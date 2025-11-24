Мои заказы

Комфорт-тур на Алтай с фотографом: полёт на вертолёте, парение и главные места (всё включено)

Пролететь над Белухой, устроить джип-сафари по Чуйской степи и сплавиться по Катуни на рафтах
Предлагаем не просто путешествие по Алтаю, а настоящее приключение, полное впечатлений и эмоций.

Вас ждёт несложный треккинг к Куехтанарским озёрам через тайгу, альпийские луга и курумники, рафтинг по порогам Катуни и
читать дальше

даже полёт на вертолёте — мы поднимемся над белоснежными вершинами. Увидим Алтайский Марс, прокатимся по Чуйскому тракту и отыщем петроглифы.

Ещё услышим концерт горлового пения, пообедаем в традиционной казахской юрте, посетим кумысную ферму и насладимся индивидуальным сеансом парения в бане с пармастером.

Места проживания мы выбрали так, чтобы вас каждый день окружали невероятные пейзажи: будем останавливаться в глэмпинге, экоотеле и парк-отеле на берегу Катуни. А в стоимость уже включили питание, все активности и услуги профессионального фотографа.

Комфорт-тур на Алтай с фотографом: полёт на вертолёте, парение и главные места (всё включено)
Комфорт-тур на Алтай с фотографом: полёт на вертолёте, парение и главные места (всё включено)
Комфорт-тур на Алтай с фотографом: полёт на вертолёте, парение и главные места (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

В целом, возрастных ограничений в путешествии по Алтаю нет, но родители должны самостоятельно оценить, насколько им будет комфортно путешествовать по Алтаю с учетом достаточно продолжительных переездов.

Питание. Включено трёхразовое питание.

Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter (17-20 мест с прицепом), джипы Toyota Land Cruiser 200 или аналогичные по комфорту (рассадка по 3 человека). Также вас ждёт полёт на вертолёте Ми-8Т и Robinson R-66 к подножию горы Белухи.

Возраст участников. 1-70 лет. Ограничений по возрасту детей нет, но учитывайте, что в туре будет много продолжительных переездов.

Уровень сложности. Средний. В туре вас ждёт несложный рафтинг по Катуни. Опыт и особые физические навыки не понадобятся. Возможно участие детей с 10 лет. Во 2-й день устроим треккинг к высокогорным озёрам: подъём займёт 2–2,5 часов с набором высоты более 400 метров — поднимемся на уровень почти 2200 метров.

Возможно проведение тура в индивидуальном формате.

Программа тура по дням

1 день

Путешествие по Чуйскому тракту, прибытие в экоглемпинг и концерт горлового пения

Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска и отправимся по Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог России. Нас будет сопровождать фотограф, который запечатлеет лучшие моменты. По пути сделаем остановки на перевалах Семинский и Чике-Таман, у слияния рек Чуя и Катунь, а также у Ильгуменского порога. Обед-пикник пройдёт на природе.

К вечеру заселимся в экоглэмпинг. После отдыха познакомимся с алтайской культурой — насладимся концертом горлового пения и игрой на этнических инструментах.

Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.

Путешествие по Чуйскому тракту, прибытие в экоглемпинг и концерт горлового пенияПутешествие по Чуйскому тракту, прибытие в экоглемпинг и концерт горлового пенияПутешествие по Чуйскому тракту, прибытие в экоглемпинг и концерт горлового пенияПутешествие по Чуйскому тракту, прибытие в экоглемпинг и концерт горлового пенияПутешествие по Чуйскому тракту, прибытие в экоглемпинг и концерт горлового пенияПутешествие по Чуйскому тракту, прибытие в экоглемпинг и концерт горлового пенияПутешествие по Чуйскому тракту, прибытие в экоглемпинг и концерт горлового пенияПутешествие по Чуйскому тракту, прибытие в экоглемпинг и концерт горлового пенияПутешествие по Чуйскому тракту, прибытие в экоглемпинг и концерт горлового пенияПутешествие по Чуйскому тракту, прибытие в экоглемпинг и концерт горлового пенияПутешествие по Чуйскому тракту, прибытие в экоглемпинг и концерт горлового пенияПутешествие по Чуйскому тракту, прибытие в экоглемпинг и концерт горлового пенияПутешествие по Чуйскому тракту, прибытие в экоглемпинг и концерт горлового пенияПутешествие по Чуйскому тракту, прибытие в экоглемпинг и концерт горлового пенияПутешествие по Чуйскому тракту, прибытие в экоглемпинг и концерт горлового пенияПутешествие по Чуйскому тракту, прибытие в экоглемпинг и концерт горлового пенияПутешествие по Чуйскому тракту, прибытие в экоглемпинг и концерт горлового пения
2 день

