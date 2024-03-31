Получим невероятное количество позитива и положительных эмоций, пересечем Байкал с западного на восточный берег! Только лучшие достопримечательности: Байкальский музей, Кругобайкальская железная дорога, бухта Песчаная, Иркутск, Тажеранские степи, остров Ольхон, центр буддизма, термальные источники бухты Змеиной.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Тальцы. Листвянка
Встреча на вокзале или в аэропорту г. Иркутска до 10:00.
Переезд Иркутск – Листвянка.
Посещение этнографического музея Тальцы.
Познакомимся с историей Иркутской области и полюбуемся пейзажем зимнего леса.
По желанию катание на шкурах с высокой горы, игры в снежки.
Горячий обед в трактире (русский стиль).
Отправление с Листвянку.
Остановку у истока Ангары.
Размещение в гостинице.
Отдых.
Байкальский Лимнологический музей в Листвянке.
Осмотр экспозиций и виртуальное погружение в батискафе на дно Байкала.
Ужин в отеле.
- гостиничный комплекс "Легенда Байкала"/"Усадьба Демодова", номер двухместный стандарт.
- обед, ужин.
Путешествие на хивусе
Завтрак.
Отправление в путешествие по льду на хивусе (судно на воздушной подушке).
Мы пересечем исток Ангары, посетим Кругобайкальскую железную дорогу (при наборе группы 8 человек), пройдем по тоннелю царских времен, а затем поедем вдоль западного берега Байкала в бухту Песчаную!
Самые потрясающие панорамы открытого Байкала вдоль побережья, где нет ни дорог, ни инфраструктуры.
150 километров невероятно красивого льда с паутиной трещин и пузырьками, прекрасные бухты, утесы с наскальными рисунками.
Горячий обед в бухте Песчаной.
Катание на коньках.
Завершение в п. Б. Голоустное.
Размещение в отеле.
Ужин.
- ГК "Русское подворье", двухместные номера стандарт.
- завтрак, обед, ужин.
- КБЖД посетим только при наборе группы 8 человек. При группе менее 8 человек, отправляемся сразу в бухту Песчаную.
Центр ездовых собак. Иркутск
Переезд в центр ездовых собак в п. Малое Голоустное.
Знакомство с очаровательными и милыми друзьями человека – ездовыми собаками (хаски, маламуты)!
Обучение управлению нартами.
Нас ждёт море положительных эмоций!
Сытный обед с горячим травяным чаем.
Отправляемся в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Вечерняя пешеходная прогулка по исторической части Иркутска.
Старинные церкви, деревянные постройки конца позапрошлого века.
Ужин.
- гостиничный комплекс "Русь"/"Ангара", двухместные стандартные номера.
- завтрак, обед, ужин.
Джипинг по Тажеранам. Приветственный обряд
Завтрак.
Посадка в экспедиционные внедорожники, по 4 участника в одном джипе.
Трансфер в п. Еланцы.
В пути – остановка для проведения обряда задабривания духов Байкала по бурятской традиции.
Обед.
Знакомство с национальной бурятской кухней.
Съезд с трассы на бездорожье.
Джипинг по Тажеранским степям.
Панорамы Байкала с высоких утесов над водой, скальные останки мистических форм.
Посещение Пещеры Ая!
Защитный комбинезон, х/б перчатки, фонарики и каски предоставляются.
Погружаемся в настоящую темноту и тишину!
Много тайн скрывает эта пещера.
Специальной спелео подготовки не требуется.
Прибываем в поселок Сахюрта.
Размещение в гостиничном комплексе.
Ужин.
- гостиничный комплекс "Эльдорадо"/Усадьба Бенчарова (Сахюрта/Ольхон), двухместные стандартные номера.
- завтрак, обед, ужин.
Остров Ольхон
Завтрак.
Посадка на УАЗ-3909.
Посетим самый крупный на Малом море острова Огой.
Буддийская ступа просветления.
В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке.
Для просветления сознания и очищения мыслей, нужно пройти 108 кругов!
