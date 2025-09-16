Мои заказы

Собор Непорочного Сердца Божьей Матери – экскурсии в Иркутске

Найдено 6 экскурсий в категории «Собор Непорочного Сердца Божьей Матери» в Иркутске, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Иркутск - середина Земли
На машине
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Иркутск - середина Земли: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Иркутска: от основания острога до революционных событий. Увидите купеческие кварталы, старейшие монастыри и знаменитые памятники
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
7990 ₽ за всё до 6 чел.
Иркутск старинный и сегодняшний
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Иркутск: набережная, архитектура и история
Погрузитесь в атмосферу Иркутска, прогуливаясь по его старинным улицам и набережной. Узнайте, как город стал третьей столицей России
Начало: На Нижней набережной
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:30
2500 ₽ за человека
Об Иркутске - с теплотой и любовью
На машине
3 часа
111 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Иркутск: путешествие сквозь века с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу старинного Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город с личным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 8600 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
На машине
На микроавтобусе
3 часа
237 отзывов
Групповая
Иркутск: групповая экскурсия по ключевым достопримечательностям города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, открывая его историю и культуру вместе с профессиональным гидом
Начало: В центре города
27 дек в 11:00
2 янв в 11:00
2500 ₽ за человека
Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
На машине
На микроавтобусе
7 часов
15 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом
Начало: В районе сквера им. Кирова
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
6500 ₽ за человека
Путь духовных традиций в Иркутске
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путь духовных традиций в Иркутске
Прикоснуться к учениям пяти мировых религий с гидом-религиоведом
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
15 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    16 сентября 2025
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Дата посещения: 16 сентября 2025
    Очень интересная экскурсия, спасибо! Гид Елена провела экскурсию замечательно, было очень позновательно, буду рекомендовать всем знакомым.
  • И
    Ирина
    28 июля 2025
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Дата посещения: 28 июня 2025
    Все отлично
  • Т
    Татьяна
    18 октября 2025
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Отличная экскурсия в компании замечательного экскурсовода! Всё очень понравилось, узнали много нового и интересного. Огромнейшее спасибо!
  • М
    Малиновцева
    11 октября 2025
    Об Иркутске - с теплотой и любовью
    Будучи гостем города Иркутска, решила познакомиться с его историей. Обратились к tripster, заинтересовала экскурсия "Об Иркутске с теплотой и любовью"….
    Погружение
    читать дальше

    в историю, действительно с теплотой и любовью, провела Алина. Комфортное авто, проникновенная речь обаятельной Алины сделали нашу экскурсию очень домашней, информация доносилась дозировано, вопросы не оставались без ответа.
    Спасибо большое Алине!

  • С
    Соляк
    30 сентября 2025
    Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
    Прекрасно организованная экскурсия. Очень грамотный и приятный экскурсовод. Погода была просто великолепная. Узнала много интересного и нового о городе и о Тальцах, хотя была там раньше. Время пролетело незаметно. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    17 сентября 2025
    Об Иркутске - с теплотой и любовью
    6 сентября были на экскурсии вчетвером по городу Иркутску. Мы здесь впервые, приехали погостить из Красноярска. Все впечатлило. Город по своему хорош и интересен. Экскурсовод все детально и интересно рассказала, проехали по знаковым местам Иркутска.
  • В
    Власова
    14 сентября 2025
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Нашей группе очень повезло с экскурсоводом! Александр настоящий профессионал своего дела, который знает и любит свой родной город. Экскурсия длилась
    читать дальше

    три часа, частично пешком, частично на автобусе. Нас было 22 человека, в основном пенсионеры, все остались очень довольны и организацией и содержанием экскурсии. История Иркутска весьма обширная, но Александру удалось за такое короткое время познакомить нас с массой фактов, относящихся к разным историческим эпохам. Рекомендую этого гида!

