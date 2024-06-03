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Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир3 июня 2024Доброго времени суток! Экскурсия прошла отлично, экскурсовод Апти рассказывает всё с удовольствием и отвечает на вопросы. Маршрут интересный и обязательно для посещения.
- ВВера31 мая 2024Спасибо Муслиму за отличную экскурсию! Обаятельный, интересный молодой человек, рекомендуем!
- ММарина30 мая 2024Апти, очень знающий и подкованный гид, с ним очень интересно! Однозначно рекомендую! Посмотрели много мест, получили много исчерпывающий информации о
- ААнастасия30 мая 2024Спасибо нашему гиду Имрану за интересную познавательную экскурсию! При поездке на озеро Кезеной-Ам почти весь горный серпантин нас сопровождал туман,
- LLagutkin29 мая 2024Экскурсия понравилась, всё было супер, и Аргун/Шали и сами горы которые просто великолепные! Мерьям оказалась очень интересным гидом и собеседником и нашлось очень много тем для разговоров:) Рекомендую!
- ДДарья14 мая 2024Апти отличный экскурсовод и собеседник! Экскурсия очень понравилась!
- ААлина10 мая 2024Апти, великолепный гид и очень интересный маршрут. Рекомендую от души!
- ССергей4 мая 2024Апти - очень интересный рассказчик, внимательный гид и аккуратный водитель, обладает огромными знаниями об истории и культуре родной земли и
- ААлександр3 мая 2024Мое путешествие в Аргунское ущелье и к озеру Кезенойам в Грозном под руководством гида Апти оставило в моем сердце незабываемый
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Парк «Шира-Котар»»
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