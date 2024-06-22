Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога

Полюбоваться истоком Ангары, погулять у КБЖД и познакомиться с историей озера
В этом небольшом путешествии вы успеете насладиться красотами байкальской природы. Начнём тур с посещения «Ворот Байкала» — Листвянки.

Побываем в музее под открытым небом «Тальцы», увидим милейших нерв в Байкальском музее и осмотрим Шаман-камень.

Отправимся на водную прогулку, чтобы добраться до «золотой пряжки» Транссиба и пройдёмся по её тоннелям.
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
Мини-тур по Байкалу и окрестностям: Листвянка и Кругобайкальская железная дорога
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Необходимые вещи:
куртка-ветровка и тёплые кофты
дождевик
кепка/шляпа/бандана/платок
легкая шапка
купальник
футболки/рубашки с длинным рукавом
брюки
для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов)
обувь
кроссовки
сандалии
репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет)
личная аптечка
средства личной гигиены
накидка от дождя
фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы
маленькие гидромешки под документы
маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий
тонкие перчатки
зонт

Проживание. Отели «Бриз»/«Гавань»/ «Усадьба Демидова». Размещение 2- и 3-местное. За доплату возможно одноместное размещение и проживание в отелях более высокого уровня.

Питание. В стоимость входят ежедневные завтраки и обед в 1-ый день Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Из Иркутска в Листвянку: музей «Тальцы» и Байкальский музей

Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отправимся на завтрак. Далее нас ждёт дорога в Листвянку — «Ворота Байкала». Посёлок получил своё название благодаря лиственницам, растущим здесь. А ещё тут берёт своё начало река Ангара. Заглянем в музей под открытым небом «Тальцы» и окунёмся в атмосферу сибирской деревни XVII-XIX вв.

По приезде сделаем остановку о Шаман-камня и посетим Музей Байкала, где увидим милых нерп. Также осмотрим Свято-Никольский храм и заглянем на местный рынок, чтобы закупиться сувенирами.

Заселимся в гостиницу и отдохнём после дороги.

Из Иркутска в Листвянку: музей «Тальцы» и Байкальский музейИз Иркутска в Листвянку: музей «Тальцы» и Байкальский музейИз Иркутска в Листвянку: музей «Тальцы» и Байкальский музейИз Иркутска в Листвянку: музей «Тальцы» и Байкальский музей
2 день

Водная прогулка к Кругобайкальской железной дороге

Позавтракав, отправляемся на водную прогулку к Кругобайкальской железной дороге. КБЖД считается одним из самых красивых железнодорожных маршрутов мира. По прибытии на «золотую пряжку» Транссиба сойдём на берег, пройдёмся по тоннелям, доберёмся до мыса Толстый через падь Каторжанка, а после вернёмся на катер и поедем в Листвянку.

По возвращении — свободное время.

Водная прогулка к Кругобайкальской железной дорогеВодная прогулка к Кругобайкальской железной дорогеВодная прогулка к Кругобайкальской железной дорогеВодная прогулка к Кругобайкальской железной дороге
3 день

Окончание тура

До 12:00 вы успеете позавтракать и выселиться из отеля, а после мы проводим вас до аэропорта или ж. -д. вокзала.

До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Уровень «стандарт»26 520 ₽
Уровень «комфорт»29 720 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (уровень «стандарт»)
  • Завтраки, обед в 1-ый день
  • Трансфер из/до аэропорта, от/до ж. - д. вокзала
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт или переезд до Иркутск и обратно
  • Остальное питание
  • Дополнительные экскурсии
  • Проживание (уровня «комфорт»)
  • Доплата при одноместном размещении (уровень «стандарт») - 6200 руб
  • Доплата при одноместном размещении (уровень «комфорт») - 8600 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Иркутска, 09:00-09:30
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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