Наша программа

7:00 Выезд из Кисловодска (Кавказские Минеральные Воды)

Баксанское ущелье

Завтрак в кафе по пути

Озеро Гижгит

Обзор перевала Актопрак высотой 2100 м.

Чегемское ущелье

Эльтюбю (город мертвых). Башенный комплекс

Чегемские водопады

Обед (местная кухня)

Термальные источники (по договоренности)

Детали

Наша экскурсия продлится с 7:30 до 18:30.

В группе от 4 до 8 человек.

Отправляемся на транспорте повышенной проходимости (УАЗ Патриот, Соболь или Газель).

Если с Вами не связались представители турфирмы до 18.00 накануне поездки, обязательно позвоните по номеру телефона 89286513351 для уточнения деталей поездки

Подробнее о местах, которые вы увидите

Вместе с вами мы отправимся в удивительное путешествие по завораживающей Кабардино-Балкарии, которое позволит увидеть удивительные памятники природы всего за один день!

Одной из точек вашего путешествия станут неповторимые Чегемские водопады – украшение Кабардино-Балкарии. Вы увидите, как бурный поток воды прорывается сквозь каменистые отвесы и скалы в окружении ярких цветов и сочной зелени. В зимнее время года водопады не менее прекрасны, вода замерзает и приобретает интересую форму, брызги на которой красиво играют на солнце.

Конечно же, мы посетим Актопрак (переводится как «белая глина») – известный с древнейших времен перевал, который позволял жителям Чегемского и Баксанского ущелий общаться, через него же проходил старинный торговый путь. Вас бесспорно удивят необычайные горные массивы и богатая история этих мест, о которой мы поведаем вам в ходе нашей экскурсии.

Также мы попадем на озеро Гижгит или Былымское озеро, которое многие называют Былым, по аналогии с одноименным селением. Озеро представляет собой искусственный водоем, созданный для слива отработанных вод вольфрам-молибденового комбината. Его же называют хворостилищем, поскольку это специальный комплекс для хранения токсичных отходов. Но вид, несмотря на токсичность озера, прекрасен. Неподалеку можно увидеть гору Науджидза и урочище Хакуафа, а также множество других красот.

Завершит нашу экскурсию Тызыльское ущелье. Живописное место с многочисленными водопадами, пещерами и настоящими альпийскими лугами позволит вам ощутить максимально единство с природой. А если вы захотите немного взбодриться, сможете ступить на каменный мостик над огромной пропастью.

Наша экскурсия подарит вам яркие эмоции и незабываемые впечатления, не сомневайтесь!