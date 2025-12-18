Мои заказы

Индивидуальный автотур по Баргузинской долине с посещением священных мест

Побывать в храме богини Янжимы, принять целебные ванны и полюбоваться невероятными видами
Вас ждёт путешествие в сердце священной земли — в легендарную Баргузинскую долину, где могучие горы отражаются в прозрачной глади Байкала, а воздух наполнен ароматом хвои.

Мы проедем вдоль восточного побережья самого
глубокого озера планеты, посмотрим на маяк в Турке и скалу Черепаху.

Летом катер отвезёт нас к Ушканьим островам, где греются на солнце байкальские нерпы, а зимой мы посетим хрустальные гроты, полюбуемся ледяными узорами и сможем порыбачить.

В горячих источниках Чивыркуйского залива вы восстановите энергию, а в древних святынях и местах силы ощутите умиротворение и спокойствие. Мы посетим мистический Ининский сад камней, заглянем в храм богини Янжимы и Иволгинский дацан. Насладимся пейзажами рек, озёр, ущелий и плато. Едем туда, где природа и душа звучат в унисон, а каждый день становится откровением.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять тёплую одежду, удобную обувь и воду. Для ритуала подношения богине Янжиме — молоко, конфеты, печенье, водку и куклу (хадак можно приобрести на месте).

Программа тура по дням

1 день

Восточный берег Байкала, прибытие в Усть-Баргузин

Встретимся в аэропорту и после знакомства отправимся в сторону Байкала. По дороге остановимся в посёлке Выдрино, где вас ждёт вкусный сибирский завтрак. Около 16:00 выйдем к священному озеру и остановимся на обед в селе Гремячинск — вы попробуете блюда национальной кухни, приготовленные по традиционным рецептам.

Затем продолжим путь и сделаем короткую остановку в Турке, чтобы увидеть знаменитый маяк и необычную скалу Черепаху. Двигаясь вдоль восточного берега Байкала, приблизительно к 18:30 прибудем в Усть-Баргузин. Разместимся в гостинице, немного отдохнём и прогуляемся по побережью к солдатскому пляжу, чтобы встретить закат над Байкалом. После поужинаем.

2 день

Водное путешествие или прогулка по льду и рыбалка

Летняя программа. После завтрака в гостинице в 9:00 поедем в Монахово, куда прибудем к 10:30. Здесь нас будет ждать катер, на котором мы отправимся в водное путешествие по Байкалу: посетим лежбище нерп на Ушканьих островах и сможем понаблюдать за животными в их естественной среде обитания. Затем прокатимся по Чивыркуйскому заливу — одному из самых красивых мест Байкала.

Во второй половине дня вернёмся в Монахово, где попробуем блюда из свежей байкальской рыбы во время дегустации и окунёмся в горячий источник. Вечером вернёмся в Усть-Баргузин, поужинаем и отдохнём.

Зимняя программа. После завтрака отправимся на прогулку по льду залива с посещением гротов и наплесков и/или рыбалкой.

3 день

Баргузинская долина и священные места, термальные ванны

Сегодня, после завтрака в 8:00, отправимся навстречу загадкам Баргузинской долины. Первой остановкой станет Алгинское солёное озеро, известное своими целебными свойствами.

Затем посетим Сувинскую Саксонию и камень Бык (Буха Шуулун) — древнее место силы, где, по преданиям, обитает дух-хранитель долины. Остановимся у Ининского сада камней — природного чуда, созданного ветром и временем.

К обеду прибудем к Подкове Аркады, где нас ждёт вкусная трапеза. Вечером, около 18:00, приедем в Умхэй, разместимся в гостинице и насладимся отдыхом в термальных ваннах. Завершим день ужином.

4 день

Аллинское ущелье и храм богини Янжимы

После завтрака вы снова сможете принять целебные ванны, а затем мы отправимся в путь. Первая остановка — Аллинское ущелье с потрясающими видами. Мы поднимемся на смотровую площадку и посетим термальный источник.

Продолжим движение вдоль подножия Баргузинского хребта, наслаждаясь пейзажами гор и долин. Через 2 часа (около 112 км) прибудем к храму богини Янжимы — священному месту, которое считается символом материнства, вдохновения и творчества.

После обеда прогуляемся к лику богини и посетим дацан, чтобы ощутить атмосферу духовного спокойствия. Затем вернёмся в Усть-Баргузин, разместимся в гостинице и поужинаем.

5 день

Иволгинский дацан, плато Чингисхана, возвращение в Иркутск

Позавтракав, начнём обратный путь в Иркутск (около 700 км). По дороге сделаем остановки: посетим Иволгинский дацан — главный центр буддизма в России, а также плато Чингисхана, где нас ждут удивительные панорамы и история древних народов Сибири.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет119 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины во 2-3 дни
  • Все экскурсии по программе
  • Поездки на джипах
  • Услуги экскурсовода
  • Информационное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
  • Перелёт или проезд до Иркутска и обратно
  • Обеды и ужины вне программы
  • Плата за вход на объекты
  • Дополнительные экскурсии и развлечения вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, встреча в любое время по договорённости
Завершение: Иркутск, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Иркутске
Организуем индивидуальные и групповые поездки по сакральным местам Иркутской области и Республики Бурятия. А ещё — экскурсии на Малое море, Ольхон, Братское море, в Аршан, Тажеранские степи, Чивыркуйский залив, а также баню, рыбалку, полёты на вертолёте и многое другое. С радостью посоветуем вам лучшие места для отдыха и прислушаемся к вашим пожеланиям, чтоб сделать поездку максимально запоминающейся.

