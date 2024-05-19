Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
Авторский тур в Горно-Алтайске

Добраться до одной из самых труднодоступных достопримечательностей и исследовать древние петроглифы

Этот маршрут подойдет тем, кто хочет получить максимум от путешествия на Алтай: здесь будут и активный треккинг, и водная прогулка по озеру, и фантастически красивые перевалы и долины, и даже марсианские пейзажи! Будем жить в комфортных условиях, наслаждаться природой и посетим как топовые, так и редкие места Алтая.
Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
Ближайшие даты:
19
мая
26
мая
2
июн
9
июн
16
июн
23
июн
30
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет114 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погоды — если будет снегопад, то дороги могут быть не везде проходимы. Особенно это касается Алтайского Марса. Если погодные условия будут неблагоприятные, мы заменим Алтайский Марс на другие локации — село Кош-Агач, Курайскую степь и Каракольскую долину.

В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.

Проживание. База отдыха «Путник Алтая» или, с доплатой: парк-отель «Манжерок» / «Altai Palace» / «Altai Palace Шале» / парк-отель «Ая» / эко-отель «Марсель» / «Манжерок» 5* / «Гранд Шале». Затем база отдыха «Хуторок» или отель «Расул» / турбаза «Зелёный Мох» / турбаза «Республика» / турбаза «Майман». С доплатой возможно размещение в глемпинге Панорама, отеле «Речные Земли». Затем турбаза «Каменные Грибы» или «Алтай Чулышман» / «Золотая долина Чулышмана». А также туристический комплекс «Горное озеро» в селе Артыбаш или отель «Артыбаш» / турбаза «Алтын-Кель» / гостевой дом” Тепло Души”. Также возможны другие турбазы и отели по согласованию. Все номера с удобствами, кроме турбаз Чулышманской долины: туалет в номере, баня — на территории. Стоимость тура указана за одного человека при двухместном размещении.

Размещение в номерах с двуспальными кроватями/ 2 односпальными (DBL-TWIN) не гарантировано, но ваши пожелания учитываются при бронировании!

Питание. В программу включены все завтраки и несколько обедов и ужинов. Обязательно попробуем местную кухню, а еще будет барбекю-вечеринка с шашлыками и овощами на гриле.

Программа тура по дням

1 день

Тайна алтайской принцессы и горнолыжный курорт Манжерок

Мумия алтайской принцессы. Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска до 10:00 и сразу отправимся знакомиться с историей Алтая в Национальный музей имени Анохина. Любители археологии и древностей оценят огромную коллекцию археологических артефактов и, самое главное, настоящую мумию принцессы Укока (V–III вв. до н. э.)! С ней связана загадочная история — вы услышите ее, спускаясь к саркофагу. В помещении поддерживается определенная температура, и посмотреть на мумию можно только в определенное время (вход по расписанию); мы постараемся спланировать программу так, чтобы увидеть мумию, но не можем это гарантировать.

Прокатимся по канатной дороге. После знакомства с историей Алтая пойдем на обед в ресторан «Типография» или другое место поблизости (обед за свой счет). Затем отправимся в горы — на курорт Манжерок. Желающие смогут подняться по канатной дороге на высоту 1020 метров, полюбоваться чудесными видами и рассмотреть реку Катунь.

Вечером заселимся на турбазу «Путник Алтая» или другие отели и турбазы по согласованию. После этого поужинаем и отведаем национальные блюда.

Тайна алтайской принцессы и горнолыжный курорт МанжерокТайна алтайской принцессы и горнолыжный курорт МанжерокТайна алтайской принцессы и горнолыжный курорт МанжерокТайна алтайской принцессы и горнолыжный курорт Манжерок
2 день

Прогулка к водопадам, горные реки и остров-скала

Треккинг к водопадам. Позавтракаем в отеле и поедем к Камышлинскому водопаду, который находится на левом берегу Катуни. Так как на машине к водопаду близко не подобраться, устроим небольшую пешую прогулку на 2,5 км: пройдем по подвесному мосту и поднимемся по тропинкам к двум водным каскадам. Насладимся свежестью и шумом воды и сделаем отличные фотоснимки. Обратно можно пойти по той же дороге или прокатиться на моторафте по реке Катунь.

