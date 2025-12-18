Мои заказы

По местам съёмок фильма «Лёд»: отпуск на Байкале с катанием на коньках, упряжках и хоккеем

Изучить Иркутск, Ольхон, Листвянку, проехать на собаках, согреться в источниках и поцеловать озеро
В этом туре мы объединили красоту природы и фигурного катания и добавили магию кино.

Вы объедете места съёмок фильма «Лёд», вспомните спортсменов, выросших и тренировавшихся тут, и сами встанете на коньки,
чтобы рассечь просторы, потанцевать и сыграть в хоккей.

Следуя по заснеженным берегам и застывшей глади, вдоволь насладитесь великим озером: изучите Листвянку, острова Ольхон и Огой, промчите на собачьих упряжках, согреетесь в горячих источниках, пообедаете прямо на льду и поцелуете Байкал.

А также сыграете главную роль в собственной истории — попозируете перед фото- и видеокамерой и получите небольшой ролик на память о путешествии.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем приехать накануне, чтобы адаптироваться к местному времени, и запланировать обратную дорогу на следующий день после окончания тура. Возбмите одежду по сезону и отдельно — для фотосессии.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия и тренировка на льду в Иркутске

Встретимся, познакомимся и пойдём гулять по Иркутску. Посетим ледовый дворец, подберём каждому коньки и пройдём мастер-класс с тренером. Вечером прибудем в Листвянку и разместимся в отеле.

2 день

Фотосессия на льду, катание на собачьих упряжках, достопримечательности Листвянки

Начнём день с фотосессии на льду Байкала. Вы услышите рассказ о съёмках фильма в этой локации, побываете в доме с ковром. Затем отправимся по знаковым местам Листвянки: сходим в Лимнологический музей и полюбуемся озером со смотровой у камня Черского, а также покатаемся на собачьих упряжках в усадьбе Тюрюминых.

3 день

Остров Ольхон, катание на коньках

На хивусе перейдём к острову Ольхон. По дороге сделаем несколько остановок в живописных точках — Большом Голоустном, бухте Песчаной, Бугульдейке. Будем рассматривать пузырьки, наплески, торосы и кататься на коньках. Пообедаем на льду и заселимся в гостевой дом Хужира.

4 день

Мыс Хобой, хоккей у скалы Шаманки

На внедорожнике отправимся к мысу Хобой, периодически делая остановки в красивых бухтах и заливах. Покатаемся по льду с восточной, почти безлюдной, стороны Ольхона и пообедаем ухой из омуля прямо на застывшем Байкале. На закате вернёмся в Хужир и поиграем в хоккей у скалы Шаманки.

5 день

Места съёмок на Малом Море, поцелуй Байкала, кулинарный мастер-класс

Продолжаем путешествие по льду. Сегодня посетим остров Огой и мыс Уюга — знаковые точки Малого Моря и места съёмок фильма. У грота поцелуемся с Байкалом и станцуем на коньках. На обратном пути в Иркутск остановимся в пабе, где нас научат готовить бурятские буузы. Прибудем вечером и заселимся в отель.

6 день

Обсерватория в Восточных Саянах, горячие источники, Култук

Едем в горы, навстречу величественным Восточным Саянам. Посетим обсерваторию в урочище Бадары, которая тоже была в фильме. На станции вы узнаете о работе астрономов, изучении солнца и звёзд. Согреемся в горячих термальных источниках под открытым небом. Финальная точка маршрута — посёлок Култук, самое южное поселение на берегу Байкала. Тут состоятся награждение участников и вручение Кубка льда. В Иркутск вернёмся ночью.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет130 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • Прокат коньков
  • Аренда клюшек, касок, ворот, хоккейной защиты
  • Тренировки
  • Фото и видео
Что не входит в цену
  • Билеты в Иркутск и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Обеды вне программы, ужины, алкоголь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, ул. Ленина, 1а, 10:00
Завершение: Иркутск, ул. Ленина, 1а, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 143 туристов
В Иркутске живу с самого рождения, люблю свой город. Постоянно повышаю свою квалификацию, обновляю свои знания, пишу авторские экскурсии. Путешествую по стране. Работаю с такими же увлечёнными коллегами, которые отлично знают историю Сибири. Будем рады познакомить вас с Иркутском!

