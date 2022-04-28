Экскурсии в городах Хабаровского края
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Хабаровском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
от
10500
₽
за всё
Посетить одно из самых живописных горных озер Хабаровского края и очароваться таежными пейзажами
4500
₽
за всё
Смотровые площадки, парки, карьер и чудесная церковь в лесу на авто-пешеходной экскурсии
4500
₽
за всё
Исследовать удивительную дальневосточную тайгу в компании опытного проводника
4500
₽
за всё
Моя экскурсия окунёт вас с головой в природу нашего замечательного края, без длительных переездов от города
15600
₽
за всё
Побывать в загадочной Еврейской автономной области, узнать ее историю и познакомиться с культурой
11000
₽
за всё
С ветерком прокатиться по центру на «Чайке» 1978 года и понять, как изменился город
Групповые экскурсии
5
1 отзыв
1300
₽
за чел.
Увидеть ключевые локации, прокатиться по Амурскому мосту и раскрыть историю города
Обзорные по городам
4500
₽
за всё
Моя экскурсия окунёт вас с головой в природу нашего замечательного края, без длительных переездов от города
11000
₽
за всё
С ветерком прокатиться по центру на «Чайке» 1978 года и понять, как изменился город
5
5 отзывов
от
4750
₽
за всё
Вас ждёт знакомство с флорой и фауной прекрасного Хабаровска! За время нашей экскурсии вы познакомитесь с редкими
5
13 отзывов
от
5850
₽
за всё
В рамках этой экскурсии я покажу вам самые яркие, интересные и знаковые места Хабаровска
4.8
38 отзывов
от
3300
₽
за всё
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
4.9
14 отзывов
4800
₽
за всё
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Туры на автомобиле
от
10500
₽
за всё
Посетить одно из самых живописных горных озер Хабаровского края и очароваться таежными пейзажами
4500
₽
за всё
Смотровые площадки, парки, карьер и чудесная церковь в лесу на авто-пешеходной экскурсии
4500
₽
за всё
Исследовать удивительную дальневосточную тайгу в компании опытного проводника
11000
₽
за всё
С ветерком прокатиться по центру на «Чайке» 1978 года и понять, как изменился город
5
5 отзывов
5600
₽
за всё
Подняться на вершину бывшего вулкана, полюбоваться рекой Тунгуска и посетить каменный карьер
4.9
14 отзывов
4800
₽
за всё
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
5
4 отзыва
4750
₽
за всё
Эко-прогулка в зоосад "Приамурский" и в самый живописный парк города - "Северный"
4.9
29 отзывов
5850
₽
за всё
Авто-пешеходная экскурсия по самым ярким местам города с легким погружением в его историю
5
27 отзывов
5850
₽
за всё
Оценить красоту разноцветных хребтов, таежных далей и полюбить природу Большехехцирского заповедника
Последние отзывы об экскурсиях по Хабаровскому краю
- ЭЭльвира28 апреля 2022Потрясающая экскурсия! Евгений замечательный гид! Очень интересно и душевно рассказывает. Сразу видно, что профессионал своего дела. Рекомендую!
- ЮЮлия15 апреля 2022Отзыв на: «Зелёный» ХабаровскОт души рекомендую экскурсию "Зелёный город"! В зоосаде мы попали на кормление хищников - это было очень интересно познавательно и весело. Евгений грамотно, интересно, не навязчиво рассказывает о животных, комментирует происходящее. Как экскурсовод - 5 звезд! В парке Северном - конечно красота! Все посмотрели, потрогали, по фотографировались - что еще девушкам надо? Советую обязательно посетить эту экскурсию и взрослым, и детям. Взрослые наверняка узнают какие-то новые факты о животных, дети же чаще всего любят животных и парки - им будет весело и интересно. Благодарим, Евгения, за чудесно проведённое время. Планируем в следующий приезд обязательно посетить новую экскурсию.
- ГГалина2 апреля 2022Мы были на экскурсии 1 апреля, что после снежной зимы казалось, возможно, не самой удачной идеей:) Но наши опасения были абсолютно напрасными! Прекрасный гид и хорошая туристическая обувь сделали наш маленький поход просто незабываемым))) Непередаваемое чувство - оказаться на вершине и лично увидеть всю красоту окружающей природы! Местами на маршруте были небольшие сложности из-за льда, но Евгений очень внимательно оценивал обстановку и возможные варианты, подсказывал, как и куда лучше двигаться и при необходимости помогал, что сделало все подъемы и спуски абсолютно реальными даже для мало подготовленного человека. В процессе он также делился всем, что знает о Хабаровском крае и Дальнем Востоке в целом. Было так душевно!:) А какие виды!! Незабываемые впечатления и самые позитивные эмоции!
- ССветлана28 марта 2022Я брала индивидуальную экскурсию по Хабаровску на одну себя любимую 20.03.2022. Долго не писала отзыв, поскольку автомобильная экскурсия вызвала не однозначное впечатление. С одной стороны профессионализм гида Валентина, экскурсия которого была выше всяких похвал и его я бы порекомендовала однозначно, с другой стороны абсолютно не комфортабельный маленький автомобиль с грязными стеклами, который испортил все впечатление. Поэтому рекомендую потенциальным экскурсантам при заказе экскурсии спрашивать про автомобиль, на котором предполагается передвижение по городу, а организаторам - более ответственно подходить к выбору транспортных средств.
- ММарьяна13 марта 2022Экскурсия очень понравилась. Евгений очень умело переплёте факты и легенды. Рассказ получился ненавязчиво, но при этом познавательный. А какие шикарные виды!!! Это стоит того, чтобы увидеть, вместе с Евгением!
