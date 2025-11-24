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Кулинарные мастер-классы – экскурсии в Ессентуках

Найдено 3 экскурсии в категории «Кулинарные мастер-классы» в Ессентуках, цены от 16 500 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов (из Ессентуков)
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов (из Ессентуков)
Погрузиться в атмосферу кавказского гостеприимства и научиться готовить традиционное блюдо
Начало: У места вашего проживания
«Хозяйка дома поделится секретами приготовления одной из жемчужин кавказской кухни — карачаевского хычина»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Тайный места и красоты городов - Кухня Кавказа и термальные источники
9 часов
-
6%
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайный места и красоты городов - Кухня Кавказа и термальные источники
Начало: Я заберу путешественников из указанного ими отеля
«Купание в Суворовских термальных источниках Ну и как положено на десерт сладенькое»
Расписание: По договоренности
6 июл в 08:00
11 июл в 08:00
16 500 ₽17 500 ₽ за всё до 6 чел.
Плато Бермамыт (днём или на закате) + мастер-класс по приготовлению хычинов
Джиппинг
На машине
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Бермамыт (днём или на закате) + мастер-класс по приготовлению хычинов
Отправиться из Ессентуков в живописные горы и познакомиться со вкусами кавказской кухни
Начало: От места вашего проживания
«Национальные блюда кавказской кухни — хычины, шашлыки, шурпу, айран — вы попробуете в кафе на горе Баран»
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
от 27 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

В
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов (из Ессентуков)
Во-первых организовано всё отлично. Успели заехать в Чайный домик. Много местных продуктов, сделали для себя много открытий, ну и конечно
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немного прикупили.
Встречали как родных, прекрасная хозяйка, добрая, приветливая,живая и весёлая. Вместе лепили, жарили,потом конечно ели и чаевничали. Конечно объелись. Вспомнил свою бабушку, так было душевно.
Могу всем только пожелать побывать в семье и познать секреты карачаровской кухни. Получите заряд бодрости и приятные воспоминания.
Жаль нет книги рецептов.
Вообщем всем рекомендую.

Во-первых организовано всё отлично. Успели заехать в Чайный домик. Много местных продуктов, сделали для себя много
Во-первых организовано всё отлично. Успели заехать в Чайный домик. Много местных продуктов, сделали для себя много
Во-первых организовано всё отлично. Успели заехать в Чайный домик. Много местных продуктов, сделали для себя много
Во-первых организовано всё отлично. Успели заехать в Чайный домик. Много местных продуктов, сделали для себя много+3
Во-первых организовано всё отлично. Успели заехать в Чайный домик. Много местных продуктов, сделали для себя много
Во-первых организовано всё отлично. Успели заехать в Чайный домик. Много местных продуктов, сделали для себя много
Во-первых организовано всё отлично. Успели заехать в Чайный домик. Много местных продуктов, сделали для себя много
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М
Тайный места и красоты городов - Кухня Кавказа и термальные источники
20.01.2025 в рамках этой экскурсии посетили достопримечательности региона Кавказские Минеральные Воды. Побывали у подножия Горы Кольцо, на Медовых водопадах, посетили
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знаковые места Пятигорска, восхитились панорамой его окрестностей с вершины горы Машук, пообедали в приятном кафе Железноводска, ощутили природное тепло Суворовских источников и духовную благодать Свято-Георгиевского женского монастыря. Очень благодарны Карену –автору и гиду этого туристического проекта. Благодаря его эрудиции и знанию истории Северного Кавказа получили массу незабываемых впечатлений, которые пробудили в нас желание вернуться в эти края ещё раз. Однозначно рекомендуем данную экскурсию людям впервые приехавшим на Кавказские Минеральные Воды. Николай и Марина.

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М
Тайный места и красоты городов - Кухня Кавказа и термальные источники
Большое спасибо Карену за замечательную, познавательную, интересную экскурсию! Путешествуем по Кавказу уже давно, но Карен смог рассказать много нового. Были учтены все наши пожелания. Карен замечательный гид. В легкой, непринужденной форме, с юмором, время пролетело незаметно. Очень рекомендую! Не пожалеете!
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Всего 3 отзыва в Ессентуках в категории "Кулинарные мастер-классы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Кулинарные мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов (из Ессентуков);
  2. Тайный места и красоты городов - Кухня Кавказа и термальные источники;
  3. Плато Бермамыт (днём или на закате) + мастер-класс по приготовлению хычинов.
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус;
  2. Домбай;
  3. Чегемские водопады;
  4. Плато Бермамыт;
  5. Джилы-су;
  6. Медовые водопады;
  7. Грязелечебница им. Семашко;
  8. Гижгит;
  9. Курортный парк;
  10. Нарзанная галерея.
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июле 2026
Сейчас в Ессентуках в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 16 500 до 27 000 со скидкой до 6%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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