Хайкинг к Куехтанарским озёрам через тайгу, альпийские луга и курумники

После завтрака продолжим путешествие по Чуйскому тракту. Нас ждёт хайкинг к высокогорным Куехтанарским озёрам в Кош-Агачском районе, одном из самых солнечных мест Алтая. Этот маршрут проходит по уединённой горной местности.

Тропа проведёт через хвойную тайгу, альпийские луга и курумники. Подъём займёт около 2–2,5 часов с набором высоты более 400 метров — поднимемся на уровень почти 2200 метров. На озёрах пообедаем, выпьем чая и кофе. Общая продолжительность маршрута — около 5 часов.

Вечером устроим костёр, а при ясной погоде — полюбуемся звёздным небом.

Питание: завтрак, обед-ланчбоксы, ужин.

Хайкинг к Куехтанарским озёрам через тайгу, альпийские луга и курумникиХайкинг к Куехтанарским озёрам через тайгу, альпийские луга и курумникиХайкинг к Куехтанарским озёрам через тайгу, альпийские луга и курумникиХайкинг к Куехтанарским озёрам через тайгу, альпийские луга и курумникиХайкинг к Куехтанарским озёрам через тайгу, альпийские луга и курумникиХайкинг к Куехтанарским озёрам через тайгу, альпийские луга и курумникиХайкинг к Куехтанарским озёрам через тайгу, альпийские луга и курумникиХайкинг к Куехтанарским озёрам через тайгу, альпийские луга и курумникиХайкинг к Куехтанарским озёрам через тайгу, альпийские луга и курумникиХайкинг к Куехтанарским озёрам через тайгу, альпийские луга и курумникиХайкинг к Куехтанарским озёрам через тайгу, альпийские луга и курумникиХайкинг к Куехтанарским озёрам через тайгу, альпийские луга и курумникиХайкинг к Куехтанарским озёрам через тайгу, альпийские луга и курумникиХайкинг к Куехтанарским озёрам через тайгу, альпийские луга и курумники
3 день

Джип-сафари по Чуйской степи, Алтайский Марс, обед в казахской юрте и кумысная ферма

Сегодня отправимся в джип-сафари по высокогорной Чуйской степи — это район на высоте около 1750–1 850 метров, рядом с границей Монголии. В пути увидим археологические памятники и побываем на Алтайском Марсе.

Обед пройдёт в традиционной казахской юрте. Нас угостят блюдами местной кухни и расскажут о культуре кочевых народов, их обычаях и укладе жизни. Затем посетим кумысную ферму. На обратной дороге сделаем остановки у смотровых площадок с видами на Северо-Чуйский хребет.

Вечер проведём сидя у костра.

Питание: завтрак, казахский обед в юрте, ужин.

Джип-сафари по Чуйской степи, Алтайский Марс, обед в казахской юрте и кумысная фермаДжип-сафари по Чуйской степи, Алтайский Марс, обед в казахской юрте и кумысная фермаДжип-сафари по Чуйской степи, Алтайский Марс, обед в казахской юрте и кумысная фермаДжип-сафари по Чуйской степи, Алтайский Марс, обед в казахской юрте и кумысная фермаДжип-сафари по Чуйской степи, Алтайский Марс, обед в казахской юрте и кумысная фермаДжип-сафари по Чуйской степи, Алтайский Марс, обед в казахской юрте и кумысная фермаДжип-сафари по Чуйской степи, Алтайский Марс, обед в казахской юрте и кумысная фермаДжип-сафари по Чуйской степи, Алтайский Марс, обед в казахской юрте и кумысная фермаДжип-сафари по Чуйской степи, Алтайский Марс, обед в казахской юрте и кумысная фермаДжип-сафари по Чуйской степи, Алтайский Марс, обед в казахской юрте и кумысная фермаДжип-сафари по Чуйской степи, Алтайский Марс, обед в казахской юрте и кумысная фермаДжип-сафари по Чуйской степи, Алтайский Марс, обед в казахской юрте и кумысная фермаДжип-сафари по Чуйской степи, Алтайский Марс, обед в казахской юрте и кумысная фермаДжип-сафари по Чуйской степи, Алтайский Марс, обед в казахской юрте и кумысная фермаДжип-сафари по Чуйской степи, Алтайский Марс, обед в казахской юрте и кумысная фермаДжип-сафари по Чуйской степи, Алтайский Марс, обед в казахской юрте и кумысная фермаДжип-сафари по Чуйской степи, Алтайский Марс, обед в казахской юрте и кумысная фермаДжип-сафари по Чуйской степи, Алтайский Марс, обед в казахской юрте и кумысная фермаДжип-сафари по Чуйской степи, Алтайский Марс, обед в казахской юрте и кумысная фермаДжип-сафари по Чуйской степи, Алтайский Марс, обед в казахской юрте и кумысная ферма
4 день

