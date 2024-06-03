Парк «Шира-Котар» – экскурсии в Грозном

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк «Шира-Котар»» в Грозном, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
133 отзыва
Эксклюзивный тур: Жемчужины Чечни за один день
Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
113 отзывов
Популярное предложение
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Горная Чечня за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
159 отзывов
Горная Чечня за один день: путешествие по душе Грозного
Погрузитесь в удивительный мир Чечни, открыв для себя её природу, историю и культуру в уникальной экскурсии
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
12 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    3 июня 2024
    Горная Чечня за один день
    Доброго времени суток! Экскурсия прошла отлично, экскурсовод Апти рассказывает всё с удовольствием и отвечает на вопросы. Маршрут интересный и обязательно для посещения.
  • В
    Вера
    31 мая 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
    Спасибо Муслиму за отличную экскурсию! Обаятельный, интересный молодой человек, рекомендуем!
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
    Апти, очень знающий и подкованный гид, с ним очень интересно! Однозначно рекомендую! Посмотрели много мест, получили много исчерпывающий информации о
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    них, покушали в деревне- оочень вкусно!!! Понравилось так с Апти, что договорились ещё о трех экскурсиях! Вобщем, если прилетает в Грозный, то берите экскурсии с Апти, не пожалеете!!

    Апти, очень знающий и подкованный гид, с ним очень интересно! Однозначно рекомендую! Посмотрели много мест, получилиАпти, очень знающий и подкованный гид, с ним очень интересно! Однозначно рекомендую! Посмотрели много мест, получилиАпти, очень знающий и подкованный гид, с ним очень интересно! Однозначно рекомендую! Посмотрели много мест, получили
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
    Спасибо нашему гиду Имрану за интересную познавательную экскурсию! При поездке на озеро Кезеной-Ам почти весь горный серпантин нас сопровождал туман,
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    но благодаря спокойствию и уверенности Имрана и у нас не возникло никаких переживаний в дороге. Рассказал много интересного о традициях народа, рассказал о правилах посещения мечетей, посетили мечети в Шали и Аргуне. Город стражников Хой был к сожалению закрыт для посещения, поэтому полюбовались им сверху. В целом поездка очень понравилась!

  • L
    Lagutkin
    29 мая 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
    Экскурсия понравилась, всё было супер, и Аргун/Шали и сами горы которые просто великолепные! Мерьям оказалась очень интересным гидом и собеседником и нашлось очень много тем для разговоров:) Рекомендую!
  • Д
    Дарья
    14 мая 2024
    Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
    Апти отличный экскурсовод и собеседник! Экскурсия очень понравилась!
  • А
    Алина
    10 мая 2024
    Горная Чечня за один день
    Апти, великолепный гид и очень интересный маршрут. Рекомендую от души!
  • С
    Сергей
    4 мая 2024
    Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
    Апти - очень интересный рассказчик, внимательный гид и аккуратный водитель, обладает огромными знаниями об истории и культуре родной земли и
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    очень интересно и грамотно рассказывает. Чувствуется, что он любит свой край. Мы не только посмотрели красивые места, но и узнали несколько красивых легенд, связанных с местами, которые посещали, поближе узнали о быте, традициях и жизни чеченцев. Рекомендую эту экскурсию и этого замечательного гида.

  • А
    Александр
    3 мая 2024
    Горная Чечня за один день
    Мое путешествие в Аргунское ущелье и к озеру Кезенойам в Грозном под руководством гида Апти оставило в моем сердце незабываемый
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    след. Каждый уголок этого удивительного места пронизан красотой мечетей и величественной природой. Гид Апти не просто провел меня по маршруту, а погрузил в атмосферу местных легенд и рассказов, делая путешествие еще более увлекательным. Его глубокие знания и страсть к культуре и истории Чечни сделали экскурсию по-настоящему особенной. Благодаря гиду Апти я узнал не только о местных достопримечательностях, но и о душе этого уникального региона. Огромная благодарность за прекрасно проведенное время!

    Мое путешествие в Аргунское ущелье и к озеру Кезенойам в Грозном под руководством гида Апти оставилоМое путешествие в Аргунское ущелье и к озеру Кезенойам в Грозном под руководством гида Апти оставилоМое путешествие в Аргунское ущелье и к озеру Кезенойам в Грозном под руководством гида Апти оставилоМое путешествие в Аргунское ущелье и к озеру Кезенойам в Грозном под руководством гида Апти оставилоМое путешествие в Аргунское ущелье и к озеру Кезенойам в Грозном под руководством гида Апти оставило

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Парк «Шира-Котар»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
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  3. Горная Чечня за один день
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»
  2. Мечеть «Гордость мусульман»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "Парк «Шира-Котар»" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 405 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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