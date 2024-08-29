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- потрясающий рассказчик с невероятно глубокими познаниями, а еще она очень приятный и душевный человек. нам было максимально комфортно в поездке, маршрут составлен очень интересно, таким образом что рассказ экскурсовода плавно и логично перетекает из одной локации в другую. Очень много интересных исторических фактов узнали, много успели увидеть, побывали и на ж/д станции ШУЯ и на ликеро-водочном заводе и в музее палехского искусства и доме - музее Голикова и в доме Павлова, в храмах в Пелехе и в Шуе. Во время передвижения из одной локации в другую Вера не умолкая уводила нас рассказами в те далекие годы когда творилась история этих мест. Огромная благодарность ей за ее невероятною открытость, за ее труд, за ее любовь к своей Родине и людям. Обязательно советую и рекомендую экскурсии с Верой!!!