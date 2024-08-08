Чудеса Ольхонской земли

В этом туре Вы увидите реально существующие чудеса Ольхонского района! Вас ждут местные традиции, чудеса природы, мраморный карьер, старинная горница и, конечно же, батюшка Байкал.
5
3 отзыва
Чудеса Ольхонской земли
Чудеса Ольхонской земли
Чудеса Ольхонской земли
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Иркутск. Поселок Усть-Ордынский и Этно-парк Золотая орда. Мраморный карьер

По прибытии в Иркутск начнется ваше незабываемое путешествие!

Сначала отправимся в поселок Усть-Ордынский и к его дацану!

В середине 90-х годов XX века, в период возрождения традиционных религий России, появился дацан «Тубдэн Даржелин».

Дацан находится в поселке Усть-Ордынский.

Лама Сергей Сутаев был назначен настоятелем.

Он начал строительство буддийского храма, известного как дуган.

После посещения дацана мы отправляемся в Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского Округа, основанный 24 февраля 1944 года.

Открытие музея ставило целью показ и изучение культуры западных бурят.

Музей располагает 7 залами, 4 из них с постоянно действующими экспозициями.

Основная тематика залов затрагивает тему того, кто мы такие среди нашей семьи, природы и религии.

Также первый зал посвящен археологии.

Музей насчитывает более тринадцати тысяч единиц хранения экспонатов, большую часть которых составляют предметы этнографии, археологии, коллекции живописи и графики, фотодокументы и т. д.

На его территории располагается комплекс под открытым небом «Бурятская крестьянская усадьба конца XIX – начала XX века», где расположены дом-зимник, традиционное жилище бурят – юрта, амбар.

После музея наше путешествие продолжается, по пути к Байкалу вас ждёт остановка в этно-парке «Золотая орда»!

Вы познакомитесь с этнокультурной самобытностью коренного населения.

С порога вас гостеприимно встретят красочным обрядом очищения огнем, хадаком и белой пищей.

Фольклорная программа заворожит мастерством исполнителей и культурной наполненностью: вы услышите «Легенду о волке» в технике горлового пения, «космический» звук игры на древнем музыкальном инструменте хомусе создаст вокруг атмосферу звуков природы, а после вас ждёт вкусный обед в колоритной аутентичной юрте.

После посещения этно-парка нас ждёт дорога до знаменитого мраморного карьера около поселка Бугульдейка.

Если выехать из Бугульдейки в сторону поселка Еланцы, вы увидите огромное месторождение мрамора.

Белые каменные глыбы заметны издалека, запасы мрамора в Бугульдейке занимают около 10 млн кубометров.

Возраст месторождения 2 млрд лет, оно старше самого Байкала.

Местный мрамор отличается большой плотностью, однородностью и белизной, он идеален для скульптур и отделки.

С месторождения открываются шикарные виды на Байкал и реку Бугульдейку.

После посещения карьера мы отправимся на Малое море, где вы проведете ночь.

Завтра мы отправимся в бурятскую родовую усадьбу!

Вы увидите: дацан, Усть-Ордынский, этно-парк Золотая орда, мраморный карьер, Бугульдейка, Тажеранские степи, Малое море.

Включено в стоимость: гид, групповой трансфер, проживание, экскурсия, программа этно-парка, обед в этно-парке.

Прибытие в Иркутск. Поселок Усть-Ордынский и Этно-парк Золотая орда. Мраморный карьерПрибытие в Иркутск. Поселок Усть-Ордынский и Этно-парк Золотая орда. Мраморный карьерПрибытие в Иркутск. Поселок Усть-Ордынский и Этно-парк Золотая орда. Мраморный карьерПрибытие в Иркутск. Поселок Усть-Ордынский и Этно-парк Золотая орда. Мраморный карьерПрибытие в Иркутск. Поселок Усть-Ордынский и Этно-парк Золотая орда. Мраморный карьерПрибытие в Иркутск. Поселок Усть-Ордынский и Этно-парк Золотая орда. Мраморный карьер
2 день

Тажеранские степи. Родовая усадьба

Сегодняшний день начался на Малом море.

Нас ждёт поездка прямиком до бурятской семейной родовой усадьбы!

Ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши гости.

Это километры простора, кое-где живописно украшенные скальными останцами.

Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!

Проезжая по степям, иногда можно увидеть пролетающих мимо лебедей, орлов, а также многих других перелетных птиц.

Ученые считают, что очертания поверхности степи сформировались около 4 млн. лет назад.

Пережив ледниковый период (10-12 тыс. лет назад) эта местность сохранила уникальные виды растений и животных, которые являются живыми артефактами различных геологических эпох.

Несмотря на свою скромность и беспритязательность, Тажеранские степи богаты разнообразием видов, многие из которых эндемичны.

После вас будет ждать обед в бурятской семейной родовой усадьбе Анга.

Также вас ждёт специальная программа!

Вас встретят в соответствии с бурятскими обычаями, вы примите участие в древнем ритуале "очищения" дымом травы Ая-ганга, вы попробуете "ногоон сай" - зеленый чай с домашним молоком, бурятский хлеб "хутрюлга" и традиционные блюда бурятской кухни, приготовленные из продуктов собственного подворья!

