Алтайский микс

Недельный тур в Горный Алтай! В туре лучшая подборка экскурсионных мест – самая красивая трасса мира (ТОП 5) – Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние рек Чуи и Катуни, горы высотой 4 000 м, заснеженные вершины и многие другие природные красоты Алтая.
5
3 отзыва
Алтайский микс
Алтайский микс
Алтайский микс
Ближайшие даты:
19
июн17
июл7
авг
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Нижняя Катунь

8:30 Встреча туристов в аэропорту Горно-Алтайска.

9:30 Идем в мини-поход по Тавдинским пещерам.

12:00 Треккинг к водопаду Камышлинский по качающемуся мосту через Катунь и по эко-тропе через лес, обратно желающие могут отправиться на моторафтах (оплачивается отдельно).

14:00 Заезд в магазин и заселение в отель на берегу Катуни.

Отдых, прогулки.

19:00 Вечер знакомств.

Нижняя КатуньНижняя КатуньНижняя КатуньНижняя Катунь
2 день

Чуйский тракт

8:00 Завтрак в отеле, выезд с вещами.

Экскурсии по Чуйскому тракту: перевал Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Ининьский мост.

Обед в кафе алтайской национальной кухни (не входит в стоимость).

Гейзерное озеро, это одно из самых красивых озер в Горном Алтае, имеющее бирюзовый цвет и глиняное дно, рисунок которого постоянно меняется из-за бьющих родников.

Озеро не имеет аналогов на нашем полушарии, но парк таких озер есть в Северной Америке.

Виды на Северо-Чуйский хребет и его ледниковые шапки.

17:00 Джип-тур на Алтайский Марс, горы красного цвета, необычный ландшафт.

20:00 Заезд в магазин и заселение на базу отдыха в домики с красивым дизайном.

BBQ совместно и баня по желанию.

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
3 день

Дополнительные экскурсии

В этот день можно отдохнуть на базе отдыха у реки или отправиться на увлекательные экскурсии (оплачиваются дополнительно).

04:00 Джип-тур на рассвет на смотровую площадку Акташского ретранслятора 3038 м, где открывается потрясающий вид на Северо-Чуйский хребет (3000 руб. с человека).

09:00 Завтрак.

10:00 Дополнительная экскурсия на Кату-Ярык для желающих: выезд на экскурсию по Улаганскому тракту к перевалу Кату-Ярык со спуском в долину Чулышмана: Улаганский перевал, где открывается чудесный вид на Курайский хребет, озеро Киделю, озеро Уч-Кёль, легендарный перевал Кату-Ярык, вид на долину Чулышмана с высоты птичьего полета, фотосессия у обрыва.

Спуск в долину Чулышмана, прогулка до одного из самых красивых на Алтае водопадов – Куркуре (с переправой через Чулышман) (6000 руб. с человека).

20:00 Свободный вечер, посиделки у костра, баня по желанию.

Дополнительные экскурсииДополнительные экскурсииДополнительные экскурсииДополнительные экскурсии
4 день

Ининьские стеллы

8:00 Завтрак.

9:00 Выезд с вещами на Телецкое озеро.

Большой экскурсионный день по Чуйскому тракту: водопад Девичьи слезы, памятник Кольке Снегиреву, смотровая площадка на Катуни, Ининьские стелы, рынки на перевалах, увлекательные рассказы гида.

17:00 Курорт Манжерок, подъемник на высоту 2020 м, этно-парк Хранитель Алтая, алтайский обряд у Золотой бабы, горный ресторан.

22:00-23:00 Прибытие на Телецкое озеро, размещение на базе отдыха "Исток" с комфортом, отдых.

Ининьские стеллыИниньские стеллыИниньские стеллыИниньские стеллы
5 день

Круиз по Телецкому по желанию или отдых у озера

9:00 Завтрак.

10:00 Круиз на катере по оз. Телецкому, мы увидим 5 чудес Телецкого: водопады Корбу, Эстюба, Киште, Хозяина тайги, остров Любви, Каменный залив, где 500 лет назад упал метеорит, насладимся быстрой ездой и красивыми видами вокруг (экскурсия оплачивается дополнительно 4 000 руб. чел.) или отдых в отеле.

14:00 Свободное время, можно покататься на конях, САП-бордах, поехать на экскурсию на болотоходах или погулять.

19:00 Заключительный вечер, совместные посиделки, баня по желанию.

Круиз по Телецкому по желанию или отдых у озераКруиз по Телецкому по желанию или отдых у озераКруиз по Телецкому по желанию или отдых у озераКруиз по Телецкому по желанию или отдых у озера
6 день

Треккинг к каскадному водопаду Третья речка. Завершение программы

9:00 Завтрак.

11:00 Треккинг к каскадному водопаду Третья речка, это единственный водопад Телецкого, к которому можно добраться по суше, по живописной ЭКО-тропе.

13:00 Выезд на экскурсии по лучшим локациям туристического района Телецкое: подъемник на вершину горы Кокуя 1360 м, обед в кафе с потрясающим видом (оплачивается отдельно).

Автобусная экскурсия на вершину горы Телан-Туу и к Святому источнику (желающие отправляются на экскурсию на болотоходах и квадроциклах, оплачивается дополнительно).

16:00 Выезд домой.

Для туристов, вылетающих из Горно-Алтайска будет предложена дополнительная ночевка и трансфер до аэропорта (по согласованию, не входит в стоимость).

Прибытие в Горно-Алтайск в 19:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Кедровый остров, на базе отдыха Зеленый колобок и на базе отдыха Исток.

