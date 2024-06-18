Волшебная энергия Ольхона

Хотите «услышать» энергию Ольхона? Тогда вам нужно ехать прямо к его сердцу – острову Ольхон. Тур рассчитан на четыре дня.

Этого времени более чем достаточно, чтобы прочувствовать атмосферу острова, познакомиться со всеми культовыми местами, посетить скрытые от других туристов уголки и узнать истории, хранимые Ольхоном.
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Волшебная энергия Ольхона
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Энергетика Ольхона
Энергетика Ольхона
Почувствуем на себе невероятно мощную энергию острова
Пикник на Хобое
Пикник на Хобое
Нас ждет вкусный пикник с великолепным видом на Байкал

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Наш гид встретит вас в иркутском аэропорту.

Здесь вы познакомитесь с остальными членами группы, и наше путешествие начнётся!

Трансфер до Ольхона пройдёт в комфортных микроавтобусах.

Добираемся до паромной переправы.

Вы увидите кружащих над головой белоснежных чаек, кристально чистую воду и потрясающие пейзажи на акваторию Малого моря и остров Ольхон.

По-настоящему отсюда и начинается наш отдых!

Заселение в отель, а после обзорная прогулка по Хужиру.

Наша конечная цель – увидеть легендарную скалу Шаманка.

По пути мы пройдём 13 столбов Сэргэ – священные атрибуты шаманской религии.

Наконец, с самой высокой точки мыса Бурхан нам откроется вид на великолепную Шаманку.

Концентрическими волнами от скалы исходит мощная энергетика.

Она притягивает к себе всё вокруг, словно огромный магнит.

Находясь рядом с ней, забываешь обо всём на свете.

На какое-то время в целом мире есть только загадочная и волшебная Шаманка.

Рекомендуем полюбоваться ольхонским закатом.

Представьте, как ярко-красный огненный шар будет медленно опускаться за горные хребты Байкала.

Это зрелище ни в коем случае нельзя пропускать!

Питание включено: без питания.

Иркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - Ольхон
2 день

Ольхон - Мыс Хобой - Ольхон

Приготовьте себя к полной перезагрузке, ведь сегодня мы отправимся в главное место силы Байкала – на мыс Хобой.

Это однодневное приключение пройдёт через песчаные дюны, бурые степи и скалистые берега.

Во время поездки вы проникнитесь энергетикой Байкала, ощутите его мощь, силу и красоту.

Главные достопримечательности Ольхона встретятся нам на пути: мыс «Любви», скала «Три брата», Урочище Песчаное, а также удивительная скульптура Даши Намдакова «Хранитель Байкала».

Хобой является сакральным и мистическим местом.

Здесь невольно погружаешься в пространство мифов и преданий.

Чтобы наше путешествие прошло без проблем, вместе с гидом вы совершите небольшие обряды, призванные задобрить местных богов.

Теперь наше путешествие точно пройдёт благополучно.

Далее нас ждёт обед.

Представьте себе пикник, но не в парке, а у одной из самых красивых локаций Байкала.

Перед вами бесконечные и безбрежные просторы, над головой чистое голубое небо, а под ногами священная земля Ольхона.

Отправляемся обратно в отель.

Питание включено: завтрак, обед-пикник.

Ольхон - Мыс Хобой - ОльхонОльхон - Мыс Хобой - ОльхонОльхон - Мыс Хобой - Ольхон
3 день

Свободный день. Экскурсии по желанию

Сегодня у вас свободный день – вы можете выбрать досуг на собственное усмотрение.

За доп. плату мы рекомендуем посетить одну из двух экскурсий.

К острову Огой через минеральный источник или путешествие по юго-восточной части озера.

1. Экскурсия к острову Огой пройдёт на быстроходном катере. По пути запланирована остановка у источника, который обогащён ионами серебра. Благодаря этому вода в нём имеет целебные свойства. Причаливаем у острова. Здесь вы увидите буддийскую ступу просветления. Обойдите её 108 раз и достигните главной цели буддизма – обретёте просветление. Чтобы почувствовать минимальный эффект, достаточно сделать 7 оборотов и загадать желание. Если ваши помыслы чисты, то оно обязательно сбудется!

