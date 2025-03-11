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Программа тура по дням
Путешествие по Чуйскому тракту
08:00-09:30 Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайска.
Встреча на парковке.
Примечание: мы настоятельно рекомендуем Вам прилететь накануне тура, чтобы успеть отдохнуть перед насыщенным путешествием в первый программный день, обратите внимание, что заселение в номер по программе планируется только вечером. Менеджеры направят Вам список рекомендованных мест, где лучше остановиться перед путешествием.
Первое прикосновение к Алтаю, знакомство с рекой Катунь и остановка на вкусный завтрак (оплачивается самостоятельно по чеку в кафе).
Впереди долгий, но невероятно интересный и насыщенный путь по одной из красивейших дорог мира – Чуйскому тракту.
Мы преодолеем два перевала: полюбуемся кедровым лесом на Семинском (1717м) и исследуем древние караванные тропы на живописном Чике-Тамане.
Нас ждут: медитация в месте силы, где серебристая река Чуя впадает в могучую Катунь, а также древнее святилище, один из крупнейших петроглифических комплексов Алтая – «Калбак-Таш», где на протяжении тысяч лет древние художники создавали образцы наскальной живописи (сохранилось больше 3000 рисунков).
Мы увидим множество сменяющих друг друга пейзажей, мирно пасущиеся стада, современные и древние археологические памятники, а также 12-метровый водопад Ширлак.
Вечером - заселение на базу.
Ужин.
Вечер знакомств.
Включено питание: ужин.
Размещение: двухместное проживание, все удобства в номере по тарифу «Стандарт».
Турбаза в зависимости от даты заезда «Подгорная»/«Шавло»/«Кочевник».
Экскурсии и мероприятия: достопримечательности Чуйского тракта.
Снежные вершины Северо-Чуйского хребта. Алтайский Марс. Гейзерное озеро
Завтрак.
Сегодня вам предстоит увидеть самые разнообразные пейзажи: от загадочного бирюзового Гейзерного озера, на дне которого буквально на глазах меняются узоры, до бескрайних просторов Курайской степи, опоясанной чашей снежных вершин Северо-Чуйского хребта (высшая точка – гора Маашей-Баш 4177 м).
Далее мы посетим село Кош-Агач, расположенное в примонгольской Чуйской степи, где когда-то кочевали народы, курсировали вереницы караванов. Вы увидите, насколько отличаются природные и климатические особенности, флора и фауна на юге Алтая. По дороге мы наберём целебной воды в священном источнике Аржан-Суу.
Наконец, мы сделаем красочные фотографии в одном из самых фантастических мест республики. Алтайский Марс,или знаменитые марсианские пейзажи – удивительные ландшафты, представляющие собой горы, словно слоями раскрашенные в разные цвета.
Ужин.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза №1. Двухместное проживание, все удобства в номере по тарифу «Стандарт».
Турбаза в зависимости от даты заезда «Подгорная»/«Шавло»/«Кочевник».
Экскурсии и мероприятия: Гейзерное озеро, панорама Северо-Чуйского хребта, минеральный источник, Марс, Кош-Агач.
Река Катунь. Дегустация национальной кухни. Катунские террасы. Ильгуменский порог. Уч-Энмек
После завтрака мы выезжаем из номеров и направляемся в обратную сторону по Чуйскому тракту.
Мы посетим очень интересное место с необыкновенными видами сразу на два моста через реку Катунь, полюбуемся красивой панорамой с террасы.
Далее Вас ждет этнографическая экскурсия в алтайском аиле с дегустацией национальной кухни.
Осмотр бронзовой скульптуры коня известного художника Аржана Ютеева.
Затем мы сделаем панорамные снимки с видом на Катунские террасы и узнаем, как образовался подобного рода рельеф.
Затем прогуляемся к устью реки Большой Ильгумень, где образуется 300-метровый Ильгуменский порог, словно гипнотизирующий своей мощью и красотой.
После обеда нас ждёт экскурсия по Каракольской долине и природному парку Уч-Энмек.
На протяжении веков местные жители верили в силу своей земли, здесь проводили шаманские обряды, строили древние святилища.
Долина богата на археологические артефакты, многие из которых до сих пор остаются загадками.
Венчает Долину священная и почитаемая гора Уч-Энмек.
Экскурсия поможет вам погрузиться в культуру, быт и обычаи алтайского народа, наполниться целительной энергией Алтая.
Заселение в гостиницу.
Ужин в кафе.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: гостиница №2, номер «стандарт», двухместное, удобства в номере.
