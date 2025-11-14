Рекомендуемые вещи: — Удобная обувь и теплые носки — Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка — Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца — Купальные принадлежности (летом) — Солнцезащитные очки, крем
Питание. В стоимость входят 2 завтрака, 1 обед. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Будем передвигаться на легковом автомобиле, катере/хивусе.
Возраст участников. От 5 лет.
Возможно проведение тура в индивидуальном формате. Даты любые.
Программа тура по дням
1 день
Листвянка и «Тальцы»
После встречи в Иркутске отправимся в поселок Листвянка. По пути посетим живописный архитектурно-этнографический парк-музей «Тальцы», расположенный под открытым небом. Этот уникальный комплекс позволит глубже познакомиться с традициями и культурой народов, издавна населявших Прибайкалье.
После экскурсии прибудем в Листвянку и разместимся в гостинице. Во второй половине дня у вас будет возможность самостоятельно посетить музей Байкала, подняться на кресельном подъёмнике к Камню Черского, заглянуть в нерпинарий, а также прогуляться по местному рынку, где продаются байкальские деликатесы и сувениры.
Время в пути — около 3 часов.
2 день
В бухту Песчаную
Утром отправимся на экскурсию в бухту Песчаную. Летом путешествие пройдёт на скоростном катере, а зимой — на аэроглиссере «Хивус». Мы посетим несколько живописных бухт Байкала и прогуляемся к смотровой площадке, откуда открываются великолепные виды. В эти бухты невозможно попасть по суше — доступ сюда открыт только по воде или льду, поэтому природа здесь сохранила свою первозданную красоту.
Бухта Песчаная — одно из красивейших мест Байкала, которое носит статус памятника природы. Её часто называют байкальской Ривьерой. Именно здесь можно увидеть уникальные ходульные деревья, чьи корни высоко приподняты над землёй.
Экскурсия включает выходы на берег и прогулки пешком по живописным бухтам. В течение дня устроим обед-пикник на природе.
Вечером вернёмся в гостиницу.
*Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях и может быть заменена в случае непогоды.
Время в пути — около 7 часов.
3 день
Окончание тура
После завтрака покинем Листвянку и отправимся обратно в Иркутск. До новых встреч!
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание (согласно выбранной категории)
2 завтрака, 1 обед
Трансфер из/до Иркутска
Трансфер по маршруту
Экскурсии
Что не входит в цену
Перелёт до Иркутска и обратно
Остальное питание
Повышение категории номера
Доплата за 1-местное размещение:
Номер «эконом» - 14 000 ₽
Номер «стандарт» - 18 000 ₽
Стоимость тура зависит от категории размещения:
37 000 ₽ - «эконом» (удобства на этаже)
43 000 ₽ - «стандарт» (удобства в номере)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:00-13:00
Завершение: Иркутск, 6:00-14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши читать дальше
гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!