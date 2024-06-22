Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отправимся на завтрак. Далее нас ждёт дорога в Листвянку — «Ворота Байкала». Посёлок получил своё название благодаря лиственницам, растущим здесь. А ещё тут берёт своё начало река Ангара. Заглянем в музей под открытым небом «Тальцы» и окунёмся в атмосферу сибирской деревни XVII-XIX вв.

По приезде сделаем остановку о Шаман-камня и посетим Музей Байкала, где увидим милых нерп. Также осмотрим Свято-Никольский храм и заглянем на местный рынок, чтобы закупиться сувенирами.

Заселимся в гостиницу и отдохнём после дороги.