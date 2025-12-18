Мы проедем вдоль восточного побережья самого
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять тёплую одежду, удобную обувь и воду. Для ритуала подношения богине Янжиме — молоко, конфеты, печенье, водку и куклу (хадак можно приобрести на месте).
Программа тура по дням
Восточный берег Байкала, прибытие в Усть-Баргузин
Встретимся в аэропорту и после знакомства отправимся в сторону Байкала. По дороге остановимся в посёлке Выдрино, где вас ждёт вкусный сибирский завтрак. Около 16:00 выйдем к священному озеру и остановимся на обед в селе Гремячинск — вы попробуете блюда национальной кухни, приготовленные по традиционным рецептам.
Затем продолжим путь и сделаем короткую остановку в Турке, чтобы увидеть знаменитый маяк и необычную скалу Черепаху. Двигаясь вдоль восточного берега Байкала, приблизительно к 18:30 прибудем в Усть-Баргузин. Разместимся в гостинице, немного отдохнём и прогуляемся по побережью к солдатскому пляжу, чтобы встретить закат над Байкалом. После поужинаем.
Водное путешествие или прогулка по льду и рыбалка
Летняя программа. После завтрака в гостинице в 9:00 поедем в Монахово, куда прибудем к 10:30. Здесь нас будет ждать катер, на котором мы отправимся в водное путешествие по Байкалу: посетим лежбище нерп на Ушканьих островах и сможем понаблюдать за животными в их естественной среде обитания. Затем прокатимся по Чивыркуйскому заливу — одному из самых красивых мест Байкала.
Во второй половине дня вернёмся в Монахово, где попробуем блюда из свежей байкальской рыбы во время дегустации и окунёмся в горячий источник. Вечером вернёмся в Усть-Баргузин, поужинаем и отдохнём.
Зимняя программа. После завтрака отправимся на прогулку по льду залива с посещением гротов и наплесков и/или рыбалкой.
Баргузинская долина и священные места, термальные ванны
Сегодня, после завтрака в 8:00, отправимся навстречу загадкам Баргузинской долины. Первой остановкой станет Алгинское солёное озеро, известное своими целебными свойствами.
Затем посетим Сувинскую Саксонию и камень Бык (Буха Шуулун) — древнее место силы, где, по преданиям, обитает дух-хранитель долины. Остановимся у Ининского сада камней — природного чуда, созданного ветром и временем.
К обеду прибудем к Подкове Аркады, где нас ждёт вкусная трапеза. Вечером, около 18:00, приедем в Умхэй, разместимся в гостинице и насладимся отдыхом в термальных ваннах. Завершим день ужином.
Аллинское ущелье и храм богини Янжимы
После завтрака вы снова сможете принять целебные ванны, а затем мы отправимся в путь. Первая остановка — Аллинское ущелье с потрясающими видами. Мы поднимемся на смотровую площадку и посетим термальный источник.
Продолжим движение вдоль подножия Баргузинского хребта, наслаждаясь пейзажами гор и долин. Через 2 часа (около 112 км) прибудем к храму богини Янжимы — священному месту, которое считается символом материнства, вдохновения и творчества.
После обеда прогуляемся к лику богини и посетим дацан, чтобы ощутить атмосферу духовного спокойствия. Затем вернёмся в Усть-Баргузин, разместимся в гостинице и поужинаем.
Иволгинский дацан, плато Чингисхана, возвращение в Иркутск
Позавтракав, начнём обратный путь в Иркутск (около 700 км). По дороге сделаем остановки: посетим Иволгинский дацан — главный центр буддизма в России, а также плато Чингисхана, где нас ждут удивительные панорамы и история древних народов Сибири.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|119 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины во 2-3 дни
- Все экскурсии по программе
- Поездки на джипах
- Услуги экскурсовода
- Информационное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
- Перелёт или проезд до Иркутска и обратно
- Обеды и ужины вне программы
- Плата за вход на объекты
- Дополнительные экскурсии и развлечения вне программы