В зависимости от даты заезда вы будете размещаться – гостиница «Чегыш»/ «Территория счастья»/ «Ареда»/ «Айбарка».
Экскурсии и мероприятия: алтайский аил, дегустация национальной кухни, Катунские террасы, Ильгуменский порог, Уч-Энмек.
Моторафтинг по реке Катунь. Камышлинский водопад или Голубые ОЗЕРА.О. Патмос и смотровая площадка на Катунь
Завтрак.
Сегодня для нас по-настоящему откроется главная река Алтая – Катунь: мы совершим сплав по её могучим волнам. Моторафтинг представляет собой весёлое и абсолютно безопасное катание по волнам на лодке с мотором, вёсла не потребуются, а ваша одежда останется сухой.
Прогулка до Камышлинского водопада (круглогодично) либо до пронзительно голубых и прозрачных озер «Глаза Катуни» (возможно посетить только в период с (05)10 сентября по 01 (10) мая).
После мы совершим прогулку от острова Патмос до Чемальской ГЭС. Этот маршрут, безусловно, можно назвать одним из самых популярных – «must see» на Алтае. Вы пройдете по подвесному мосту к монастырю на острове прямо посреди горной реки, прогуляетесь по живописной козьей тропе, откуда полюбуетесь на слияние двух рек – Чемала и Катуни.
Обед в кафе (оплачивается самостоятельно, 850-1500 руб.).
Во второй половине дня мы отправимся на экскурсию по живописному ущелью, месту силы алтайского народа урочищу Че Чкыш.
В ходе прогулки мы посетим чистый горный родник со священными духами ээйзи, небольшой водопад, увидим древние наскальные рисунки эпохи неолита.
В завершении прогулки мы окажемся на смотровой площадке с великолепными панорамными видами на долину реки Катунь и окрестные вершины гор.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в теплой компании.
Курорт «Манжерок». Трансфер до аэропорта г. Горно-Алтайска
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-09:30 Сбор вещей, выезд из номеров.
09:30-13:00 (14:00) В завершении путешествия мы отправимся на суперсовременный курорт Манжерок.
Желающие могут осуществить подъем на кресельном подъемнике на вершину горы Синюха.
Оттуда открывается отличный вид на долину реки Катунь и озера (оплачивается отдельно).
В зависимости от сезона на вершине возможно посещение парка арт-скульптур и горных тропинок «Хранители Большого Алтая» (обратите внимание – парк доступен не всегда, расписание необходимо уточнять у администрации курорта «Манжерок»).
Стоимость гондольного подъёмника – от 1200-1700 руб. за 1 человека в зависимости от сезона, оплата билета производится на кассе курорта.
Также вы можете совершить прогулку по отельному комплексу и пообедать в одном из местных ресторанов.
13 (14:00)-14:30 (15:30) Трансфер курорт «Манжерок» - аэропорт г. Горно-Алтайска.
14:00(15:30)-14:40(16:10) Трансфер от аэропорта г. Горно-Алтайска до автовокзала г. Горно-Алтайска и гостиницы «Игман».
Включено питание: завтрак.
Размещение: не включено.
Экскурсии и мероприятия: трансфер до курорта «Манжерок» и аэропорта г. Горно-Алтайска.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное стандарт
|Доплата за одноместное
|67 500
|15 000
Варианты проживания
Турбазы по маршруту
Тур предусматривает проживание на турбазах. Турбаза зависит от даты путешествия. Если для Вас принципиально размещение на какой-либо конкретной турбазе, то это возможно согласовать с организаторами заранее.
Вы будете размещаться на двух различных базах в разных районах Алтая. В данном туре заявлены возможные варианты:
- Турбаза №1: «Шавло»/ «Подгорная»/ «Кочевник»
- Турбаза №2: «Чегыш»/ «Территория счастья»/ «Ареда»
Размещение – двухместное (возможно трех или четырехместное по запросу).
Все турбазы для маршрута «Большой Алтай» находятся в живописных местах с видом на горы, на берегах рек. Душ и туалет находятся в номере по тарифу «Стандарт».
На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно.
В домиках/номерах есть розетки. Но практически вся Республика Алтай – это сельская местность, где часто отключают электричество. Рекомендуем Вам взять с собой powerbank.
На турбазах есть фен.
Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах Вы будете проживать в номерах, на некоторых турбазах – в отдельных домиках. Постельное белье и полотенца предоставляются везде. Гигиенические наборы не предоставляются. Если вы решите идти в баню, то Вам может понадобиться собственное полотенце – не во всех банях их выдают.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер и вся маршрутная нить программы
- Питание: 4 завтрака, 4 ужина
- Проживание на турбазах по программе
- 16 Экскурсий и мероприятий по программе тура + все входные билеты, кроме отмеченных оплачиваются дополнительно
- Работа гида-проводника - 1 чел
- Моторафтинг по р. Катунь
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание (1 завтрак) - от 500 до 1200 руб
- Питание (5 обедов) - средний чек от 750 до 1500 руб. в зависимости от заведения
- Входной билет на гондольный подъемник курорта «Манжерок» - от 1100 до 1700 руб. на 1 человека в зависимости от сезонности
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какие рекомендации по перелету?
Самый удобный перелет до г. Горно-Алтайска.
Мы рекомендуем Вам прибыть заранее и самостоятельно разместиться неподалеку, чтобы к моменту путешествия вы были хорошо отдохнувшими, сразу же после ночного перелета трудно весь день быть в туре.
Если же вы можете прибыть только в день старта тура, то Мы встретим Вас в аэропорту (в день заезда, согласно времени, указанному в программе).
Как правило, основные рейсы прилетают утром в 8.10 и 09.05. Лучше всего брать рейс с прилетом в 8.10 утра.
Трансфер будет групповой, в аэропорту Вас встретит гид с табличкой «Большой Алтай».
Марку авто и время, в которое Вас заберут от аэропорта Вам сообщит гид накануне путешествия.
Например, в случае если несколько человек прилетело в 8.10 утра и 2 человека в 09.10, то отправление автобуса будет происходить после того, как участники, прилетевшие в 09.10, получат багаж, т. е. в 9.30 утра.
В случае задержки рейса догонять группу нужно будет за собственный счет на такси, группа не может ждать участников более 30 минут вне расписания.
За дополнительную плату мы можем организовать для Вас индивидуальный трансфер на базу в любое удобное для Вас время.
В финальный день тура мы доставим Вас в аэропорт Горно-Алтайска к вечерним рейсам.
После аэропорта автобус отправится в город Горно-Алтайск, где вы сможете продолжить самостоятельный отдых.
Завершение тура около автовокзала и гостиницы «Игман».
В случае если вы захотите улететь утренними рейсами, вы сможете добраться до аэропорта на такси в любое удобное для Вас время, в регионе работает Яндекс. Такси.
Какие особенности питания в туре?
Завтраки группы происходят на турбазе.
При желании, вы можете выбрать вегетарианский тип питания.
Стандартные позиции завтраков: каша, яйца (омлет или вареные), нарезка (сыр, колбаса), блинчики или сырники, чай, кофе, вода, молоко.
Наименования и комплектация завтраков меняются в зависимости от турбаз, где размещается группа в каждый конкретный день тура.
Обеды происходят между экскурсиями.
Группа заезжает в кафе.
Средняя стоимость комплексного питания 850-1500 руб.
На эту сумму можно приобрести салат, суп, второе блюдо и напиток.
Ужины происходят на турбазе.
При желании, можно выбрать вегетарианский тип питания. Как правило, это салат + второе блюдо, чай/кофе. Пример ужина: овощной салат, отбивная + пюре, хлеб, травяной чай.
Кафе, столовые и рестораны Алтая находятся в самом начале своего развития. Большинство из них выглядят, как самая дешевая городская столовая. В этих кафе никогда не слышали про безглютеновую, безлактозную, веганскую и прочие виды диет. Как правило, есть меню с 3-10 наименованиями готовой еды, среди которых нужно будет выбрать то, что Вам подходит наибольшим образом.
Будет ли мобильная связь?
В любом случае ежедневно будет появляться возможность воспользоваться мобильным интернетом.
Относительно наличия wi-fi на каждой конкретной базе вас сможет проконсультировать координатор непосредственно перед началом тура.
Самый распространенный вариант, следующий: – 01,02,03, 04,05 день тура – в течение дня будут ловить все мобильные операторы, будет доступен мобильный интернет.
Будут ли магазины, банкоматы, аптеки?
Практический на всем протяжении путешествия у Вас будет возможность посетить продовольственные и хозяйственные магазины, аптеки.
Практически во всех магазинах и во многих кафе есть возможность оплаты банковской картой. Но, все-таки, наличность на Алтае по-прежнему нужна, желательно в мелких купюрах.
Практически на всем протяжении маршрута у Вас будет возможность снять средства в банкомате Сбербанка, он есть во всех крупных поселках.