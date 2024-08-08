Программа тура по дням
Прибытие в Иркутск. Поселок Усть-Ордынский и Этно-парк Золотая орда. Мраморный карьер
По прибытии в Иркутск начнется ваше незабываемое путешествие!
Сначала отправимся в поселок Усть-Ордынский и к его дацану!
В середине 90-х годов XX века, в период возрождения традиционных религий России, появился дацан «Тубдэн Даржелин».
Дацан находится в поселке Усть-Ордынский.
Лама Сергей Сутаев был назначен настоятелем.
Он начал строительство буддийского храма, известного как дуган.
После посещения дацана мы отправляемся в Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского Округа, основанный 24 февраля 1944 года.
Открытие музея ставило целью показ и изучение культуры западных бурят.
Музей располагает 7 залами, 4 из них с постоянно действующими экспозициями.
Основная тематика залов затрагивает тему того, кто мы такие среди нашей семьи, природы и религии.
Также первый зал посвящен археологии.
Музей насчитывает более тринадцати тысяч единиц хранения экспонатов, большую часть которых составляют предметы этнографии, археологии, коллекции живописи и графики, фотодокументы и т. д.
На его территории располагается комплекс под открытым небом «Бурятская крестьянская усадьба конца XIX – начала XX века», где расположены дом-зимник, традиционное жилище бурят – юрта, амбар.
После музея наше путешествие продолжается, по пути к Байкалу вас ждёт остановка в этно-парке «Золотая орда»!
Вы познакомитесь с этнокультурной самобытностью коренного населения.
С порога вас гостеприимно встретят красочным обрядом очищения огнем, хадаком и белой пищей.
Фольклорная программа заворожит мастерством исполнителей и культурной наполненностью: вы услышите «Легенду о волке» в технике горлового пения, «космический» звук игры на древнем музыкальном инструменте хомусе создаст вокруг атмосферу звуков природы, а после вас ждёт вкусный обед в колоритной аутентичной юрте.
После посещения этно-парка нас ждёт дорога до знаменитого мраморного карьера около поселка Бугульдейка.
Если выехать из Бугульдейки в сторону поселка Еланцы, вы увидите огромное месторождение мрамора.
Белые каменные глыбы заметны издалека, запасы мрамора в Бугульдейке занимают около 10 млн кубометров.
Возраст месторождения 2 млрд лет, оно старше самого Байкала.
Местный мрамор отличается большой плотностью, однородностью и белизной, он идеален для скульптур и отделки.
С месторождения открываются шикарные виды на Байкал и реку Бугульдейку.
После посещения карьера мы отправимся на Малое море, где вы проведете ночь.
Завтра мы отправимся в бурятскую родовую усадьбу!
Вы увидите: дацан, Усть-Ордынский, этно-парк Золотая орда, мраморный карьер, Бугульдейка, Тажеранские степи, Малое море.
Включено в стоимость: гид, групповой трансфер, проживание, экскурсия, программа этно-парка, обед в этно-парке.
Тажеранские степи. Родовая усадьба
Сегодняшний день начался на Малом море.
Нас ждёт поездка прямиком до бурятской семейной родовой усадьбы!
Ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши гости.
Это километры простора, кое-где живописно украшенные скальными останцами.
Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!
Проезжая по степям, иногда можно увидеть пролетающих мимо лебедей, орлов, а также многих других перелетных птиц.
Ученые считают, что очертания поверхности степи сформировались около 4 млн. лет назад.
Пережив ледниковый период (10-12 тыс. лет назад) эта местность сохранила уникальные виды растений и животных, которые являются живыми артефактами различных геологических эпох.
Несмотря на свою скромность и беспритязательность, Тажеранские степи богаты разнообразием видов, многие из которых эндемичны.
После вас будет ждать обед в бурятской семейной родовой усадьбе Анга.
Также вас ждёт специальная программа!
