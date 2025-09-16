читать дальше

по рекомендации гида). Достаточно много времени провели непосредственно возле исторических обьектов, автобус присоединился позже. . Видно, что Константин любит и очень хорошо знает историю своего города. Увлекательные рассказы о жизни известных исторических личностей в разных эпохах, архитектуре города, комфортный темп повествования и перемещения по локациям, подробные ответы на вопросы. Была возможность поставить свечи в храмах, помолиться, кто желал. Впечатлена великолепным храмом Казанской Божьей Матери! Группа была небольшой, автобус комфортный. Почти 3 часа пролетели незаметно. Благодарю гида Константина за профессионализм и спокойную мягкую манеру подачи материала и взаимодействия с группой. Рекомендую экскурсию к посещению, если дождь, берите обязательно зонтики, все таки так будет комфортнее).