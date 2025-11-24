Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов (из Ессентуков)
Погрузиться в атмосферу кавказского гостеприимства и научиться готовить традиционное блюдо
Начало: У места вашего проживания
«Хозяйка дома поделится секретами приготовления одной из жемчужин кавказской кухни — карачаевского хычина»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 16 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
6%
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайный места и красоты городов - Кухня Кавказа и термальные источники
Начало: Я заберу путешественников из указанного ими отеля
«Купание в Суворовских термальных источниках Ну и как положено на десерт сладенькое»
Расписание: По договоренности
6 июл в 08:00
11 июл в 08:00
16 500 ₽
17 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Бермамыт (днём или на закате) + мастер-класс по приготовлению хычинов
Отправиться из Ессентуков в живописные горы и познакомиться со вкусами кавказской кухни
Начало: От места вашего проживания
«Национальные блюда кавказской кухни — хычины, шашлыки, шурпу, айран — вы попробуете в кафе на горе Баран»
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
от 27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Во-первых организовано всё отлично. Успели заехать в Чайный домик. Много местных продуктов, сделали для себя много открытий, ну и конечно
+3
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М
20.01.2025 в рамках этой экскурсии посетили достопримечательности региона Кавказские Минеральные Воды. Побывали у подножия Горы Кольцо, на Медовых водопадах, посетили
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М
Большое спасибо Карену за замечательную, познавательную, интересную экскурсию! Путешествуем по Кавказу уже давно, но Карен смог рассказать много нового. Были учтены все наши пожелания. Карен замечательный гид. В легкой, непринужденной форме, с юмором, время пролетело незаметно. Очень рекомендую! Не пожалеете!
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Всего 3 отзыва в Ессентуках в категории "Кулинарные мастер-классы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Кулинарные мастер-классы»
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