Экскурсии по Хабаровскому краю

Экскурсии в городах Хабаровского края

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Хабаровском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Хабаровск
Комсомольск-на-Амуре

Индивидуальные экскурсии

Сказка озера Амут
Сказка озера Амут
от
10500
за всё
Посетить одно из самых живописных горных озер Хабаровского края и очароваться таежными пейзажами
Комсомольск-на-Амуре
Живописный Хабаровск
Живописный Хабаровск
4500
за всё
Смотровые площадки, парки, карьер и чудесная церковь в лесу на авто-пешеходной экскурсии
Хабаровск
Из Хабаровска - в природный заказник Хехцир
Из Хабаровска - в природный заказник Хехцир
4500
за всё
Исследовать удивительную дальневосточную тайгу в компании опытного проводника
Хабаровск
Знакомство с природой Хабаровского края
Знакомство с природой Хабаровского края
4500
за всё
Моя экскурсия окунёт вас с головой в природу нашего замечательного края, без длительных переездов от города
Хабаровск
Прогулка по историческому центру с посещением музея-аквариума «Рыбы Амура»
Прогулка по историческому центру с посещением музея-аквариума «Рыбы Амура»
5500
за всё
Хабаровск
Большая обзорная экскурсия и музей истории Амурского моста
Большая обзорная экскурсия и музей истории Амурского моста
7500
за всё
Хабаровск
Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
5500
за всё
Хабаровск
Шалом, Биробиджан
Шалом, Биробиджан
15600
за всё
Побывать в загадочной Еврейской автономной области, узнать ее историю и познакомиться с культурой
Хабаровск
По Хабаровску - на ретроавтомобиле
По Хабаровску - на ретроавтомобиле
11000
за всё
С ветерком прокатиться по центру на «Чайке» 1978 года и понять, как изменился город
Хабаровск

Групповые экскурсии

Город с пятитысячной купюры
Город с пятитысячной купюры
5
1 отзыв
1300
за чел.
Увидеть ключевые локации, прокатиться по Амурскому мосту и раскрыть историю города
Хабаровск

Обзорные по городам

Знакомство с природой Хабаровского края
Знакомство с природой Хабаровского края
4500
за всё
Моя экскурсия окунёт вас с головой в природу нашего замечательного края, без длительных переездов от города
Хабаровск
Большая обзорная экскурсия и музей истории Амурского моста
Большая обзорная экскурсия и музей истории Амурского моста
7500
за всё
Хабаровск
Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
Обзорная пешеходная экскурсия по Хабаровску
5500
за всё
Хабаровск
По Хабаровску - на ретроавтомобиле
По Хабаровску - на ретроавтомобиле
11000
за всё
С ветерком прокатиться по центру на «Чайке» 1978 года и понять, как изменился город
Хабаровск
«Зелёный» Хабаровск
«Зелёный» Хабаровск
5
5 отзывов
от
4750
за всё
Вас ждёт знакомство с флорой и фауной прекрасного Хабаровска! За время нашей экскурсии вы познакомитесь с редкими
Хабаровск
Хабаровск - город большой реки
Хабаровск - город большой реки
5
13 отзывов
от
5850
за всё
В рамках этой экскурсии я покажу вам самые яркие, интересные и знаковые места Хабаровска
Хабаровск
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Обзорная экскурсия по Хабаровску
4.8
38 отзывов
от
3300
за всё
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
Хабаровск
Хабаровск - «город над вольной рекой»
Хабаровск - «город над вольной рекой»
4.9
14 отзывов
4800
за всё
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Хабаровск
Трехчасовая обзорная транспортная экскурсия по Хабаровску
Трехчасовая обзорная транспортная экскурсия по Хабаровску
4.8
6 отзывов
6000
за всё
Хабаровск

Туры на автомобиле

Сказка озера Амут
Сказка озера Амут
от
10500
за всё
Посетить одно из самых живописных горных озер Хабаровского края и очароваться таежными пейзажами
Комсомольск-на-Амуре
Живописный Хабаровск
Живописный Хабаровск
4500
за всё
Смотровые площадки, парки, карьер и чудесная церковь в лесу на авто-пешеходной экскурсии
Хабаровск
Из Хабаровска - в природный заказник Хехцир
Из Хабаровска - в природный заказник Хехцир
4500
за всё
Исследовать удивительную дальневосточную тайгу в компании опытного проводника
Хабаровск
По Хабаровску - на ретроавтомобиле
По Хабаровску - на ретроавтомобиле
11000
за всё
С ветерком прокатиться по центру на «Чайке» 1978 года и понять, как изменился город
Хабаровск
Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
5
5 отзывов
5600
за всё
Подняться на вершину бывшего вулкана, полюбоваться рекой Тунгуска и посетить каменный карьер
Хабаровск
Хабаровск - «город над вольной рекой»
Хабаровск - «город над вольной рекой»
4.9
14 отзывов
4800
за всё
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Хабаровск
«Зелёный» Хабаровск
«Зелёный» Хабаровск
5
4 отзыва
4750
за всё
Эко-прогулка в зоосад "Приамурский" и в самый живописный парк города - "Северный"
Хабаровск
Хабаровск - город большой реки
Хабаровск - город большой реки
4.9
29 отзывов
5850
за всё
Авто-пешеходная экскурсия по самым ярким местам города с легким погружением в его историю
Хабаровск
Покорить сопки Хабаровска
Покорить сопки Хабаровска
5
27 отзывов
5850
за всё
Оценить красоту разноцветных хребтов, таежных далей и полюбить природу Большехехцирского заповедника
Хабаровск

