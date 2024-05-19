Добраться до одной из самых труднодоступных достопримечательностей и исследовать древние петроглифы
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|114 900 ₽
Описание
Организационные детали
На Алтае многое зависит от погоды — если будет снегопад, то дороги могут быть не везде проходимы. Особенно это касается Алтайского Марса. Если погодные условия будут неблагоприятные, мы заменим Алтайский Марс на другие локации — село Кош-Агач, Курайскую степь и Каракольскую долину.
В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.
Проживание. База отдыха «Путник Алтая» или, с доплатой: парк-отель «Манжерок» / «Altai Palace» / «Altai Palace Шале» / парк-отель «Ая» / эко-отель «Марсель» / «Манжерок» 5* / «Гранд Шале». Затем база отдыха «Хуторок» или отель «Расул» / турбаза «Зелёный Мох» / турбаза «Республика» / турбаза «Майман». С доплатой возможно размещение в глемпинге Панорама, отеле «Речные Земли». Затем турбаза «Каменные Грибы» или «Алтай Чулышман» / «Золотая долина Чулышмана». А также туристический комплекс «Горное озеро» в селе Артыбаш или отель «Артыбаш» / турбаза «Алтын-Кель» / гостевой дом” Тепло Души”. Также возможны другие турбазы и отели по согласованию. Все номера с удобствами, кроме турбаз Чулышманской долины: туалет в номере, баня — на территории. Стоимость тура указана за одного человека при двухместном размещении.
Размещение в номерах с двуспальными кроватями/ 2 односпальными (DBL-TWIN) не гарантировано, но ваши пожелания учитываются при бронировании!
Питание. В программу включены все завтраки и несколько обедов и ужинов. Обязательно попробуем местную кухню, а еще будет барбекю-вечеринка с шашлыками и овощами на гриле.
Программа тура по дням
Тайна алтайской принцессы и горнолыжный курорт Манжерок
Мумия алтайской принцессы. Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска до 10:00 и сразу отправимся знакомиться с историей Алтая в Национальный музей имени Анохина. Любители археологии и древностей оценят огромную коллекцию археологических артефактов и, самое главное, настоящую мумию принцессы Укока (V–III вв. до н. э.)! С ней связана загадочная история — вы услышите ее, спускаясь к саркофагу. В помещении поддерживается определенная температура, и посмотреть на мумию можно только в определенное время (вход по расписанию); мы постараемся спланировать программу так, чтобы увидеть мумию, но не можем это гарантировать.
Прокатимся по канатной дороге. После знакомства с историей Алтая пойдем на обед в ресторан «Типография» или другое место поблизости (обед за свой счет). Затем отправимся в горы — на курорт Манжерок. Желающие смогут подняться по канатной дороге на высоту 1020 метров, полюбоваться чудесными видами и рассмотреть реку Катунь.
Вечером заселимся на турбазу «Путник Алтая» или другие отели и турбазы по согласованию. После этого поужинаем и отведаем национальные блюда.
Прогулка к водопадам, горные реки и остров-скала
Треккинг к водопадам. Позавтракаем в отеле и поедем к Камышлинскому водопаду, который находится на левом берегу Катуни. Так как на машине к водопаду близко не подобраться, устроим небольшую пешую прогулку на 2,5 км: пройдем по подвесному мосту и поднимемся по тропинкам к двум водным каскадам. Насладимся свежестью и шумом воды и сделаем отличные фотоснимки. Обратно можно пойти по той же дороге или прокатиться на моторафте по реке Катунь.
Живописные речные пороги. Наше путешествие продолжается — едем к Тельдекпенским порогам недалеко от поселка Ороктой. На русский название «Тельденпек» переводится как «поднявшаяся дорога». Эти места очень любят туристы на рафтах и байдарках. Мы посмотрим на все с подвесного моста и, возможно, увидим сплавляющиеся байдарки.
Остров-скала с подвесным мостом. Затем отправимся в Чемал, одно из самых популярных мест на Алтае, и посетим остров Патмос. Голубая вода, скалы, православный храм — вы представите, будто оказались в Греции! Попасть на остров можно только по подвесному деревянному мостику, поэтому приготовьтесь к легкому экстриму.
Алтайский мед. При желании можно заехать на пасеку. Пчеловоды расскажут, как устроено жилище пчел и угостят свежим медом. Все, что понравится, можно приобрести и увезти с собой домой.
Долина горных духов. Наша следующая остановка — урочище Чеч Кыш. Ее называют Долиной горных духов, и с этим местом связаны необычные легенды. Вы услышите загадочные истории, которые распространены среди местных жителей, и поднимитесь на смотровую площадку, откуда открывается превосходный вид на Катунь.
Вдоволь нагулявшись и зарядившись красотой природы, вернемся на турбазу и обсудим впечатления в нашем дружеском кругу.