Размещение по 2-3 человека в номере. Одноместное проживание невозможно. Возможно доп. место.

Место размещения на вашу дату заезда уточняйте у менеджера.

Варианты проживания

Отель «Кедровый остров»

1 ночь

Номера с двуспальными, односпальными кроватями и полным комфортом.

Кедровый остров - это эко-отель на Алтае. Жилой массив в горах среди леса. Здесь есть все для проживания вдали от городской суеты круглый год. Природа, уединение, отдых для души: свежий воздух, горы Алтая, лес, река Катунь, настоящие деревянные дома из кедра.

Отель «Кедровый остров»Отель «Кедровый остров»

База отдыха «Зеленый Колобок»

2 ночи

Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. В некоторых номерах есть балкон и/или обеденная зона. Гостям предоставляется постельное белье.

База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»

База отдыха «Исток»

2 ночи

Турбаза «Исток» находится в экологически чистом поселке Артыбаш Алтайского края. Здесь шикарная природа и чистейший воздух, благодаря чему в этом месте можно по-настоящему насладиться тихим спокойным отдыхом с семьей или в компании друзей.

В номерах созданы максимально комфортные условия проживания: необходимая мебель и техника. Удобства есть не во всех номерах. В коттеджах санузел общий на этаж.

База отдыха «Исток»База отдыха «Исток»База отдыха «Исток»База отдыха «Исток»База отдыха «Исток»База отдыха «Исток»База отдыха «Исток»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Наземная перевозка на автобусе 17 - 47 мест
  • Проживание на базах отдыха и в отелях
  • Завтраки (кроме дня приезда)
  • Вся экскурсионная программа
  • Джип-тур на Алтайский Марс
  • Гид-сопровождение
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Новосибирска и обратно
  • Трансфер из Новосибирска и обратно - 3 000 руб. /чел
  • Завтрак в день приезда - средний чек 500 руб
  • Джип-тур на рассвет - 3 000 руб. (по желанию)
  • Джип-тур в Долину Чулышмана 6 000 руб
  • Круиз по водопадам Телецкого 4 500 руб. (по желанию)
  • Обеды, ужины - средний чек 800 руб
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, медицинский полис, страховка от клеща (при наличии);
  • удобная одежда для активного отдыха (термобелье, флисовая куртка);
  • удобная обувь (кроссовки);
  • головной убор (по погоде);
  • солнцезащитные очки;
  • рюкзак (20-30 литров);
  • персональные медикаменты;
  • средства личной гигиены;
  • термос, кружка или термокружка;
  • внешнее зарядное устройство.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой транспорт в туре? Как лучше упаковать багаж?
  • тип транспорта (автобус туристический, микроавтобус, внедорожник) и модель: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус на 43-47 мест (марка автобуса и модель по запросу);
  • количество посадочных мест и наличие кондиционера: 18-47 мест, кондиционер есть.

Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20 л.) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемоданов в багажнике автобуса не предусмотрены.

  • Авто повышенной проходимости, а именно ПАЗ, УАЗ или Газель, по озеру катер 8-11 мест.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
15 авг 2024
Замечательный тур. Очень много интересного узнала из тура. Прекрасные живописные места, комфортные домики на базах отдыха.
Замечательный тур. Очень много интересного узнала из тура. Прекрасные живописные места, комфортные домики на базах отдыха.Замечательный тур. Очень много интересного узнала из тура. Прекрасные живописные места, комфортные домики на базах отдыха.Замечательный тур. Очень много интересного узнала из тура. Прекрасные живописные места, комфортные домики на базах отдыха.Замечательный тур. Очень много интересного узнала из тура. Прекрасные живописные места, комфортные домики на базах отдыха.Замечательный тур. Очень много интересного узнала из тура. Прекрасные живописные места, комфортные домики на базах отдыха.Замечательный тур. Очень много интересного узнала из тура. Прекрасные живописные места, комфортные домики на базах отдыха.Замечательный тур. Очень много интересного узнала из тура. Прекрасные живописные места, комфортные домики на базах отдыха.Замечательный тур. Очень много интересного узнала из тура. Прекрасные живописные места, комфортные домики на базах отдыха.Замечательный тур. Очень много интересного узнала из тура. Прекрасные живописные места, комфортные домики на базах отдыха.Замечательный тур. Очень много интересного узнала из тура. Прекрасные живописные места, комфортные домики на базах отдыха.
А
30 июл 2024
Тур очень интересный!
Гид прекрасный!
Но надо понимать, что много времени проводится в автобусе, что нелегко даётся. Зато видишь весь Алтай!
Тур очень интересный!Тур очень интересный!
О
26 июл 2024
Первый раз была в таком путешествии. Очень хотелось посмотреть природу Алтая и моя мечта сбылась🥰. В поездке мы захватили множество интересных мест, очень насыщенный тур. Прилетела домой полная впечатлений и отдохнувшая. Для меня, как для офисного работника, время проведённое на природе-бесценно. Отдельная благодарность нашему гиду Наталье за доброжелательность, позитив и внимательное отношение.
Первый раз была в таком путешествии. Очень хотелось посмотреть природу Алтая и моя мечта сбылась🥰. ВПервый раз была в таком путешествии. Очень хотелось посмотреть природу Алтая и моя мечта сбылась🥰. ВПервый раз была в таком путешествии. Очень хотелось посмотреть природу Алтая и моя мечта сбылась🥰. ВПервый раз была в таком путешествии. Очень хотелось посмотреть природу Алтая и моя мечта сбылась🥰. В

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