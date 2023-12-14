Именно побывав здесь, вы можете смело сказать, что видели настоящий Байкал! С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/bajkal/ocharovanie-olhona-16821
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июн
июн
июн
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Ольхон. Мыс Бурхан
Утром в 09:30 встречаемся на ж/д вокзале или в аэропорту Иркутска, затем на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон.
Через 4 часа мы достигнем п. МРС, где нас ожидает посадка на паром.
Через пролив Ольхонские ворота попадаем на остров.
Остров отделен от материка небольшим проливом, поэтому попасть туда можно только на пароме.
Прибытие в п. Хужир – туристический центр острова.
Размещение.
Первое знакомство с островом – пешая экскурсия к священной скале Шаманка.
Возвращение на базу, ужин.
Питание включено: ужин.
Мыс Хобой
После завтрака отправимся в тур на мыс Хобой, самую северную точку острова.
По дороге нас ждут остановки в самых интересных местах: мыс Будун, урочище Песчаное, мыс Саган-Хушун.
На Хобое перед вами откроются бескрайние просторы Байкала, которые сливаются с горизонтом.
Удивительная красота и сила этих мест не оставят вас равнодушными!
После пикника на лесной опушке продолжим путь к пику Любви и пади Узуры.
Возвращение на базу, ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Юг острова Ольхон
После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова.
Благодаря этой поездке у вас появится полноценное представление об Ольхоне.
Обещаем, вы поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однотонная на первый взгляд степь.
В программе дня укромные заливы, бирюзовая лагуна и даже одно озеро под названием «Сердце».
В жаркие июльские и августовские дни захватите с собой купальники.
Не обойдётся в этот день и без причудливых скальных комплексов.
Каменный замок, трезубец и профиль Сталина – чего вы только не увидите в этот день.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Свободный день
Свободный день, который вы можете провести по своему усмотрению – занятие найдется для каждого!
Катание на велосипедах и квадроциклах, конный тур, посещение бурятской деревни или прогулка по побережью Байкала – выбирать только вам!
Питание включено: завтрак и ужин.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Трансфер на микроавтобусе в Иркутск.
Прибытие в Иркутск, сквер им. Кирова ориентировочно с 16 до 19 часов.
Окончание программы.
В пути: около 6 часов.
Питание включено: завтрак. Обед и ужин самостоятельно, за свой счет.
Проживание
Тур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха «Солнечная» или в мини-отеле «Байкал» в 2-3-местных номерах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта проживания, руб:
|Даты
|Бюджетный
|Эконом
|Стандарт
|База отдыха «Солнечная»
(душ и туалет на территории)
|Мини-отель «Байкал» (душ и туалет на 4 номера)
|Мини-отель «Байкал» (душ и туалет в номере)
|12-16 мая, 19-23 мая, 26-30 мая, 2-6 июня, 9-13 июня, 16-20 июня, 25-29 августа, 1-5 сентября, 8-12 сентября
|33 700
|36 700
|42 900
|23-27 июня, 30 июня - 4 июля, 7-11 июля, 14-18 июля, 21-25 июля, 28 июля - 1 августа, 4-8 августа, 11-15 августа, 18-22 августа
|35 500
|37 700
|45 900
|Доплата за одноместное размещение
|5 000 руб.
|7 000 руб.
|12 000 руб.
Скидка для детей до 12 лет — 20%
Варианты проживания
База отдыха «Солнечная»
Находится на острове Ольхон, в 280 км от г. Иркутска, в красивом и живописном месте на окраине п. Хужир, всего в 500 м от берега Байкала. С базы открываются прекрасные панорамные виды на озеро, знаменитая скала Шаманка и уютные заливы с песчаными пляжами находятся в нескольких минутах ходьбы.
Гостям предлагаются для размещения уютные деревянные домики и коттеджи, выполненные из сибирской сосны. По своему усмотрению вы можете выбрать размещение в 2-4-х местных отдельных домиках, уютных номерах на 2 или 3 человека, а также в номерах эконом-класса. Все номера и домики на базе неблагоустроенные, душ и туалет находятся на территории. Общая вместимость – 200 человек.
В отдельной столовой с видом на Байкал гостям предлагается двухразовое комплексное питание (завтрак и ужин) из местных экологически чистых продуктов: холодные и горячие закуски, мясные блюда, всегда свежие молочные продукты и ароматная выпечка. Здесь вы сможете отведать настоящие блюда из байкальской рыбы на любой вкус. Также в местном фито-баре вам предложат ароматные травяные чаи.
