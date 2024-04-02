Байкальский бриз. Летнее или осеннее путешествие

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Осенняя пора на Байкале.

Насыщенный экскурсионный тур с посещением главных достопримечательностей Байкала! Тур подходит для семейного отдыха, для любого возраста и будет интересен каждому, кто мечтает побывать на Священном озере. Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос.
Байкальский бриз. Летнее или осеннее путешествие
Байкальский бриз. Летнее или осеннее путешествие
Байкальский бриз. Летнее или осеннее путешествие
Ближайшие даты:
3
июн
7
июн
10
июн
14
июн
17
июн
21
июн
24
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Этно-музей "Тальцы"
Этно-музей "Тальцы"
Прогуляемся по музею и полюбуемся шедеврами деревянного зодчества
Мыс Хобой
Мыс Хобой
Побываем на "краю света" – прекрасном мысе Хобой
Золотая пряжка России
Золотая пряжка России
Нас ждет прогулка вдоль знаменитой Кругобайкальской железной дороги

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Иркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - Ольхон
2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 100 км, без сопровождения гидом.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный Ольхон
3 день

Мыс Кобылья голова и южный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.

Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 120 км, без сопровождения гидом.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный Ольхон
4 день

Переезд в Листвянку

Переезд с острова Ольхон в город Иркутск.

Пересадка.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Поездка до поселка Листвянка.

Размещение в гостинице.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 370 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Переезд в Листвянку
5 день

Музей деревянного зодчества Тальцы

Экскурсия в живописный парк- музей под открытым небом Тальцы.

Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья.

Возвращение в Листвянку.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Автотранспортом: примерно 40 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Музей деревянного зодчества ТальцыМузей деревянного зодчества ТальцыМузей деревянного зодчества ТальцыМузей деревянного зодчества Тальцы
6 день

Экскурсия по КБЖД

Экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) до мыса Половинного на скоростном катере.

КБЖД - это уникальный памятник инженерного искусства, известный во всем мире, занимающий одно из первых мест по количеству тоннелей, каменных галерей, мостов, виадуков.

Экскурсия с выходом на берег и пешей прогулкой, обед-пикник.

Возвращение в гостиницу.

*экскурсия может быть заменена в зависимости от погодных, наличия льда и прочих условий.

Питание включено: завтрак, обед.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Водным транспортом: примерно 60 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.

Экскурсия по КБЖДЭкскурсия по КБЖД
7 день

Отъезд

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Проживание

Тур предусматривает двухместное проживание в гостиницах и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

ХостелЭкономСтандарт
обычные датыпраздничные датыобычные датыпраздничные датыобычные датыпраздничные даты
Двухместное82 00084 30084 30086 60094 60099 200
Доплата за одноместное размещение--12 00013 50018 80021 800

Размещение эконом:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар (удобства на этаже).
  • Листвянка – Гостиница Арабеска (удобства в секции на несколько номеров).

Размещение стандарт:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар (удобства в номере).
  • Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр (удобства в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Арабеска»

3 ночи

Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.

На территории работает туристическое бюро.

В гостинице можно поиграть в бильярд.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Байкальский кедр»

3 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Листвянка.

В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»

Турбаза «Набаймар»

3 ночи

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.

Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.

Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).

Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • Детская площадка бесплатно;
  • Парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание: День 1: ужинДень 2, 3: завтрак, обед, ужинДень 4, 5-7: завтракДень 6: завтрак, обед
  • День 1: ужин
  • День 2, 3: завтрак, обед, ужин
  • День 4, 5-7: завтрак
  • День 6: завтрак, обед
  • Транспортные услуги: День 1: Иркутск - ОльхонДень 2: По ОльхонуДень 3: По ОльхонуДень 4: Ольхон - Иркутск - ЛиствянкаДень 5: Листвянка - Тальцы - ЛиствянкаДень 6: Листвянка - Кругобайкальская ж/д, мыс Половинный - ЛиствянкаДень 7: Листвянка - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 3: По Ольхону
  • День 4: Ольхон - Иркутск - Листвянка
  • День 5: Листвянка - Тальцы - Листвянка
  • День 6: Листвянка - Кругобайкальская ж/д, мыс Половинный - Листвянка
  • День 7: Листвянка - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: День 2: Поездка в северную часть острова ОльхонДень 3: Поездка в южную часть острова ОльхонДень 5: Этнографический музей Тальцы
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 3: Поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 5: Этнографический музей Тальцы
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Рекреационные сборы
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор.
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка включена в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Во сколько начинается и заканчивается тур?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть строго до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг(размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Можно с детьмиМногодневные турыМыс ХобойПопулярные места7-дневные турыАвтобусные туры

Похожие туры из Иркутска

Калейдоскоп Байкала. Летнее или осеннее путешествие
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Калейдоскоп Байкала. Летнее или осеннее путешествие
г. Иркутск
3 июня
7 июня
10 июня
14 июня
от 123 600 за человека
Классика Ольхона. Летнее или осеннее путешествие
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика Ольхона. Летнее или осеннее путешествие
г. Иркутск
3 июня
5 июня
7 июня
10 июня
от 43 000 за человека
Жемчужины Байкала - Листвянка и Ольхон. Летнее и осеннее приключение
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Жемчужины Байкала - Листвянка и Ольхон. Летнее и осеннее приключение
г. Иркутск
1 июня
5 июня
8 июня
12 июня
от 73 600 за человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иркутске
ХорошоТам