Этот маршрут подойдет тем, кто хочет получить максимум от путешествия на Алтай: здесь будут и активный треккинг, и водная прогулка по озеру, и фантастически красивые перевалы и долины, и даже марсианские пейзажи! Будем жить в комфортных условиях, наслаждаться природой и посетим как топовые, так и редкие места Алтая.

Описание

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погоды — если будет снегопад, то дороги могут быть не везде проходимы. Особенно это касается Алтайского Марса. Если погодные условия будут неблагоприятные, мы заменим Алтайский Марс на другие локации — село Кош-Агач, Курайскую степь и Каракольскую долину.

В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.