2. Во время экскурсии по острову на автомобиле вы увидите поразительные места юга Ольхона, посетите укромные заливы и немного узнаете о древней истории этих мест. Вас ждут замечательные виды на прибрежную территорию Хужира, остров Огой, Большое и Малое море. Гид расскажет вам легенды об одинокой берёзе в Семисоснах и таинственных курыканах, построивших Курыканскую стену. Вас ждут залив Харгой, мыс Кобылья Голова, озеро «Сердце» и удивительный природный «замок» Хулы. Это будет невероятно интересная поездка!

Питание включено: завтрак.

Свободный день. Экскурсии по желаниюСвободный день. Экскурсии по желаниюСвободный день. Экскурсии по желаниюСвободный день. Экскурсии по желанию
4 день

Ольхон - Иркутск

Наступили заключительные часы на острове Ольхон.

Обязательно предлагаем вам встретить рассвет!

Вы увидите невероятно яркую палитру цветов!

Возвращаемся в Иркутск, до новых встреч!

Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предполагает проживание на базе отдыха «Ольхонские терема» (3 ночи) или аналогичной по классу.

Доплата за одноместное размещение – 6 500 рублей.

Варианты проживания

База отдыха «Ольхонские терема» или аналогичная

3 ночи

Гостиница расположена в поселке Хужир, в 400 метрах от знаменитого мыса Бурхан – визитной карточки Ольхона. В нашей гостинице девять номеров. Блюда традиционной Ольхонской кухни, приготовленные из байкальского омуля, не оставят Вас равнодушными. Наша семейная мини-гостиница – это не казенное место, это наш дом, который мы любим, который мы стоили и обустраивали для нашей семьи. Но мы живем в уникальном месте: увидеть красоты Ольхона, дивные рассветы и закаты, песчаные пляжи и величественные скалы, посетить сакральные места, стремятся люди со всех концов планеты. Поэтому мы стали приглашать в свой дом гостей.

Проживание в благоустроенных двухместных номерах категории «стандарт».

База отдыха «Ольхонские терема» или аналогичнаяБаза отдыха «Ольхонские терема» или аналогичнаяБаза отдыха «Ольхонские терема» или аналогичнаяБаза отдыха «Ольхонские терема» или аналогичнаяБаза отдыха «Ольхонские терема» или аналогичная