Далее отправляемся к главному Месту Силы Байкала – скале Шаманке (мыс Бурхан).
Поездка до мыса Хобой.
Едем по льду Байкала!
Во время поездки вы сможете увидеть впечатляющие ледовые гроты и торосы, услышите легенды, погуляете по льду Байкала!
Впечатления останутся самые невероятные и, конечно же, не скоро забудутся!
Горячий обед во время экскурсии.
Размещение в п. Хужир.
19:00 Ужин.
- гостиничный комплекс "Эльдорадо"/Усадьба Бенчарова (Сахюрта/Ольхон), двухместные стандартные номера.
- завтрак, обед, ужин.
Пересечение Байкала
Завтрак.
Выезд в Большое море и курс на нижнее изголовье полуострова Святой Нос.
Движемся на восточный берег Байкала по ледовой дороге.
Во время пересечения Вас ждет горячий обед.
Прибытие в Баргузинский залив.
Размещение у гостеприимных местных жителей (в семьях).
Вас ждет вкусный домашний ужин и сибирская баня.
- в семьях, коттедж с удобствами на этаже на 3 номера!
- завтрак, обед, ужин.
Посещение открытых термальных источников
Завтрак.
Отправление в Чивыркуйский залив.
Увидим два острова Лысый и Лохматый.
Стоит только взглянуть на них и сразу становится понятна история их названия.
Купание в горячем источнике бухты Змеиной.
Термальные сероводородные ванны очень полезны для организма, но это не главное: невозможно описать ощущения, которые испытываешь, погружаясь в бассейн под открытым небом, наполненный природный минеральной водой температурой около +40 градусов, когда вокруг тебя снег и температура воздуха -20!
Будьте осторожны: купание не должно превышать более 15 минут.
Во время экскурсии Вас ждет горячий обед.
После фотосессии на фоне гор и источников возвращаемся к гостеприимным хозяевам.
Ужин.
- в семьях, коттедж с удобствами на этаже на 3 номера!
- завтрак, обед, ужин.
Гостеприимная Бурятия
Завтрак.
Отправляемся к Иволгинскому дацану.
Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).
Феноменальное явление Хамбо Ламы Итигэлова в 2002 году вызвало в мировом сообществе необычайный интерес.
10 сентября этого года на поверхность земли было поднято тело XII Пандито Хамбо Ламы Даша Доржи Итигэлова, главы буддистов Восточной Сибири, который был похоронен 15 июня 1927 года.
Комиссия судмедэкспертов сделала осмотр и составила заключение, где говорилось, что никакая бальзамация и консервация тела не производилось.
Как тело Хамбо Ламы сохранилось в таком состоянии – осталось загадкой.
У Вас есть уникальная возможность увидеть это необычное явление!
Ужин.
Если у Вас обратный авиабилет из Улан-Удэ, то размещение в Улан-Удэ.
Если у Вас обратный авиабилет из Иркутска, то садимся на вечерний поезд и отправляемся в Иркутск.
- гостиничный комплекс "Бурятия", двухместные стандартные номера, или жд билет до Иркутска.
- завтрак, ужин.
Возвращение
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Вылет в любое время.
Размещение: нет.
Питание: нет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на турбазах: стандарт + эконом (с удобствами в номере и с удобствами на этаже по маршруту).
Ниже представлены возможные варианты проживания.
Варианты проживания
Гостевой дом «Усадьба Демидова»
Гостевой дом «Усадьба Демидова» с садом, бесплатной парковкой и детской игровой площадкой расположен в 50 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка.
Из окон некоторых номеров открывается вид на озеро. В распоряжении гостей общий лаундж с телевизором. По запросу предоставляются услуги прачечной.
В ресторане гостевого дома подается завтрак.
Кемпинг «Русское подворье»
Кемпинг «Русское подворье» находится в поселке Большое Голоустное, в 10 минутах ходьбы от берега реки Голоустной и в 30 минутах от озера Байкал. К услугам гостей сад, детская игровая площадка и терраса.
