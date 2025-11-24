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знаковые места Пятигорска, восхитились панорамой его окрестностей с вершины горы Машук, пообедали в приятном кафе Железноводска, ощутили природное тепло Суворовских источников и духовную благодать Свято-Георгиевского женского монастыря. Очень благодарны Карену –автору и гиду этого туристического проекта. Благодаря его эрудиции и знанию истории Северного Кавказа получили массу незабываемых впечатлений, которые пробудили в нас желание вернуться в эти края ещё раз. Однозначно рекомендуем данную экскурсию людям впервые приехавшим на Кавказские Минеральные Воды. Николай и Марина.