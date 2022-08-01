Покорим перевалы, исследуем озера и ледники, чтобы в очередной раз понять, что "лучше гор могут быть только горы!"
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Горно-Алтайск - Чуйский тракт - Чике-Таман - Калбак-Таш - Чуй-Оозы - с. Акташ
Встречаем вас в столице Республики Алтай.
С первых минут путешествия вашим глазам предстанут молчаливые столетние исполины, за каждым поворотом — сказочные волны гор.
Едем по известному Чуйскому тракту, который по мнению авторитетного «National Geographic» входит в 10-ку красивейших дорог мира.
Впереди захватывающие перевалы — Семинский (1717 м) и Чике-Таман.
По пути посещаем археологические памятники — наскальные письмена Калбак-Таш, каменный воин.
Место слияния двух главных рек Алтая — Чуи и Катуни заворожит чудесными разноцветными потоками.
Ночёвка в с. Акташ, в уютном кемпинге.
С. Акташ - Гейзерное озеро - Кызыл-Чин - р. Аккол
Утром, позавтракав, отправляемся до высокогорной Курайской степи, известной на весь мир гигантские следы древнего течения, глобальных природных изменений.
На территории степи можно увидеть петроглифы, курганы, каменные изваяния и древние оросительные системы.
Насладившись видами степи едем смотреть ещё одно чудо природы — Гейзерное озеро.
Озеро-художник, которое каждую минуту удивляет новыми рисунками.
И на этом не заканчиваются чудеса.
Впереди Кызыл-Чин, прозванный алтайским марсом.
Среди красных ландшафтов, вы почувствуете себя космонавтом или ковбоем на Диком Западе.
После обеда путь наш держит к леднику по извилистой дороге через чабанские стоянки, дикие, нетронутые озёра.
На берегу реки Аккол, возле водопада мы поставим лагерь.
Вечер обещает быть незабываемым.
Ночь предстоит бодрящей – в палатке.
Софийский ледник (треккинг в горы)
Этот день будет спортивным, ваши мышцы будут в тонусе!
9 км треккинга (в одну сторону) к древнему леднику через камни, кустарники и ручейки — настоящая проверка на прочность и выносливость.
Но это того стоит — контрасты холодного ледника и цветущие поляны — раздолье для фотографов!
Идём к подножию Софийского ледника.
Одного из самых больших на Алтае.
Перекус.
После обеда возвращаемся в лагерь.
Ночёвка в палатке.
Р. Акколь - ур. Елангаш - р. Бугузун
Утром, как проснулись, подкрепились и снова в путь.
Сегодня вас ждёт шикарная обзорная панорама на всю долину, где мы ночевали.
Укротив свой неудержимый восторг от горных видов, едем до древней «галереи» наскальных рисунков под открытым небом — долины Елангаш.
Здесь как исследователи поищем древние рисунки предков.
Едем к месту ночёвки на берегу реки, в сторону источника Бугузун.
Ночёвка в палатке под звёздным небом, возле стоянки.
Чапаевский перевал - источник Бугузун - с. Акташ
Сегодня мы едем на границу с Тывой.
Где вольно пасутся многочисленные стада овец, табуны лошадей, где начинается Тывинский заповедник.
Сделав на Чапаевском перевале фотосессию с видами Тувы, отправляемся на святой источник Бугузун.
Родник известен далеко за пределы республики, сюда приезжают лечиться от разных болезней.
Эти затерянные среди холмов, источники дают силу и веру в выздоровление многим людям.
Возвращаемся в село Акташ.
Где нас ждёт ужин, баня и тёплые разговоры по душам.
Ночёвка в уютных домиках в с. Акташ.
С. Акташ - г. Лысуха - перевалы Улаганский и Кату-Ярык
День начнётся с крутого и незабываемого подъёма на самую высокую гору нашего путешествия (более 3000 метров) г. Лысуха.
Откуда на 360 градусов вы увидите Алтай как на ладони — белоснежные цепи гор Северо-Чуйского хребта, Курайскую степь, бирюзовые озёра, акташский заброшенный рудник, паутину дорог, таёжные леса.
Вдоволь налюбовавшись, едем обратно по Улаганскому тракту, через лесные чащи, маленькие озёра, впереди — Красные ворота и Улаганский перевал, усеянным белыми лентами.
И заключительным аккордом нашего путешествия этого дня будет — перевал Кату-Ярык и изумительная долина Чулышман, где мы и будем ночевать три ночи!
Радиальный выход на водопад Куркуре
Долина Чулышман изобилует водопадами.
И сегодня мы отправимся к одному из самых известных — двухкаскадному водопаду Куркуре (15 метров), где можно за слоем воды увидеть хранительницу водопада и радугу.