  • А
    Анна
    7 сентября 2025
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    С удовольствием посетила экскурсию по Иркутску. Длилась она более 4 часов, но было очень интересно. Я услышала историю основания города,
    читать дальше

    о первых градоначальниках, о географах и мореплавателях, о присоединении Сибирских земель и о декабристах. А так же познакомились с купцами и промышленниками, мы увидели старинные дома в которых они жили. Очень рекомендую. Экскурсовод-настоящий профессионал и было видно, что любит свой город.

  • Ж
    Жанна
    5 сентября 2025
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Отличная экскурсия. Экскурсовод Ольга в интересной и доступной форме рассказала про Иркутск, чувствуется профессионализм и любовь к своему городу.
    Экскурсию рекомендую, не пожалеете.
  • Е
    Елена
    3 сентября 2025
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Обзорная экскурсия по Иркутску оставила приятные впечатления, несмотря на то, что лил дождь, и нам приходилось прятаться под большими деревьями,
    читать дальше

    по рекомендации гида). Достаточно много времени провели непосредственно возле исторических обьектов, автобус присоединился позже. . Видно, что Константин любит и очень хорошо знает историю своего города. Увлекательные рассказы о жизни известных исторических личностей в разных эпохах, архитектуре города, комфортный темп повествования и перемещения по локациям, подробные ответы на вопросы. Была возможность поставить свечи в храмах, помолиться, кто желал. Впечатлена великолепным храмом Казанской Божьей Матери! Группа была небольшой, автобус комфортный. Почти 3 часа пролетели незаметно. Благодарю гида Константина за профессионализм и спокойную мягкую манеру подачи материала и взаимодействия с группой. Рекомендую экскурсию к посещению, если дождь, берите обязательно зонтики, все таки так будет комфортнее).

  • Л
    Лариса
    2 сентября 2025
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Нам все понравилось. Для ознакомления с Иркутском то, что нужно. Было интересно и познавательно. Теперь я знаю, что если планируешь
    читать дальше

    посмотреть что-то конкретное, можно просто связать по указанным телефонам/эл. почте с организатором и уточнить маршрут. Некоторым подойдет обзорная, а кому-то тематическая.

  • П
    Павел
    30 августа 2025
    Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
    Прекрасная содержательная экскурсия. Все самое главное за один день.
  • О
    Ольга
    28 августа 2025
    Об Иркутске - с теплотой и любовью
    Большое спасибо организаторам! С большим удовольствием провели время в компании с экскурсоводом Федором, вы влюбили нас в свой город!!! Слушать
    читать дальше

    вас было очень интересно и познавательно, спасибо вам за творческий подход, и то тепло, которое вы нам подарили, вы самый лучший и харизматичный!!!

  • Д
    Диана
    27 августа 2025
    Иркутск и окрестности - экскурсия в мини-группе с посещением музея «Тальцы»
    Огромное спасибо гиду Евгению! Мы были втроем и все в приятном шоке - настолько все было интересно. Такие глубокие разносторонние
    читать дальше

    познания, грамотная поставленная речь, тактичное обращение. Экскурсия бомба! Мы очень рады, что попали на неё и к Евгению. Всем однозначно рекомендуем.

  • Н
    Надежда
    26 августа 2025
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывает, рекомендую однозначно!!!
  • Е
    Елена
    25 августа 2025
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Очень интересная обзорная экскурсия по Иркутску, большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    25 августа 2025
    Об Иркутске - с теплотой и любовью
    Для пенсионеров очень дорого
  • С
    Светлана
    21 августа 2025
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Все прекрасно организовано, посетили много интересных локаций
  • Л
    Людмила
    20 августа 2025
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Спасибо большое и по возможности вернёмся на зимний Байкал
  • Ч
    Чеботарева
    18 августа 2025
    Групповая обзорная экскурсия по Иркутску
    Очень понравилось. Гид мог ответить на любой вопрос о городе и крае, которые ему задавались.
    Спасибо за организацию, все было четко, точно и без накладок.

