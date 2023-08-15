Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
5 ярких дней, наполненных экскурсионной программой, с проживанием на уютной базе в с. Аскат. Вас ждут прогулки к водопадам, на смотровые площадки, откуда открываются потрясающие панорамы, по живописному ущелью “Горных Духов” и к самой старой гидроэлектростанции Алтая. А также автоэкскурсия к самому узкому месту на Катуни, подъем по канатной дороге на г. Малая Синюха и посещение галереи "Стрела Сартакпая".
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
Чемальские каникулы. Автотур по Алтаю
Ближайшие даты:
3
июн
10
июн
17
июн
24
июн
1
июл
8
июл
22
июл
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даты

Что вас ожидает:

Канатная дорога
Канатная дорога
Насладимся видом на окрестные горы, долину Катуни и озеро Манжерок из современных комфортных кабинок
Современники мамонтов
Современники мамонтов
Посетим единственный за Уралом питомник чистокровных беловежских зубров и узнаем много интересного из их жизни
Дары Алтая
Дары Алтая
Посетим ярмарку алтайских и монгольских товаров и сувениров, натуральные продукты Алтая – мед, травы, орехи

Программа тура по дням

1 день

Мастера села Аскат

Встреча участников в аэропорту Горно-Алтайска.

И сразу отправляемся на экскурсию на всесезонный курорт Манжерок (билет оплачивается дополнительно).

Поднимаемся по живописной канатной дороге на гору Малая Синюха (1030 м).

Современные комфортные кабинки дадут вам возможность расслабиться и просто наслаждаться видом на окрестные горы, долину Катуни и озеро Манжерок.

На вершине горы Малая Синюха прогуляемся по экотропам тематического парка “Хранитель Большого Алтая”, аналогов которому нет в во всей России.

По пути встретим множество краснокнижных растений, а также арт-объекты, повествующие историю древнего Алтая.

Главная композиция парка – каменное изваяние Кезер таш.

Скульптура воздвигнута в честь баатыра Когудея Мергена, главного героя алтайского героического эпоса «Маадай Кара».

Дополняют парк его боевые доспехи: щит, меч, шлем, лук и топшуур.

Далее отправляемся в с. Аскат, заселяемся в домики на базу, окруженную со всех сторон живописными горными хребтами.

Рядом с базой бежит ручеёк с чистой водой.

В шаговой доступности красавица река Катунь.

Село Аскат славится наличием мастеров разных ремесел: гончарное дело, кожевничество, живопись, роспись и резьба по дереву и т. д.

Мастера села АскатМастера села АскатМастера села АскатМастера села Аскат
2 день

Легенды Чемала

После завтрака отправляемся на экскурсию "Легенды Чемала", во время которой посетим остров Патмос, пройдя по подвесному мосту через Катунь к храму Иоанна Богослова, Чемальскую ГЭС – самую старую гидроэлектростанцию на Алтае, слияние рек Чемал и Катунь.

Патмос - маленький остров с отвесными скалистыми склонами на реке Катунь, на котором расположен православный храм Иоанна Богослова.

В настоящий момент храм является действующим женским скитом, где проводятся службы, в то же время доступен для посещения всеми желающими.

После экскурсии посетим ярмарку алтайских и монгольских товаров и сувениров, приобретем натуральные продукты Алтая: мед, травяные чаи, кедровый орех и др.

Ближе к вечеру совершим экскурсию по селу Аскат: поднимемся на гору Менжелик, спустимся к скале "Мраморка" и прогуляемся по берегу Катуни, любуясь вечерним закатом.

Легенды ЧемалаЛегенды ЧемалаЛегенды ЧемалаЛегенды ЧемалаЛегенды ЧемалаЛегенды Чемала
3 день

Тавдинская пещера и Камышлинский водопад

Экскурсия в Тавдинский пещерный комплекс, насчитывающий порядка трех десятков отдельных пещер.

Самую большую известность получила Тавдинская пещера (билет оплачивается дополнительно).

К тому же, именно она идеально обустроена для посещения туристами.

Ступеньки и освещение, удобно расположенные входы, просторная центральная галерея и небольшой перепад высот в подземной полости позволят нам с комфортом осмотреть все вокруг.

Далее, мы отправимся на прогулку к Камышлинскому водопаду через подвесной мост через Катунь по живописной лесной тропинке (билет оплачивается дополнительно).

Водопад находится в каменном узком русле р. Камышла, где вода резко с шумом и грохотом падает с практически отвесного уступа струями вниз с высоты 390 м до 350 м, образуя углубление, напоминающее круглый колодец.

Тавдинская пещера и Камышлинский водопадТавдинская пещера и Камышлинский водопадТавдинская пещера и Камышлинский водопад
4 день

Ороктойский мост

Экскурсия по Чемальскому тракту до Ороктойского моста.

