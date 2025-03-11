1 день

Путешествие по Чуйскому тракту

08:00-09:30 Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайска.

Встреча на парковке.

Примечание: мы настоятельно рекомендуем Вам прилететь накануне тура, чтобы успеть отдохнуть перед насыщенным путешествием в первый программный день, обратите внимание, что заселение в номер по программе планируется только вечером. Менеджеры направят Вам список рекомендованных мест, где лучше остановиться перед путешествием.

Первое прикосновение к Алтаю, знакомство с рекой Катунь и остановка на вкусный завтрак (оплачивается самостоятельно по чеку в кафе).

Впереди долгий, но невероятно интересный и насыщенный путь по одной из красивейших дорог мира – Чуйскому тракту.

Мы преодолеем два перевала: полюбуемся кедровым лесом на Семинском (1717м) и исследуем древние караванные тропы на живописном Чике-Тамане.

Нас ждут: медитация в месте силы, где серебристая река Чуя впадает в могучую Катунь, а также древнее святилище, один из крупнейших петроглифических комплексов Алтая – «Калбак-Таш», где на протяжении тысяч лет древние художники создавали образцы наскальной живописи (сохранилось больше 3000 рисунков).

Мы увидим множество сменяющих друг друга пейзажей, мирно пасущиеся стада, современные и древние археологические памятники, а также 12-метровый водопад Ширлак.

Вечером - заселение на базу.

Ужин.

Вечер знакомств.

Включено питание: ужин.

Размещение: двухместное проживание, все удобства в номере по тарифу «Стандарт».

Турбаза в зависимости от даты заезда «Подгорная»/«Шавло»/«Кочевник».

Экскурсии и мероприятия: достопримечательности Чуйского тракта.