Возвращаемся на базу.
Ночёвка там же.
Треккинг на водопад Учар
При посещении долины Чулышман нужно обязательно посетить неприступный водопад Учар.
Это самый большой водопад Сибири – 160 метров.
Грохочущий исполин в тысячу ручейков не оставит вас равнодушным!
Сам путь до водопада произведет на вас неизгладимое впечатление.
Это путь препятствий, познания дзена и масса приятных эмоций!
Радиальная прогулка рассчитана на целый день (9 км в одну сторону).
Ночёвка в тех же домиках.
Р. Чулышман - Каменные грибы - мыс Кырсай
Каменные грибы в урочище Ак-Корум — ещё одно уникальное достояние долины Чулышман.
Это удивительное творение природы!
Годами выкованные из песка, грунта и камней грибы-гиганты по 7 метров высотой приветствуют любознательных путешественников.
Переезд до мыса Кырсай, где ночуем на берегу самого большого озера Алтая — Телецкого озера.
Ночь в палатках.
Костер.
Телецкое озеро - водопад Корбу - с. Артыбаш - Горно-Алтайск
К обеду приезжает катер и нас ждет увлекательная экскурсия по Телецкому озеру (78 км).
По пути посещаем Алтайский заповедник и водопад Корбу (12 метров).
Высаживаемся на пристани в селе Артыбаш (где можно подкрепиться в столовой).
Далее на авто до отеля/вокзала/аэропорта Горно-Алтайска.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках и в деревянных домиках без удобств по маршруту.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках по маршруту.
Деревянные домики из бруса
Размещение в деревянных домиках из бруса по маршруту. Домики без удобств, туалет на территории, душ отсутствует (есть баня). Электричество в этих домах есть. Размещение 2-4 местное, гости обычно делятся по гендерному признаку.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Снаряжение: палатки, спальники, карематы, котелки, ложки-вилки-кружки-тарелки, системы, фонарики
- Питание: двухразовое + перекусы на радиальных выходах
- Баня на "цивилизованных" местах ночевки
- Проживание в кемпингах по пути следования
- Все трансферы
- Все экскурсии, рыбалка, катера и лодки
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Трансфер Барнаул — Горно-Алтайск и обратно – стоимость рассчитывается индивидуально
- Проживание в последнюю ночь в гостинице
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Мы предоставляем всё необходимое для путешествий снаряжение: Палатка, каремат, спальник, кухонные приборы.
ВАМ НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ ТОЛЬКО ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ!
ОДЕЖДА И ОБУВЬ:
Тёплая куртка (погода в горах непредсказуема, поэтому обязательно возьмите).
Пуловер (кофта).
Теплые брюки.
Спортивный костюм.
3-6 пары носков (по вашим предпочтениям).
Обувь для передвижения по суше (сандалии, кеды или кроссовки) и по дому (шлёпанцы).
Ботинки для треккинга (можно берцы).
Футболки (3-5 шт).
Шорты.
Головной убор от солнца (бейсболка/панама).
Купальный костюм.
Прочный дождевик.
А ТАКЖЕ:
Предметы личной гигиены.
Фотоаппарат, видеокамера.
Фонарик (рекомендуем налобный, он освобождает руки).
Карематик (небольшой коврик для сидения).
Солнечные очки, солнцезащитный крем.
Личная аптечка.
По желанию – треккинговые палки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая ожидается погода в туре?
Точно мы никогда не сможем вам сказать, какая погода будет в вашем путешествии. В июле, начале августа обычно больше жарких и сухих дней.
Погода на Алтае очень изменчива. Представьте. . Утром светит беззаботно солнышко, в обед – дождь (и даже снег), а вечером – жара, как в Африке. Но не стоит грустить по этому поводу, ведь каждый день вас будут окружать прекрасные горы, стремительные реки и густые леса. Алтай в пасмурную погоду не менее очарователен, чем в солнечную. .
Не бывает плохой погоды, бывает плохая экипировка. Берите и зимние, и летние вещи, а также позитивный настрой. И тогда ваше путешествие точно ничего не омрачит!
Есть ли сотовая связь на маршруте?
Мобильная связь и Интернет будет только в населённых пунктах (чаще всего МТС). Но мы будем не всегда в районах цивилизации.
Что делать, если разрядился телефон, фотоаппарат?
- Можно зарядить в машине, у водителя от прикуривателя.
- На турбазах, где мы будем ночевать. В долине Чулышмана, где мы проведём три ночи – нет сотовой связи (совсем), а электричество от генератора только вечером после 20.00.
Электричество будет в кемпингах, но не в диких местах (Софийский ледник, Бугузун).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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