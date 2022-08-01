3 день

Софийский ледник (треккинг в горы)

Этот день будет спортивным, ваши мышцы будут в тонусе!

9 км треккинга (в одну сторону) к древнему леднику через камни, кустарники и ручейки — настоящая проверка на прочность и выносливость.

Но это того стоит — контрасты холодного ледника и цветущие поляны — раздолье для фотографов!

Идём к подножию Софийского ледника.

Одного из самых больших на Алтае.

Перекус.

После обеда возвращаемся в лагерь.

Ночёвка в палатке.