Петроглифы - наскальное искусство, переезд в экоотель на берегу Катуни

После завтрака выселимся из глэмпинга и отправимся в археологический музей, где увидим древние петроглифы. Нас ждёт знакомство с наскальным искусством, отражающим быт, верования и культуру народов, населявших Алтай в глубокой древности.

После экскурсии переедем в уютный экоотель на берегу реки Катунь. Здесь можно будет отдохнуть, восстановить силы или прогуляться по окрестной тропе.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Петроглифы - наскальное искусство, переезд в экоотель на берегу КатуниПетроглифы - наскальное искусство, переезд в экоотель на берегу КатуниПетроглифы - наскальное искусство, переезд в экоотель на берегу КатуниПетроглифы - наскальное искусство, переезд в экоотель на берегу КатуниПетроглифы - наскальное искусство, переезд в экоотель на берегу КатуниПетроглифы - наскальное искусство, переезд в экоотель на берегу КатуниПетроглифы - наскальное искусство, переезд в экоотель на берегу КатуниПетроглифы - наскальное искусство, переезд в экоотель на берегу КатуниПетроглифы - наскальное искусство, переезд в экоотель на берегу КатуниПетроглифы - наскальное искусство, переезд в экоотель на берегу КатуниПетроглифы - наскальное искусство, переезд в экоотель на берегу Катуни
5 день

Полёт на вертолёте к горе Белухе, рафтинг по Катуни и вечер у костра

Сегодня нас ждёт полёт на вертолёте к священной вершине Алтая, горе Белуха (4506 метров). Вертолёт совершит облёт вершины, а затем приземлится у её подножия, как правило, в районе озера Ак-Кем.

После обеда начнётся активная часть дня — сплав на рафтах по реке Катунь. Будем проходить бурные потоки, работая в команде, ощущая драйв и прилив адреналина.

Завершим день в бане на колёсах, а затем вернёмся в отель. Вечером — отдых, прогулки по территории, костёр и неспешные разговоры.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Время полёта может измениться в зависимости от погодных условий.

Полёт на вертолёте к горе Белухе, рафтинг по Катуни и вечер у костраПолёт на вертолёте к горе Белухе, рафтинг по Катуни и вечер у костраПолёт на вертолёте к горе Белухе, рафтинг по Катуни и вечер у костраПолёт на вертолёте к горе Белухе, рафтинг по Катуни и вечер у костраПолёт на вертолёте к горе Белухе, рафтинг по Катуни и вечер у костраПолёт на вертолёте к горе Белухе, рафтинг по Катуни и вечер у костраПолёт на вертолёте к горе Белухе, рафтинг по Катуни и вечер у костраПолёт на вертолёте к горе Белухе, рафтинг по Катуни и вечер у костраПолёт на вертолёте к горе Белухе, рафтинг по Катуни и вечер у костраПолёт на вертолёте к горе Белухе, рафтинг по Катуни и вечер у костра
6 день

Прибытие в отель на берегу Катуни и индивидуальное парение

После завтрака выселимся из отеля и начнём обратный путь по Чуйскому тракту. По прибытии разместимся в отеле на берегу реки Катунь, окружённом хвойным лесом. Здесь нас ждёт тишина, свежий воздух и полное погружение в атмосферу покоя.