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Трансферы по всему маршруту
  • Работа гида на протяжении всего маршрута
  • Проживание в благоустроенных двухместных номерах категории «стандарт»
  • Питание по программе:1 день - не включено2 день - завтрак, обед-пикник на экскурсии3 день - завтрак4 день - завтрак
  • 1 день - не включено
  • 2 день - завтрак, обед-пикник на экскурсии
  • 3 день - завтрак
  • 4 день - завтрак
  • Экскурсия на внедорожниках (УАЗ) к мысу Хобой
  • Разрешение на посещение прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
  • Питание не указанное в программе или указанное за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Ветровка. Маст хэв – водонепроницаемая ветровка, желательно с мембраной Gore-tex или Omni-Tech, например, Columbia или Helly Hansen. Куртка из легкой ткани хорошо отстирывается после похода к пещерам и быстро сохнет.
  • Теплая кофта. По вечерам и в дождливую погоду бывает холодно. Если вы мерзнете, выбирайте одежду из материала с пометкой Windblock – она надежно защищает от дождя и ветра. Такие есть, например, у Bask. Тем, кто легко простужается, рекомендуем взять еще легкую куртку и шапку.
  • Бейсболка или панама. Летом солнце здесь печет не хуже, чем на южных курортах. Без головного убора легко получить солнечный или тепловой удар. Выбирайте головной убор светлого оттенка.
  • Длинные носки. В Прибайкалье клещи наиболее активны в мае-июле. И хотя в последние годы вспышек энцефалита не было, о мерах предосторожности забывать не стоит. Возьмите несколько пар классических длинных носков, чтобы перед походом в лес можно было заправить в них штаны.
  • Футболки и майки. Возьмите с собой несколько хлопковых футболок и несколько синтетических из материала с системой DryFit – они отводят влагу от кожи и быстро сохнут. Поищите в коллекциях у Nike.
  • Шорты. Они станут повседневной одеждой в жаркие дни. Подойдут шорты из эластичного материала, например, 4WayStretch.
  • Спортивные штаны. Подойдут любые штаны из флиса, трико или обычные спортивные брюки. Если едете в путешествие больше, чем на неделю, возьмите две пары – одни, которые быстро сохнут и тёплые на вечер.
  • Беговые кроссовки. Здесь нет асфальтированных дорог, поэтому удобнее всего передвигаться в легкой и быстросохнущей обуви, которая есть в продаже у Asics, Nike и Salomon.
  • Треккинговые ботинки. Вас ожидают длительные пешие прогулки по камням, у подножия гор, влажной и скользкой почве. Если покупаете обувь перед путешествием, обязательно заранее ее разносите, иначе придется всю дорогу заклеивать пластырем мозоли. Ботинки должны быть легкими, непромокаемыми и хорошо фиксировать стопу. У North Face, Keen и Scarpa есть такие модели.
  • Сандалии. Хорошо, если они будут с фиксацией стопы или закрытым носком. Обратите внимание на модели от Salomon с подошвой Contagrip – она обеспечивает лучшее сцепление с почвой.
  • Шлепанцы или сланцы. Пригодятся в номере, если будет холодный пол, а также для похода в баню или бассейн. Особых требований к ним нет, главное, чтобы не скользили, и вам было удобно.
  • Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
  • Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
  • Солнцезащитные очки. Солнце на больших высотах активное, УФ-лучи могут повредить глаза. Выбирайте очки с поляризацией света – они уменьшают блики от воды и снега, защищают глаза и не искажают цветовосприятие. Они пригодятся во время катания на лыжах или водной прогулки на яхте. Чтобы не нарваться на подделку, покупайте аксессуар от известных брендов, например, RayBan и Oakley.
  • Солнцезащитное средство. Обгореть можно за один день, поэтому защищать кожу придется ежедневно. Выбирайте удобный формат спрея или компактного стика с высоким SPF.
  • Лекарства. Рекомендуем собрать универсальную мини-аптечку: жаропонижающие, обезболивающие, средства от диареи, облегчающие пищеварение, антигистаминные препараты, антибиотики и т. д. Непривычный климат, морские деликатесы – неизвестно, как отреагирует организм, поэтому лучше перестраховаться.
  • Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
  • Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
  • Репелленты от клещей и комаров. Насекомых не так много, но купить средства на месте может быть проблематично, поэтому рассчитывайте, чтобы хватило до конца отпуска. Стоит взять аэрозоли, чтобы обрабатывать одежду и кремы, которые наносятся на тело.
  • Купальные плавки/купальник. Если Вас ждут спа-процедуры, купание в термальных источниках, бани, не берите купальники с металлическими украшениями или стразами – они обжигают тело и теряют вид от внешних воздействий. Остановите выбор на простых спортивных моделях.
  • Одежда для сна. Во время путешествий бывают ночевки в зимовьях или на базах отдыха, где ночью может быть прохладно. Теплая пижама поможет не замерзнуть и хорошо отдохнуть. Многие путешественники заменяют пижаму на тонкое термобелье.
  • Налобный фонарик. Он обеспечит оптимальную видимость в темноте, когда вы будете возвращаться в отель после продолжительной экскурсии или посиделок у костра. К нему не забудьте положить пару запасных батареек.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет предоставляется скидка 5 %.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Тур входит в следующие категории Иркутска

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные туры

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