- ТТатьяна12 марта 2022Огромное спасибо Евгению за интересно проведённое время. За время экскурсии мы получили много информации об истории Хабаровска, от создания этого замечательного города до наших дней. Посетили интересные места, узнали массу замечательных историй. Вся информация доводится легко и интересно. Евгений замечательный рассказчик и прекрасно знает историю Хабаровска. Благодаря Евгению мы полюбили этот город и обязательно приедем ещё.
- ААлександр4 марта 2022Отзыв на: Из Хабаровска - на «Каменные водопады»Благодарим за экскурсию! Хотелось посмотреть на природу этого края. Интересное место, красивые каменные водопады, хороший рассказ, приветливые местные жители!
- ААркадий3 марта 2022Прилетел в аэропорт Хабаровск утром, встретили прямо в аэропорту и повезли на экскурсию, Просторный минивэн,опытный и ловкий водитель. Экскурсовод Валентин был очень приветлив. Содержание экскурсии пересказывать не буду, всё равно не смогу передать все тонкости,скажу только что было очень интересно. Безусловно,пользуясь только информацией из путеводителей и интернета такого представления о городе получить невозможно. Цифры и факты Валентин удачно совмещал с лирическими отступлениями, с тонким юмором. Любовь к своему прекрасному городу красной нитью проходила через каждую историю. Очень советую эту экскурсию всем гостям Хабаровска, особенно тем,кто там впервые. Цена полностью соответствует качеству. После экскурсии любезно доставили прямо к дверям моего отеля.
- OOksana25 января 2022Евгений, огромное спасибо Вам за прекрасно проведенное время😊. Тем кто выбирает экскурсию для того,чтобы познакомиться с Хабаровском,рекомендую Евгения. Тактичный молодой человек с огромным багажом знаний и искренней любовью к своему краю. В холодную погоду очень порадовало отношение к нам: заранее посоветовал как одеться, пешие выходы были расчитаны так,чтобы и посмотреть всё успели и отогреваться в машине потом не слишком долго. Понравилось,что информация давалась порционно и легко. Связь времен и событий не перегружена лишними датами и цифрами. Рассказ дополнялся фотографиями. Зимой, конечно, всей красоты Хабаровска не увидеть,но Евгений смог заронить зернышко и мы задумались о приезде сюда летом. И если так случится, мы знаем к кому обращаться😉
- ССветлана18 января 2022Валентин хороший рассказчик, интересная подача материала, факты из жизни города. Хорошо продуман маршрут. Скучно не было. Экскурсия началась вовремя, что тоже очень приятно.
- ООльга10 января 2022Отзыв на: Город с пятитысячной купюры2 января 2022 года, в самый разгар новогодних каникул, всей семьей, а это немного-немало пять человек, совершили подвиг - побывали на обзорной экскурсии по Хабаровску. Спасибо организаторам за содержательный материал и интересный маршрут. Зимний город великолепен в своем снежном убранстве. Несмотря на мороз, впечатления остались замечательные. Кто не боится морозов, тот может рискнуть и побывать на экскурсии. Не пожалеете. Гости из Дальнегорска.
- ННаталья20 ноября 2021Природа прекрасна. Нужна специальная обувь и можно скандинавские палки.
- ЕЕлена7 ноября 2021Великолепное ощущение города подарила мне Ирина! Огромное ей спасибо за интересный рассказ об истории, людях и о памятных местах Хабаровска. Отдельное спасибо за создание духа прикосновения к истории и желание продолжить знакомство с городом и краем с помощью таких проводников как Ирина!
- ААнна26 октября 2021Отзыв на: Из Хабаровска - на «Каменные водопады»Место силы, я даже не знала, что в Хабаровске есть вулканы. Вообще классно узнавать не только разрекламированные места в мире, но в родном крае, где родился. Спасибо большое Евгения за возможность побывать в таком прекрасном месте. У меня была в этом году мечта, прокатиться на катере по Амуру и вот она сбылась. Не перестаю повторять, Мечтайте! Все сложилось. И погода, и компания, и место.
- ААлексей25 октября 2021Экскурсия очень понравилась! Воистину - Краткость сестра Таланта! Быстро и увлекательно. Легко и непринуждённо. Экскурсовод Наталья, понятно, ёмко и с большой любовью к краю рассказала нам об основных вехах освоения Амура. В Хабаровске далеко не первый раз, но были приятно удивлены историческими фактами и событиями, о которых не имели представления до этой прогулки. Выражаем благодарность всем людям, которые организовали и помогли провести эту экскурсию!
- ДДенис22 октября 2021Евгений отличный просвещенный человек,с которым интересно прям с того момента,как садишься в его авто. Спасибо огромное Евгений за интереснуу и увлекательную прогулку.
- ЖЖан21 октября 2021Однозначно рекомендую! Парень не профессиональный гид, ему бы нужно правильно поставить речь (это не придирка, но вдруг будут совсем интеллигентные экскурсанты, по мне так по свойски проще). И 4 часа экскурсии пролетели, действительно, не заметно, а я наивный думал будет скучно,поверте - это не так.
- ДДмитрий19 октября 2021Отзыв на: Обзорная экскурсия по ХабаровскуОчень тонкое знание материала гидом Андреем. Даже то, что я знал он преподнес таким образом, что места стали не просто знакомы, а интересны. Прогулялись в самых значимых местах. Посмотрели самые интересные и узнаваемые уголки Хабаровска. Мои рекомендации.
- ИИнна17 октября 2021Отзыв на: «Зелёный» ХабаровскЕвгений, классный гид, очень приятный и легкий, не перегружает, подстраивается, отлично владеет информацией, с легкостью отвечает на все вопросы, однозначно рекомендую!!!
- ЕЕкатерина6 октября 2021Время пролетело не заметно, очень познавательная экскурсия. Евгений интересный рассказчик и собеседник. Всем очень рекомендую.