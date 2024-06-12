Башир — ваш гид в Грозном

Провёл экскурсии для 23 туристов

Дорогой гость! Меня зовут Башир, и я рад познакомиться с вами. Я журналист и дипломированный гид по Грозному и Чеченской Республике. Люблю свой край и просто обожаю собирать малоизвестных факты об истории Чечни. Приходите на мои экскурсии — я с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями и любовью к моей Малой Родине.