Все номера оформлены в загородном стиле. Ванные комнаты - общие. Из некоторых номеров видно сад или горы.
В ресторане кемпинга готовят блюда русской кухни.
Гостиничный комплекс «Русь»
Этот отель расположен в центре Иркутска, в 50 м от Художественного музея. В отеле "Русь" предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера отеля «Русь» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. Во всех номерах есть шкаф, кабельное телевидение и собственная ванная комната.
В стильном ресторане Славянка с традиционными деревянными панелями на стенах, а также самоваром и старинными кухонными принадлежностями. Здесь подают традиционные блюда русской и сибирской кухни, а также завтрак.
Гостиничный комплекс «Эльдорадо»
База отдыха «Эльдорадо» располагается на берегу Малого моря, в пос. Сахюрта Иркутской области. К услугам гостей сауна и частный пляж.
Отдыхающим предлагается размещение в новых и уютных деревянных домиках со всеми удобствами. Из некоторых номеров есть выход на большую веранду с панорамными окнами, из которых открывается незабываемый вид на Байкал или горы.
Усадьба Никиты Бенчарова
Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчаров» есть шкаф, полотенца и постельное белье. Для гостей сервируют завтрак «шведский стол». Размещение в двухместных стандартных номерах.
Гостиница «Бурятия»
Отель расположен в самом центре города Улан-Удэ, в 10 минутах ходьбы от главного железнодорожного вокзала Улан-Удэ. К услугам гостей сауна, тренажерный зал, салон красоты и билетные кассы.
В числе удобств номеров отеля «Бурятия» кабельное телевидение, холодильник и гостиная зона. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности.
В кафе «Чашка» подают традиционные блюда бурятской и европейской кухни, а каждое утро сервируют завтрак.
Гостевой дом в п. Усть-Баргузин
Размещение в семьях с удобствами на 3 номера, в п. Усть-Баргузин.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостевых домах, туристических комплексах, усадьбах двухместное (по программе)
- Экскурсии, заявленные в программе
- Питание, указанное в программе:1 день: обед, ужин2-7 день: завтрак, обед, ужин8 день: завтрак, ужин
- 1 день: обед, ужин
- 2-7 день: завтрак, обед, ужин
- 8 день: завтрак, ужин
- Все виды трансферов в соответствии с программой: минивэн/микроавтобус по трассе, УАЗ/джип по бездорожью
- Услуги гида-проводника
- Оплата за разрешение на посещение нац. парков и заповедников
- Баня по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно из г. Улан-Удэ или г. Иркутска
- Аренда ледоходов
- Аренда коньков
- Проживание в Иркутске до начала маршрута
- Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Чемодан/сумка/рюкзак + маленький рюкзачок для активных экскурсий.
- Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, крем и т. д.
- Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку.
- Фонарик (с запасным набором батареек).
- Фотоаппарат.
- Туалетные принадлежности (зубная щетка и т. п.)
- Обувь: удобная обувь по сезону! Унты/валенки/зимние ботинки/ботинки из ЭВА
- Обувь сменная: любимые тапочки.
- Носки – 2 п., носки тёплые – 2 п.
- Сменное белье.
- Купальник (для посещения термальных источников, если они есть в программе)
- Термобелье.
- Штаны и куртка утепленные ветро-влагозащитные – можно горнолыжный утепленный
- костюм или пуховик. НЕПРОДУВАЕМЫЕ С КАПЮШОНОМ!
- Комфортная одежда для нахождения в помещении (спортивный костюм, джинсы + футболка).
- Футболки/водолазки – количество на Ваше усмотрение
- Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится).
- Шапка + шарф, можно балаклаву
- Варежки/перчатки
- Очки солнцезащитные
- Крем от загара (снег сильно отражает солнечный свет!)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Тематические отдельные экскурсии проходили "на одном дыхании", очень увлекательно.
Хочу также отметить, что организаторы отказались от использования одноразовой посуды, максимально экологично. Считаю, это большим плюсом.
Максимальная польза за отведенное время. Считаю, что мне повезло с покупкой данного тура. Положительно рекомендую.