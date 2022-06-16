Новый год на Алтае

Волшебство новогодней ночи в горах Алтая среди чистого горного воздуха и красоты зимнего леса

5
3 отзыва
Волшебство новогодней ночи в горах Алтая среди чистого горного воздуха и красоты зимнего леса.

Отправляемся в пятидневный тур с насыщенной программой, в которую будут входить: экскурсии, новогодняя ночь и активности.
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Ближайшие даты:
29
дек

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • самые интересные достопримечательности – Чемальская ГЭС, ворота Сартакпая, женский монастырь на о. Патмос,  Долина горных духов, Камышлинский водопад, Голубые озера;
  • разнообразная программа – нас ждет мастер-класс по лепке настоящих сибирских пельменей, купание в Голубых озерах и прогулка по подвесному мосту;
  • местный колорит – заглянем в самобытную Алтайскую галерею, где представлены работы местных мастеров и сможем приобрести эксклюзивные сувениры для себя и в подарок родным.

Программа тура по дням

1 день
Музей им А.Н. Анохина

Заезд на туркомплекс "Таёжник".

Размещение в номерах.

После обеда экскурсия в национальный музей им А.Н. Анохина, где представлена экспозиция места захоронение принцессы Укок.

Возвращение на туркомплекс.

Музей им А.Н. АнохинаМузей им А.Н. АнохинаМузей им А.Н. АнохинаМузей им А.Н. Анохина
2 день
Чемал – горячее сердце Алтая

Увлекательная экскурсия в райцентр Чемал, известный своим уникальным мягким и теплым климатом, и его окрестности.

Туристы посетят наиболее интересные достопримечательности района, такие как: Чемальская ГЭС, ворота Сартакпая, женский монастырь на о. Патмос, совершат экскурсию в Долину горных духов – в Урочище Че-Чкыш.

Вечером совместная лепка и приготовление сибирских пельменей.

Чемал – горячее сердце АлтаяЧемал – горячее сердце АлтаяЧемал – горячее сердце АлтаяЧемал – горячее сердце Алтая
3 день
Камышлинский водопад, Новогодняя программа

После завтрака одеваемся по теплее и отправляемся до с. Барангол до отеля Царская Охота, откуда перейдя по подвесному мосту над р.Катунь вы окажитесь на лесной тропе ведущей к Камышлинскому водопаду.

Обед на туркомплексе "Таёжник".

После свободное время для подготовки к главному вечеру уходящего года.

Новогодний ужин и развлекательная программа "Новогодняя ночь на Таёжнике".

Камышлинский водопад, Новогодняя программаКамышлинский водопад, Новогодняя программаКамышлинский водопад, Новогодняя программаКамышлинский водопад, Новогодняя программаКамышлинский водопад, Новогодняя программа
4 день
Голубые глаза Катуни, галерея &quot;Стрела&quot;

Поздний завтрак в кафе туркомплекса "Таёжник".

Как новый год встретишь – так его и проведешь.

В первый день нового года совершим экскурсию к Голубым озерам, по другому их еще называют глаза Катуни.

Это сезонно образующиеся озёра в русле р.Катунь, которые имеют глубину до 17м, прозрачную воду и голубой оттенок.

На микроавтобусе доезжаем до села Аскат, далее идем по сосновому лесу до Голубых озер, дышим чистым горным воздухом, наслаждаемся красотой зимнего леса.

Доходим до озер, желающие могут искупаться, во время новогодних праздников на озере работает походная баня, где можно согреться после купания.

На обратном пути посещаем галерею "Стрела", где представлены работы местных мастеров, можно не только посмотреть, но и купить уникальные сувениры с Алтая.

Ужин в кафе на туркомплексе "Таёжник".

