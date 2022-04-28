Э Эльвира 5 Отзыв на: Покорить сопки Хабаровска Потрясающая экскурсия! Евгений замечательный гид! Очень интересно и душевно рассказывает. Сразу видно, что профессионал своего дела. Рекомендую!

Ю Юлия 5 Отзыв на: «Зелёный» Хабаровск От души рекомендую экскурсию "Зелёный город"! В зоосаде мы попали на кормление хищников - это было очень интересно познавательно и весело. Евгений грамотно, интересно, не навязчиво рассказывает о животных, комментирует происходящее. Как экскурсовод - 5 звезд! В парке Северном - конечно красота! Все посмотрели, потрогали, по фотографировались - что еще девушкам надо? Советую обязательно посетить эту экскурсию и взрослым, и детям. Взрослые наверняка узнают какие-то новые факты о животных, дети же чаще всего любят животных и парки - им будет весело и интересно. Благодарим, Евгения, за чудесно проведённое время. Планируем в следующий приезд обязательно посетить новую экскурсию.

Г Галина 5 Отзыв на: Покорить сопки Хабаровска Мы были на экскурсии 1 апреля, что после снежной зимы казалось, возможно, не самой удачной идеей:) Но наши опасения были абсолютно напрасными! Прекрасный гид и хорошая туристическая обувь сделали наш маленький поход просто незабываемым))) Непередаваемое чувство - оказаться на вершине и лично увидеть всю красоту окружающей природы! Местами на маршруте были небольшие сложности из-за льда, но Евгений очень внимательно оценивал обстановку и возможные варианты, подсказывал, как и куда лучше двигаться и при необходимости помогал, что сделало все подъемы и спуски абсолютно реальными даже для мало подготовленного человека. В процессе он также делился всем, что знает о Хабаровском крае и Дальнем Востоке в целом. Было так душевно!:) А какие виды!! Незабываемые впечатления и самые позитивные эмоции!

С Светлана 4 Отзыв на: Хабаровск - «город над вольной рекой» Я брала индивидуальную экскурсию по Хабаровску на одну себя любимую 20.03.2022. Долго не писала отзыв, поскольку автомобильная экскурсия вызвала не однозначное впечатление. С одной стороны профессионализм гида Валентина, экскурсия которого была выше всяких похвал и его я бы порекомендовала однозначно, с другой стороны абсолютно не комфортабельный маленький автомобиль с грязными стеклами, который испортил все впечатление. Поэтому рекомендую потенциальным экскурсантам при заказе экскурсии спрашивать про автомобиль, на котором предполагается передвижение по городу, а организаторам - более ответственно подходить к выбору транспортных средств.

М Марьяна 5 Отзыв на: Покорить сопки Хабаровска Экскурсия очень понравилась. Евгений очень умело переплёте факты и легенды. Рассказ получился ненавязчиво, но при этом познавательный. А какие шикарные виды!!! Это стоит того, чтобы увидеть, вместе с Евгением!

Т Татьяна 5 Отзыв на: Хабаровск - город большой реки Огромное спасибо Евгению за интересно проведённое время. За время экскурсии мы получили много информации об истории Хабаровска, от создания этого замечательного города до наших дней. Посетили интересные места, узнали массу замечательных историй. Вся информация доводится легко и интересно. Евгений замечательный рассказчик и прекрасно знает историю Хабаровска. Благодаря Евгению мы полюбили этот город и обязательно приедем ещё.

А Александр 5 Отзыв на: Из Хабаровска - на «Каменные водопады» Благодарим за экскурсию! Хотелось посмотреть на природу этого края. Интересное место, красивые каменные водопады, хороший рассказ, приветливые местные жители!

А Аркадий 5 Отзыв на: Хабаровск - «город над вольной рекой» Прилетел в аэропорт Хабаровск утром, встретили прямо в аэропорту и повезли на экскурсию, Просторный минивэн,опытный и ловкий водитель. Экскурсовод Валентин был очень приветлив. Содержание экскурсии пересказывать не буду, всё равно не смогу передать все тонкости,скажу только что было очень интересно. Безусловно,пользуясь только информацией из путеводителей и интернета такого представления о городе получить невозможно. Цифры и факты Валентин удачно совмещал с лирическими отступлениями, с тонким юмором. Любовь к своему прекрасному городу красной нитью проходила через каждую историю. Очень советую эту экскурсию всем гостям Хабаровска, особенно тем,кто там впервые. Цена полностью соответствует качеству. После экскурсии любезно доставили прямо к дверям моего отеля.

