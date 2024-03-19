Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Листвянке
10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.
Экскурсия в пос. Листвянка, пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера.
Испокон веков Листвянка являлась Воротами на Байкал.
Сейчас она превратилась в туристический центр, с оборудованными достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта.
По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (за доп. плату), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и отведать в «Трапезной» настоящих Сибирских блинов с маслом.
В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале, посетим действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.
Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (за доп. плату), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть в живую в аквариумах, расположенных в музее.
Для неутомимых путешественников есть возможность прокатиться на катере по Байкалу (за доп. плату), прогуляться пешком или на квадроциклах (за доп. плату) по лесному берегу этого живописного озера.
Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.
Уверяем, вы не устоите перед соблазном попробовать байкальские деликатесы.
Возвращение в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Протяженность переезда: 65 км. Время в пути: ~ 1 час.
Питание включено: обед.
Отъезд на остров Ольхон
Сегодня отправляемся на встречу с Байкалом: по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи.
Переправа на остров Ольхон – самый большой из 26 островов Байкала, его географический, исторический и сакральный центр, даже по своей форме напоминающий очертания озера.
Переправа занимает около 40 мин. Вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком.
С залива Загли (Ташкайская губа), рядом с которым причалит паром, начинаем исследовать необъятные просторы острова и удивляться этому творению природы: в бухте рекордное количество солнечного света в году (больше, чем на Рижском побережье) и рекордно низкое количество осадков (как в сухих степях Казахстана).
Залив соединен с озером Нурским (или Нур), где летом хорошо прогревается вода.
На берегу этого озера выбираем место для ночевки и разбиваем лагерь.
Протяженность переезда: 300 км. В пути: ~ 6 ч.
Пеший переход: ~ 5 км.
Питание включено: завтрак, ужин.
Переход на западную часть острова - залив Хул, мыс Шара-Шулун
У пешего похода масса преимуществ, так как можно разглядеть то, что не видно из окна автомобиля, остановиться в любом понравившемся месте и сделать уникальные кадры.
Сегодня вам предстоит долгий, но интересный путь по западному побережью легендарного острова.
Сначала живописный залив Хул – место нагула косяков знаменитого маломорского омуля, полуостров Кобылья голова, где по преданию останавливались воины Чингисхана, затем полуостров Хоргой с остатками оборонительных укреплений древних племен курыкан, скалистый мыс Шара-Шулун, напротив которого вы увидите самый чистый остров Байкала – Огой со священной буддийской Ступой Просветления.
Вечером – горячий ужин на костре и заслуженный отдых после насыщенного дня под убаюкивающий шум прибоя.
Пеший переход: ~ 20 км.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Переход Шебетский залив - залив Тогой
С утра снова в путь!
Сегодня ваш маршрут пройдет по берегу Шебетского залива, далее – над неприступным с моря мысом Шебетским (в пер. с бурятского «шэбээ» означает «стена»), который в древности был огорожен от суши курыканской стеной, к заливу Тогай.
Рядом с заливом есть интересное озеро Ханхой. С севера оно отделено от Байкала мощной скальной грядой, а с востока сообщается с ним узкой протокой в песчаной косе.
Озеро известно теплой водой и обилием рыбы, что делает его Меккой для туристов, в особенности – любителей рыбалки.
Вечером – горячий ужин на костре и заслуженный отдых.
Пеший переход: ~ 20 км.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Переход до п. Хужир
Третий день пешего путешествия завершится в столице Ольхона – рыбацком поселке Хужир.
Здесь вы сможете отдохнуть от палаток в уютных деревянных домиках, попариться в русской баньке (за доп. плату), а соскучившиеся по цивилизации – зарядить мобильные телефоны.
Размещение на турбазе.
Пеший переход: ~ 20 км.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Свободные прогулки по окрестностям Хужира
Этот день мы предлагаем вам провести самостоятельно или с гидом.
Вы можете обследовать местные достопримечательности: прогуляться по пос. Хужир, посетить священный мыс Бурхан (Шаман-скала) – одну из 9 святынь Азии, одинаково почитаемую шаманистами, буддистами и ламаистами.
Также стоит сходить в местный краеведческий музей, где представлена коллекция старинных предметов, отражающих быт и культуру островитян (за доп. плату).
