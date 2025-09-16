Индивидуальная
до 6 чел.
Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
7990 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Иркутск: набережная, архитектура и история
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прогуливаясь по его старинным улицам и набережной. Узнайте, как город стал третьей столицей России
Начало: На Нижней набережной
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:30
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 8600 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
27 дек в 11:00
2 янв в 11:00
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом
Начало: В районе сквера им. Кирова
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Путь духовных традиций в Иркутске
Прикоснуться к учениям пяти мировых религий с гидом-религиоведом
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина16 сентября 2025Групповая обзорная экскурсия по ИркутскуДата посещения: 16 сентября 2025Очень интересная экскурсия, спасибо! Гид Елена провела экскурсию замечательно, было очень позновательно, буду рекомендовать всем знакомым.
- ИИрина28 июля 2025Групповая обзорная экскурсия по ИркутскуДата посещения: 28 июня 2025Все отлично
- ТТатьяна18 октября 2025Отличная экскурсия в компании замечательного экскурсовода! Всё очень понравилось, узнали много нового и интересного. Огромнейшее спасибо!
- ММалиновцева11 октября 2025Будучи гостем города Иркутска, решила познакомиться с его историей. Обратились к tripster, заинтересовала экскурсия "Об Иркутске с теплотой и любовью"….
Погружение
- ССоляк30 сентября 2025Прекрасно организованная экскурсия. Очень грамотный и приятный экскурсовод. Погода была просто великолепная. Узнала много интересного и нового о городе и о Тальцах, хотя была там раньше. Время пролетело незаметно. Спасибо.
- ТТатьяна17 сентября 20256 сентября были на экскурсии вчетвером по городу Иркутску. Мы здесь впервые, приехали погостить из Красноярска. Все впечатлило. Город по своему хорош и интересен. Экскурсовод все детально и интересно рассказала, проехали по знаковым местам Иркутска.
- ВВласова14 сентября 2025Нашей группе очень повезло с экскурсоводом! Александр настоящий профессионал своего дела, который знает и любит свой родной город. Экскурсия длилась
- ААнна7 сентября 2025С удовольствием посетила экскурсию по Иркутску. Длилась она более 4 часов, но было очень интересно. Я услышала историю основания города,
- ЖЖанна5 сентября 2025Отличная экскурсия. Экскурсовод Ольга в интересной и доступной форме рассказала про Иркутск, чувствуется профессионализм и любовь к своему городу.
Экскурсию рекомендую, не пожалеете.
- ЕЕлена3 сентября 2025Обзорная экскурсия по Иркутску оставила приятные впечатления, несмотря на то, что лил дождь, и нам приходилось прятаться под большими деревьями,
- ЛЛариса2 сентября 2025Нам все понравилось. Для ознакомления с Иркутском то, что нужно. Было интересно и познавательно. Теперь я знаю, что если планируешь
- ППавел30 августа 2025Прекрасная содержательная экскурсия. Все самое главное за один день.
- ООльга28 августа 2025Большое спасибо организаторам! С большим удовольствием провели время в компании с экскурсоводом Федором, вы влюбили нас в свой город!!! Слушать
- ДДиана27 августа 2025Огромное спасибо гиду Евгению! Мы были втроем и все в приятном шоке - настолько все было интересно. Такие глубокие разносторонние
- ННадежда26 августа 2025Прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывает, рекомендую однозначно!!!
- ЕЕлена25 августа 2025Очень интересная обзорная экскурсия по Иркутску, большое спасибо!
- ННаталья25 августа 2025Для пенсионеров очень дорого
- ССветлана21 августа 2025Все прекрасно организовано, посетили много интересных локаций
- ЛЛюдмила20 августа 2025Спасибо большое и по возможности вернёмся на зимний Байкал
- ЧЧеботарева18 августа 2025Очень понравилось. Гид мог ответить на любой вопрос о городе и крае, которые ему задавались.
Спасибо за организацию, все было четко, точно и без накладок.
