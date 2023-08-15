1 день

Мастера села Аскат

Встреча участников в аэропорту Горно-Алтайска.

И сразу отправляемся на экскурсию на всесезонный курорт Манжерок (билет оплачивается дополнительно).

Поднимаемся по живописной канатной дороге на гору Малая Синюха (1030 м).

Современные комфортные кабинки дадут вам возможность расслабиться и просто наслаждаться видом на окрестные горы, долину Катуни и озеро Манжерок.

На вершине горы Малая Синюха прогуляемся по экотропам тематического парка “Хранитель Большого Алтая”, аналогов которому нет в во всей России.

По пути встретим множество краснокнижных растений, а также арт-объекты, повествующие историю древнего Алтая.

Главная композиция парка – каменное изваяние Кезер таш.

Скульптура воздвигнута в честь баатыра Когудея Мергена, главного героя алтайского героического эпоса «Маадай Кара».

Дополняют парк его боевые доспехи: щит, меч, шлем, лук и топшуур.

Далее отправляемся в с. Аскат, заселяемся в домики на базу, окруженную со всех сторон живописными горными хребтами.

Рядом с базой бежит ручеёк с чистой водой.

В шаговой доступности красавица река Катунь.

Село Аскат славится наличием мастеров разных ремесел: гончарное дело, кожевничество, живопись, роспись и резьба по дереву и т. д.