Последние отзывы об экскурсиях по Хабаровскому краю

  • Э
    Эльвира
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Покорить сопки Хабаровска
    Потрясающая экскурсия! Евгений замечательный гид! Очень интересно и душевно рассказывает. Сразу видно, что профессионал своего дела. Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    15 апреля 2022
    5
    Отзыв на: «Зелёный» Хабаровск
    От души рекомендую экскурсию "Зелёный город"! В зоосаде мы попали на кормление хищников - это было очень интересно познавательно и весело. Евгений грамотно, интересно, не навязчиво рассказывает о животных, комментирует происходящее. Как экскурсовод - 5 звезд! В парке Северном - конечно красота! Все посмотрели, потрогали, по фотографировались - что еще девушкам надо? Советую обязательно посетить эту экскурсию и взрослым, и детям. Взрослые наверняка узнают какие-то новые факты о животных, дети же чаще всего любят животных и парки - им будет весело и интересно. Благодарим, Евгения, за чудесно проведённое время. Планируем в следующий приезд обязательно посетить новую экскурсию.
  • Г
    Галина
    2 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Покорить сопки Хабаровска
    Мы были на экскурсии 1 апреля, что после снежной зимы казалось, возможно, не самой удачной идеей:) Но наши опасения были абсолютно напрасными! Прекрасный гид и хорошая туристическая обувь сделали наш маленький поход просто незабываемым))) Непередаваемое чувство - оказаться на вершине и лично увидеть всю красоту окружающей природы! Местами на маршруте были небольшие сложности из-за льда, но Евгений очень внимательно оценивал обстановку и возможные варианты, подсказывал, как и куда лучше двигаться и при необходимости помогал, что сделало все подъемы и спуски абсолютно реальными даже для мало подготовленного человека. В процессе он также делился всем, что знает о Хабаровском крае и Дальнем Востоке в целом. Было так душевно!:) А какие виды!! Незабываемые впечатления и самые позитивные эмоции!
  • С
    Светлана
    28 марта 2022
    4
    Отзыв на: Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Я брала индивидуальную экскурсию по Хабаровску на одну себя любимую 20.03.2022. Долго не писала отзыв, поскольку автомобильная экскурсия вызвала не однозначное впечатление. С одной стороны профессионализм гида Валентина, экскурсия которого была выше всяких похвал и его я бы порекомендовала однозначно, с другой стороны абсолютно не комфортабельный маленький автомобиль с грязными стеклами, который испортил все впечатление. Поэтому рекомендую потенциальным экскурсантам при заказе экскурсии спрашивать про автомобиль, на котором предполагается передвижение по городу, а организаторам - более ответственно подходить к выбору транспортных средств.
  • М
    Марьяна
    13 марта 2022
    5
    Отзыв на: Покорить сопки Хабаровска
    Экскурсия очень понравилась. Евгений очень умело переплёте факты и легенды. Рассказ получился ненавязчиво, но при этом познавательный. А какие шикарные виды!!! Это стоит того, чтобы увидеть, вместе с Евгением!
  • Т
    Татьяна
    12 марта 2022
    5
    Отзыв на: Хабаровск - город большой реки
    Огромное спасибо Евгению за интересно проведённое время. За время экскурсии мы получили много информации об истории Хабаровска, от создания этого замечательного города до наших дней. Посетили интересные места, узнали массу замечательных историй. Вся информация доводится легко и интересно. Евгений замечательный рассказчик и прекрасно знает историю Хабаровска. Благодаря Евгению мы полюбили этот город и обязательно приедем ещё.
  • А
    Александр
    4 марта 2022
    5
    Отзыв на: Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
    Благодарим за экскурсию! Хотелось посмотреть на природу этого края. Интересное место, красивые каменные водопады, хороший рассказ, приветливые местные жители!
  • А
    Аркадий
    3 марта 2022
    5
    Отзыв на: Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Прилетел в аэропорт Хабаровск утром, встретили прямо в аэропорту и повезли на экскурсию, Просторный минивэн,опытный и ловкий водитель. Экскурсовод Валентин был очень приветлив. Содержание экскурсии пересказывать не буду, всё равно не смогу передать все тонкости,скажу только что было очень интересно. Безусловно,пользуясь только информацией из путеводителей и интернета такого представления о городе получить невозможно. Цифры и факты Валентин удачно совмещал с лирическими отступлениями, с тонким юмором. Любовь к своему прекрасному городу красной нитью проходила через каждую историю. Очень советую эту экскурсию всем гостям Хабаровска, особенно тем,кто там впервые. Цена полностью соответствует качеству. После экскурсии любезно доставили прямо к дверям моего отеля.
  • O
    Oksana
    25 января 2022
    5