Также вы услышите множество легенд и сказаний бурятского племени Эхирит.

Помимо всего перечисленного вас ждёт уникальная возможность научиться играть в бурятские народные игры бараньими косточками, которые входят в список нематериальных сокровищ Юнеско!

По возвращению на Малое море вы можете посвятить вечернее время отдыху или прогулкой!

Весной на Байкале начинает теплеть, появляются первые почки и листва на деревьях и кустарниках, багульник расцветает, а количество отдыхающих на острове еще невелико, что позволит вам сполна насладиться вечерней прогулкой.

Вы увидите: Тажеранская степь, родовая усадьба Анга.

Включено в стоимость: гид, групповой трансфер, завтрак, проживание, экскурсия, обед в бурятской усадьбе, программа в усадьбе.

Тажеранские степи. Родовая усадьбаТажеранские степи. Родовая усадьбаТажеранские степи. Родовая усадьбаТажеранские степи. Родовая усадьбаТажеранские степи. Родовая усадьба
3 день

Экскурсия по югу острова Ольхон. Скала Шаманка

Сегодня вас ждёт путешествие к сердцу озера Байкал – на остров Ольхон – это самый большой обитаемый остров на озере (730 кв км).

Маршрут этой экскурсии пролегает по южной степной части острова.

Вы поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однородная на первый взгляд степь.

Иногда в пути можно встретить табун диких лошадей.

На смотровой площадке "Полевой стан" вам откроется панорамный вид на поселок Хужир и все местные красоты.

После вы отправитесь к озеру Ханхой.

Это отделенное от Малого моря песчаной косой небольшое озеро, в летнее время излюбленное место для рыбалки и купания.

Совсем недалеко от озера находится"Сад камней" – место, привлекающее туристов своей загадочной атмосферой, примечательная особенность которого выступающие из земли большие и малые груды камней, уложенные в своего рода башенки.

Далее Вы увидите одинокую березу на Ольхоне.

На первый взгляд, совершенно обыденное место.

Но это только на первый взгляд!

Это уникальный памятник природы, с которым также связывают легенды.

Их вы узнаете во время экскурсии, сохраним пока интригу!

Дальше в программе тура предусмотрено посещение высоких скальников в степи, называемых "Трезубец" или "Руины Замка".

Обязательно попробуйте на них взобраться: перед вами откроется панорама расцветающей степи после продолжительной и морозной зимы, а с другой стороны, на Байкал.

Вы почувствуете мощь этого места, необъятность простора и величие озера.

И здесь получаются особенно отличные фотографии!

Возможно вам повезет, и вы увидите воочию изюбрей в их дикой среде обитания, среди величественных лесов Байкала.

В середине дня вас будет ждать сытный обед-пикник на свежем воздухе, среди расцветающей природы Байкала.

После экскурсии вы вернетесь на Малое море.

Вы увидите: смотровая площадка "Полевой стан", озеро Ханхой, скальник "Трезубец", одинокая береза, скала «Шаманка».

Включено в стоимость: гид, групповой трансфер, завтрак, проживание, экскурсия, обед-пикник.

Экскурсия по югу острова Ольхон. Скала ШаманкаЭкскурсия по югу острова Ольхон. Скала ШаманкаЭкскурсия по югу острова Ольхон. Скала ШаманкаЭкскурсия по югу острова Ольхон. Скала ШаманкаЭкскурсия по югу острова Ольхон. Скала ШаманкаЭкскурсия по югу острова Ольхон. Скала Шаманка
4 день

Русская горница в Косой Степи. Отъезд

Сегодня нас ждёт прощание с Малым морем и Ольхоном.

С утра после завтрака вы отправитесь в путь до Иркутска.

По пути мы остановимся в селе Косая Степь.

Село Косая Степь расположен в лугово-степной долине реки Бугульдейки, где имеется узкий, вытянутый участок степи, расположенный на косогоре — южном пологом косом склоне горы и названный Косая Степь, отсюда и название посёлка.

Это село имеет большую историю, здесь одна улица, вдоль которой расположены старинные дома (памятники культурного наследия), вокруг поля, усеянные земляникой – земляничная деревня!

Местные жители сами собирают травы на чай и варят варенье по семейным рецептам.

Здесь можно познакомиться с русской самобытной культурой.

Гостей встречают дружелюбные хозяйки у Русской горницы, которая ранее была родовой усадьбой семьи Беклемишевых.

Для поднятия духа и разогрева мышц приглашают поразмяться в «Косостепских забавах» (бой мешками, бег с ухватами на скорость и т. д).

Далее действие продолжается в горнице, где можно погрузиться в разные виды ткачества.

Вы сможете попробовать соткать поясок-оберег по особой технике, насладиться задушевными беседами под песнопения, попробовать ароматный иван-чай и дегустировать пряженики по старинному рецепту, а также насладиться ароматным клубничным вареньем с косостепских полей.

