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Программа тура по дням
Мастера села Аскат
Встреча участников в аэропорту Горно-Алтайска.
И сразу отправляемся на экскурсию на всесезонный курорт Манжерок (билет оплачивается дополнительно).
Поднимаемся по живописной канатной дороге на гору Малая Синюха (1030 м).
Современные комфортные кабинки дадут вам возможность расслабиться и просто наслаждаться видом на окрестные горы, долину Катуни и озеро Манжерок.
На вершине горы Малая Синюха прогуляемся по экотропам тематического парка “Хранитель Большого Алтая”, аналогов которому нет в во всей России.
По пути встретим множество краснокнижных растений, а также арт-объекты, повествующие историю древнего Алтая.
Главная композиция парка – каменное изваяние Кезер таш.
Скульптура воздвигнута в честь баатыра Когудея Мергена, главного героя алтайского героического эпоса «Маадай Кара».
Дополняют парк его боевые доспехи: щит, меч, шлем, лук и топшуур.
Далее отправляемся в с. Аскат, заселяемся в домики на базу, окруженную со всех сторон живописными горными хребтами.
Рядом с базой бежит ручеёк с чистой водой.
В шаговой доступности красавица река Катунь.
Село Аскат славится наличием мастеров разных ремесел: гончарное дело, кожевничество, живопись, роспись и резьба по дереву и т. д.
Легенды Чемала
После завтрака отправляемся на экскурсию "Легенды Чемала", во время которой посетим остров Патмос, пройдя по подвесному мосту через Катунь к храму Иоанна Богослова, Чемальскую ГЭС – самую старую гидроэлектростанцию на Алтае, слияние рек Чемал и Катунь.
Патмос - маленький остров с отвесными скалистыми склонами на реке Катунь, на котором расположен православный храм Иоанна Богослова.
В настоящий момент храм является действующим женским скитом, где проводятся службы, в то же время доступен для посещения всеми желающими.
После экскурсии посетим ярмарку алтайских и монгольских товаров и сувениров, приобретем натуральные продукты Алтая: мед, травяные чаи, кедровый орех и др.
Ближе к вечеру совершим экскурсию по селу Аскат: поднимемся на гору Менжелик, спустимся к скале "Мраморка" и прогуляемся по берегу Катуни, любуясь вечерним закатом.
Тавдинская пещера и Камышлинский водопад
Экскурсия в Тавдинский пещерный комплекс, насчитывающий порядка трех десятков отдельных пещер.
Самую большую известность получила Тавдинская пещера (билет оплачивается дополнительно).
К тому же, именно она идеально обустроена для посещения туристами.
Ступеньки и освещение, удобно расположенные входы, просторная центральная галерея и небольшой перепад высот в подземной полости позволят нам с комфортом осмотреть все вокруг.
Далее, мы отправимся на прогулку к Камышлинскому водопаду через подвесной мост через Катунь по живописной лесной тропинке (билет оплачивается дополнительно).
Водопад находится в каменном узком русле р. Камышла, где вода резко с шумом и грохотом падает с практически отвесного уступа струями вниз с высоты 390 м до 350 м, образуя углубление, напоминающее круглый колодец.
Ороктойский мост
Экскурсия по Чемальскому тракту до Ороктойского моста.
В районе Ороктойского моста Катунь имеет малую ширину и самую большую глубину, по некоторым измерениям более 70 м.
Под мостом расположены Тельдекпенские пороги - одни из самых красивых и протяженных порогов на Катуни.
По пути сделаем остановку в долине горных Духов и на Еландинском пороге.
Поднимемся на смотровую площадку в урочище Чечкыш (билет оплачивается дополнительно), где открывается потрясающий пейзаж на долину реки Катунь.
Также со смотровой площадки можно наблюдать остров посереди Катуни, в народе прозванный яйцо МТС за сходство из рекламы сотового оператора.
Питомник зубров. Отъезд
Экскурсия в единственный за Уралом питомник чистокровных беловежских зубров (билет оплачивается дополнительно).
Мы не только увидим их, но и узнаем много интересного из жизни этих лесных жителей – современников мамонта.
Трансфер в г. Горно-Алтайск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевых домиках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Трехместное
|Двухместное
|Одноместное
|23 900
|26 400
|28 900
Варианты проживания
База отдыха в с. Аскат
Трехместные гостевые домики эконом-класс (туалет с унитазами и душ в отдельном сан. блоке на территории). В каждом домике оборудована кухня, есть обеденная зона. Возможно более комфортное размещение за доп. плату.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт (мицубиси делика)
- Проживание, указанное в программе
- Сопровождение гида-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание
- Экскурсионный билет ГЛК Манжерок - 1 200 руб
- Входной билет Камышлинский водопад - 250 руб
- Экскурсионный билет Зубровый питомник - 350 руб
- Экскурсионный билет «Большая Тавдинская пещера» - 200 руб
- Входной билет ущелье Чечкыш - 150 руб
- Страховка от укуса клеща (период май - июнь)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
- плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
- летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца - кепка или бандана);
- обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
- небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
- предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
- индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
- бутылка 0,5 л под воду;
- солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
- купальник;
- фотоаппарат или видеокамера с гермоупаковкой;
- наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
- документы, паспорт, полис ОМС;
- страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
- репелленты, средства защиты от клеща (наибольшая активность клещей в мае и начале июня).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано питание?
Питание: не включено в стоимость тура.
Возможны два варианта организации питания:
1) Питание в кафе. Средний чек 400-450 рублей.
2) Приготовление еды самостоятельно. В каждом домике есть мини-кухня.
Можно ли с детьми?
Тур не рекомендуется детям до 6 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если вы считаете, что ваш ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, вы можете взять его на тур.
Есть ли клещи на маршруте?
Клещи на Алтае встречаются в период с мая по июнь, далее их активность идет на спад, но средства защиты не будут лишними. На территории турбаз обязательно проводится специальная обработка.
Рекомендуется иметь прививку от клещевого энцефалита и спреи от клещей. Также можно оформить страховку от клещевого энцефалита, которая дает право на бесплатное введение иммуноглобулина и исследование крови на зараженность энцефалитом.