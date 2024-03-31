2 день

Путешествие на хивусе

Завтрак.

Отправление в путешествие по льду на хивусе (судно на воздушной подушке).

Мы пересечем исток Ангары, посетим Кругобайкальскую железную дорогу (при наборе группы 8 человек), пройдем по тоннелю царских времен, а затем поедем вдоль западного берега Байкала в бухту Песчаную!

Самые потрясающие панорамы открытого Байкала вдоль побережья, где нет ни дорог, ни инфраструктуры.

150 километров невероятно красивого льда с паутиной трещин и пузырьками, прекрасные бухты, утесы с наскальными рисунками.

Горячий обед в бухте Песчаной.

Катание на коньках.

Завершение в п. Б. Голоустное.

Размещение в отеле.

Ужин.