Мини-отель «Байкал» (Эконом)
Находится на острове Ольхон в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала. Отличное расположение позволяет за несколько минут добраться пешком до значимых достопримечательностей острова – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.
Часть номеров с видом Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.
2-местный номер эконом, душ и туалет на этаже на 4 номера.
Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов.
Мини-отель «Байкал» (Стандарт)
Находится на острове Ольхон в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала. Отличное расположение позволяет за несколько минут добраться пешком до значимых достопримечательностей острова – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.
Часть номеров с видом Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.
Двухместные благоустроенные номера располагаются в деревянных корпусах и имеют в наличии: две односпальные или одну двуспальную кровать (возможна установка доп. места), телевизор с плоским экраном, стол, стулья, шкаф или гардероб, собственный санузел с душевой кабиной, полотенца, зеркало.
Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
- Трансфер Иркутск - о. Ольхон - Иркутск
- Размещение на Ольхоне (4 суток)
- Питание по программе:1 день - ужин2, 3 день - завтрак, обед-пикник и ужин4 день - завтрак, ужин5 день - завтрак
- 1 день - ужин
- 2, 3 день - завтрак, обед-пикник и ужин
- 4 день - завтрак, ужин
- 5 день - завтрак
- Экскурсии по программе: обзорная экскурсия к мысу Бурханавтомобильная экскурсия на мыс Хобойавтомобильная экскурсия на юг острова
- Обзорная экскурсия к мысу Бурхан
- Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
- Автомобильная экскурсия на юг острова
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные экскурсии (цены ориентировочные):посещение бурятской деревни около 2 500 руб. /чел. водная экскурсия на остров Огой около 3000 руб. /чел. конная прогулка около 2000-2500 руб. /чел
- Посещение бурятской деревни около 2 500 руб. /чел
- Водная экскурсия на остров Огой около 3000 руб. /чел
- Конная прогулка около 2000-2500 руб. /чел
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем иметь с собой:
- лекарства – средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
- лекарственные препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
- при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
- теплые вещи (ветровка, головной убор) – для прогулки на катере;
- дождевик;
- кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
- купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
- репеллент от клещей;
- солнцезащитный крем.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где и когда начинается и заканчивается тур?
Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):
- Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3 в 09:30.
- Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа в 09:30.
Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск ориентировочно с 16 до 19 часов.
Какие скидки есть в туре?
Для детей до 12 лет скидка – 20%.
Рекомендуемый возраст участников: от 5 лет.
Есть ли клещи, комары на Байкале?
Сезон клещей май-июнь. Комары – незначительное количество.
Туристам рекомендуется брать с собой репелленты.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
На одной из экскурсий мы встретили лису в дикой природе, вся группа прям оживилась.
Минусы:
1. После посещения острова Огой мы отправились на противоположный берег к источникам, там было "кафе" в котором можно было заказать еду, понятно берег, вдали от цивилизации и т. д. но люди которые (два в хлам пьяных аборигена) абсолютно неадекватные, когда туристы спросили у них "Что за рыба коптится? ", на туристов посыпался просто шквал оскорблений, начиная с того, что эти две в хлам просто бухих мразей (других слов не могу подобрать, и это мягко сказано) сказали в агрессивной форме "Вы че тупые совсем чтоли?? " и далее понеслось, туристы просто отошли, а они продолжали крыть их на чем свет стоит… Ну и конечно же полная антисанитария, такое ощущение, что эти два урода просто никогда не мыли рук, и после того как берут плату, этими же руками берут и кладут еду. . ну то есть они руки в принципе не моют, но водку жрут как кони, судя по их состоянию.
2. На завтраки давали кашу на воде (один раз была манная она была на молоке). Хотя на мой вопрос утвердительно говорили Да, каша на молоке. В этой связи предположение следующее - просто экономят молоко, или забирают его себе (не понятно зачем), или не умеют варить (остальные блюда были вкусные). Проще организовать альтернативу на завтраке. И быть честными, если каша на воде то так и говорить, а не врать.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Мы передали Ваш отзыв нашим коллегам в регионе.
Жаль, что вам не повезло с местными жителями/сотрудниками кафе на материковой части, к сожалению, мы не можем нести ответственность за действия третьих лиц.
По поводу завтраков информацию приняли к сведению, разберемся в ситуации, а так же поставим данный вопрос на контроль.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!