Живописные речные пороги. Наше путешествие продолжается — едем к Тельдекпенским порогам недалеко от поселка Ороктой. На русский название «Тельденпек» переводится как «поднявшаяся дорога». Эти места очень любят туристы на рафтах и байдарках. Мы посмотрим на все с подвесного моста и, возможно, увидим сплавляющиеся байдарки.

Остров-скала с подвесным мостом. Затем отправимся в Чемал, одно из самых популярных мест на Алтае, и посетим остров Патмос. Голубая вода, скалы, православный храм — вы представите, будто оказались в Греции! Попасть на остров можно только по подвесному деревянному мостику, поэтому приготовьтесь к легкому экстриму.

Алтайский мед. При желании можно заехать на пасеку. Пчеловоды расскажут, как устроено жилище пчел и угостят свежим медом. Все, что понравится, можно приобрести и увезти с собой домой.

Долина горных духов. Наша следующая остановка — урочище Чеч Кыш. Ее называют Долиной горных духов, и с этим местом связаны необычные легенды. Вы услышите загадочные истории, которые распространены среди местных жителей, и поднимитесь на смотровую площадку, откуда открывается превосходный вид на Катунь.

Вдоволь нагулявшись и зарядившись красотой природы, вернемся на турбазу и обсудим впечатления в нашем дружеском кругу.

Прогулка к водопадам, горные реки и остров-скалаПрогулка к водопадам, горные реки и остров-скалаПрогулка к водопадам, горные реки и остров-скалаПрогулка к водопадам, горные реки и остров-скала
3 день

Самая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озеро

По Чуйскому тракту. После завтрака собираем вещи и едем по Чуйскому тракту, одной из самых живописных дорог России. Исторический путь из Сибири в Азию раньше имел важное значение для торговли и экономики, а теперь превратился один из главных туристических маршрутов. Слева и справа живописные горы, по ним, словно волнами, петляет дорога, а рядом то и дело видны бурлящие горные реки. Здесь хорошо в любое время года!

Перевалы и слияние рек. Полюбуемся Семинским перевалом и Чике-Таманом, остановимся возле слияния рек Чуи и Катуни — в этом месте встречаются водные потоки разных оттенков, очень любопытный эффект!

Древние петроглифы. Еще мы остановимся возле древних петроглифов Калбак-Таш: это наскальные рисунки, созданные несколько тысяч лет назад, начиная от эпохи неолита (6-4 тыс. лет до н. э.).

Заселение в домики или номера в посёлке Акташ. Вечером устроим барбекю (примерное меню: шашлыки из свинины, овощи-гриль).

Самая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озероСамая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озеро
4 день

Гейзерное озеро и Алтайский Марс

Озеро с узорами на дне. Завтракаем и едем к Гейзерному озеру ярко-голубого цвета. На его дне есть причудливые узоры и можно долго угадывать, на что они похожи и играть в ассоциации.

Марсианские пейзажи. Затем отправимся в Кызыл Чин — Алтайский Марс. Земля тут необычного красного цвета с различными вкраплениями, от оранжево-желтых до фиолетовых. Кажется, будто мы высадились где-то на другой планете! У нас будет время, чтобы пофотографироваться — с такими красками не нужны никакие фильтры.

Следы древних моллюсков. Вы узнаете, почему горы окрашиваются в такие необычные цвета, а еще поищете следы древних моллюсков и водорослей: много миллионов лет назад на этом месте было море. При желании и наличию времени можно посетить Марс-2. УАЗ-буханка оплачивается дополнительно на месте: ее стоимость распределяется между участниками группы. Обедаем в формате перекуса (включено). Ужин самостоятельно.

