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Экскурсии по Хабаровскому краю и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Хабаровском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Хабаровск
Комсомольск-на-Амуре

Индивидуальные экскурсии

Простое восхождение на Джаки Скалистую - из Комсомольска-на-Амуре
Простое восхождение на Джаки Скалистую - из Комсомольска-на-Амуре
от
29000
за всё
Подняться на вершину, увидеть долину великой реки и увезти с собой кусочек железной руды
Комсомольск-на-Амуре
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
5
4 отзыва
5500
за всё
Открыть удивительный мир миниатюрных созданий, перестать их бояться и научиться ими любоваться
Хабаровск
Фотовыезд на сопки под Хабаровском
Фотовыезд на сопки под Хабаровском
5
10 отзывов
12000
за всё
Остановиться среди красивых пейзажей - и попасть в кадр
Хабаровск
Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
5
61 отзыв
5000
за всё
Познакомиться с главными и самыми узнаваемыми местами города
Хабаровск
Знакомство с природой Хабаровского края
Знакомство с природой Хабаровского края
5
73 отзыва
8500
за всё
Исследовать удивительную дальневосточную тайгу в компании опытного проводника
Хабаровск
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Обзорная экскурсия по Хабаровску
4.9
52 отзыва
от
6500
за всё
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
Хабаровск
«О чём молчат деревья»: по Хабаровскому дендрарию с гидом-биологом и таёжным чаем
«О чём молчат деревья»: по Хабаровскому дендрарию с гидом-биологом и таёжным чаем
4.9
8 отзывов
4100
за всё
Амурский бархат, маньчжурский орех, корейский кедр и другие сокровища Дальнего Востока
Хабаровск
Хабаровск - «город над вольной рекой»
Хабаровск - «город над вольной рекой»
5
101 отзыв
11300
за всё
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Хабаровск
Прогулка к загадочной Старухиной горе
Прогулка к загадочной Старухиной горе
5
31 отзыв
4200
за всё
Подняться на Амурский утёс, раскрыть тайны Хабаровска и увидеть 100-летний абрикос
Хабаровск

Групповые экскурсии

Чайная церемония в Хабаровске
Чайная церемония в Хабаровске
4.8
9 отзывов
2000
за чел.
Прикоснуться к китайской чайной культуре в старинном доме на Волочаевской
Хабаровск

Обзорные по городам

Обзорная экскурсия по Хабаровску
Обзорная экскурсия по Хабаровску
4.9
52 отзыва
от
6500
за всё
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
Хабаровск
«Зелёная жемчужина Хабаровска» экскурсия в Дендрарий с таёжным чаем
«Зелёная жемчужина Хабаровска» экскурсия в Дендрарий с таёжным чаем
5
11 отзывов
3900
за всё
Вас приглашают на «теплую» экскурсию в Хабаровский дендрарий, являющийся уникальным памятников природы. Хотите оказаться в оазисе дальневосточного лес...
Хабаровск
Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
5
25 отзывов
6950
за всё
Экскурсия по Хабаровску откроет перед вами основные вехи истории этого северного города и познакомит с его главными достопримечательностями.
Хабаровск
Хабаровск - город большой реки
Хабаровск - город большой реки
5
26 отзывов
23300
за всё
Содержательная экскурсия по Хабаровску на комфортабельном минивэне с обзором живописной набережной, исторического центра города, а также посещением Ам...
Хабаровск
Добро пожаловать в Комсомольск-на-Амуре
Добро пожаловать в Комсомольск-на-Амуре
4.7
10 отзывов
12000
за всё
Увидеть главные достопримечательности города и экспозицию авиационного завода
Комсомольск-на-Амуре