В качестве завершения насыщенной программы вас ожидает веселый и увлекательный хоровод с заводными плясками. После посещения горницы, мы продолжим путь до города Иркутска.

В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу.

За 4 дня вы познакомились и с сердцем Байкала – островом Ольхон, и с национальными традициями не только бурятского, но и русского народа, и чудесами природы, такими как мраморный карьер!

Вы привезете из путешествия незабываемые, яркие воспоминания!

Вы увидите: Тажеранские степи, Косую Степь, русскую горницу.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, программа в деревне, обед-перекус в горнице.

Русская горница в Косой Степи. ОтъездРусская горница в Косой Степи. ОтъездРусская горница в Косой Степи. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха на Малом море.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2,3-местное
Доплата за 1-местное
Стандарт45 00014 000
Комфорт58 00019 000

Варианты проживания

База отдыха «Наратэй» или аналогичная (стандарт)

3 ночи

База отдыха "Наратэй" ждёт своих гостей в селе Сахюрта. К Вашим услугам парковка, бильярд, детская площадка, сауна, трансфер и другое.

Для Вас здесь созданы прекрасные уютные номера для того, чтобы Вы получили качественный отдых и зарядились массой приятных эмоций от проживания в этом месте.

На территории работает ресторан, где Вы сможете вкусно поесть и отлично провести время.

В шаговой доступности магазины, кафе. Имеются широкие возможности для туризма. Каждый здесь пребывает в уединении с невероятной природой Байкала.

По тарифу стандарт возможны также БО «Ветер странствий», БО «Байкальская радуга» или аналогичные.
База отдыха «Наратэй» или аналогичная (стандарт)База отдыха «Наратэй» или аналогичная (стандарт)База отдыха «Наратэй» или аналогичная (стандарт)База отдыха «Наратэй» или аналогичная (стандарт)База отдыха «Наратэй» или аналогичная (стандарт)База отдыха «Наратэй» или аналогичная (стандарт)База отдыха «Наратэй» или аналогичная (стандарт)

База отдыха «Баяр» или аналогичная (комфорт)

3 ночи

Гостевой дом «Баяр» располагается недалеко от пристани пос. Сахюрта и в непосредственной близости от озера Байкал. Гостям предоставляется бесплатное место для автомобиля на парковке и платный Wi-Fi.

Гостевой дом располагает 10 номерами, в некоторых из них есть панорамные окна с видом на живописный пейзаж и гостиная зона. Все дома оборудованы телевизором, DVD-плеером, собственной ванной комнатой и террасой или балконом, где утром отдыхающие смогут выпить чашечку кофе или чая.

В гостевом доме работает бар, где гости смогут попробовать вкусные десерты и напитки. Кроме того, постояльцы могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и приготовить еду на свежем воздухе.

По тарифу комфорт возможен вариант размещения также в гостевом доме «Сказки Байкала» или аналогичных.

База отдыха «Баяр» или аналогичная (комфорт)База отдыха «Баяр» или аналогичная (комфорт)База отдыха «Баяр» или аналогичная (комфорт)База отдыха «Баяр» или аналогичная (комфорт)База отдыха «Баяр» или аналогичная (комфорт)База отдыха «Баяр» или аналогичная (комфорт)

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Питание по программе (завтраки 2-4 день обеды 1-4 день)
  • Экскурсии, указанные в программе
  • Разрешения на посещение национального парка
  • Проживание
  • Услуги гида (если указаны)
  • Сопровождение организатора
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги
  • Дополнительные экскурсии и трансферы
  • Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие организационные особенности тура?

Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;

Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;

Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени, если турист опаздывает к назначенному времени, тогда добирается самостоятельно до первого пункта, обозначенного организатором;

Окончание тура в Иркутске: рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 20:00 по местному времени.

Место и время сбора группы: с гостиницы Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09.00 до 09.30 по местному времени и с аэропорта г. Иркутск в 10.00.

За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.

"Эконом" - однокомнатный номер с количеством кроватей по числу проживающих. Санузел (душ и туалет) расположен на этаже либо в соседнем здании и является общим для всех постояльцев гостиницы.

"Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.

"Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.

Туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.

Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.

Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере.

Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место. В случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, Туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом.

У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой. Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у Туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".

На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний.

В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.

В период апрель-май рекомендуем туристам заблаговременно позаботиться о прививке от клещей или сделать страховку от клеща.

Состав и численность группы может меняться на протяжении тура.

Гиды могут меняться на протяжении тура. За каждой локацией закреплен гид, являющийся экспертом данной локации. Координатор тура всегда один.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
8 авг 2024
Мне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самого омуля, окунулся и активно поплавал в священных водах Байкала! Отдельное благодарность водителям за их филигранное вождение, кулинарные способности, интересные истории и хорошее чувство юмора! Спасибо за классное Байкальское настроение!!!
Мне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самого
А
6 авг 2024
Организаторы на связи всё время. С нами был гид Илья - считаю нам очень повезло, с таким человеком точно и в горы не страшно и в любые маршруты.
Е
2 авг 2024
Всё отлично организовано!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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