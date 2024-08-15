Программа тура по дням
Нижняя Катунь
8:30 Встреча туристов в аэропорту Горно-Алтайска.
9:30 Идем в мини-поход по Тавдинским пещерам.
12:00 Треккинг к водопаду Камышлинский по качающемуся мосту через Катунь и по эко-тропе через лес, обратно желающие могут отправиться на моторафтах (оплачивается отдельно).
14:00 Заезд в магазин и заселение в отель на берегу Катуни.
Отдых, прогулки.
19:00 Вечер знакомств.
Чуйский тракт
8:00 Завтрак в отеле, выезд с вещами.
Экскурсии по Чуйскому тракту: перевал Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Ининьский мост.
Обед в кафе алтайской национальной кухни (не входит в стоимость).
Гейзерное озеро, это одно из самых красивых озер в Горном Алтае, имеющее бирюзовый цвет и глиняное дно, рисунок которого постоянно меняется из-за бьющих родников.
Озеро не имеет аналогов на нашем полушарии, но парк таких озер есть в Северной Америке.
Виды на Северо-Чуйский хребет и его ледниковые шапки.
17:00 Джип-тур на Алтайский Марс, горы красного цвета, необычный ландшафт.
20:00 Заезд в магазин и заселение на базу отдыха в домики с красивым дизайном.
BBQ совместно и баня по желанию.
Дополнительные экскурсии
В этот день можно отдохнуть на базе отдыха у реки или отправиться на увлекательные экскурсии (оплачиваются дополнительно).
04:00 Джип-тур на рассвет на смотровую площадку Акташского ретранслятора 3038 м, где открывается потрясающий вид на Северо-Чуйский хребет (3000 руб. с человека).
09:00 Завтрак.
10:00 Дополнительная экскурсия на Кату-Ярык для желающих: выезд на экскурсию по Улаганскому тракту к перевалу Кату-Ярык со спуском в долину Чулышмана: Улаганский перевал, где открывается чудесный вид на Курайский хребет, озеро Киделю, озеро Уч-Кёль, легендарный перевал Кату-Ярык, вид на долину Чулышмана с высоты птичьего полета, фотосессия у обрыва.
Спуск в долину Чулышмана, прогулка до одного из самых красивых на Алтае водопадов – Куркуре (с переправой через Чулышман) (6000 руб. с человека).
20:00 Свободный вечер, посиделки у костра, баня по желанию.
Ининьские стеллы
8:00 Завтрак.
9:00 Выезд с вещами на Телецкое озеро.
Большой экскурсионный день по Чуйскому тракту: водопад Девичьи слезы, памятник Кольке Снегиреву, смотровая площадка на Катуни, Ининьские стелы, рынки на перевалах, увлекательные рассказы гида.
17:00 Курорт Манжерок, подъемник на высоту 2020 м, этно-парк Хранитель Алтая, алтайский обряд у Золотой бабы, горный ресторан.
22:00-23:00 Прибытие на Телецкое озеро, размещение на базе отдыха "Исток" с комфортом, отдых.
Круиз по Телецкому по желанию или отдых у озера
9:00 Завтрак.
10:00 Круиз на катере по оз. Телецкому, мы увидим 5 чудес Телецкого: водопады Корбу, Эстюба, Киште, Хозяина тайги, остров Любви, Каменный залив, где 500 лет назад упал метеорит, насладимся быстрой ездой и красивыми видами вокруг (экскурсия оплачивается дополнительно 4 000 руб. чел.) или отдых в отеле.
14:00 Свободное время, можно покататься на конях, САП-бордах, поехать на экскурсию на болотоходах или погулять.
19:00 Заключительный вечер, совместные посиделки, баня по желанию.
Треккинг к каскадному водопаду Третья речка. Завершение программы
9:00 Завтрак.
11:00 Треккинг к каскадному водопаду Третья речка, это единственный водопад Телецкого, к которому можно добраться по суше, по живописной ЭКО-тропе.
13:00 Выезд на экскурсии по лучшим локациям туристического района Телецкое: подъемник на вершину горы Кокуя 1360 м, обед в кафе с потрясающим видом (оплачивается отдельно).
Автобусная экскурсия на вершину горы Телан-Туу и к Святому источнику (желающие отправляются на экскурсию на болотоходах и квадроциклах, оплачивается дополнительно).
16:00 Выезд домой.
Для туристов, вылетающих из Горно-Алтайска будет предложена дополнительная ночевка и трансфер до аэропорта (по согласованию, не входит в стоимость).
Прибытие в Горно-Алтайск в 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Кедровый остров, на базе отдыха Зеленый колобок и на базе отдыха Исток.
Размещение по 2-3 человека в номере. Одноместное проживание невозможно. Возможно доп. место.
Место размещения на вашу дату заезда уточняйте у менеджера.
Варианты проживания
Отель «Кедровый остров»
Номера с двуспальными, односпальными кроватями и полным комфортом.
Кедровый остров - это эко-отель на Алтае. Жилой массив в горах среди леса. Здесь есть все для проживания вдали от городской суеты круглый год. Природа, уединение, отдых для души: свежий воздух, горы Алтая, лес, река Катунь, настоящие деревянные дома из кедра.
База отдыха «Зеленый Колобок»
Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. В некоторых номерах есть балкон и/или обеденная зона. Гостям предоставляется постельное белье.
База отдыха «Исток»
Турбаза «Исток» находится в экологически чистом поселке Артыбаш Алтайского края. Здесь шикарная природа и чистейший воздух, благодаря чему в этом месте можно по-настоящему насладиться тихим спокойным отдыхом с семьей или в компании друзей.
В номерах созданы максимально комфортные условия проживания: необходимая мебель и техника. Удобства есть не во всех номерах. В коттеджах санузел общий на этаж.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Наземная перевозка на автобусе 17 - 47 мест
- Проживание на базах отдыха и в отелях
- Завтраки (кроме дня приезда)
- Вся экскурсионная программа
- Джип-тур на Алтайский Марс
- Гид-сопровождение
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Новосибирска и обратно
- Трансфер из Новосибирска и обратно - 3 000 руб. /чел
- Завтрак в день приезда - средний чек 500 руб
- Джип-тур на рассвет - 3 000 руб. (по желанию)
- Джип-тур в Долину Чулышмана 6 000 руб
- Круиз по водопадам Телецкого 4 500 руб. (по желанию)
- Обеды, ужины - средний чек 800 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, медицинский полис, страховка от клеща (при наличии);
- удобная одежда для активного отдыха (термобелье, флисовая куртка);
- удобная обувь (кроссовки);
- головной убор (по погоде);
- солнцезащитные очки;
- рюкзак (20-30 литров);
- персональные медикаменты;
- средства личной гигиены;
- термос, кружка или термокружка;
- внешнее зарядное устройство.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой транспорт в туре? Как лучше упаковать багаж?
- тип транспорта (автобус туристический, микроавтобус, внедорожник) и модель: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус на 43-47 мест (марка автобуса и модель по запросу);
- количество посадочных мест и наличие кондиционера: 18-47 мест, кондиционер есть.
Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20 л.) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемоданов в багажнике автобуса не предусмотрены.
- Авто повышенной проходимости, а именно ПАЗ, УАЗ или Газель, по озеру катер 8-11 мест.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Гид прекрасный!
Но надо понимать, что много времени проводится в автобусе, что нелегко даётся. Зато видишь весь Алтай!