Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Хабаровском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
от
29000
₽
за всё
Подняться на вершину, увидеть долину великой реки и увезти с собой кусочек железной руды
5
4 отзыва
5500
₽
за всё
Открыть удивительный мир миниатюрных созданий, перестать их бояться и научиться ими любоваться
5
10 отзывов
12000
₽
за всё
Остановиться среди красивых пейзажей - и попасть в кадр
5
61 отзыв
5000
₽
за всё
Познакомиться с главными и самыми узнаваемыми местами города
5
73 отзыва
8500
₽
за всё
Исследовать удивительную дальневосточную тайгу в компании опытного проводника
4.9
52 отзыва
от
6500
₽
за всё
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
4.9
8 отзывов
4100
₽
за всё
Амурский бархат, маньчжурский орех, корейский кедр и другие сокровища Дальнего Востока
5
101 отзыв
11300
₽
за всё
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
5
31 отзыв
4200
₽
за всё
Подняться на Амурский утёс, раскрыть тайны Хабаровска и увидеть 100-летний абрикос
Групповые экскурсии
4.8
9 отзывов
2000
₽
за чел.
Прикоснуться к китайской чайной культуре в старинном доме на Волочаевской
Обзорные по городам
4.9
52 отзыва
от
6500
₽
за всё
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
5
11 отзывов
3900
₽
за всё
Вас приглашают на «теплую» экскурсию в Хабаровский дендрарий, являющийся уникальным памятников природы. Хотите оказаться в оазисе дальневосточного лес...
5
25 отзывов
6950
₽
за всё
Экскурсия по Хабаровску откроет перед вами основные вехи истории этого северного города и познакомит с его главными достопримечательностями.
5
26 отзывов
23300
₽
за всё
Содержательная экскурсия по Хабаровску на комфортабельном минивэне с обзором живописной набережной, исторического центра города, а также посещением Ам...
4.7
10 отзывов
12000
₽
за всё
Увидеть главные достопримечательности города и экспозицию авиационного завода
Туры на автомобиле
5
10 отзывов
12000
₽
за всё
Остановиться среди красивых пейзажей - и попасть в кадр
5
61 отзыв
5000
₽
за всё
Познакомиться с главными и самыми узнаваемыми местами города
5
73 отзыва
8500
₽
за всё
Исследовать удивительную дальневосточную тайгу в компании опытного проводника
5
101 отзыв
11300
₽
за всё
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
5
21 отзыв
от
22000
₽
за всё
Посетить одно из самых живописных горных озер Хабаровского края и очароваться таежными пейзажами
5
28 отзывов
21900
₽
за всё
Подняться на вершину бывшего вулкана, полюбоваться рекой Тунгуска и посетить каменный карьер
5
7 отзывов
22600
₽
за всё
Экопрогулка в зоосад "Приамурский" и в самый живописный парк города - "Северный"
4.9
62 отзыва
23300
₽
за всё
Авто-пешеходная экскурсия по самым ярким местам города с легким погружением в его историю
5
50 отзывов
23300
₽
за всё
Оценить красоту разноцветных хребтов, таежных далей и полюбить природу Большехехцирского заповедника
Последние отзывы об экскурсиях по Хабаровскому краю
А
Дата посещения: 3 авг 2026
Несмотря на пасмурную погоду, прогулка прошла прекрасно, за что большое спасибо Алексею! Завораживающие виды, вкусный чай и приятное общение) Четкая
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Л
Дата посещения: 2 окт 2025
Добрый день! Поездка нам с подругой понравилась, очень красивая локация, Василий приятный собеседник. Было бы не плохо в комплекте к
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Ш
Дата посещения: 5 июл 2025
Замечательная экскурсия! Большое спасибо Ивану! Очень интересно, насыщено, познавательно! Не заметила как пролетело время.
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А
Дата посещения: 1 мая 2025
Хорошая, информативная экскурсия. Рекомендую.
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Н
Вас ждут необычайно красивые пейзажи и не менее интересные истории такого красивого региона. Алексей - настоящий профессионал. После его экскурсии я навсегда влюбился в природу Хабаровского края! Однозначно рекомендую.
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Н
Красота природы просто поражает! Тут Вы увидите такое сочетание растений, которых, скорее всего, нет нигде. Для меня как жителя западной части страны все было в новинку! И так же огромное спасибо гиду Татьяне, которая знает свое дело!
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Н
Огромное спасибо Татьяне за экскурсию. Все было на высшем уровне! Смог узнать многое про город и прикоснуться к его истории. Однозначно всем рекомендую.
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Спасибо большое за экскурсию! познавательно. Все прошло в позитивном ключе! Василий-в прямом смысле профессионал своего дела, очень интересно и не затянуто рассказал нам историю Хабаровска. однозначно рекомендую всем желающим познакомиться с хабаровским краем!
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Я
Это была единственная доступная экскурсия на утро воскресенья, но мы нисколько не пожалели, что приобрели именно её. Комфортный пеший маршрут
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Т
эксурсию вела Анастасия. Очень всё понравилось. интересно рассказывает.
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