Вас встретят в соответствии с бурятскими обычаями, вы примите участие в древнем ритуале "очищения" дымом травы Ая-ганга, вы попробуете "ногоон сай" - зеленый чай с домашним молоком, бурятский хлеб "хутрюлга" и традиционные блюда бурятской кухни, приготовленные из продуктов собственного подворья!
Также вы услышите множество легенд и сказаний бурятского племени Эхирит.
Помимо всего перечисленного вас ждёт уникальная возможность научиться играть в бурятские народные игры бараньими косточками, которые входят в список нематериальных сокровищ Юнеско!
По возвращению на Малое море вы можете посвятить вечернее время отдыху или прогулкой!
Весной на Байкале начинает теплеть, появляются первые почки и листва на деревьях и кустарниках, багульник расцветает, а количество отдыхающих на острове еще невелико, что позволит вам сполна насладиться вечерней прогулкой.
Вы увидите: Тажеранская степь, родовая усадьба Анга.
Включено в стоимость: гид, групповой трансфер, завтрак, проживание, экскурсия, обед в бурятской усадьбе, программа в усадьбе.
Экскурсия по югу острова Ольхон. Скала Шаманка
Сегодня вас ждёт путешествие к сердцу озера Байкал – на остров Ольхон – это самый большой обитаемый остров на озере (730 кв км).
Маршрут этой экскурсии пролегает по южной степной части острова.
Вы поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однородная на первый взгляд степь.
Иногда в пути можно встретить табун диких лошадей.
На смотровой площадке "Полевой стан" вам откроется панорамный вид на поселок Хужир и все местные красоты.
После вы отправитесь к озеру Ханхой.
Это отделенное от Малого моря песчаной косой небольшое озеро, в летнее время излюбленное место для рыбалки и купания.
Совсем недалеко от озера находится"Сад камней" – место, привлекающее туристов своей загадочной атмосферой, примечательная особенность которого выступающие из земли большие и малые груды камней, уложенные в своего рода башенки.
Далее Вы увидите одинокую березу на Ольхоне.
На первый взгляд, совершенно обыденное место.
Но это только на первый взгляд!
Это уникальный памятник природы, с которым также связывают легенды.
Их вы узнаете во время экскурсии, сохраним пока интригу!
Дальше в программе тура предусмотрено посещение высоких скальников в степи, называемых "Трезубец" или "Руины Замка".
Обязательно попробуйте на них взобраться: перед вами откроется панорама расцветающей степи после продолжительной и морозной зимы, а с другой стороны, на Байкал.
Вы почувствуете мощь этого места, необъятность простора и величие озера.
И здесь получаются особенно отличные фотографии!
Возможно вам повезет, и вы увидите воочию изюбрей в их дикой среде обитания, среди величественных лесов Байкала.
В середине дня вас будет ждать сытный обед-пикник на свежем воздухе, среди расцветающей природы Байкала.
После экскурсии вы вернетесь на Малое море.
Вы увидите: смотровая площадка "Полевой стан", озеро Ханхой, скальник "Трезубец", одинокая береза, скала «Шаманка».
Включено в стоимость: гид, групповой трансфер, завтрак, проживание, экскурсия, обед-пикник.
Русская горница в Косой Степи. Отъезд
Сегодня нас ждёт прощание с Малым морем и Ольхоном.
С утра после завтрака вы отправитесь в путь до Иркутска.
По пути мы остановимся в селе Косая Степь.
Село Косая Степь расположен в лугово-степной долине реки Бугульдейки, где имеется узкий, вытянутый участок степи, расположенный на косогоре — южном пологом косом склоне горы и названный Косая Степь, отсюда и название посёлка.
Это село имеет большую историю, здесь одна улица, вдоль которой расположены старинные дома (памятники культурного наследия), вокруг поля, усеянные земляникой – земляничная деревня!
Местные жители сами собирают травы на чай и варят варенье по семейным рецептам.
Здесь можно познакомиться с русской самобытной культурой.
Гостей встречают дружелюбные хозяйки у Русской горницы, которая ранее была родовой усадьбой семьи Беклемишевых.
