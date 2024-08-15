3 день

Дополнительные экскурсии

В этот день можно отдохнуть на базе отдыха у реки или отправиться на увлекательные экскурсии (оплачиваются дополнительно).

04:00 Джип-тур на рассвет на смотровую площадку Акташского ретранслятора 3038 м, где открывается потрясающий вид на Северо-Чуйский хребет (3000 руб. с человека).

09:00 Завтрак.

10:00 Дополнительная экскурсия на Кату-Ярык для желающих: выезд на экскурсию по Улаганскому тракту к перевалу Кату-Ярык со спуском в долину Чулышмана: Улаганский перевал, где открывается чудесный вид на Курайский хребет, озеро Киделю, озеро Уч-Кёль, легендарный перевал Кату-Ярык, вид на долину Чулышмана с высоты птичьего полета, фотосессия у обрыва.

Спуск в долину Чулышмана, прогулка до одного из самых красивых на Алтае водопадов – Куркуре (с переправой через Чулышман) (6000 руб. с человека).

20:00 Свободный вечер, посиделки у костра, баня по желанию.