На территории отеля расположен термальный центр с подогреваемым бассейном, сауной, хаммамом и травяной баней — всё доступно для отдыхающих.

Вас ждёт индивидуальное парение в бане с пармастером: профессиональная процедура, направленная на глубокое расслабление и очищение.

Питание: завтрак, обед-перекус, ужин от шеф-повара.

Прибытие в отель на берегу Катуни и индивидуальное парениеПрибытие в отель на берегу Катуни и индивидуальное парениеПрибытие в отель на берегу Катуни и индивидуальное парениеПрибытие в отель на берегу Катуни и индивидуальное парениеПрибытие в отель на берегу Катуни и индивидуальное парениеПрибытие в отель на берегу Катуни и индивидуальное парениеПрибытие в отель на берегу Катуни и индивидуальное парениеПрибытие в отель на берегу Катуни и индивидуальное парениеПрибытие в отель на берегу Катуни и индивидуальное парениеПрибытие в отель на берегу Катуни и индивидуальное парениеПрибытие в отель на берегу Катуни и индивидуальное парениеПрибытие в отель на берегу Катуни и индивидуальное парениеПрибытие в отель на берегу Катуни и индивидуальное парениеПрибытие в отель на берегу Катуни и индивидуальное парениеПрибытие в отель на берегу Катуни и индивидуальное парениеПрибытие в отель на берегу Катуни и индивидуальное парениеПрибытие в отель на берегу Катуни и индивидуальное парениеПрибытие в отель на берегу Катуни и индивидуальное парениеПрибытие в отель на берегу Катуни и индивидуальное парение
7 день

Отъезд

После завтрака выселимся из отеля и отправимся в аэропорт. До новых встреч!

ОтъездОтъездОтъездОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение362 000 ₽
1-местное размещение416 000 ₽
Дети до 5 лет (без места)242 900 ₽
Дети до 5 лет (на доп. месте)263 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии и активности по программе
  • Рафтинг по Катуни
  • Баня
  • Полёт на вертолёте Ми-8Т и Robinson R-66 к подножию горы Белухи
  • Индивидуальное парение
  • Услуги гида-координатора
  • Услуги фотографа
  • Входные билеты
  • Страховка
  • Питьевая вода по 2 бутылки в день
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Стоимость тура для ребёнка до 5 лет (без спального места) - 242 900 ₽ с доп. местом - 263 900 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - от 54 700 ₽ (в зависимости от выбранной категории номера)
Место начала и завершения?
Аэропорт Горно-Алтайска, утро, точное время по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Горно-Алтайске
Мы более 11 лет специализируемся на индивидуальных и авторских путешествиях для самых искушенных гостей. Строим маршрут так, чтобы во время путешествия вы увидели самые интересные и значимые места Алтая. Включаем в программу только лучшее: локации, транспорт, питание и достопримечательности.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Конный тур для новичков по осеннему Алтаю с проживанием на базе. Всё включено
Конные прогулки
5 дней
1 отзыв
Конный тур для новичков по осеннему Алтаю с проживанием на базе. Всё включено
Верхом на лошади исследовать золотые пейзажи и увидеть главные достопримечательности
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
24 ноя в 10:00
48 000 ₽ за человека
Верхом по Алтаю: конный тур для новичков с палатками (всё включено)
Конные прогулки
6 дней
-
10%
1 отзыв
Верхом по Алтаю: конный тур для новичков с палатками (всё включено)
На лошади дойти до Каракольских озёр, устроить посиделки у костра и провести 3 дня в тайге
Начало: Аэропорт или автовокзал Горно-Алтайска, 10:00
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
45 000 ₽50 000 ₽ за человека
Алтай - активный: конная прогулка, лёгкий сплав и треккинг к горным озёрам + топовые локации
На машине
Конные прогулки
5 дней
6 отзывов
Алтай - активный: конная прогулка, лёгкий сплав и треккинг к горным озёрам + топовые локации
Научиться сидеть в седле, сплавиться по Катуни, побывать на Марсе и увидеть Гейзерное озеро
Начало: Горно-Алтайск, 9:00-10:30. Встретим вас в аэропорт...
16 мая в 08:00
19 мая в 08:00
64 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска