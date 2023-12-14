Очарование Ольхона. Сокращенная программа

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Бесконечные песчаные пляжи, красивые бухты, живописные скалы, бескрайние степи – на Ольхоне есть все. Остров – одно из самых лучших мест на Байкале.

Именно побывав здесь, вы можете смело сказать, что видели настоящий Байкал! С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/bajkal/ocharovanie-olhona-16821
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
12
мая
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мая
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мая
2
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июн
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даты

Что вас ожидает:

Энергетика Ольхона
Энергетика Ольхона
Увидим одну из девяти святынь Азии – скалу Шаманка
Мыс Хобой
Мыс Хобой
Посетим самую северную точку острова, откуда открывается вид на оба берега Байкала
Приятные прогулки
Приятные прогулки
Не спеша прогуляемся по побережью Байкала, а в жаркие дни лета обязательно искупаемся

Программа тура по дням

1 день

Ольхон. Мыс Бурхан

Утром в 09:30 встречаемся на ж/д вокзале или в аэропорту Иркутска, затем на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон.

Через 4 часа мы достигнем п. МРС, где нас ожидает посадка на паром.

Через пролив Ольхонские ворота попадаем на остров.

Остров отделен от материка небольшим проливом, поэтому попасть туда можно только на пароме.

Прибытие в п. Хужир – туристический центр острова.

Размещение.

Первое знакомство с островом – пешая экскурсия к священной скале Шаманка.

Возвращение на базу, ужин.

Питание включено: ужин.

Ольхон. Мыс БурханОльхон. Мыс БурханОльхон. Мыс БурханОльхон. Мыс Бурхан
2 день

Мыс Хобой

После завтрака отправимся в тур на мыс Хобой, самую северную точку острова.

По дороге нас ждут остановки в самых интересных местах: мыс Будун, урочище Песчаное, мыс Саган-Хушун.

На Хобое перед вами откроются бескрайние просторы Байкала, которые сливаются с горизонтом.

Удивительная красота и сила этих мест не оставят вас равнодушными!

После пикника на лесной опушке продолжим путь к пику Любви и пади Узуры.

Возвращение на базу, ужин.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день

Юг острова Ольхон

После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова.

Благодаря этой поездке у вас появится полноценное представление об Ольхоне.

Обещаем, вы поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однотонная на первый взгляд степь.

В программе дня укромные заливы, бирюзовая лагуна и даже одно озеро под названием «Сердце».

В жаркие июльские и августовские дни захватите с собой купальники.

Не обойдётся в этот день и без причудливых скальных комплексов.

Каменный замок, трезубец и профиль Сталина – чего вы только не увидите в этот день.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Юг острова ОльхонЮг острова ОльхонЮг острова ОльхонЮг острова ОльхонЮг острова Ольхон
4 день

Свободный день

Свободный день, который вы можете провести по своему усмотрению – занятие найдется для каждого!

Катание на велосипедах и квадроциклах, конный тур, посещение бурятской деревни или прогулка по побережью Байкала – выбирать только вам!

Питание включено: завтрак и ужин.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Трансфер на микроавтобусе в Иркутск.

Прибытие в Иркутск, сквер им. Кирова ориентировочно с 16 до 19 часов.

Окончание программы.

В пути: около 6 часов.
Питание включено: завтрак. Обед и ужин самостоятельно, за свой счет.

Проживание

Тур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха «Солнечная» или в мини-отеле «Байкал» в 2-3-местных номерах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта проживания, руб:

ДатыБюджетныйЭкономСтандарт
База отдыха «Солнечная»
(душ и туалет на территории)		Мини-отель «Байкал» (душ и туалет на 4 номера)Мини-отель «Байкал» (душ и туалет в номере)
12-16 мая, 19-23 мая, 26-30 мая, 2-6 июня, 9-13 июня, 16-20 июня, 25-29 августа, 1-5 сентября, 8-12 сентября33 70036 70042 900
23-27 июня, 30 июня - 4 июля, 7-11 июля, 14-18 июля, 21-25 июля, 28 июля - 1 августа, 4-8 августа, 11-15 августа, 18-22 августа35 50037 70045 900
Доплата за одноместное размещение
5 000 руб. 7 000 руб. 12 000 руб.

Скидка для детей до 12 лет — 20%

Варианты проживания

База отдыха «Солнечная»

4 ночи

Находится на острове Ольхон, в 280 км от г. Иркутска, в красивом и живописном месте на окраине п. Хужир, всего в 500 м от берега Байкала. С базы открываются прекрасные панорамные виды на озеро, знаменитая скала Шаманка и уютные заливы с песчаными пляжами находятся в нескольких минутах ходьбы.

Гостям предлагаются для размещения уютные деревянные домики и коттеджи, выполненные из сибирской сосны. По своему усмотрению вы можете выбрать размещение в 2-4-х местных отдельных домиках, уютных номерах на 2 или 3 человека, а также в номерах эконом-класса. Все номера и домики на базе неблагоустроенные, душ и туалет находятся на территории. Общая вместимость – 200 человек.

В отдельной столовой с видом на Байкал гостям предлагается двухразовое комплексное питание (завтрак и ужин) из местных экологически чистых продуктов: холодные и горячие закуски, мясные блюда, всегда свежие молочные продукты и ароматная выпечка. Здесь вы сможете отведать настоящие блюда из байкальской рыбы на любой вкус. Также в местном фито-баре вам предложат ароматные травяные чаи.

База отдыха «Солнечная»База отдыха «Солнечная»База отдыха «Солнечная»

Мини-отель «Байкал» (Эконом)

4 ночи

Находится на острове Ольхон в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала. Отличное расположение позволяет за несколько минут добраться пешком до значимых достопримечательностей острова – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.

Часть номеров с видом Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.

2-местный номер эконом, душ и туалет на этаже на 4 номера.

Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов.

Мини-отель «Байкал» (Эконом)Мини-отель «Байкал» (Эконом)Мини-отель «Байкал» (Эконом)Мини-отель «Байкал» (Эконом)Мини-отель «Байкал» (Эконом)

Мини-отель «Байкал» (Стандарт)

4 ночи

Находится на острове Ольхон в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала. Отличное расположение позволяет за несколько минут добраться пешком до значимых достопримечательностей острова – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.

Часть номеров с видом Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.

Двухместные благоустроенные номера располагаются в деревянных корпусах и имеют в наличии: две односпальные или одну двуспальную кровать (возможна установка доп. места), телевизор с плоским экраном, стол, стулья, шкаф или гардероб, собственный санузел с душевой кабиной, полотенца, зеркало.

Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов.

Мини-отель «Байкал» (Стандарт)Мини-отель «Байкал» (Стандарт)Мини-отель «Байкал» (Стандарт)Мини-отель «Байкал» (Стандарт)Мини-отель «Байкал» (Стандарт)Мини-отель «Байкал» (Стандарт)Мини-отель «Байкал» (Стандарт)Мини-отель «Байкал» (Стандарт)Мини-отель «Байкал» (Стандарт)

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Трансфер Иркутск - о. Ольхон - Иркутск
  • Размещение на Ольхоне (4 суток)
  • Питание по программе:1 день - ужин2, 3 день - завтрак, обед-пикник и ужин4 день - завтрак, ужин5 день - завтрак
  • 1 день - ужин
  • 2, 3 день - завтрак, обед-пикник и ужин
  • 4 день - завтрак, ужин
  • 5 день - завтрак
  • Экскурсии по программе: обзорная экскурсия к мысу Бурханавтомобильная экскурсия на мыс Хобойавтомобильная экскурсия на юг острова
  • Обзорная экскурсия к мысу Бурхан
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
  • Автомобильная экскурсия на юг острова
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии (цены ориентировочные):посещение бурятской деревни около 2 500 руб. /чел. водная экскурсия на остров Огой около 3000 руб. /чел. конная прогулка около 2000-2500 руб. /чел
  • Посещение бурятской деревни около 2 500 руб. /чел
  • Водная экскурсия на остров Огой около 3000 руб. /чел
  • Конная прогулка около 2000-2500 руб. /чел
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем иметь с собой:

  • лекарства – средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
  • лекарственные препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
  • при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
  • теплые вещи (ветровка, головной убор) – для прогулки на катере;
  • дождевик;
  • кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
  • купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
  • репеллент от клещей;
  • солнцезащитный крем.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):

  1. Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3 в 09:30.
  2. Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа в 09:30.

Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск ориентировочно с 16 до 19 часов.

Какие скидки есть в туре?

Для детей до 12 лет скидка – 20%.

Рекомендуемый возраст участников: от 5 лет.

Есть ли клещи, комары на Байкале?

Сезон клещей май-июнь. Комары – незначительное количество.

