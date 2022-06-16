Преимущества этого путешествия:
Заезд на туркомплекс "Таёжник".
Размещение в номерах.
После обеда экскурсия в национальный музей им А.Н. Анохина, где представлена экспозиция места захоронение принцессы Укок.
Возвращение на туркомплекс.
Увлекательная экскурсия в райцентр Чемал, известный своим уникальным мягким и теплым климатом, и его окрестности.
Туристы посетят наиболее интересные достопримечательности района, такие как: Чемальская ГЭС, ворота Сартакпая, женский монастырь на о. Патмос, совершат экскурсию в Долину горных духов – в Урочище Че-Чкыш.
Вечером совместная лепка и приготовление сибирских пельменей.
После завтрака одеваемся по теплее и отправляемся до с. Барангол до отеля Царская Охота, откуда перейдя по подвесному мосту над р.Катунь вы окажитесь на лесной тропе ведущей к Камышлинскому водопаду.
Обед на туркомплексе "Таёжник".
После свободное время для подготовки к главному вечеру уходящего года.
Новогодний ужин и развлекательная программа "Новогодняя ночь на Таёжнике".
Поздний завтрак в кафе туркомплекса "Таёжник".
Как новый год встретишь – так его и проведешь.
В первый день нового года совершим экскурсию к Голубым озерам, по другому их еще называют глаза Катуни.
Это сезонно образующиеся озёра в русле р.Катунь, которые имеют глубину до 17м, прозрачную воду и голубой оттенок.
На микроавтобусе доезжаем до села Аскат, далее идем по сосновому лесу до Голубых озер, дышим чистым горным воздухом, наслаждаемся красотой зимнего леса.
Доходим до озер, желающие могут искупаться, во время новогодних праздников на озере работает походная баня, где можно согреться после купания.
На обратном пути посещаем галерею "Стрела", где представлены работы местных мастеров, можно не только посмотреть, но и купить уникальные сувениры с Алтая.
Ужин в кафе на туркомплексе "Таёжник".
Завтрак на туркомплексе "Таёжник"
Освобождение номеров до 12:00.
Тур предусматривает проживание в эко-отеле "Таежник".Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|размещение/категория
|«Стандарт плюс»
|«Студия»
|Двухместное
|47 500
|49 500
|Трехместное
|45 500
|47 500
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Стоимость доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) бесплатная! при приобретении данного тура.
Остальная доставка стоимость тура НЕ входит. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда, мы можем Вам помочь приобрести данный билет, при условии оплаты его стоимости заранее. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута, либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-909-519-53-37, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
ВНИМАНИЕ!!!!! ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАЧАЛА МАРШРУТА ТУРИСТАМ ВЫСЫЛАЕТСЯ НОМЕР МАШИНЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ВСТРЕЧАЕТ. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО СВЯЗАТЬСЯ С ВОДИТЕЛЕМ.
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЛЕТАЕТ В АЭРОПОРТ г. ГОРНО-АЛТАЙСКА КОНТАКТЫ ВОДИТЕЛЯ И НОМЕР ВОДИТЕЛЯ ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПРИЛЕТОМ
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),