Гейзерное озеро и Алтайский МарсГейзерное озеро и Алтайский МарсГейзерное озеро и Алтайский МарсГейзерное озеро и Алтайский Марс
5 день

Долина Чулышман и Каменные грибы

Красные ворота. После завтрака выселяемся с турбазы и едем в Чулышманскую долину. По дороге посмотрим на Красные ворота, горные озера, проедем Улаганский перевал. Затем нас ждет живописный перевал Кату-Ярык, а потом доберемся до долины Чулышман и урочища Аккурум с природными скульптурами Каменные грибы. С высоты открывается отличный вид.

Разместимся в домиках на базе «Каменные грибы» / «Алтай Чулышман» / «Золотая долина Чулышмана» (максимально возможное комфортное размещение в Чулышманской долине: туалет в домике, баня — на территории). Ужинаем в кафе или можем организовать барбекю (по согласованию с участниками группы, не включено). За дополнительную плату можно заказать баню (нужно сообщить об этом заранее).

Долина Чулышман и Каменные грибыДолина Чулышман и Каменные грибыДолина Чулышман и Каменные грибыДолина Чулышман и Каменные грибы
6 день

Треккинг к водопаду Учар

После завтрака вас ждет очень живописный пеший маршрут к водопаду Учар (всего 17 км). Переправляемся через реку Чулышман, далее идем пешком 8,5 км до Учара. Ассоциация туроператоров внесла Учар в список 5-ти самых труднодоступных достопримечательностей России.

Возможен более легкий вариант треккинга — к водопаду Куркуре.

Вечером вернемся на базу и отдохнем. Ужин — самостоятельно.

Треккинг к водопаду УчарТреккинг к водопаду УчарТреккинг к водопаду УчарТреккинг к водопаду Учар
7 день

На катере по Телецкому озеру

Позавтракаем на базе, переедем к южному берегу Телецкого озера и отправимся на экскурсию. Начнем с групповой прогулки на катере, потом доберемся до заповедных водопадов Корбу и Эстюбе. Вы узнаете, почему туристы называют Телецкое озеро Алтайским Байкалом, и как именуют его местные жители.

У нас будет время на обед в поселке Артыбаш (за свой счет), после заселимся в поселке Артыбаш — турбаза Горное озеро или другие отели. Ужин — самостоятельно.

На катере по Телецкому озеруНа катере по Телецкому озеруНа катере по Телецкому озеруНа катере по Телецкому озеру
8 день

Дорога домой

Мы завтракаем и выезжаем в Горно-Алтайск. Можно выбирать билеты с вылетом после 17 часов.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Проживание на турбазе в районе Манжерок - 2 ночи, в посёлке Акташ - 2 ночи, в Чулышманской долине - 2 ночи, на Телецком озере - 1 ночь
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты, кроме билета на канатную дорогу, моторафта на Камышлинском водопаде и водопадов Телецкого озера
  • Питание по программе
  • Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гид-водитель
  • Страховка от клеща (при бронировании тура более, чем за 5 дней до отъезда)
Что не входит в цену
  • Дорога от вашего дома до Горно-Алтайска и обратно
  • Одноместное размещение - стоимость по запросу, подселения нет
  • Питание по пути следования, которое указано как "самостоятельно" или "за свой счет", "не включено"
  • Другие личные расходы (например, баня)
  • Билет на канатную дорогу в Манжероке: 1200 рублей/взрослый, 800 рублей / ребёнок (карты принимаются)
  • Моторафт на Камышлинском водопаде - около 500 руб. /чел. /в одну сторону
  • Заброска на Марс-2 (распределяется между всеми участниками тура)
  • Билеты на водопады Телецкого озера (только наличными!): 180-250 руб. /водопад
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВсе турыЧемалПопулярные местаЧемальская ГЭСУрочище Че-ЧкышТелецкое озероВодопадыТреккинг и походы

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