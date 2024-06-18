Этого времени более чем достаточно, чтобы прочувствовать атмосферу острова, познакомиться со всеми культовыми местами, посетить скрытые от других туристов уголки и узнать истории, хранимые Ольхоном.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон
Наш гид встретит вас в иркутском аэропорту.
Здесь вы познакомитесь с остальными членами группы, и наше путешествие начнётся!
Трансфер до Ольхона пройдёт в комфортных микроавтобусах.
Добираемся до паромной переправы.
Вы увидите кружащих над головой белоснежных чаек, кристально чистую воду и потрясающие пейзажи на акваторию Малого моря и остров Ольхон.
По-настоящему отсюда и начинается наш отдых!
Заселение в отель, а после обзорная прогулка по Хужиру.
Наша конечная цель – увидеть легендарную скалу Шаманка.
По пути мы пройдём 13 столбов Сэргэ – священные атрибуты шаманской религии.
Наконец, с самой высокой точки мыса Бурхан нам откроется вид на великолепную Шаманку.
Концентрическими волнами от скалы исходит мощная энергетика.
Она притягивает к себе всё вокруг, словно огромный магнит.
Находясь рядом с ней, забываешь обо всём на свете.
На какое-то время в целом мире есть только загадочная и волшебная Шаманка.
Рекомендуем полюбоваться ольхонским закатом.
Представьте, как ярко-красный огненный шар будет медленно опускаться за горные хребты Байкала.
Это зрелище ни в коем случае нельзя пропускать!
Питание включено: без питания.
Ольхон - Мыс Хобой - Ольхон
Приготовьте себя к полной перезагрузке, ведь сегодня мы отправимся в главное место силы Байкала – на мыс Хобой.
Это однодневное приключение пройдёт через песчаные дюны, бурые степи и скалистые берега.
Во время поездки вы проникнитесь энергетикой Байкала, ощутите его мощь, силу и красоту.
Главные достопримечательности Ольхона встретятся нам на пути: мыс «Любви», скала «Три брата», Урочище Песчаное, а также удивительная скульптура Даши Намдакова «Хранитель Байкала».
Хобой является сакральным и мистическим местом.
Здесь невольно погружаешься в пространство мифов и преданий.
Чтобы наше путешествие прошло без проблем, вместе с гидом вы совершите небольшие обряды, призванные задобрить местных богов.
Теперь наше путешествие точно пройдёт благополучно.
Далее нас ждёт обед.
Представьте себе пикник, но не в парке, а у одной из самых красивых локаций Байкала.
Перед вами бесконечные и безбрежные просторы, над головой чистое голубое небо, а под ногами священная земля Ольхона.
Отправляемся обратно в отель.
Питание включено: завтрак, обед-пикник.
Свободный день. Экскурсии по желанию
Сегодня у вас свободный день – вы можете выбрать досуг на собственное усмотрение.
За доп. плату мы рекомендуем посетить одну из двух экскурсий.
К острову Огой через минеральный источник или путешествие по юго-восточной части озера.
1. Экскурсия к острову Огой пройдёт на быстроходном катере. По пути запланирована остановка у источника, который обогащён ионами серебра. Благодаря этому вода в нём имеет целебные свойства. Причаливаем у острова. Здесь вы увидите буддийскую ступу просветления. Обойдите её 108 раз и достигните главной цели буддизма – обретёте просветление. Чтобы почувствовать минимальный эффект, достаточно сделать 7 оборотов и загадать желание. Если ваши помыслы чисты, то оно обязательно сбудется!
2. Во время экскурсии по острову на автомобиле вы увидите поразительные места юга Ольхона, посетите укромные заливы и немного узнаете о древней истории этих мест. Вас ждут замечательные виды на прибрежную территорию Хужира, остров Огой, Большое и Малое море. Гид расскажет вам легенды об одинокой берёзе в Семисоснах и таинственных курыканах, построивших Курыканскую стену. Вас ждут залив Харгой, мыс Кобылья Голова, озеро «Сердце» и удивительный природный «замок» Хулы. Это будет невероятно интересная поездка!
Питание включено: завтрак.
Ольхон - Иркутск
Наступили заключительные часы на острове Ольхон.
Обязательно предлагаем вам встретить рассвет!
Вы увидите невероятно яркую палитру цветов!
Возвращаемся в Иркутск, до новых встреч!
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предполагает проживание на базе отдыха «Ольхонские терема» (3 ночи) или аналогичной по классу.
Доплата за одноместное размещение – 6 500 рублей.
Варианты проживания
База отдыха «Ольхонские терема» или аналогичная
Гостиница расположена в поселке Хужир, в 400 метрах от знаменитого мыса Бурхан – визитной карточки Ольхона. В нашей гостинице девять номеров. Блюда традиционной Ольхонской кухни, приготовленные из байкальского омуля, не оставят Вас равнодушными. Наша семейная мини-гостиница – это не казенное место, это наш дом, который мы любим, который мы стоили и обустраивали для нашей семьи. Но мы живем в уникальном месте: увидеть красоты Ольхона, дивные рассветы и закаты, песчаные пляжи и величественные скалы, посетить сакральные места, стремятся люди со всех концов планеты. Поэтому мы стали приглашать в свой дом гостей.