O Oksana 5 Отзыв на: Хабаровск - город большой реки Евгений, огромное спасибо Вам за прекрасно проведенное время😊. Тем кто выбирает экскурсию для того,чтобы познакомиться с Хабаровском,рекомендую Евгения. Тактичный молодой человек с огромным багажом знаний и искренней любовью к своему краю. В холодную погоду очень порадовало отношение к нам: заранее посоветовал как одеться, пешие выходы были расчитаны так,чтобы и посмотреть всё успели и отогреваться в машине потом не слишком долго. Понравилось,что информация давалась порционно и легко. Связь времен и событий не перегружена лишними датами и цифрами. Рассказ дополнялся фотографиями. Зимой, конечно, всей красоты Хабаровска не увидеть,но Евгений смог заронить зернышко и мы задумались о приезде сюда летом. И если так случится, мы знаем к кому обращаться😉

С Светлана 5 Отзыв на: Хабаровск - «город над вольной рекой» Валентин хороший рассказчик, интересная подача материала, факты из жизни города. Хорошо продуман маршрут. Скучно не было. Экскурсия началась вовремя, что тоже очень приятно.

О Ольга 5 Отзыв на: Город с пятитысячной купюры 2 января 2022 года, в самый разгар новогодних каникул, всей семьей, а это немного-немало пять человек, совершили подвиг - побывали на обзорной экскурсии по Хабаровску. Спасибо организаторам за содержательный материал и интересный маршрут. Зимний город великолепен в своем снежном убранстве. Несмотря на мороз, впечатления остались замечательные. Кто не боится морозов, тот может рискнуть и побывать на экскурсии. Не пожалеете. Гости из Дальнегорска.

Н Наталья 5 Отзыв на: Покорить сопки Хабаровска Природа прекрасна. Нужна специальная обувь и можно скандинавские палки.

Е Елена 5 Отзыв на: Хабаровск - «город над вольной рекой» Великолепное ощущение города подарила мне Ирина! Огромное ей спасибо за интересный рассказ об истории, людях и о памятных местах Хабаровска. Отдельное спасибо за создание духа прикосновения к истории и желание продолжить знакомство с городом и краем с помощью таких проводников как Ирина!

А Анна 5 Отзыв на: Из Хабаровска - на «Каменные водопады» Место силы, я даже не знала, что в Хабаровске есть вулканы. Вообще классно узнавать не только разрекламированные места в мире, но в родном крае, где родился. Спасибо большое Евгения за возможность побывать в таком прекрасном месте. У меня была в этом году мечта, прокатиться на катере по Амуру и вот она сбылась. Не перестаю повторять, Мечтайте! Все сложилось. И погода, и компания, и место.

А Алексей 5 Отзыв на: Хабаровск - «город над вольной рекой» Экскурсия очень понравилась! Воистину - Краткость сестра Таланта! Быстро и увлекательно. Легко и непринуждённо. Экскурсовод Наталья, понятно, ёмко и с большой любовью к краю рассказала нам об основных вехах освоения Амура. В Хабаровске далеко не первый раз, но были приятно удивлены историческими фактами и событиями, о которых не имели представления до этой прогулки. Выражаем благодарность всем людям, которые организовали и помогли провести эту экскурсию!

Д Денис 5 Отзыв на: Покорить сопки Хабаровска Евгений отличный просвещенный человек,с которым интересно прям с того момента,как садишься в его авто. Спасибо огромное Евгений за интереснуу и увлекательную прогулку.

Ж Жан 4 Отзыв на: Хабаровск - город большой реки Однозначно рекомендую! Парень не профессиональный гид, ему бы нужно правильно поставить речь (это не придирка, но вдруг будут совсем интеллигентные экскурсанты, по мне так по свойски проще). И 4 часа экскурсии пролетели, действительно, не заметно, а я наивный думал будет скучно,поверте - это не так.

Д Дмитрий 5 Отзыв на: Обзорная экскурсия по Хабаровску Очень тонкое знание материала гидом Андреем. Даже то, что я знал он преподнес таким образом, что места стали не просто знакомы, а интересны. Прогулялись в самых значимых местах. Посмотрели самые интересные и узнаваемые уголки Хабаровска. Мои рекомендации.

И Инна 5 Отзыв на: «Зелёный» Хабаровск Евгений, классный гид, очень приятный и легкий, не перегружает, подстраивается, отлично владеет информацией, с легкостью отвечает на все вопросы, однозначно рекомендую!!!