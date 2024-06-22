Побываем в музее под открытым небом «Тальцы», увидим милейших нерв в Байкальском музее и осмотрим Шаман-камень.
Отправимся на водную прогулку, чтобы добраться до «золотой пряжки» Транссиба и пройдёмся по её тоннелям.
Описание тура
Организационные детали
Необходимые вещи:
куртка-ветровка и тёплые кофты
дождевик
кепка/шляпа/бандана/платок
легкая шапка
купальник
футболки/рубашки с длинным рукавом
брюки
для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов)
обувь
кроссовки
сандалии
репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет)
личная аптечка
средства личной гигиены
накидка от дождя
фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы
маленькие гидромешки под документы
маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий
тонкие перчатки
зонт
Проживание. Отели «Бриз»/«Гавань»/ «Усадьба Демидова». Размещение 2- и 3-местное. За доплату возможно одноместное размещение и проживание в отелях более высокого уровня.
Питание. В стоимость входят ежедневные завтраки и обед в 1-ый день Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Из Иркутска в Листвянку: музей «Тальцы» и Байкальский музей
Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отправимся на завтрак. Далее нас ждёт дорога в Листвянку — «Ворота Байкала». Посёлок получил своё название благодаря лиственницам, растущим здесь. А ещё тут берёт своё начало река Ангара. Заглянем в музей под открытым небом «Тальцы» и окунёмся в атмосферу сибирской деревни XVII-XIX вв.
По приезде сделаем остановку о Шаман-камня и посетим Музей Байкала, где увидим милых нерп. Также осмотрим Свято-Никольский храм и заглянем на местный рынок, чтобы закупиться сувенирами.
Заселимся в гостиницу и отдохнём после дороги.
Водная прогулка к Кругобайкальской железной дороге
Позавтракав, отправляемся на водную прогулку к Кругобайкальской железной дороге. КБЖД считается одним из самых красивых железнодорожных маршрутов мира. По прибытии на «золотую пряжку» Транссиба сойдём на берег, пройдёмся по тоннелям, доберёмся до мыса Толстый через падь Каторжанка, а после вернёмся на катер и поедем в Листвянку.
По возвращении — свободное время.
Окончание тура
До 12:00 вы успеете позавтракать и выселиться из отеля, а после мы проводим вас до аэропорта или ж. -д. вокзала.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Уровень «стандарт»
|26 520 ₽
|Уровень «комфорт»
|29 720 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (уровень «стандарт»)
- Завтраки, обед в 1-ый день
- Трансфер из/до аэропорта, от/до ж. - д. вокзала
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт или переезд до Иркутск и обратно
- Остальное питание
- Дополнительные экскурсии
- Проживание (уровня «комфорт»)
- Доплата при одноместном размещении (уровень «стандарт») - 6200 руб
- Доплата при одноместном размещении (уровень «комфорт») - 8600 руб