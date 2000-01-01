Жемчужина Чечни - горное озеро Казеной-Ам, Аргун, Шали

Жемчужина Чечни - горное озеро Казеной-Ам, Аргун, Шали
Жемчужина Чечни - горное озеро Казеной-Ам, Аргун, Шали
Жемчужина Чечни - горное озеро Казеной-Ам, Аргун, Шали
Жемчужина Чечни - горное озеро Казеной-Ам, Аргун, Шали
Жемчужина Чечни - горное озеро Казеной-Ам, Аргун, Шали
Жемчужина Чечни - горное озеро Казеной-Ам, Аргун, Шали
Жемчужина Чечни - горное озеро Казеной-Ам, Аргун, Шали

Что вы увидите 🤩

  • города Аргун и Шали
  • этнографический музей Шира-Юрт
  • Мечеть Сердце матери
  • Мечеть Гордость мусульман
  • родник Девичья коса
  • горное озеро Казеной-Ам
  • селение Хой
Сначала мы отправляемся в города Аргун и Шали. Посещаем мечеть Сердце Матери, выполненную в стиле Хай-Тек, гуляем по городу Аргун. Теперь отправляемся в этнографический музей Шира-Юрт, который представляет собой реконструкцию деревни, созданную местными жителями. Дальше отправляемся в город Шали, где находится самая крупная мечеть в Европе - Мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда.
Теперь мы посетим жемчужину Кавказа - озеро Казной-Ам. По пути заезжаем на родник «Девичья коса», с которым связана удивительная легенда, о которой мы обязательно вам расскажем. Здесь же находится памятник легендарному абреку Зелимхану Харачоевскому - борцу за независимость чеченского народа. Дальше нас ждет подъем в горы по живописной дороге с остановками для наслаждения пресным видом Кавказского хребта, а также локации для ваших новых фотографий. Мы поднимемся на высоту более 2000 м и проедем по горной границе с Дагестаном. К обеду приезжаем на озеро Казеной-Ам, гуляем и любуемся видами горного озера, с которым тоже связано немало легенд:) Искупаться, к сожалению, не получится, так как родниковая вода очень холодная. Зато в теплое время года есть возможность прокатиться на зиплайне над озером, который является самым длинным в Европе. После этого нас ждет вкусный обед в ресторане у самого берега озера. После обеда совершаем получасовую прогулку по озеру на катамаране или лодке (в теплую погоду). Теперь отправляемся на качели над обрывом с великолепным видом на горы. Растрясаем обед и едем дальше:)) Нас ждет древнее селение Хой, с сохранившимися строениями. Здесь мы сможем познакомиться с бытом горцев и, естественно, восхититься местными видами:) Отправляемся в Грозный.
Также вечером по желанию группы можем устроить часовую экскурсию, чтобы посмотреть мечети в вечерней подсветке (Аргун, Шали).

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
7 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • услуги гида
Что не входит
  • обед
  • входной билет (100 рублей)
  • лодки/катамараны (300 рублей)
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберу вас с отеля
Завершение: отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 10:00

Анастасия Л.
Анастасия Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Грозного

🎩ИндивидуальныеГоры☀️На целый день🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Грозном

Поездка на горное озеро Казеной-Ам и в город-музей Хой
Индивидуальная экскурсия
5
6
9 000
за 1-3 чел.
Очень популярно сейчас
Поездка на горное озеро Казеной-Ам и в город-музей Хой
Нас ждет насыщенный природными и историческими памятниками маршрут, начиная от памятника "Чеченскому...
По договоренности
Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Кезеной-Ам
Индивидуальная экскурсия
10 000
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Кезеной-Ам
Мы отправимся на высокогорное озеро Кезеной-Ам - очень глубокое и красивое
Ежедневно, утром
Горная Чечня за один день
Индивидуальная экскурсия
5
56
12ч
9 000
за 1-3 чел.
Горная Чечня за один день
Открыть историю, культуру и природу края в автомобильном путешествии
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
Индивидуальная экскурсия
5
7
10ч
8 500
за 1-3 чел.
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Огни ночного Грозного и три «Сердца» Чечни
Индивидуальная экскурсия
5
5
6 000
за 1-6 чел.
Огни ночного Грозного и три «Сердца» Чечни
В вечерней подсветке столица Чечни особенно хороша
ежедневно вечером начиная с 16.00, в удобное для вас время
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
6 000
за 1-6 чел.
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на авто-пешеходной экскурсии
Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам
Индивидуальная экскурсия
12 500
за 1-4 чел.
Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам
Джип-тур на Галанчожское озеро - красивейший водоём, располагающийся в окружении очень красивых и...
Ежедневно утром
Тайны озера Казеной-Ам
Индивидуальная экскурсия
8 400
за 1-5 чел.
Тайны озера Казеной-Ам
по договоренности с туристом
Жемчужина Кавказа: В поисках утраченного ковчега
Индивидуальная экскурсия
5
2
9 000
за 1-6 чел.
Жемчужина Кавказа: В поисках утраченного ковчега
Горы Чеченской Республики могут стать ближе
Ежедневно в удобное для вас время
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Индивидуальная экскурсия
5
2
9 000
за 1-6 чел.
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Посетить мечети, полюбоваться горной природой, заехать в этнодеревню и раскрыть тайны древнего села
Из Грозного — на высокогорное озеро Кезеной-Ам!
Индивидуальная экскурсия
5
11
6 000
за 1-3 чел.
Из Грозного — на высокогорное озеро Кезеной-Ам!
Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети
Некрополь Цой-Педе на границе с Грузией
Индивидуальная экскурсия
9 000
за 1-2 чел.
Некрополь Цой-Педе на границе с Грузией
Дорога через Кавказский горы вдоль реки Аргун известна с древнейших времен
По договоренности

Анастасия Л. проводит ещё 4 экскурсии

Аргунское ущелье - край башен
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-5 чел.
Аргунское ущелье - край башен
ежедневно в 10:00
Обзорная Грозный, Аргун, Шали
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-5 чел.
Обзорная Грозный, Аргун, Шали
ежедневно в 10:00
Обзорная Грозный. История и современность
Индивидуальная экскурсия
5 500
за 1-5 чел.
Обзорная Грозный. История и современность
ежедневно в 10:00
Удивительные мечети Чечни
Индивидуальная экскурсия
5 500
за 1-5 чел.
Удивительные мечети Чечни
ежедневно в 10:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Грозном
🇷🇺