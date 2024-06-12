Озеро Кезеной-Ам и неизведанный Веденский район

Погрузиться в историю и культуру чеченского народа в путешествии по горной части республики
Какое селение посещал Александр II и даже гостил у местного жителя? Где находится дорога, построенная по его приказу? Какое место любил посещать Лев Толстой и почему мы относимся к нему
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с особым почтением? Где отыскать Камень желаний и увидеть оленей? В путешествии по Веденскому району, где буквально каждый метр дышит историей, вы увидите, что сюда стоит приехать не только ради знаменитого озера, и откроете новые удивительные грани Чечни.

Озеро Кезеной-Ам и неизведанный Веденский район
Озеро Кезеной-Ам и неизведанный Веденский район
Озеро Кезеной-Ам и неизведанный Веденский район
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Выехав из столицы, мы первым делом посетим две самые красивые мечети Чечени: «Сердце Матери» в Аргуне, построенную в стиле хай-тек, и крупнейшую мечеть в Европе «Гордость мусульман» в Шали, где смешение трёх стилей выдало нереальное великолепие.
  • Далее, проезжая селение Сержень-Юрт, постараемся застать гуляющих пятнистых оленей и косуль.
  • Остановимся на рынке в селе Ведено и увидим остатки крепости, где служил Толстой со своим братом. Я расскажу интересные и малоизвестные факты о писателе, роли Чечни в его жизни и значении литератора в чеченской культуре.
  • Поднимаясь по серпантину, я покажу дорогу, проложенную по приказу императора Александра II, а также «Шемала никъ» — тропу Имама Шамиля.
  • Остановимся у родника с целебной и омолаживающей водой «Девичья коса», и памятника чеченскому Робину Гуду, абреку Зелимхану Харачоевскому, который встречался с Фёдором Шаляпиным.
  • В завершение программы вы посетите таинственное и великолепное высокогорное озеро Кезеной-Ам и крепость стражников Хой, о которой будет отдельный рассказ.

Весь путь вас будут сопровождать живописные пейзажи и захватывающий дух виды, и конечно, будут смотровые площадки для панорамных фотографий.

Откройте свое сердце и приготовьтесь удивляться!

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на минивэне Toyota Wish
  • Я могу провести экскурсию для большего количества участников, в этом случае мы поедем на 12-местном минивэне Toyota, доплата составит 4000 руб. за каждого последующего человека
  • Дополнительные расходы: питание и напитки, входные билеты в крепость Хой — 150-200 руб. с человека

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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