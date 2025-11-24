В целом, возрастных ограничений в путешествии по Алтаю нет, но родители должны самостоятельно оценить, насколько им будет комфортно путешествовать по Алтаю с учетом достаточно продолжительных переездов.

Питание. Включено трёхразовое питание.

Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter (17-20 мест с прицепом), джипы Toyota Land Cruiser 200 или аналогичные по комфорту (рассадка по 3 человека). Также вас ждёт полёт на вертолёте Ми-8Т и Robinson R-66 к подножию горы Белухи.

Возраст участников. 1-70 лет. Ограничений по возрасту детей нет, но учитывайте, что в туре будет много продолжительных переездов.

Уровень сложности. Средний. В туре вас ждёт несложный рафтинг по Катуни. Опыт и особые физические навыки не понадобятся. Возможно участие детей с 10 лет. Во 2-й день устроим треккинг к высокогорным озёрам: подъём займёт 2–2,5 часов с набором высоты более 400 метров — поднимемся на уровень почти 2200 метров.

Возможно проведение тура в индивидуальном формате.