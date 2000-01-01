Сначала мы отправляемся в города Аргун и Шали. Посещаем мечеть Сердце Матери, выполненную в стиле Хай-Тек, гуляем по городу Аргун. Теперь отправляемся в этнографический музей Шира-Юрт, который представляет собой реконструкцию деревни, созданную местными жителями. Дальше отправляемся в город Шали, где находится самая крупная мечеть в Европе - Мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда.

Теперь мы посетим жемчужину Кавказа - озеро Казной-Ам. По пути заезжаем на родник «Девичья коса», с которым связана удивительная легенда, о которой мы обязательно вам расскажем. Здесь же находится памятник легендарному абреку Зелимхану Харачоевскому - борцу за независимость чеченского народа. Дальше нас ждет подъем в горы по живописной дороге с остановками для наслаждения пресным видом Кавказского хребта, а также локации для ваших новых фотографий. Мы поднимемся на высоту более 2000 м и проедем по горной границе с Дагестаном. К обеду приезжаем на озеро Казеной-Ам, гуляем и любуемся видами горного озера, с которым тоже связано немало легенд:) Искупаться, к сожалению, не получится, так как родниковая вода очень холодная. Зато в теплое время года есть возможность прокатиться на зиплайне над озером, который является самым длинным в Европе. После этого нас ждет вкусный обед в ресторане у самого берега озера. После обеда совершаем получасовую прогулку по озеру на катамаране или лодке (в теплую погоду). Теперь отправляемся на качели над обрывом с великолепным видом на горы. Растрясаем обед и едем дальше:)) Нас ждет древнее селение Хой, с сохранившимися строениями. Здесь мы сможем познакомиться с бытом горцев и, естественно, восхититься местными видами:) Отправляемся в Грозный.

Также вечером по желанию группы можем устроить часовую экскурсию, чтобы посмотреть мечети в вечерней подсветке (Аргун, Шали).