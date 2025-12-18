Вы объедете места съёмок фильма «Лёд», вспомните спортсменов, выросших и тренировавшихся тут, и сами встанете на коньки,
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем приехать накануне, чтобы адаптироваться к местному времени, и запланировать обратную дорогу на следующий день после окончания тура. Возбмите одежду по сезону и отдельно — для фотосессии.
Программа тура по дням
Экскурсия и тренировка на льду в Иркутске
Встретимся, познакомимся и пойдём гулять по Иркутску. Посетим ледовый дворец, подберём каждому коньки и пройдём мастер-класс с тренером. Вечером прибудем в Листвянку и разместимся в отеле.
Фотосессия на льду, катание на собачьих упряжках, достопримечательности Листвянки
Начнём день с фотосессии на льду Байкала. Вы услышите рассказ о съёмках фильма в этой локации, побываете в доме с ковром. Затем отправимся по знаковым местам Листвянки: сходим в Лимнологический музей и полюбуемся озером со смотровой у камня Черского, а также покатаемся на собачьих упряжках в усадьбе Тюрюминых.
Остров Ольхон, катание на коньках
На хивусе перейдём к острову Ольхон. По дороге сделаем несколько остановок в живописных точках — Большом Голоустном, бухте Песчаной, Бугульдейке. Будем рассматривать пузырьки, наплески, торосы и кататься на коньках. Пообедаем на льду и заселимся в гостевой дом Хужира.
Мыс Хобой, хоккей у скалы Шаманки
На внедорожнике отправимся к мысу Хобой, периодически делая остановки в красивых бухтах и заливах. Покатаемся по льду с восточной, почти безлюдной, стороны Ольхона и пообедаем ухой из омуля прямо на застывшем Байкале. На закате вернёмся в Хужир и поиграем в хоккей у скалы Шаманки.
Места съёмок на Малом Море, поцелуй Байкала, кулинарный мастер-класс
Продолжаем путешествие по льду. Сегодня посетим остров Огой и мыс Уюга — знаковые точки Малого Моря и места съёмок фильма. У грота поцелуемся с Байкалом и станцуем на коньках. На обратном пути в Иркутск остановимся в пабе, где нас научат готовить бурятские буузы. Прибудем вечером и заселимся в отель.
Обсерватория в Восточных Саянах, горячие источники, Култук
Едем в горы, навстречу величественным Восточным Саянам. Посетим обсерваторию в урочище Бадары, которая тоже была в фильме. На станции вы узнаете о работе астрономов, изучении солнца и звёзд. Согреемся в горячих термальных источниках под открытым небом. Финальная точка маршрута — посёлок Култук, самое южное поселение на берегу Байкала. Тут состоятся награждение участников и вручение Кубка льда. В Иркутск вернёмся ночью.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|130 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Входные билеты, экскурсии, активности по программе
- Прокат коньков
- Аренда клюшек, касок, ворот, хоккейной защиты
- Тренировки
- Фото и видео
Что не входит в цену
- Билеты в Иркутск и обратно в ваш город
- Трансферы от/до аэропорта
- Обеды вне программы, ужины, алкоголь