После встречи в Иркутске отправимся в поселок Листвянка. По пути посетим живописный архитектурно-этнографический парк-музей «Тальцы», расположенный под открытым небом. Этот уникальный комплекс позволит глубже познакомиться с традициями и культурой народов, издавна населявших Прибайкалье.

После экскурсии прибудем в Листвянку и разместимся в гостинице. Во второй половине дня у вас будет возможность самостоятельно посетить музей Байкала, подняться на кресельном подъёмнике к Камню Черского, заглянуть в нерпинарий, а также прогуляться по местному рынку, где продаются байкальские деликатесы и сувениры.

Время в пути — около 3 часов.