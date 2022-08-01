Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками

Групповой тур в Горно-Алтайске
4.4
3 отзыва
Мы будем ночевать в палатках, чтобы быть ближе к природе. Проедем более тысячи километров, чтобы увидеть нетронутую красоту Алтая.

Покорим перевалы, исследуем озера и ледники, чтобы в очередной раз понять, что "лучше гор могут быть только горы!"
Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
Ближайшие даты:
16
июл
8
авг

Что вас ожидает:

Легендарный Чуйский тракт
Легендарный Чуйский тракт
Проедем по известному Чуйскому тракту, который по мнению «National Geographic» входит в 10-ку красивейших дорог мира
Гейзерное озеро
Гейзерное озеро
Увидим озеро-художник, которое каждую минуту удивляет новыми рисунками
Алтайский марс
Алтайский марс
Почувствуем себя космонавтом или ковбоями на Диком Западе, среди красных ландшафтов Кызыл-Чина
Водопад Куркуре
Водопад Куркуре
Отправимся к двухкаскадному водопаду Куркуре (15 метров!), где можно за слоем воды увидеть хранительницу водопада и радугу
Водная прогулка по Телецкому озеру
Водная прогулка по Телецкому озеру
Нас ждет увлекательная экскурсия по Телецкому озеру на катере

Программа тура по дням

1 день

Горно-Алтайск - Чуйский тракт - Чике-Таман - Калбак-Таш - Чуй-Оозы - с. Акташ

Встречаем вас в столице Республики Алтай.

С первых минут путешествия вашим глазам предстанут молчаливые столетние исполины, за каждым поворотом — сказочные волны гор.

Едем по известному Чуйскому тракту, который по мнению авторитетного «National Geographic» входит в 10-ку красивейших дорог мира.

Впереди захватывающие перевалы — Семинский (1717 м) и Чике-Таман.

По пути посещаем археологические памятники — наскальные письмена Калбак-Таш, каменный воин.

Место слияния двух главных рек Алтая — Чуи и Катуни заворожит чудесными разноцветными потоками.

Ночёвка в с. Акташ, в уютном кемпинге.

Горно-Алтайск - Чуйский тракт - Чике-Таман - Калбак-Таш - Чуй-Оозы - с. АкташГорно-Алтайск - Чуйский тракт - Чике-Таман - Калбак-Таш - Чуй-Оозы - с. АкташГорно-Алтайск - Чуйский тракт - Чике-Таман - Калбак-Таш - Чуй-Оозы - с. АкташГорно-Алтайск - Чуйский тракт - Чике-Таман - Калбак-Таш - Чуй-Оозы - с. АкташГорно-Алтайск - Чуйский тракт - Чике-Таман - Калбак-Таш - Чуй-Оозы - с. АкташГорно-Алтайск - Чуйский тракт - Чике-Таман - Калбак-Таш - Чуй-Оозы - с. АкташГорно-Алтайск - Чуйский тракт - Чике-Таман - Калбак-Таш - Чуй-Оозы - с. АкташГорно-Алтайск - Чуйский тракт - Чике-Таман - Калбак-Таш - Чуй-Оозы - с. АкташГорно-Алтайск - Чуйский тракт - Чике-Таман - Калбак-Таш - Чуй-Оозы - с. Акташ
2 день

С. Акташ - Гейзерное озеро - Кызыл-Чин - р. Аккол

Утром, позавтракав, отправляемся до высокогорной Курайской степи, известной на весь мир гигантские следы древнего течения, глобальных природных изменений.

На территории степи можно увидеть петроглифы, курганы, каменные изваяния и древние оросительные системы.

Насладившись видами степи едем смотреть ещё одно чудо природы — Гейзерное озеро.

Озеро-художник, которое каждую минуту удивляет новыми рисунками.

И на этом не заканчиваются чудеса.

Впереди Кызыл-Чин, прозванный алтайским марсом.

Среди красных ландшафтов, вы почувствуете себя космонавтом или ковбоем на Диком Западе.

После обеда путь наш держит к леднику по извилистой дороге через чабанские стоянки, дикие, нетронутые озёра.

На берегу реки Аккол, возле водопада мы поставим лагерь.

Вечер обещает быть незабываемым.

Ночь предстоит бодрящей – в палатке.

С. Акташ - Гейзерное озеро - Кызыл-Чин - р. АкколС. Акташ - Гейзерное озеро - Кызыл-Чин - р. АкколС. Акташ - Гейзерное озеро - Кызыл-Чин - р. АкколС. Акташ - Гейзерное озеро - Кызыл-Чин - р. АкколС. Акташ - Гейзерное озеро - Кызыл-Чин - р. Аккол
3 день

Софийский ледник (треккинг в горы)

Этот день будет спортивным, ваши мышцы будут в тонусе!

9 км треккинга (в одну сторону) к древнему леднику через камни, кустарники и ручейки — настоящая проверка на прочность и выносливость.

Но это того стоит — контрасты холодного ледника и цветущие поляны — раздолье для фотографов!

Идём к подножию Софийского ледника.

Одного из самых больших на Алтае.

Перекус.