Самая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озеро
По Чуйскому тракту. После завтрака собираем вещи и едем по Чуйскому тракту, одной из самых живописных дорог России. Исторический путь из Сибири в Азию раньше имел важное значение для торговли и экономики, а теперь превратился один из главных туристических маршрутов. Слева и справа живописные горы, по ним, словно волнами, петляет дорога, а рядом то и дело видны бурлящие горные реки. Здесь хорошо в любое время года!
Перевалы и слияние рек. Полюбуемся Семинским перевалом и Чике-Таманом, остановимся возле слияния рек Чуи и Катуни — в этом месте встречаются водные потоки разных оттенков, очень любопытный эффект!
Древние петроглифы. Еще мы остановимся возле древних петроглифов Калбак-Таш: это наскальные рисунки, созданные несколько тысяч лет назад, начиная от эпохи неолита (6-4 тыс. лет до н. э.).
Заселение в домики или номера в посёлке Акташ. Вечером устроим барбекю (примерное меню: шашлыки из свинины, овощи-гриль).
Гейзерное озеро и Алтайский Марс
Озеро с узорами на дне. Завтракаем и едем к Гейзерному озеру ярко-голубого цвета. На его дне есть причудливые узоры и можно долго угадывать, на что они похожи и играть в ассоциации.
Марсианские пейзажи. Затем отправимся в Кызыл Чин — Алтайский Марс. Земля тут необычного красного цвета с различными вкраплениями, от оранжево-желтых до фиолетовых. Кажется, будто мы высадились где-то на другой планете! У нас будет время, чтобы пофотографироваться — с такими красками не нужны никакие фильтры.
Следы древних моллюсков. Вы узнаете, почему горы окрашиваются в такие необычные цвета, а еще поищете следы древних моллюсков и водорослей: много миллионов лет назад на этом месте было море. При желании и наличию времени можно посетить Марс-2. УАЗ-буханка оплачивается дополнительно на месте: ее стоимость распределяется между участниками группы. Обедаем в формате перекуса (включено). Ужин самостоятельно.
Долина Чулышман и Каменные грибы
Красные ворота. После завтрака выселяемся с турбазы и едем в Чулышманскую долину. По дороге посмотрим на Красные ворота, горные озера, проедем Улаганский перевал. Затем нас ждет живописный перевал Кату-Ярык, а потом доберемся до долины Чулышман и урочища Аккурум с природными скульптурами Каменные грибы. С высоты открывается отличный вид.
Разместимся в домиках на базе «Каменные грибы» / «Алтай Чулышман» / «Золотая долина Чулышмана» (максимально возможное комфортное размещение в Чулышманской долине: туалет в домике, баня — на территории). Ужинаем в кафе или можем организовать барбекю (по согласованию с участниками группы, не включено). За дополнительную плату можно заказать баню (нужно сообщить об этом заранее).
Треккинг к водопаду Учар
После завтрака вас ждет очень живописный пеший маршрут к водопаду Учар (всего 17 км). Переправляемся через реку Чулышман, далее идем пешком 8,5 км до Учара. Ассоциация туроператоров внесла Учар в список 5-ти самых труднодоступных достопримечательностей России.
Возможен более легкий вариант треккинга — к водопаду Куркуре.
Вечером вернемся на базу и отдохнем. Ужин — самостоятельно.
На катере по Телецкому озеру
Позавтракаем на базе, переедем к южному берегу Телецкого озера и отправимся на экскурсию. Начнем с групповой прогулки на катере, потом доберемся до заповедных водопадов Корбу и Эстюбе. Вы узнаете, почему туристы называют Телецкое озеро Алтайским Байкалом, и как именуют его местные жители.
У нас будет время на обед в поселке Артыбаш (за свой счет), после заселимся в поселке Артыбаш — турбаза Горное озеро или другие отели. Ужин — самостоятельно.
Дорога домой
Мы завтракаем и выезжаем в Горно-Алтайск. Можно выбирать билеты с вылетом после 17 часов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Проживание на турбазе в районе Манжерок - 2 ночи, в посёлке Акташ - 2 ночи, в Чулышманской долине - 2 ночи, на Телецком озере - 1 ночь
- Экскурсии по программе
- Входные билеты, кроме билета на канатную дорогу, моторафта на Камышлинском водопаде и водопадов Телецкого озера
- Питание по программе
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гид-водитель
- Страховка от клеща (при бронировании тура более, чем за 5 дней до отъезда)
Что не входит в цену
- Дорога от вашего дома до Горно-Алтайска и обратно
- Одноместное размещение - стоимость по запросу, подселения нет
- Питание по пути следования, которое указано как "самостоятельно" или "за свой счет", "не включено"
- Другие личные расходы (например, баня)
- Билет на канатную дорогу в Манжероке: 1200 рублей/взрослый, 800 рублей / ребёнок (карты принимаются)
- Моторафт на Камышлинском водопаде - около 500 руб. /чел. /в одну сторону
- Заброска на Марс-2 (распределяется между всеми участниками тура)
- Билеты на водопады Телецкого озера (только наличными!): 180-250 руб. /водопад