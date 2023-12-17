Зимний джип-тур в Уймонскую долину

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Зимой на Алтае прекрасно. Мы предлагаем отправиться Вам на Алтай – зимний, сказочный и чарующий. Вы познакомитесь с Уймонской долиной и с удивительными людьми, которые тут проживают.
Зимний джип-тур в Уймонскую долину
Зимний джип-тур в Уймонскую долину
Зимний джип-тур в Уймонскую долину
Ближайшие даты:
21
янв
28
янв
4
фев
11
фев
18
фев
25
фев
3
мар
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Незабываемая прогулка в санях
Незабываемая прогулка в санях
Поедем к Нижнему Мультинскому озеру на снегоходах с санями
Загадочное урочище Тюргунда
Загадочное урочище Тюргунда
Увидим на каменные изваяния с ликами людей, обращенными к восходящему солнцу
Интересная встреча с травником
Интересная встреча с травником
Соберём уникальный чай из-под снега и поучаствуем в чайной церемонии с дегустацией

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Усть-Коксу

Сегодня начинается наш тур.

Мы познакомимся друг с другом.

Заселение в номера эко-отеля «Альтаир» после 14:00.

Затем прогуляемся до слияния рек Кокса и Катунь.

Узнаем Усть-Коксу.

Вечером свободное время.

Протяжённость – 4 км. пешком.

Питание: обед, ужин в кафе.

Прибытие в Усть-КоксуПрибытие в Усть-КоксуПрибытие в Усть-КоксуПрибытие в Усть-Коксу
2 день

Встреча с травником

Встреча с травником, увлекательный рассказ целебных свойствах трав Горного Алтая.

Вы соберёте уникальный чай из-под снега.

Нас ждёт чайная церемония с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным медом.

Пикник с лепешками на камнях и другими фирменными блюдами от травников.

Протяжённость: авто 40 км., пешком 2 км.

Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

Встреча с травникомВстреча с травникомВстреча с травникомВстреча с травником
3 день

Экскурсия по Уймонской долине до Тюргунды

Сегодня мы проедем вдоль всей Уймонской долины, разделяющей собой Катунский и Теректинский хребты.

Поднимемся в урочище Тюргунда, чтобы посмотреть на каменные изваяния с ликами людей, обращенными к восходящему солнцу.

В хорошую погоду у нас будет возможность увидеть со смотровой площадки красавицу Белуху (4506 м).

Протяжённость: авто 150 км., пешком 2 км.

Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

Экскурсия по Уймонской долине до ТюргундыЭкскурсия по Уймонской долине до ТюргундыЭкскурсия по Уймонской долине до ТюргундыЭкскурсия по Уймонской долине до Тюргунды
4 день

День музеев, гора Маяк

Экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.

Село было основано староверами около 300 лет назад.

В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н. К. Рериха и Музей старообрядчества.

Также посетим творческое объединение Самоцветы, где можно будет приобрести сувениры.

После обеда прогулка на смотровую гору Маяк.

Протяжённость: авто 26 км., пешком 7 км.

Питание: трехразовое питание в кафе.

День музеев, гора МаякДень музеев, гора МаякДень музеев, гора МаякДень музеев, гора Маяк
5 день

Экскурсия Мультинские озера

Переезд в д. Мульта-Маральник.

Выезд к Нижнему Мультинскому озеру на снегоходах с санями.

Заброска на Нижнее Мультинское озеро осуществляются с помощью снегоходов, вы будете ехать в санях по 3-4 человека на один снегоход.

Озеро расположено на высоте 1710 метров.

Пешие прогулки в окрестностях.

Возвращение в Усть-Коксу.

Протяжённость: авто 80 км., снегоход 30 км., пешком 2 км.

Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – перекус.

Экскурсия Мультинские озераЭкскурсия Мультинские озераЭкскурсия Мультинские озераЭкскурсия Мультинские озера
6 день

Поездка к реке Кучерла

Мы доезжаем до урочища Елань, откуда стартуют пешие маршруты к Белухе, затем движемся гроту Куйлю с наскальными рисунками.

Протяжённость: авто 160 км., пешком 8 км.

Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.

Поездка к реке КучерлаПоездка к реке КучерлаПоездка к реке КучерлаПоездка к реке Кучерла
7 день

Отъезд

Завтрак.

Свободное время.

Освобождение номеров до 12:00.

Обед.

По желанию – прогулка на лыжах по протокам Катуни.

Питание: завтрак и обед в кафе.

ОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в эко-отеле Альтаир в зависимости от выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения:

  • 53 300 руб. – в номерах эконом с удобствами на блок;
  • 56 600 руб. – в номерах стандарт с удобствами в номере;
  • 61 700 руб. – в номерах джуниор сюит с удобствами в номере;
  • 50 900 руб. – размещение на дополнительном месте (раскладушка) (в номерах Стандарт и джуниор сюит);
  • 51 100 руб. – размещение на дополнительном месте (кровать) (в номерах джуниор сюит);

Бронирование номеров джуниор сюит и стандарт только номерами.

Доплата за одноместное размещение:

  • 10 500 руб. /чел. – в номере стандарт;
  • 15 600 руб. /чел. – в номере джуниор сюит.

Детям до 14 лет предоставляется скидка в 10%.

Варианты проживания

Эко-отель «Альтаир»

6 ночей

Туркомплекс расположен в одном из красивейших мест Алтая, на поляне между двумя горными хребтами, где быстрая и озорная Катунь сливается со спокойной и глубокой Коксой. Спускаясь в долину, обе реки несут с собой чистоту и силу снегов, лежащих на горных хребтах.

Территория туркомплекса составляет 1 Га. Зелёная территория, окруженная берёзовым лесом. Буквально в 100 метрах протекает красивейшая река Алтая – Катунь, где можно искупаться в теплую погоду, с северной стороны виден Теректинский Хребет, а с южной и западной – Катунский. На территории есть баня, летнее кафе, сан. блок, беседка, коттедж с благоустроенным проживанием, дом из бруса с эконом проживанием.

  • Дом из бруса с эконом проживанием (Эконом).

В доме всего два трёхместных номера и один двухместный. Туалет и душ на этаже.

  • Коттедж с благоустроенным проживанием (Комфорт).

В доме всего три номера. Туалет и душ в каждом.

Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»Эко-отель «Альтаир»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • 3-х разовое питание
  • Обслуживание по программе
  • Услуги гидов-проводников
  • Размещение в эко-отеле «Альтаир» в номерах согласно выбранной категории
  • Экскурсия на снегоходах (в санях) к Нижнему Мультинскому озеру
  • Экскурсия в село Верхний Уймон
  • Входные билеты в музей старообрядчества
  • Музей семьи Рерихов
  • Экскурсия с травником
  • Рекреационные сборы
  • Поездка в урочище Тюргунда
  • Все трансферы по программе на автомобиле Тойота Ланд Крузер 100
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до с. Усть-Кокса и обратно
  • Транспортная доставка до Усть-Кокса и из Усть-Коксы
  • Чаевые гидам
  • Баня
  • Страховка
Место начала и завершения?
село Усть-Кокса
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт
  • пуховик/теплая куртка
  • гамаши от снега
  • небольшой рюкзак (для радиальных выходов)
  • треккинговые ботинки
  • термобельё
  • шапочку
  • ветровку
  • перчатки
  • шерстяной свитер / флиску
  • футболки
  • носки шерстяные
  • носки тонкие 3-4 пары
  • предметы личной гигиены
  • лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды, индивидуальные препараты
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где начинается и заканчивается тур?

Маршрут начинается в Усть-Коксе и заканчивается в Усть-Коксе. Добраться до Усть-Коксы можно из Барнаула и Горно-Алтайска на рейсовом автобусе. Возможен индивидуальный трансфер. Стоимость от 17 000 руб за машину в одну сторону. Подробности уточняйте у менеджеров.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
17 дек 2023
В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂
Прекрасная организация путешествия.
Отдельно хочу поблагодарить Анну и маленькую Лизу за теплые посиделки вечерами, за вкусные завтраки и ужины.
В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂
Т
15 окт 2023
Программа насыщенная и интересная, питание в эко-отеле очень хорошее, номера тоже хорошие. Спасибо за прекрасные туры!:)
Т
9 окт 2023
Всё как в сказке! Люди, природа, еда, отель…
Всё как в сказке! Люди, природа, еда, отель…

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ДжиппингПрирода и пейзажиМожно с детьмиДжип-турыВсе туры7-дневные турыНа автобусе

Похожие туры из Горно-Алтайска

Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
7 отзывов
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Полюбоваться Чуйским трактом, увидеть священную гору и продегустировать местные сыр и мёд
Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
4 мая
5 мая
6 мая
7 мая
42 000 за человека
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
г. Горно-Алтайск
2 июня
9 июня
16 июня
23 июня
135 100 за человека
Зимнее погружение в Алтай. Конный тур
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимнее погружение в Алтай. Конный тур
г. Горно-Алтайск / с. Манжерок
4 янв
58 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска
All Airlines
ХорошоТам