)
Детали
  • Наша экскурсия продлится с 7:30 до 18:30.
  • В группе от 4 до 8 человек.
  • Отправляемся на транспорте повышенной проходимости (УАЗ Патриот, Соболь или Газель).
  • Если с Вами не связались представители турфирмы до 18.00 накануне поездки, обязательно позвоните по номеру телефона 89286513351 для уточнения деталей поездки
Подробнее о местах, которые вы увидите
Вместе с вами мы отправимся в удивительное путешествие по завораживающей Кабардино-Балкарии, которое позволит увидеть удивительные памятники природы всего за один день!
Одной из точек вашего путешествия станут неповторимые Чегемские водопады – украшение Кабардино-Балкарии. Вы увидите, как бурный поток воды прорывается сквозь каменистые отвесы и скалы в окружении ярких цветов и сочной зелени. В зимнее время года водопады не менее прекрасны, вода замерзает и приобретает интересую форму, брызги на которой красиво играют на солнце.
Конечно же, мы посетим Актопрак (переводится как «белая глина») – известный с древнейших времен перевал, который позволял жителям Чегемского и Баксанского ущелий общаться, через него же проходил старинный торговый путь. Вас бесспорно удивят необычайные горные массивы и богатая история этих мест, о которой мы поведаем вам в ходе нашей экскурсии.
Также мы попадем на озеро Гижгит или Былымское озеро, которое многие называют Былым, по аналогии с одноименным селением. Озеро представляет собой искусственный водоем, созданный для слива отработанных вод вольфрам-молибденового комбината. Его же называют хворостилищем, поскольку это специальный комплекс для хранения токсичных отходов. Но вид, несмотря на токсичность озера, прекрасен. Неподалеку можно увидеть гору Науджидза и урочище Хакуафа, а также множество других красот.
Завершит нашу экскурсию Тызыльское ущелье. Живописное место с многочисленными водопадами, пещерами и настоящими альпийскими лугами позволит вам ощутить максимально единство с природой. А если вы захотите немного взбодриться, сможете ступить на каменный мостик над огромной пропастью.
Наша экскурсия подарит вам яркие эмоции и незабываемые впечатления, не сомневайтесь!
🚩 Начало: Ессентуки, ул. Первомайская, 144
🏁 Место завершения: Кисловодск
 Что входит
  • Траспорт
  • Услуги гида
  • Обед.
 Что не входит
  • Личные расходы.
Важная информация
  • Если с Вами не связались представители турфирмы до 18.00 накануне поездки
  • обязательно позвоните по номеру телефона 89286513351 для уточнения деталей поездки
Время проведения: Воскресенье в 06:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Yuliya
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