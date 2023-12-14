Тур прекрасный, было солнечно и тепло. Магическая природа Ольхона завораживает. Гид Анна молодец и прекрасно организовала группу. Все места посещаемые красивые, поэтому если Байкал, то только Ольхон)))

На одной из экскурсий мы встретили лису в дикой природе, вся группа прям оживилась.

Минусы:

1. После посещения острова Огой мы отправились на противоположный берег к источникам, там было "кафе" в котором можно было заказать еду, понятно берег, вдали от цивилизации и т. д. но люди которые (два в хлам пьяных аборигена) абсолютно неадекватные, когда туристы спросили у них "Что за рыба коптится? ", на туристов посыпался просто шквал оскорблений, начиная с того, что эти две в хлам просто бухих мразей (других слов не могу подобрать, и это мягко сказано) сказали в агрессивной форме "Вы че тупые совсем чтоли?? " и далее понеслось, туристы просто отошли, а они продолжали крыть их на чем свет стоит… Ну и конечно же полная антисанитария, такое ощущение, что эти два урода просто никогда не мыли рук, и после того как берут плату, этими же руками берут и кладут еду. . ну то есть они руки в принципе не моют, но водку жрут как кони, судя по их состоянию.

2. На завтраки давали кашу на воде (один раз была манная она была на молоке). Хотя на мой вопрос утвердительно говорили Да, каша на молоке. В этой связи предположение следующее - просто экономят молоко, или забирают его себе (не понятно зачем), или не умеют варить (остальные блюда были вкусные). Проще организовать альтернативу на завтраке. И быть честными, если каша на воде то так и говорить, а не врать.