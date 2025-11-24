Вас ждёт несложный треккинг к Куехтанарским озёрам через тайгу, альпийские луга и курумники, рафтинг по порогам Катуни и
Описание тура
Организационные детали
В целом, возрастных ограничений в путешествии по Алтаю нет, но родители должны самостоятельно оценить, насколько им будет комфортно путешествовать по Алтаю с учетом достаточно продолжительных переездов.
Питание. Включено трёхразовое питание.
Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter (17-20 мест с прицепом), джипы Toyota Land Cruiser 200 или аналогичные по комфорту (рассадка по 3 человека). Также вас ждёт полёт на вертолёте Ми-8Т и Robinson R-66 к подножию горы Белухи.
Возраст участников. 1-70 лет. Ограничений по возрасту детей нет, но учитывайте, что в туре будет много продолжительных переездов.
Уровень сложности. Средний. В туре вас ждёт несложный рафтинг по Катуни. Опыт и особые физические навыки не понадобятся. Возможно участие детей с 10 лет. Во 2-й день устроим треккинг к высокогорным озёрам: подъём займёт 2–2,5 часов с набором высоты более 400 метров — поднимемся на уровень почти 2200 метров.
Возможно проведение тура в индивидуальном формате.
Программа тура по дням
Путешествие по Чуйскому тракту, прибытие в экоглемпинг и концерт горлового пения
Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска и отправимся по Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог России. Нас будет сопровождать фотограф, который запечатлеет лучшие моменты. По пути сделаем остановки на перевалах Семинский и Чике-Таман, у слияния рек Чуя и Катунь, а также у Ильгуменского порога. Обед-пикник пройдёт на природе.
К вечеру заселимся в экоглэмпинг. После отдыха познакомимся с алтайской культурой — насладимся концертом горлового пения и игрой на этнических инструментах.
Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.
Хайкинг к Куехтанарским озёрам через тайгу, альпийские луга и курумники
После завтрака продолжим путешествие по Чуйскому тракту. Нас ждёт хайкинг к высокогорным Куехтанарским озёрам в Кош-Агачском районе, одном из самых солнечных мест Алтая. Этот маршрут проходит по уединённой горной местности.
Тропа проведёт через хвойную тайгу, альпийские луга и курумники. Подъём займёт около 2–2,5 часов с набором высоты более 400 метров — поднимемся на уровень почти 2200 метров. На озёрах пообедаем, выпьем чая и кофе. Общая продолжительность маршрута — около 5 часов.
Вечером устроим костёр, а при ясной погоде — полюбуемся звёздным небом.
Питание: завтрак, обед-ланчбоксы, ужин.
Джип-сафари по Чуйской степи, Алтайский Марс, обед в казахской юрте и кумысная ферма
Сегодня отправимся в джип-сафари по высокогорной Чуйской степи — это район на высоте около 1750–1 850 метров, рядом с границей Монголии. В пути увидим археологические памятники и побываем на Алтайском Марсе.
Обед пройдёт в традиционной казахской юрте. Нас угостят блюдами местной кухни и расскажут о культуре кочевых народов, их обычаях и укладе жизни. Затем посетим кумысную ферму. На обратной дороге сделаем остановки у смотровых площадок с видами на Северо-Чуйский хребет.
Вечер проведём сидя у костра.
Питание: завтрак, казахский обед в юрте, ужин.
Петроглифы - наскальное искусство, переезд в экоотель на берегу Катуни
После завтрака выселимся из глэмпинга и отправимся в археологический музей, где увидим древние петроглифы. Нас ждёт знакомство с наскальным искусством, отражающим быт, верования и культуру народов, населявших Алтай в глубокой древности.
После экскурсии переедем в уютный экоотель на берегу реки Катунь. Здесь можно будет отдохнуть, восстановить силы или прогуляться по окрестной тропе.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Полёт на вертолёте к горе Белухе, рафтинг по Катуни и вечер у костра
Сегодня нас ждёт полёт на вертолёте к священной вершине Алтая, горе Белуха (4506 метров). Вертолёт совершит облёт вершины, а затем приземлится у её подножия, как правило, в районе озера Ак-Кем.
После обеда начнётся активная часть дня — сплав на рафтах по реке Катунь. Будем проходить бурные потоки, работая в команде, ощущая драйв и прилив адреналина.
Завершим день в бане на колёсах, а затем вернёмся в отель. Вечером — отдых, прогулки по территории, костёр и неспешные разговоры.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Время полёта может измениться в зависимости от погодных условий.
Прибытие в отель на берегу Катуни и индивидуальное парение
После завтрака выселимся из отеля и начнём обратный путь по Чуйскому тракту. По прибытии разместимся в отеле на берегу реки Катунь, окружённом хвойным лесом. Здесь нас ждёт тишина, свежий воздух и полное погружение в атмосферу покоя.
На территории отеля расположен термальный центр с подогреваемым бассейном, сауной, хаммамом и травяной баней — всё доступно для отдыхающих.
Вас ждёт индивидуальное парение в бане с пармастером: профессиональная процедура, направленная на глубокое расслабление и очищение.
Питание: завтрак, обед-перекус, ужин от шеф-повара.
Отъезд
После завтрака выселимся из отеля и отправимся в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|362 000 ₽
|1-местное размещение
|416 000 ₽
|Дети до 5 лет (без места)
|242 900 ₽
|Дети до 5 лет (на доп. месте)
|263 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии и активности по программе
- Рафтинг по Катуни
- Баня
- Полёт на вертолёте Ми-8Т и Robinson R-66 к подножию горы Белухи
- Индивидуальное парение
- Услуги гида-координатора
- Услуги фотографа
- Входные билеты
- Страховка
- Питьевая вода по 2 бутылки в день
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Стоимость тура для ребёнка до 5 лет (без спального места) - 242 900 ₽ с доп. местом - 263 900 ₽
- Доплата за 1-местное размещение - от 54 700 ₽ (в зависимости от выбранной категории номера)