После обеда возвращаемся в лагерь.

Ночёвка в палатке.

Софийский ледник (треккинг в горы)Софийский ледник (треккинг в горы)Софийский ледник (треккинг в горы)Софийский ледник (треккинг в горы)Софийский ледник (треккинг в горы)
4 день

Р. Акколь - ур. Елангаш - р. Бугузун

Утром, как проснулись, подкрепились и снова в путь.

Сегодня вас ждёт шикарная обзорная панорама на всю долину, где мы ночевали.

Укротив свой неудержимый восторг от горных видов, едем до древней «галереи» наскальных рисунков под открытым небом — долины Елангаш.

Здесь как исследователи поищем древние рисунки предков.

Едем к месту ночёвки на берегу реки, в сторону источника Бугузун.

Ночёвка в палатке под звёздным небом, возле стоянки.

Р. Акколь - ур. Елангаш - р. БугузунР. Акколь - ур. Елангаш - р. БугузунР. Акколь - ур. Елангаш - р. Бугузун
5 день

Чапаевский перевал - источник Бугузун - с. Акташ

Сегодня мы едем на границу с Тывой.

Где вольно пасутся многочисленные стада овец, табуны лошадей, где начинается Тывинский заповедник.

Сделав на Чапаевском перевале фотосессию с видами Тувы, отправляемся на святой источник Бугузун.

Родник известен далеко за пределы республики, сюда приезжают лечиться от разных болезней.

Эти затерянные среди холмов, источники дают силу и веру в выздоровление многим людям.

Возвращаемся в село Акташ.

Где нас ждёт ужин, баня и тёплые разговоры по душам.

Ночёвка в уютных домиках в с. Акташ.

Чапаевский перевал - источник Бугузун - с. АкташЧапаевский перевал - источник Бугузун - с. АкташЧапаевский перевал - источник Бугузун - с. АкташЧапаевский перевал - источник Бугузун - с. АкташЧапаевский перевал - источник Бугузун - с. Акташ
6 день

С. Акташ - г. Лысуха - перевалы Улаганский и Кату-Ярык

День начнётся с крутого и незабываемого подъёма на самую высокую гору нашего путешествия (более 3000 метров) г. Лысуха.

Откуда на 360 градусов вы увидите Алтай как на ладони — белоснежные цепи гор Северо-Чуйского хребта, Курайскую степь, бирюзовые озёра, акташский заброшенный рудник, паутину дорог, таёжные леса.

Вдоволь налюбовавшись, едем обратно по Улаганскому тракту, через лесные чащи, маленькие озёра, впереди — Красные ворота и Улаганский перевал, усеянным белыми лентами.

И заключительным аккордом нашего путешествия этого дня будет — перевал Кату-Ярык и изумительная долина Чулышман, где мы и будем ночевать три ночи!

С. Акташ - г. Лысуха - перевалы Улаганский и Кату-ЯрыкС. Акташ - г. Лысуха - перевалы Улаганский и Кату-ЯрыкС. Акташ - г. Лысуха - перевалы Улаганский и Кату-ЯрыкС. Акташ - г. Лысуха - перевалы Улаганский и Кату-ЯрыкС. Акташ - г. Лысуха - перевалы Улаганский и Кату-ЯрыкС. Акташ - г. Лысуха - перевалы Улаганский и Кату-Ярык
7 день

Радиальный выход на водопад Куркуре

Долина Чулышман изобилует водопадами.

И сегодня мы отправимся к одному из самых известных — двухкаскадному водопаду Куркуре (15 метров), где можно за слоем воды увидеть хранительницу водопада и радугу.

Возвращаемся на базу.

Ночёвка там же.

Радиальный выход на водопад КуркуреРадиальный выход на водопад КуркуреРадиальный выход на водопад КуркуреРадиальный выход на водопад Куркуре
8 день

Треккинг на водопад Учар

При посещении долины Чулышман нужно обязательно посетить неприступный водопад Учар.

Это самый большой водопад Сибири – 160 метров.

Грохочущий исполин в тысячу ручейков не оставит вас равнодушным!

Сам путь до водопада произведет на вас неизгладимое впечатление.

Это путь препятствий, познания дзена и масса приятных эмоций!

Радиальная прогулка рассчитана на целый день (9 км в одну сторону).

Ночёвка в тех же домиках.

Треккинг на водопад УчарТреккинг на водопад УчарТреккинг на водопад УчарТреккинг на водопад Учар
9 день

Р. Чулышман - Каменные грибы - мыс Кырсай

Каменные грибы в урочище Ак-Корум — ещё одно уникальное достояние долины Чулышман.

Это удивительное творение природы!

Годами выкованные из песка, грунта и камней грибы-гиганты по 7 метров высотой приветствуют любознательных путешественников.

Переезд до мыса Кырсай, где ночуем на берегу самого большого озера Алтая — Телецкого озера.

Ночь в палатках.

Костер.

Р. Чулышман - Каменные грибы - мыс КырсайР. Чулышман - Каменные грибы - мыс КырсайР. Чулышман - Каменные грибы - мыс КырсайР. Чулышман - Каменные грибы - мыс КырсайР. Чулышман - Каменные грибы - мыс Кырсай
10 день

Телецкое озеро - водопад Корбу - с. Артыбаш - Горно-Алтайск

К обеду приезжает катер и нас ждет увлекательная экскурсия по Телецкому озеру (78 км).

По пути посещаем Алтайский заповедник и водопад Корбу (12 метров).

Высаживаемся на пристани в селе Артыбаш (где можно подкрепиться в столовой).

Далее на авто до отеля/вокзала/аэропорта Горно-Алтайска.

Телецкое озеро - водопад Корбу - с. Артыбаш - Горно-АлтайскТелецкое озеро - водопад Корбу - с. Артыбаш - Горно-АлтайскТелецкое озеро - водопад Корбу - с. Артыбаш - Горно-АлтайскТелецкое озеро - водопад Корбу - с. Артыбаш - Горно-АлтайскТелецкое озеро - водопад Корбу - с. Артыбаш - Горно-Алтайск

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках и в деревянных домиках без удобств по маршруту.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

4 ночи

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках по маршруту.

Палаточный лагерьПалаточный лагерь

Деревянные домики из бруса

5 ночей

Размещение в деревянных домиках из бруса по маршруту. Домики без удобств, туалет на территории, душ отсутствует (есть баня). Электричество в этих домах есть. Размещение 2-4 местное, гости обычно делятся по гендерному признаку.

Деревянные домики из бруса

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Снаряжение: палатки, спальники, карематы, котелки, ложки-вилки-кружки-тарелки, системы, фонарики
  • Питание: двухразовое + перекусы на радиальных выходах
  • Баня на "цивилизованных" местах ночевки
  • Проживание в кемпингах по пути следования
  • Все трансферы
  • Все экскурсии, рыбалка, катера и лодки
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер Барнаул — Горно-Алтайск и обратно – стоимость рассчитывается индивидуально
  • Проживание в последнюю ночь в гостинице
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Мы предоставляем всё необходимое для путешествий снаряжение: Палатка, каремат, спальник, кухонные приборы.

ВАМ НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ ТОЛЬКО ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ!

ОДЕЖДА И ОБУВЬ:

Тёплая куртка (погода в горах непредсказуема, поэтому обязательно возьмите).

Пуловер (кофта).

Теплые брюки.

Спортивный костюм.

3-6 пары носков (по вашим предпочтениям).

Обувь для передвижения по суше (сандалии, кеды или кроссовки) и по дому (шлёпанцы).

Ботинки для треккинга (можно берцы).

Футболки (3-5 шт).

Шорты.

Головной убор от солнца (бейсболка/панама).

Купальный костюм.

Прочный дождевик.

А ТАКЖЕ:

Предметы личной гигиены.

Фотоаппарат, видеокамера.

Фонарик (рекомендуем налобный, он освобождает руки).

Карематик (небольшой коврик для сидения).

Солнечные очки, солнцезащитный крем.

Личная аптечка.

По желанию – треккинговые палки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая ожидается погода в туре?

Точно мы никогда не сможем вам сказать, какая погода будет в вашем путешествии. В июле, начале августа обычно больше жарких и сухих дней.

Погода на Алтае очень изменчива. Представьте. . Утром светит беззаботно солнышко, в обед – дождь (и даже снег), а вечером – жара, как в Африке. Но не стоит грустить по этому поводу, ведь каждый день вас будут окружать прекрасные горы, стремительные реки и густые леса. Алтай в пасмурную погоду не менее очарователен, чем в солнечную. .

Не бывает плохой погоды, бывает плохая экипировка. Берите и зимние, и летние вещи, а также позитивный настрой. И тогда ваше путешествие точно ничего не омрачит!

Есть ли сотовая связь на маршруте?

Мобильная связь и Интернет будет только в населённых пунктах (чаще всего МТС). Но мы будем не всегда в районах цивилизации.

Что делать, если разрядился телефон, фотоаппарат?

  • Можно зарядить в машине, у водителя от прикуривателя.
  • На турбазах, где мы будем ночевать. В долине Чулышмана, где мы проведём три ночи – нет сотовой связи (совсем), а электричество от генератора только вечером после 20.00.

Электричество будет в кемпингах, но не в диких местах (Софийский ледник, Бугузун).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Н
1 авг 2022
тур интересный, но непростой. Нам не очень повезло с погодой, дожди и холодные ночи, поэтому ночевки в палатке стали для нас испытанием. Отдельная благодарность гиду Андрею, он показал все самые интересные места, готовил, водил машину по сложным дорогам и заботился о нас. Увидели много, природа потрясающая. Для этого тура нужна хорошая физическая форма, пожилым людям и маленьким детям будет трудно, подросткам должно понравиться.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Наталья!
Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Д
14 авг 2021
Тур понравился очень. Удачно сочетались переезды с пешими переходами. Выбранный нами автотур с палатками позволил увидеть значительно больше всего интересного. Впечатлений очень много и все приятные. Спасибо за доставленное удовольствие.
А
10 авг 2021
Тур отличный. Многое охватывает. Для первого знакомства с Алтаем - то, что нужно!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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