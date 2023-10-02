На автобусной экскурсии по Хабаровску группа до 25 человек посетит ключевые достопримечательности города. Путешествие начнется с Комсомольской площади и завершится на Городских прудах. Аудиогид расскажет о важнейших событиях и личностях, повлиявших на историю города. Особое внимание уделено Амурскому мосту, изображенному на 5000-рублевой купюре.
В летнее время предусмотрено посещение музея моста, где можно увидеть уникальные экспонаты и узнать о его строительстве
В летнее время предусмотрено посещение музея моста, где можно увидеть уникальные экспонаты и узнать о его строительстве
6 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Увлекательный автобусный тур
- 🎧 Аудиогид на 5 языках
- 🏛 Посещение исторических мест
- 🌉 Проезд по Амурскому мосту
- 🕍 Осмотр Спасо-Преображенского храма
- 🏆 Уникальные экспонаты в музее
Что можно увидеть
- Комсомольская площадь
- Городские пруды
- Мемориальный комплекс
- Спасо-Преображенский храм
- Центральная площадь
- Привокзальная площадь
- Амурский мост
Описание экскурсии
Обратите внимание: Амурский мост доступен для посещения с 1 мая до 1 октября
Что вас ожидает
Автобусная экскурсия. Вы сможете за короткое время увидеть все достопримечательности города — от Комсомольской площади до Городских прудов. Аудиогид расскажет о зарождении города и заселении края, о важнейших событиях и персонажах в его судьбе.
Остановки на маршруте. Во время фото-пауз вы посетите:
- Место, где был основан Хабаровск — здесь же находится памятник первому генерал-губернатору Восточной Сибири.
- Мемориальный комплекс в честь окончания ВОВ, а также Спасо-Преображенский храм — самый высокий на Дальнем Востоке, ставший визитной карточкой края.
- Центральную площадь — вы осмотрите ее ансамбль и увидите Нулевой километр.
- Привокзальную площадь: рядом с историческим зданием вокзала находится памятник Ерофею Хабарову, в честь которого назван город — вас ждёт рассказ о личности и судьбе этого первопроходца.
Экскурсия в Музей Амурского моста. Местный гид расскажет о строительстве моста и экспонатах на его территории, а ещё вы сможете увидеть здесь оригинальную часть Царского моста, получившего гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1908 году.
Организационные детали
- Экскурсия проходит с аудиогидом; на маршруте с вами будет один из координаторов нашей команды
- В стоимость включено: аудиогид, трансфер, посещение Музея Амурского моста с местным гидом:
4 часа аудиогид и трансфер, посещение Музея Амурского моста с местным гидом (лето 1 мая — 15 октября)
3 часа аудиогид и трансфер, без музея, но с пересечением Амурского Моста (зима 15 октября — 30 апреля)
- Нашу экскурсию можно прослушать на 5 языках — русский, английский, французский, немецкий, японский
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
|Дети до 14 лет
|1600 ₽
|Пенсионеры
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Комсомольской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Хабаровске
Провела экскурсии для 589 туристов
Я коренная дальневосточница, родилась и выросла в Хабаровске. Работаю в профессии с 2000 года, обожаю ее с первого дня. Для нашей команды в первую очередь важно качество наших программ. МыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
ЮРИЙ
2 окт 2023
Приятно было пройтись по осеннему парку в хорошей компании, а также прокатиться до музея, в котором давно хотел побывать. Немного не повезло с погодой, но всё самое главное мы увидели и услышали)
Петрова
26 авг 2023
Маршрут экскурсии выстроен интересно. Конечно, лучше бы было с экскурсоводом, а не с аудиогидом (но это, на любителя). Приходилось иногда прерываться в прослушивании информации, чтобы услышать организатора. Необходим опыт "общения" с аудиогидом. В целом, экскурсия была интересной (немного затянута в отношении свободного времени в музее Амурского моста, можно было больше информации дать экскурсантам). Экскурсию однозначно рекомендую для посещения.
Александр
31 июл 2023
Экскурсия очень понравилась всем советую побывать на ней)))
о
ольга
4 июл 2023
впечатления от экскурсии положительные. Несмотря на то, что в хабаровске не первый раз и центральную часть города знаю относительно хорошо посетив экскурсию получила много новой информации. Музей Амурского моста привел в полный восторг. Для тех, кто первый раз в городе такая прогулка вообще находка
Н
Надежда
20 мая 2023
Часто бываем в Хабаровске, ходим-бродим, посещаем мероприятия… А в этот раз решили взять экскурсию. И не были разочарованы! Узнали много из истории города. Экскурсовод Татьяна очень приятная в общении, грамотная и прекрасно делится своими знаниями. Внучке 9 лет, боялись, что заскучает, но нет, ей было очень интересно. Спасибо огромное!
Ирина
5 сен 2022
Трипстер, как всегда, на высоте! Интересная подача, классный Музей Амурского Моста (экскурсовод - Мастер!), плюс Солнце, Амур! Спасибо Татьяне- спокойная, внимательная, и, конечно, влюблённая в Свой Край!
Е
Елена
14 июн 2022
Очень все понравилось!!! Экскурсия просто замечательная!! Единственно, хотелось бы подольше задерживаться на достопримечательностях. Рекомендую всем
Светлана
14 июн 2022
Экскурсия замечательная. После неё появляется понимание структуры города. Единственный минус - для такой обширной экскурсии 4 часа маловато (в музее очень торопились из-за нехватки времени). А в целом всё отлично. Всём рекомендую.
K
Kwak
9 мая 2022
For foreigners, the English audio guide was a very good choice.
I hope this will happen in other regions.
I hope this will happen in other regions.
и
инга
9 мая 2022
Очень хорошая экскурсия. за 4 часа посмотрели все интересные места, получили море информации. Не утомительно, потому что совмещенная, прогулялись, проехались на комфортабельном автобусе. Увидели мост, очень впечатлил. Экскурсовод Татьяна просто молодец, все грамотно организовала, очень интересно рассказывает. Поедем с ней на другие экскурсии, когда снова приедем в Хабаровск
О
Ольга
10 янв 2022
2 января 2022 года, в самый разгар новогодних каникул, всей семьей, а это немного-немало пять человек, совершили подвиг - побывали на обзорной экскурсии по Хабаровску. Спасибо организаторам за содержательный материал
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