Кроме того, желающие могут совершить экскурсию в соседнюю деревню, во время которой вас познакомят с ремеслами, фольклором и самобытной кухней ольхонских бурятов (за доп. плату).
Питание включено: завтрак, ужин.
Автомобильная экскурсия до мыса Хобой - север острова Ольхон
Ну а сегодня для разнообразия вас ждет автомобильная экскурсия.
Несмотря на то, что Ольхон это – остров, здесь такие расстояния и дороги, что, если ехать на экскурсию, то это на целый день.
Вот и этот день почти целиком уйдет на экскурсию до мыса Хобой – северную оконечность острова, вблизи самой широкой части Байкала.
По дороге вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских природных ландшафтов, сконцентрированных на острове: степи с глубоко вдающимися в сушу заливами, песчаные дюны, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками.
А на самом мысу, откуда открывается панорамный вид на северную часть Байкала, и в хорошую погоду можно разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой Нос – прогулка по окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, связанных с этими местами.
В последнее время а у подножия мыса Хобой часто наблюдают уникальную байкальскую нерпу – единственного пресноводного родственника тюленя, которая нежится на солнышке на байкальских камнях.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Возвращение в Иркутск
После завтрака сборы и освобождение номеров.
Трансфер на рейсовом туристическом транспорте в Иркутск
По дороге – остановка на обед в придорожном кафе (за доп. плату).
Ориентировочное время прибытия в г. Иркутск – 18:00.
Протяженность переезда: 300 км. Время в пути: ~ 6 ч.
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках, а также проживание в гостинице в г. Иркутск (1 ночь) и на турбазе в пос. Хужир (3 ночи):
- г. Иркутск – гостиница Ангара, Империя или аналогичные;
- о. Ольхон – б/о Ольхонские Терема, Хотей, Ольхон, Звезда Кочевника, Байкал-Намад или аналогичные.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|81 000
|14 000
Варианты проживания
Гостиница «Ангара» или аналогичная
Располагается в историческом центре Иркутска, на центральной площади, в нескольких минутах ходьбы от Администрации, набережной города, остановок общественного транспорта. В пешей доступности все основные достопримечательности, торговые центры, центральный рынок. Расстояние до железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 8 км.
К услугам гостей 300 номеров различной категории общей вместимостью 502 места, три ресторана (английский паб, китайской и европейской кухни), лобби-бар, сауна с купелью и зоной отдыха, бильярдный VIP-клуб, охраняемая автомобильная парковка. В стоимость проживания включен завтрак "Шведский стол".
Номера с видом на сквер им. Кирова или внутренний двор оснащены всем необходимым для комфортного отдыха: две односпальные или одна двуспальная кровать, вместительный гардероб, удобная рабочая зона, телевизор, телефон, бесплатный Wi-Fi, мини-холодильник, чайная пара, собственном санузле с душевой кабиной, фен, набор полотенец и туалетных принадлежностей (мыло, шампунь, гель для душа).
Туристическая база «Ольхонские Терема» или аналогиная
Расположена в лесной зоне поселка Хужир, в самом центре острова Ольхон, в 600 м от озера Байкал и в 400 м от знаменитого мыса Бурхан.
Номерной фонд представлен в двух- и трехэтажных корпусах, а также уютных отдельных домиках. Вместимость номеров составляет 2-3 человека. Общая вместимость комплекса – 70 человек. Номерной фонд:
- номера категории эконом: две односпальные кровати, стол, вешалка для одежды; санузел на территории;
- номера категории стандарт: односпальные кровати, тумбочки, стол, вешалки для одежды, зеркало, туалет и умывальник с холодной водой – на этаже, душ на территории или на этаже.
- номера полублагоустроенные: односпальные кровати, тумбочки, вешалки для одежды, зеркало, туалет и умывальник с холодной водой – в номере, душ на территории.
Питание отдыхающих осуществляется в просторной и светлой столовой базы, в меню которой разнообразные блюда домашней кухни.
К услугам гостей парковка, баня, беседки с мангалами, костровая, спортивная площадка, настольный теннис, бильярд, пункт проката лодок, катеров, катамаранов, снегоходов, рыболовного и спортинвентаря.
