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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Усть-Коксу
Сегодня начинается наш тур.
Мы познакомимся друг с другом.
Заселение в номера эко-отеля «Альтаир» после 14:00.
Затем прогуляемся до слияния рек Кокса и Катунь.
Узнаем Усть-Коксу.
Вечером свободное время.
Протяжённость – 4 км. пешком.
Питание: обед, ужин в кафе.
Встреча с травником
Встреча с травником, увлекательный рассказ целебных свойствах трав Горного Алтая.
Вы соберёте уникальный чай из-под снега.
Нас ждёт чайная церемония с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным медом.
Пикник с лепешками на камнях и другими фирменными блюдами от травников.
Протяжённость: авто 40 км., пешком 2 км.
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.
Экскурсия по Уймонской долине до Тюргунды
Сегодня мы проедем вдоль всей Уймонской долины, разделяющей собой Катунский и Теректинский хребты.
Поднимемся в урочище Тюргунда, чтобы посмотреть на каменные изваяния с ликами людей, обращенными к восходящему солнцу.
В хорошую погоду у нас будет возможность увидеть со смотровой площадки красавицу Белуху (4506 м).
Протяжённость: авто 150 км., пешком 2 км.
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.
День музеев, гора Маяк
Экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.
Село было основано староверами около 300 лет назад.
В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н. К. Рериха и Музей старообрядчества.
Также посетим творческое объединение Самоцветы, где можно будет приобрести сувениры.
После обеда прогулка на смотровую гору Маяк.
Протяжённость: авто 26 км., пешком 7 км.
Питание: трехразовое питание в кафе.
Экскурсия Мультинские озера
Переезд в д. Мульта-Маральник.
Выезд к Нижнему Мультинскому озеру на снегоходах с санями.
Заброска на Нижнее Мультинское озеро осуществляются с помощью снегоходов, вы будете ехать в санях по 3-4 человека на один снегоход.
Озеро расположено на высоте 1710 метров.
Пешие прогулки в окрестностях.
Возвращение в Усть-Коксу.
Протяжённость: авто 80 км., снегоход 30 км., пешком 2 км.
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – перекус.
Поездка к реке Кучерла
Мы доезжаем до урочища Елань, откуда стартуют пешие маршруты к Белухе, затем движемся гроту Куйлю с наскальными рисунками.
Протяжённость: авто 160 км., пешком 8 км.
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.
Отъезд
Завтрак.
Свободное время.
Освобождение номеров до 12:00.
Обед.
По желанию – прогулка на лыжах по протокам Катуни.
Питание: завтрак и обед в кафе.
Проживание
Тур предусматривает проживание в эко-отеле Альтаир в зависимости от выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения:
- 53 300 руб. – в номерах эконом с удобствами на блок;
- 56 600 руб. – в номерах стандарт с удобствами в номере;
- 61 700 руб. – в номерах джуниор сюит с удобствами в номере;
- 50 900 руб. – размещение на дополнительном месте (раскладушка) (в номерах Стандарт и джуниор сюит);
- 51 100 руб. – размещение на дополнительном месте (кровать) (в номерах джуниор сюит);
Бронирование номеров джуниор сюит и стандарт только номерами.
Доплата за одноместное размещение:
- 10 500 руб. /чел. – в номере стандарт;
- 15 600 руб. /чел. – в номере джуниор сюит.
Детям до 14 лет предоставляется скидка в 10%.
Варианты проживания
Эко-отель «Альтаир»
Туркомплекс расположен в одном из красивейших мест Алтая, на поляне между двумя горными хребтами, где быстрая и озорная Катунь сливается со спокойной и глубокой Коксой. Спускаясь в долину, обе реки несут с собой чистоту и силу снегов, лежащих на горных хребтах.
Территория туркомплекса составляет 1 Га. Зелёная территория, окруженная берёзовым лесом. Буквально в 100 метрах протекает красивейшая река Алтая – Катунь, где можно искупаться в теплую погоду, с северной стороны виден Теректинский Хребет, а с южной и западной – Катунский. На территории есть баня, летнее кафе, сан. блок, беседка, коттедж с благоустроенным проживанием, дом из бруса с эконом проживанием.
- Дом из бруса с эконом проживанием (Эконом).
В доме всего два трёхместных номера и один двухместный. Туалет и душ на этаже.
- Коттедж с благоустроенным проживанием (Комфорт).
В доме всего три номера. Туалет и душ в каждом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 3-х разовое питание
- Обслуживание по программе
- Услуги гидов-проводников
- Размещение в эко-отеле «Альтаир» в номерах согласно выбранной категории
- Экскурсия на снегоходах (в санях) к Нижнему Мультинскому озеру
- Экскурсия в село Верхний Уймон
- Входные билеты в музей старообрядчества
- Музей семьи Рерихов
- Экскурсия с травником
- Рекреационные сборы
- Поездка в урочище Тюргунда
- Все трансферы по программе на автомобиле Тойота Ланд Крузер 100
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до с. Усть-Кокса и обратно
- Транспортная доставка до Усть-Кокса и из Усть-Коксы
- Чаевые гидам
- Баня
- Страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт
- пуховик/теплая куртка
- гамаши от снега
- небольшой рюкзак (для радиальных выходов)
- треккинговые ботинки
- термобельё
- шапочку
- ветровку
- перчатки
- шерстяной свитер / флиску
- футболки
- носки шерстяные
- носки тонкие 3-4 пары
- предметы личной гигиены
- лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды, индивидуальные препараты
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки есть в туре?
Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинается и заканчивается тур?
Маршрут начинается в Усть-Коксе и заканчивается в Усть-Коксе. Добраться до Усть-Коксы можно из Барнаула и Горно-Алтайска на рейсовом автобусе. Возможен индивидуальный трансфер. Стоимость от 17 000 руб за машину в одну сторону. Подробности уточняйте у менеджеров.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Прекрасная организация путешествия.
Отдельно хочу поблагодарить Анну и маленькую Лизу за теплые посиделки вечерами, за вкусные завтраки и ужины.