Для поднятия духа и разогрева мышц приглашают поразмяться в «Косостепских забавах» (бой мешками, бег с ухватами на скорость и т. д).
Далее действие продолжается в горнице, где можно погрузиться в разные виды ткачества.
Вы сможете попробовать соткать поясок-оберег по особой технике, насладиться задушевными беседами под песнопения, попробовать ароматный иван-чай и дегустировать пряженики по старинному рецепту, а также насладиться ароматным клубничным вареньем с косостепских полей.
В качестве завершения насыщенной программы вас ожидает веселый и увлекательный хоровод с заводными плясками. После посещения горницы, мы продолжим путь до города Иркутска.
В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу.
За 4 дня вы познакомились и с сердцем Байкала – островом Ольхон, и с национальными традициями не только бурятского, но и русского народа, и чудесами природы, такими как мраморный карьер!
Вы привезете из путешествия незабываемые, яркие воспоминания!
Вы увидите: Тажеранские степи, Косую Степь, русскую горницу.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, программа в деревне, обед-перекус в горнице.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха на Малом море.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2,3-местное
Доплата за 1-местное
|Стандарт
|45 000
|14 000
|Комфорт
|58 000
|19 000
Варианты проживания
База отдыха «Наратэй» или аналогичная (стандарт)
База отдыха "Наратэй" ждёт своих гостей в селе Сахюрта. К Вашим услугам парковка, бильярд, детская площадка, сауна, трансфер и другое.
Для Вас здесь созданы прекрасные уютные номера для того, чтобы Вы получили качественный отдых и зарядились массой приятных эмоций от проживания в этом месте.
На территории работает ресторан, где Вы сможете вкусно поесть и отлично провести время.
В шаговой доступности магазины, кафе. Имеются широкие возможности для туризма. Каждый здесь пребывает в уединении с невероятной природой Байкала.
База отдыха «Баяр» или аналогичная (комфорт)
Гостевой дом «Баяр» располагается недалеко от пристани пос. Сахюрта и в непосредственной близости от озера Байкал. Гостям предоставляется бесплатное место для автомобиля на парковке и платный Wi-Fi.
Гостевой дом располагает 10 номерами, в некоторых из них есть панорамные окна с видом на живописный пейзаж и гостиная зона. Все дома оборудованы телевизором, DVD-плеером, собственной ванной комнатой и террасой или балконом, где утром отдыхающие смогут выпить чашечку кофе или чая.
В гостевом доме работает бар, где гости смогут попробовать вкусные десерты и напитки. Кроме того, постояльцы могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и приготовить еду на свежем воздухе.
По тарифу комфорт возможен вариант размещения также в гостевом доме «Сказки Байкала» или аналогичных.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура
- Питание по программе (завтраки 2-4 день обеды 1-4 день)
- Экскурсии, указанные в программе
- Разрешения на посещение национального парка
- Проживание
- Услуги гида (если указаны)
- Сопровождение организатора
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги
- Дополнительные экскурсии и трансферы
- Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие организационные особенности тура?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;
Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;
Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени, если турист опаздывает к назначенному времени, тогда добирается самостоятельно до первого пункта, обозначенного организатором;
Окончание тура в Иркутске: рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 20:00 по местному времени.
Место и время сбора группы: с гостиницы Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09.00 до 09.30 по местному времени и с аэропорта г. Иркутск в 10.00.
За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
"Эконом" - однокомнатный номер с количеством кроватей по числу проживающих. Санузел (душ и туалет) расположен на этаже либо в соседнем здании и является общим для всех постояльцев гостиницы.
"Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
"Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
Туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.
Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере.
Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место. В случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, Туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом.
У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой. Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у Туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний.
В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
В период апрель-май рекомендуем туристам заблаговременно позаботиться о прививке от клещей или сделать страховку от клеща.
Состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
Гиды могут меняться на протяжении тура. За каждой локацией закреплен гид, являющийся экспертом данной локации. Координатор тура всегда один.