Палаточный лагерь
Ночевки в палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на базе двухместного размещения: в гостинице в г. Иркутск (1 ночь) на турбазе в п. Хужир (3 ночи)
- В гостинице в г. Иркутск (1 ночь)
- На турбазе в п. Хужир (3 ночи)
- Питание, указанное в программе
- Все трансферы и экскурсии по программе
- Сопровождение инструктором на пешем маршруте
- Аренда снаряжения и оборудования
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Проживание в гостинице до начала маршрута и после (при необходимости)
- Питание, не указанное в программе
- Алкогольные напитки
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
- Рыболовные снасти
- Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
- Экскурсия с гидом на мыс Бурхан (Шаман-скала)
- Краеведческий музей
- Экскурсия в деревню, знакомство с ремеслами, фольклором и самобытной кухней ольхонских бурятов
- Прогулка на велосипеде
- Баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак 80-100 литров;
- головной убор (теплая шапочка и кепка от солнца);
- не менее двух пар обуви: трекинговые ботинки, легкие тапочки (сланцы);
- комплект вещей для активного отдыха, в том числе комплект теплой одежды, куртку, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, ветрозащитный костюм, накидку от дождя;
- «неприкосновенный запас» (в нем вы будете спать): теплая кофта, рубашка или футболка, запасной комплект нижнего белья, теплые штаны, носки х/б и шерстяные;
- предметы личной гигиены;
- фонарик со сменными батарейками,
- спички;
- нож;
- личный комплект посуды (миску, кружку, ложку);
- индивидуальные медикаменты (связанные с особенностями здоровья);
- рекомендуется взять с собой фотоаппарат или видеокамеру;
- личное туристское снаряжение (спальник, коврик) приветствуется.
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?
- В туре могут принимать участие как новички, имеющие хороший уровень физической подготовки, так и опытные туристы;
- Дети в сопровождении взрослых допускаются к участию в туре с 12 лет.
Обязательное требование – хорошая физическая подготовка.
Дополнительные экскурсии
Дополнительно вы можете заказать:
- водную экскурсию на о. Огой (катер отходит с о. Ольхон);
- экскурсию в Бурятскую деревню (о. Ольхон);
- вечернюю экскурсию на катере по островам Малого Моря (2 часа, катер отходит с о. Ольхон)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура не включена страховка. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Пешие переходы с рюкзаками и вещами или они будут ехать за группой на транспорте?
Туристы несут вещи самостоятельно по маршруту.
Особенности проживания и питания
Размещение в г. Иркутске в благоустроенной гостинице не ниже 2**, в двухместных номерах; завтрак в ресторане/кафе гостиницы.
Размещение на острове Ольхон – на благоустроенной турбазе в двухместных номерах, питание в кафе турбазы. Расчетный час в гостиницах – 12:00.
Ранний заезд и поздний выезд оплачиваются дополнительно, согласно тарифам гостиницы.
При наличии свободных номеров на момент прибытия в гостиницу раннее заселение возможно без доплаты.
На активной части маршрута приготовление пищи осуществляется на костре или газовой горелке. В некоторых случаях возможна замена горячих обедов сухим пайком. Туристы, по своему желанию, и с разрешения инструктора могут помогать в приготовлении пищи. В рацион входят: мясные продукты, свежие овощи, консервированные продукты, супы, каши, чай, кофе, какао, молочная кухня, кондитерские изделия, шоколад, орехи, сублиматы и др.
На активной части маршрута проживание в 2-3-х местных палатках. На стоянках туристы участвуют в обустройстве лагеря и в сборе дров.
Туристы несут свои спальники, коврики, палатки и часть продуктов.
Питание по маршруту – стандартное комплексное, включающее блюда как классической, так и традиционной местной кухни, из мяса, рыбы, овощей, молочных продуктов и пр.
Если Вы вегетарианец или просто не употребляете мясо/рыбу, просьба предупредить нас об этом заранее – в этом случае замена рациона производится нами без доплаты.
Другие изменения меню, индивидуальное питание по особым диетам или заказ блюд сверх комплексного меню по Вашему желанию возможны по согласованию с поварами на месте, в зависимости от характера изменений – за дополнительную плату или без таковой.