Туристам рекомендуется брать с собой репелленты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
14 дек 2023
Все было хорошо организовано, весело, интересно, также подсказали чем заняться в свободное время- покормить оленей)
Все было хорошо организовано, весело, интересно, также подсказали чем заняться в свободное время- покормить оленей)Все было хорошо организовано, весело, интересно, также подсказали чем заняться в свободное время- покормить оленей)Все было хорошо организовано, весело, интересно, также подсказали чем заняться в свободное время- покормить оленей)Все было хорошо организовано, весело, интересно, также подсказали чем заняться в свободное время- покормить оленей)Все было хорошо организовано, весело, интересно, также подсказали чем заняться в свободное время- покормить оленей)Все было хорошо организовано, весело, интересно, также подсказали чем заняться в свободное время- покормить оленей)Все было хорошо организовано, весело, интересно, также подсказали чем заняться в свободное время- покормить оленей)Все было хорошо организовано, весело, интересно, также подсказали чем заняться в свободное время- покормить оленей)Все было хорошо организовано, весело, интересно, также подсказали чем заняться в свободное время- покормить оленей)Все было хорошо организовано, весело, интересно, также подсказали чем заняться в свободное время- покормить оленей)
Н
1 ноя 2023
Тур ну просто превосходен. Всё очень понравилось. Нет слов, чтоб передать те эмоции, чувства, это просто нужно видеть, слышать, погрузиться в мир Байкала. Такие места, красота, ну просто не передать словами. Мы взяли тур с дочерью, Очарование Ольхона, сокращённая программа, за эти пять дней мы не на миг не пожалели, что именно выбрали этот тур. За такое короткое время мы столько увидели, столько услышали. Наш гид Ахмад, которому большущее Спасибо, нам столько рассказал, показал такие прекрасные места. Шаманка это что то))) А какой закат, каждую секунду он необыкновенный, сказочный. Как будто в другой мир попал, и словами не передать))) Всё проходит слаженно, организованно, нас в группе было 10 человек, и были все с разных мест, но были такие настолько дружные, это опять же заслуга нашего любимого гида Ахмада. Размещение в гостинице, питание всё прекрасно, очень вкусная, полезная еда, такие доброжелательные люди, которые её готовят, подают с такой любовью, что не везде с этим столкнешься. Экскурсии такие все интересные, познавательные. Все организованно, от самого Иркутска до острова Ольхон, и обратно. Единственный минус, в том, что обратно доставляют только до парка, а не до вокзала или аэропорта. Лучше пусть будет будет подороже, чем оставить около сквера, с баулами, и добирайся как знаешь. Ведь город не Все знают. А так тур просто превосходен, очень хочется побывать и увидеть ещё зимний Байкал))).
В
24 сен 2023
Тур прекрасный, было солнечно и тепло. Магическая природа Ольхона завораживает. Гид Анна молодец и прекрасно организовала группу. Все места посещаемые красивые, поэтому если Байкал, то только Ольхон)))
На одной из экскурсий мы встретили лису в дикой природе, вся группа прям оживилась.
Минусы:
1. После посещения острова Огой мы отправились на противоположный берег к источникам, там было "кафе" в котором можно было заказать еду, понятно берег, вдали от цивилизации и т. д. но люди которые (два в хлам пьяных аборигена) абсолютно неадекватные, когда туристы спросили у них "Что за рыба коптится? ", на туристов посыпался просто шквал оскорблений, начиная с того, что эти две в хлам просто бухих мразей (других слов не могу подобрать, и это мягко сказано) сказали в агрессивной форме "Вы че тупые совсем чтоли?? " и далее понеслось, туристы просто отошли, а они продолжали крыть их на чем свет стоит… Ну и конечно же полная антисанитария, такое ощущение, что эти два урода просто никогда не мыли рук, и после того как берут плату, этими же руками берут и кладут еду. . ну то есть они руки в принципе не моют, но водку жрут как кони, судя по их состоянию.
2. На завтраки давали кашу на воде (один раз была манная она была на молоке). Хотя на мой вопрос утвердительно говорили Да, каша на молоке. В этой связи предположение следующее - просто экономят молоко, или забирают его себе (не понятно зачем), или не умеют варить (остальные блюда были вкусные). Проще организовать альтернативу на завтраке. И быть честными, если каша на воде то так и говорить, а не врать.
Тур прекрасный, было солнечно и тепло. Магическая природа Ольхона завораживает. Гид Анна молодец и прекрасно организовалаТур прекрасный, было солнечно и тепло. Магическая природа Ольхона завораживает. Гид Анна молодец и прекрасно организовалаТур прекрасный, было солнечно и тепло. Магическая природа Ольхона завораживает. Гид Анна молодец и прекрасно организовалаТур прекрасный, было солнечно и тепло. Магическая природа Ольхона завораживает. Гид Анна молодец и прекрасно организовалаТур прекрасный, было солнечно и тепло. Магическая природа Ольхона завораживает. Гид Анна молодец и прекрасно организовалаТур прекрасный, было солнечно и тепло. Магическая природа Ольхона завораживает. Гид Анна молодец и прекрасно организовалаТур прекрасный, было солнечно и тепло. Магическая природа Ольхона завораживает. Гид Анна молодец и прекрасно организовалаТур прекрасный, было солнечно и тепло. Магическая природа Ольхона завораживает. Гид Анна молодец и прекрасно организовалаТур прекрасный, было солнечно и тепло. Магическая природа Ольхона завораживает. Гид Анна молодец и прекрасно организовалаТур прекрасный, было солнечно и тепло. Магическая природа Ольхона завораживает. Гид Анна молодец и прекрасно организовала
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Владислав!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Мы передали Ваш отзыв нашим коллегам в регионе.

Жаль, что вам не повезло с местными жителями/сотрудниками кафе на материковой части, к сожалению, мы не можем нести ответственность за действия третьих лиц.
По поводу завтраков информацию приняли к сведению, разберемся в ситуации, а так же поставим данный вопрос на контроль.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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