Туркомплекс расположен в одном из красивейших мест Алтая, на поляне между двумя горными хребтами, где быстрая и озорная Катунь сливается со спокойной и глубокой Коксой. Спускаясь в долину, обе реки несут с собой чистоту и силу снегов, лежащих на горных хребтах.

Территория туркомплекса составляет 1 Га. Зелёная территория, окруженная берёзовым лесом. Буквально в 100 метрах протекает красивейшая река Алтая – Катунь, где можно искупаться в теплую погоду, с северной стороны виден Теректинский Хребет, а с южной и западной – Катунский. На территории есть баня, летнее кафе, сан. блок, беседка, коттедж с благоустроенным проживанием, дом из бруса с эконом проживанием.

Дом из бруса с эконом проживанием (Эконом).

В доме всего два трёхместных номера и один двухместный. Туалет и душ на этаже.

Коттедж с благоустроенным проживанием (Комфорт).

В доме всего три номера. Туалет и душ в каждом.