Проживание в благоустроенных двухместных номерах категории «стандарт».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале
- Трансферы по всему маршруту
- Работа гида на протяжении всего маршрута
- Проживание в благоустроенных двухместных номерах категории «стандарт»
- Питание по программе:1 день - не включено2 день - завтрак, обед-пикник на экскурсии3 день - завтрак4 день - завтрак
- 1 день - не включено
- 2 день - завтрак, обед-пикник на экскурсии
- 3 день - завтрак
- 4 день - завтрак
- Экскурсия на внедорожниках (УАЗ) к мысу Хобой
- Разрешение на посещение прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
- Питание не указанное в программе или указанное за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Ветровка. Маст хэв – водонепроницаемая ветровка, желательно с мембраной Gore-tex или Omni-Tech, например, Columbia или Helly Hansen. Куртка из легкой ткани хорошо отстирывается после похода к пещерам и быстро сохнет.
- Теплая кофта. По вечерам и в дождливую погоду бывает холодно. Если вы мерзнете, выбирайте одежду из материала с пометкой Windblock – она надежно защищает от дождя и ветра. Такие есть, например, у Bask. Тем, кто легко простужается, рекомендуем взять еще легкую куртку и шапку.
- Бейсболка или панама. Летом солнце здесь печет не хуже, чем на южных курортах. Без головного убора легко получить солнечный или тепловой удар. Выбирайте головной убор светлого оттенка.
- Длинные носки. В Прибайкалье клещи наиболее активны в мае-июле. И хотя в последние годы вспышек энцефалита не было, о мерах предосторожности забывать не стоит. Возьмите несколько пар классических длинных носков, чтобы перед походом в лес можно было заправить в них штаны.
- Футболки и майки. Возьмите с собой несколько хлопковых футболок и несколько синтетических из материала с системой DryFit – они отводят влагу от кожи и быстро сохнут. Поищите в коллекциях у Nike.
- Шорты. Они станут повседневной одеждой в жаркие дни. Подойдут шорты из эластичного материала, например, 4WayStretch.
- Спортивные штаны. Подойдут любые штаны из флиса, трико или обычные спортивные брюки. Если едете в путешествие больше, чем на неделю, возьмите две пары – одни, которые быстро сохнут и тёплые на вечер.
- Беговые кроссовки. Здесь нет асфальтированных дорог, поэтому удобнее всего передвигаться в легкой и быстросохнущей обуви, которая есть в продаже у Asics, Nike и Salomon.
- Треккинговые ботинки. Вас ожидают длительные пешие прогулки по камням, у подножия гор, влажной и скользкой почве. Если покупаете обувь перед путешествием, обязательно заранее ее разносите, иначе придется всю дорогу заклеивать пластырем мозоли. Ботинки должны быть легкими, непромокаемыми и хорошо фиксировать стопу. У North Face, Keen и Scarpa есть такие модели.
- Сандалии. Хорошо, если они будут с фиксацией стопы или закрытым носком. Обратите внимание на модели от Salomon с подошвой Contagrip – она обеспечивает лучшее сцепление с почвой.
- Шлепанцы или сланцы. Пригодятся в номере, если будет холодный пол, а также для похода в баню или бассейн. Особых требований к ним нет, главное, чтобы не скользили, и вам было удобно.
- Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
- Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
- Солнцезащитные очки. Солнце на больших высотах активное, УФ-лучи могут повредить глаза. Выбирайте очки с поляризацией света – они уменьшают блики от воды и снега, защищают глаза и не искажают цветовосприятие. Они пригодятся во время катания на лыжах или водной прогулки на яхте. Чтобы не нарваться на подделку, покупайте аксессуар от известных брендов, например, RayBan и Oakley.
- Солнцезащитное средство. Обгореть можно за один день, поэтому защищать кожу придется ежедневно. Выбирайте удобный формат спрея или компактного стика с высоким SPF.
- Лекарства. Рекомендуем собрать универсальную мини-аптечку: жаропонижающие, обезболивающие, средства от диареи, облегчающие пищеварение, антигистаминные препараты, антибиотики и т. д. Непривычный климат, морские деликатесы – неизвестно, как отреагирует организм, поэтому лучше перестраховаться.
- Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
- Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
- Репелленты от клещей и комаров. Насекомых не так много, но купить средства на месте может быть проблематично, поэтому рассчитывайте, чтобы хватило до конца отпуска. Стоит взять аэрозоли, чтобы обрабатывать одежду и кремы, которые наносятся на тело.
- Купальные плавки/купальник. Если Вас ждут спа-процедуры, купание в термальных источниках, бани, не берите купальники с металлическими украшениями или стразами – они обжигают тело и теряют вид от внешних воздействий. Остановите выбор на простых спортивных моделях.
- Одежда для сна. Во время путешествий бывают ночевки в зимовьях или на базах отдыха, где ночью может быть прохладно. Теплая пижама поможет не замерзнуть и хорошо отдохнуть. Многие путешественники заменяют пижаму на тонкое термобелье.
- Налобный фонарик. Он обеспечит оптимальную видимость в темноте, когда вы будете возвращаться в отель после продолжительной экскурсии или посиделок у костра. К нему не забудьте положить пару запасных батареек.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет предоставляется скидка 5 %.