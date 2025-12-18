Встретимся в аэропорту и после знакомства отправимся в сторону Байкала. По дороге остановимся в посёлке Выдрино, где вас ждёт вкусный сибирский завтрак. Около 16:00 выйдем к священному озеру и остановимся на обед в селе Гремячинск — вы попробуете блюда национальной кухни, приготовленные по традиционным рецептам.

Затем продолжим путь и сделаем короткую остановку в Турке, чтобы увидеть знаменитый маяк и необычную скалу Черепаху. Двигаясь вдоль восточного берега Байкала, приблизительно к 18:30 прибудем в Усть-Баргузин. Разместимся в гостинице, немного отдохнём и прогуляемся по побережью к солдатскому пляжу, чтобы встретить закат над Байкалом. После поужинаем.