Туры на автомобиле

Фотовыезд на сопки под Хабаровском
Фотовыезд на сопки под Хабаровском
5
10 отзывов
12000
за всё
Остановиться среди красивых пейзажей - и попасть в кадр
Хабаровск
Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
5
61 отзыв
5000
за всё
Познакомиться с главными и самыми узнаваемыми местами города
Хабаровск
Знакомство с природой Хабаровского края
Знакомство с природой Хабаровского края
5
73 отзыва
8500
за всё
Исследовать удивительную дальневосточную тайгу в компании опытного проводника
Хабаровск
Хабаровск - «город над вольной рекой»
Хабаровск - «город над вольной рекой»
5
101 отзыв
11300
за всё
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Хабаровск
Сказка озера Амут
Сказка озера Амут
5
21 отзыв
от
22000
за всё
Посетить одно из самых живописных горных озер Хабаровского края и очароваться таежными пейзажами
Комсомольск-на-Амуре
Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
5
28 отзывов
21900
за всё
Подняться на вершину бывшего вулкана, полюбоваться рекой Тунгуска и посетить каменный карьер
Хабаровск
«Зелёный» Хабаровск
«Зелёный» Хабаровск
5
7 отзывов
22600
за всё
Экопрогулка в зоосад "Приамурский" и в самый живописный парк города - "Северный"
Хабаровск
Хабаровск - город большой реки
Хабаровск - город большой реки
4.9
62 отзыва
23300
за всё
Авто-пешеходная экскурсия по самым ярким местам города с легким погружением в его историю
Хабаровск
Покорить сопки Хабаровска
Покорить сопки Хабаровска
5
50 отзывов
23300
за всё
Оценить красоту разноцветных хребтов, таежных далей и полюбить природу Большехехцирского заповедника
Хабаровск

Последние отзывы об экскурсиях по Хабаровскому краю

А
Фотовыезд на сопки под Хабаровском
Дата посещения: 3 авг 2026
Несмотря на пасмурную погоду, прогулка прошла прекрасно, за что большое спасибо Алексею! Завораживающие виды, вкусный чай и приятное общение) Четкая
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организация всего мероприятия. Кроме данной фотопрогулки также по отдельной договорённости с Алексеем были организованы поездки на о. Лотосов и Амурский мост, в парк Мира. Всё прошло отлично. Много интересной информации о природе и обитателях края)

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Л
Знакомство с природой Хабаровского края
Дата посещения: 2 окт 2025
Добрый день! Поездка нам с подругой понравилась, очень красивая локация, Василий приятный собеседник. Было бы не плохо в комплекте к
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экскурсии предлагать скандинавские палки, т.к. подъем довольно крутой, и чаек из термоса, о котором так вкусно рассказывал Василий. В целом все понравилось, большое спасибо.

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Ш
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Дата посещения: 5 июл 2025
Замечательная экскурсия! Большое спасибо Ивану! Очень интересно, насыщено, познавательно! Не заметила как пролетело время.
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А
Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
Дата посещения: 1 мая 2025
Хорошая, информативная экскурсия. Рекомендую.
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Н
Фотовыезд на сопки под Хабаровском
Вас ждут необычайно красивые пейзажи и не менее интересные истории такого красивого региона. Алексей - настоящий профессионал. После его экскурсии я навсегда влюбился в природу Хабаровского края! Однозначно рекомендую.
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Н
«О чём молчат деревья»: по Хабаровскому дендрарию с гидом-биологом и таёжным чаем
Красота природы просто поражает! Тут Вы увидите такое сочетание растений, которых, скорее всего, нет нигде. Для меня как жителя западной части страны все было в новинку! И так же огромное спасибо гиду Татьяне, которая знает свое дело!
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Н
Дома и судьбы главной улицы Хабаровска
Огромное спасибо Татьяне за экскурсию. Все было на высшем уровне! Смог узнать многое про город и прикоснуться к его истории. Однозначно всем рекомендую.
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Ольга
Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
Спасибо большое за экскурсию! познавательно. Все прошло в позитивном ключе! Василий-в прямом смысле профессионал своего дела, очень интересно и не затянуто рассказал нам историю Хабаровска. однозначно рекомендую всем желающим познакомиться с хабаровским краем!
Спасибо большое за экскурсию! познавательно. Все прошло в позитивном ключе! Василий-в прямом смысле профессионал своего дела,
Спасибо большое за экскурсию! познавательно. Все прошло в позитивном ключе! Василий-в прямом смысле профессионал своего дела,
Спасибо большое за экскурсию! познавательно. Все прошло в позитивном ключе! Василий-в прямом смысле профессионал своего дела,
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Я
Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
Это была единственная доступная экскурсия на утро воскресенья, но мы нисколько не пожалели, что приобрели именно её. Комфортный пеший маршрут
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по центру Хабаровска - отлично для знакомства с историей и архитектурой города. Валентин – прекрасный рассказчик. Возможно, ему не хватило диалога с нами, но нам правда нечего было ответить на его вопрос «Может быть что-то ещё интересует?» потому что он и так всё рассказал🙂

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Т
Прогулка к загадочной Старухиной горе
эксурсию вела Анастасия. Очень всё понравилось. интересно рассказывает.
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