    Отзыв на: Хабаровск - город большой реки
    Евгений, огромное спасибо Вам за прекрасно проведенное время😊. Тем кто выбирает экскурсию для того,чтобы познакомиться с Хабаровском,рекомендую Евгения. Тактичный молодой человек с огромным багажом знаний и искренней любовью к своему краю. В холодную погоду очень порадовало отношение к нам: заранее посоветовал как одеться, пешие выходы были расчитаны так,чтобы и посмотреть всё успели и отогреваться в машине потом не слишком долго. Понравилось,что информация давалась порционно и легко. Связь времен и событий не перегружена лишними датами и цифрами. Рассказ дополнялся фотографиями. Зимой, конечно, всей красоты Хабаровска не увидеть,но Евгений смог заронить зернышко и мы задумались о приезде сюда летом. И если так случится, мы знаем к кому обращаться😉
  • С
    Светлана
    18 января 2022
    5
    Отзыв на: Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Валентин хороший рассказчик, интересная подача материала, факты из жизни города. Хорошо продуман маршрут. Скучно не было. Экскурсия началась вовремя, что тоже очень приятно.
  • О
    Ольга
    10 января 2022
    5
    Отзыв на: Город с пятитысячной купюры
    2 января 2022 года, в самый разгар новогодних каникул, всей семьей, а это немного-немало пять человек, совершили подвиг - побывали на обзорной экскурсии по Хабаровску. Спасибо организаторам за содержательный материал и интересный маршрут. Зимний город великолепен в своем снежном убранстве. Несмотря на мороз, впечатления остались замечательные. Кто не боится морозов, тот может рискнуть и побывать на экскурсии. Не пожалеете. Гости из Дальнегорска.
  • Н
    Наталья
    20 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Покорить сопки Хабаровска
    Природа прекрасна. Нужна специальная обувь и можно скандинавские палки.
  • Е
    Елена
    7 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Великолепное ощущение города подарила мне Ирина! Огромное ей спасибо за интересный рассказ об истории, людях и о памятных местах Хабаровска. Отдельное спасибо за создание духа прикосновения к истории и желание продолжить знакомство с городом и краем с помощью таких проводников как Ирина!
  • А
    Анна
    26 октября 2021
    5
    Отзыв на: Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
    Место силы, я даже не знала, что в Хабаровске есть вулканы. Вообще классно узнавать не только разрекламированные места в мире, но в родном крае, где родился. Спасибо большое Евгения за возможность побывать в таком прекрасном месте. У меня была в этом году мечта, прокатиться на катере по Амуру и вот она сбылась. Не перестаю повторять, Мечтайте! Все сложилось. И погода, и компания, и место.
  • А
    Алексей
    25 октября 2021
    5
    Отзыв на: Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Экскурсия очень понравилась! Воистину - Краткость сестра Таланта! Быстро и увлекательно. Легко и непринуждённо. Экскурсовод Наталья, понятно, ёмко и с большой любовью к краю рассказала нам об основных вехах освоения Амура. В Хабаровске далеко не первый раз, но были приятно удивлены историческими фактами и событиями, о которых не имели представления до этой прогулки. Выражаем благодарность всем людям, которые организовали и помогли провести эту экскурсию!
  • Д
    Денис
    22 октября 2021
    5
    Отзыв на: Покорить сопки Хабаровска
    Евгений отличный просвещенный человек,с которым интересно прям с того момента,как садишься в его авто. Спасибо огромное Евгений за интереснуу и увлекательную прогулку.
  • Ж
    Жан
    21 октября 2021
    4
    Отзыв на: Хабаровск - город большой реки
    Однозначно рекомендую! Парень не профессиональный гид, ему бы нужно правильно поставить речь (это не придирка, но вдруг будут совсем интеллигентные экскурсанты, по мне так по свойски проще). И 4 часа экскурсии пролетели, действительно, не заметно, а я наивный думал будет скучно,поверте - это не так.
  • Д
    Дмитрий
    19 октября 2021
    5
    Отзыв на: Обзорная экскурсия по Хабаровску
    Очень тонкое знание материала гидом Андреем. Даже то, что я знал он преподнес таким образом, что места стали не просто знакомы, а интересны. Прогулялись в самых значимых местах. Посмотрели самые интересные и узнаваемые уголки Хабаровска. Мои рекомендации.
  • И
    Инна
    17 октября 2021
    5
    Отзыв на: «Зелёный» Хабаровск
    Евгений, классный гид, очень приятный и легкий, не перегружает, подстраивается, отлично владеет информацией, с легкостью отвечает на все вопросы, однозначно рекомендую!!!
  • Е
    Екатерина
    6 октября 2021
    5
    Отзыв на: Покорить сопки Хабаровска
    Время пролетело не заметно, очень познавательная экскурсия. Евгений интересный рассказчик и собеседник. Всем очень рекомендую.
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