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Прибытие в Иркутск. Поселок Усть-Ордынский и Этно-парк Золотая орда. Мраморный карьер

По прибытии в Иркутск начнется ваше незабываемое путешествие!

Сначала отправимся в поселок Усть-Ордынский и к его дацану!

В середине 90-х годов XX века, в период возрождения традиционных религий России, появился дацан «Тубдэн Даржелин».

Дацан находится в поселке Усть-Ордынский.

Лама Сергей Сутаев был назначен настоятелем.

Он начал строительство буддийского храма, известного как дуган.

После посещения дацана мы отправляемся в Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского Округа, основанный 24 февраля 1944 года.

Открытие музея ставило целью показ и изучение культуры западных бурят.

Музей располагает 7 залами, 4 из них с постоянно действующими экспозициями.

Основная тематика залов затрагивает тему того, кто мы такие среди нашей семьи, природы и религии.

Также первый зал посвящен археологии.

Музей насчитывает более тринадцати тысяч единиц хранения экспонатов, большую часть которых составляют предметы этнографии, археологии, коллекции живописи и графики, фотодокументы и т. д.

На его территории располагается комплекс под открытым небом «Бурятская крестьянская усадьба конца XIX – начала XX века», где расположены дом-зимник, традиционное жилище бурят – юрта, амбар.

После музея наше путешествие продолжается, по пути к Байкалу вас ждёт остановка в этно-парке «Золотая орда»!

Вы познакомитесь с этнокультурной самобытностью коренного населения.

С порога вас гостеприимно встретят красочным обрядом очищения огнем, хадаком и белой пищей.

Фольклорная программа заворожит мастерством исполнителей и культурной наполненностью: вы услышите «Легенду о волке» в технике горлового пения, «космический» звук игры на древнем музыкальном инструменте хомусе создаст вокруг атмосферу звуков природы, а после вас ждёт вкусный обед в колоритной аутентичной юрте.

После посещения этно-парка нас ждёт дорога до знаменитого мраморного карьера около поселка Бугульдейка.

Если выехать из Бугульдейки в сторону поселка Еланцы, вы увидите огромное месторождение мрамора.

Белые каменные глыбы заметны издалека, запасы мрамора в Бугульдейке занимают около 10 млн кубометров.

Возраст месторождения 2 млрд лет, оно старше самого Байкала.

Местный мрамор отличается большой плотностью, однородностью и белизной, он идеален для скульптур и отделки.

С месторождения открываются шикарные виды на Байкал и реку Бугульдейку.

После посещения карьера мы отправимся на Малое море, где вы проведете ночь.

Завтра мы отправимся в бурятскую родовую усадьбу!

Вы увидите: дацан, Усть-Ордынский, этно-парк Золотая орда, мраморный карьер, Бугульдейка, Тажеранские степи, Малое море.

Включено в стоимость: гид, групповой трансфер, проживание, экскурсия, программа этно-парка, обед в этно-парке.