В районе Ороктойского моста Катунь имеет малую ширину и самую большую глубину, по некоторым измерениям более 70 м.

Под мостом расположены Тельдекпенские пороги - одни из самых красивых и протяженных порогов на Катуни.

По пути сделаем остановку в долине горных Духов и на Еландинском пороге.

Поднимемся на смотровую площадку в урочище Чечкыш (билет оплачивается дополнительно), где открывается потрясающий пейзаж на долину реки Катунь.

Также со смотровой площадки можно наблюдать остров посереди Катуни, в народе прозванный яйцо МТС за сходство из рекламы сотового оператора.

Ороктойский мостОроктойский мостОроктойский мостОроктойский мост
5 день

Питомник зубров. Отъезд

Экскурсия в единственный за Уралом питомник чистокровных беловежских зубров (билет оплачивается дополнительно).

Мы не только увидим их, но и узнаем много интересного из жизни этих лесных жителей – современников мамонта.

Трансфер в г. Горно-Алтайск.

Питомник зубров. ОтъездПитомник зубров. ОтъездПитомник зубров. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевых домиках.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ТрехместноеДвухместноеОдноместное
23 90026 40028 900

Варианты проживания

База отдыха в с. Аскат

4 ночи

Трехместные гостевые домики эконом-класс (туалет с унитазами и душ в отдельном сан. блоке на территории). В каждом домике оборудована кухня, есть обеденная зона. Возможно более комфортное размещение за доп. плату.

База отдыха в с. АскатБаза отдыха в с. АскатБаза отдыха в с. АскатБаза отдыха в с. АскатБаза отдыха в с. АскатБаза отдыха в с. Аскат

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт (мицубиси делика)
  • Проживание, указанное в программе
  • Сопровождение гида-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание
  • Экскурсионный билет ГЛК Манжерок - 1 200 руб
  • Входной билет Камышлинский водопад - 250 руб
  • Экскурсионный билет Зубровый питомник - 350 руб
  • Экскурсионный билет «Большая Тавдинская пещера» - 200 руб
  • Входной билет ущелье Чечкыш - 150 руб
  • Страховка от укуса клеща (период май - июнь)
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
  • плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
  • летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца - кепка или бандана);
  • обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
  • небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
  • предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
  • индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
  • бутылка 0,5 л под воду;
  • солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
  • купальник;
  • фотоаппарат или видеокамера с гермоупаковкой;
  • наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
  • документы, паспорт, полис ОМС;
  • страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
  • репелленты, средства защиты от клеща (наибольшая активность клещей в мае и начале июня).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организовано питание?

Питание: не включено в стоимость тура.
Возможны два варианта организации питания:
1) Питание в кафе. Средний чек 400-450 рублей.
2) Приготовление еды самостоятельно. В каждом домике есть мини-кухня.

Можно ли с детьми?

Тур не рекомендуется детям до 6 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если вы считаете, что ваш ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, вы можете взять его на тур.

Есть ли клещи на маршруте?

Клещи на Алтае встречаются в период с мая по июнь, далее их активность идет на спад, но средства защиты не будут лишними. На территории турбаз обязательно проводится специальная обработка.

Рекомендуется иметь прививку от клещевого энцефалита и спреи от клещей. Также можно оформить страховку от клещевого энцефалита, которая дает право на бесплатное введение иммуноглобулина и исследование крови на зараженность энцефалитом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
15 авг 2023
Сказать - Я влюблена в Алтай!!! . - это только 1% эмоций, что я испытала за столь короткое время, и 1000 я увезла в воспоминаниях. Буду рада вернутся вновь👻. Надеюсь до скорых встреч. 😊 С любовью к природе алтайский гор, рек.
М
28 сен 2023
Получила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержан на 3 часа и мы уже было расстроились, что придется добираться самим до базы. Но было очень приятно, что нас подождали и уже все вместе выдвинулись в дальний путь. Гид Екатерина и водитель Евгений профессионалы своего дела. Очень много нового узнали об Алтае, Екатерина всегда отвечала на вопросы, очень приятная и милая девушка. Останавливались в очень живописных местах и по просьбам туристов, если хотелось остановиться в конкретном месте. Не было спешки, все очень душевно и весело, в общем компания у нас была хорошая. Очень хочется вновь вернуться на Алтай, красота этих мест уникальна. С удовольствием приеду весной, на цветение маральника и проеду до горы Белухи. Спасибо огромное за организацию тура!
Получила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержан
А
28 сен 2023
Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.
Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Можно с детьмиВсе турыКанатная дорогаПрирода и пейзажи5-дневные турыНа автобусе

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