Голубые глаза Катуни, галерея &quot;Стрела&quot;Голубые глаза Катуни, галерея &quot;Стрела&quot;Голубые глаза Катуни, галерея &quot;Стрела&quot;Голубые глаза Катуни, галерея &quot;Стрела&quot;
5 день
Отъезд

Завтрак на туркомплексе "Таёжник"

Освобождение номеров до 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в эко-отеле "Таежник".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
размещение/категория  «Стандарт плюс»  «Студия»
Двухместное  47 500 49 500
Трехместное 45 500 47 500

 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в номерах туркомплекса “Таёжник”
  • Трехразовое питание
  • Перевозки согласно программы тура
  • Все входные билеты (кроме тех которые указаны в программе как доп. плата)
  • Работа экскурсовода
  • Транспорт (комфортные теплые микроавтобусы с удобными сиденьями)
  • Рекреационные сборы
  • Новогодняя программа с банкетом
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска, г. Барнаула, г. Новосибирска и обратно
  • Трансфер из/до г. Барнаула, г. Новосибирска (рейсовый автобус)
  • Индивидуальный трансфер из/до г. Барнаула
  • Входные билеты, указанные в программе за доп. плату
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Нижнее белье (удобное, желательно х/б) и термобелье (теплое, многослойное).
  2. Носки полушерстяные и синтетические ТЕПЛЫЕ (несколько пар).
  3. Свитер теплый (полушерстяной, шерстяной или флисовый).
  4. Штаны утепленные (не стесняющие движений.), подойдут горнолыжные брюки.
  5. Куртка утепленная. (На синтепоне, пуху и проч., непродуваемая, помните температура может опускаться до -35 ночью и до -25 днем, поэтому куртка должна быть теплая)
  6. Обувь верховая теплая и свободная (валенки, чуни, унты, дутыши).
  7. Шапка, шарф и перчатки. (Тёплые и не продуваемые, + капюшон.)
  8. Обувь для дома и бани (резиновые шлепанцы (сланцы), не вьетнамки.)
  9. Купальник.
  10. Одежда для дома и сна. (Футболки\тельняшки, трико\леггинсы.)
  11. Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем (да зимой в Горах Алтая, когда светит солнце можно обгореть).
  12. Гигиенические средства. (Мыло, мочалка, щетка, паста, полотенце и проч.)
  13. Аптечка индивидуальная (у гида будет общая аптечка, ознакомиться с составом аптечки можно здесь, с собой взять личные лекарственные средства, если имеются показания к приему специфических средств.)
  14. Видео- или фото- камера. (С чехлом на прочном ремне и доп. веревке).
  15. Документы (паспорт и полис ОМС).
  16. Фонарик
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как организован трансфер?

Стоимость доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) бесплатная! при приобретении данного тура.
Остальная доставка стоимость тура НЕ входит. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда, мы можем Вам помочь приобрести данный билет, при условии оплаты его стоимости заранее. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.

Доставка из Барнаула:

Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута, либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.

Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.

Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-909-519-53-37, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

ВНИМАНИЕ!!!!! ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАЧАЛА МАРШРУТА ТУРИСТАМ ВЫСЫЛАЕТСЯ НОМЕР МАШИНЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ВСТРЕЧАЕТ. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО СВЯЗАТЬСЯ С ВОДИТЕЛЕМ.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЛЕТАЕТ В АЭРОПОРТ г. ГОРНО-АЛТАЙСКА КОНТАКТЫ ВОДИТЕЛЯ И НОМЕР ВОДИТЕЛЯ ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПРИЛЕТОМ

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.

Можно ли забронировать дополнительные ночи на тур. базе Таежник?

Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.

Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 июня 2022
В целом, претензий нет, все организовано четко и вовремя. Для удобства перед походом был создан чат с гидом в Вотсапе, чтобы мы могли задать все вопросы по тому, что взять с собой и как подготовиться к походу в целом.
Д
15 июня 2022
Отдельное спасибо гиду Валентине!
Бронировать тур через большую страну было вполне удобно
Л
14 июня 2022
Гиды, проводники настоящие профессионалы своего дела - ответственные, терпеливые, понимающие мастера … Айтемир вообще мастер на все руки… готовит, как в ресторане, играет и поёт, как на сцене… очень разносторонне развитый гид, с ним можно поговорить на любую тему… Виктор ответственный до мозга костей человек, с удивительными историями из жизни… проводниками Славой и Александром я восхищена не меньше… коней прекрасных, послушных, выносливых, каждому подобрали по характеру… в общем все ребята молодцы, спасибо им огромное… а ещё про Андрея на сплаве чуть не забыла… он просто супер… ребята вам всем огромное спасибо, за отдых, за перезагрузку… желаю вам здоровья, удачи, неиссякаемой энергии, оптимизма безграничного и адекватных туристов…

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