На Рождество – экскурсии в Иваново

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Иваново, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Знакомьтесь, Иваново
Пешая
128 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново: путешествие сквозь столетия
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Революции, д. 4
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
3 500 за всё до 4 чел.
Иваново: мифы и реальность
Пешая
88 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново: мифы и реальность - погружение в историю и культуру
Познайте Иваново за несколько часов: от старинного купеческого города до современного центра развития
Начало: Около Щудровской палатки
Завтра в 14:00
9 сен в 09:00
3 500 за всё до 4 чел.
Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
18 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Палех - страна тонконогих коней: уникальная экскурсия из Иваново
Погрузитесь в мир русского искусства и истории с экскурсией в Палех, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды
Начало: Иваново, пл. Революции 2/1
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 августа 2024
    Иваново: мифы и реальность
    Нашей семье очень понравилась проведенная экскурсия! Мария очень интересно и понятно рассказывает, слушать приятно! Видно, что она любит свой город. Остались довольны)
  • Б
    Богданова
    29 августа 2024
    Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
    Хорошая познавательная прогулка! Благодарим Веру за позитивную, доброжелательную атмосферу, интересную экскурсию.
  • С
    Светлана
    27 августа 2024
    Знакомьтесь, Иваново
    Благодарим Александра за прекрасную экскурсию. Это профессионал! Великолепно знающий историю, влюбленный в город. Просто кладезь информации, которую он преподносит очень
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    грамотно. Слушать его можно бесконечно. Мы в восторге. Однозначно рекомендуем всем. И сами хотим еще раз на прогулку по городу с Александром.

  • В
    Валерий
    26 августа 2024
    Знакомьтесь, Иваново
    Александр великолепный рассказчик и гид. Профессионал. Заинтриговал своими сведениями о городских объектах Благодаря ему придется посетить Иваново на более длительное время. Рекомендую
  • Я
    Яна
    24 августа 2024
    Иваново: мифы и реальность
    Хочу выразить огромную благоларность нашему гиду Марии за очень интересную, насыщенную и увлекательную экскурсию. Всё очень понравилось.
  • Е
    Елена
    16 августа 2024
    Знакомьтесь, Иваново
    Хочется поблагодарить Александра за подробный и интересный рассказ и знакомство с городом!
  • О
    Ольга
    16 июля 2024
    Иваново: мифы и реальность
    Экскурсия, проведённая Марией, несмотря на очень жаркую, была великолепна. С легкостью, доступным пониманием Мария изложила историю города и позволила его
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    понять. Экскурсия прошла на одном дыхании, рассказ завораживал. Отдельное спасибо хочется выразить за рекомендацию посетить музей Первого Совета, словно в детстве побывали.

  • Е
    Елена
    19 июня 2024
    Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
    16 июня 2024 года были на экскурсии с Верой, успели посетить города Палех и Шую и конечно же Иваново. Вера
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    - потрясающий рассказчик с невероятно глубокими познаниями, а еще она очень приятный и душевный человек. нам было максимально комфортно в поездке, маршрут составлен очень интересно, таким образом что рассказ экскурсовода плавно и логично перетекает из одной локации в другую. Очень много интересных исторических фактов узнали, много успели увидеть, побывали и на ж/д станции ШУЯ и на ликеро-водочном заводе и в музее палехского искусства и доме - музее Голикова и в доме Павлова, в храмах в Пелехе и в Шуе. Во время передвижения из одной локации в другую Вера не умолкая уводила нас рассказами в те далекие годы когда творилась история этих мест. Огромная благодарность ей за ее невероятною открытость, за ее труд, за ее любовь к своей Родине и людям. Обязательно советую и рекомендую экскурсии с Верой!!!

  • Ю
    Юрий
    2 мая 2024
    Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
    Добрый день! С момента заказа экскурсии (примерно за месяц) и до момента прибытия на место, экскурсовод Шамкова Вера нас, можно сказать,
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    постоянно "вела". Интересовалась, все ли у нас получается, давала советы по размещению в городе Иваново. Заранее обсудили маршрут и время экскурсии. Знакомством с Верой очень довольны, просто кладезь знаний! Очень интересная подача материала, сочетающая в себе хитросплетения религиозной и революционной составляющей, а также уклад жизни России купеческой и влияние на нее царского режима. Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «На Рождество»

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  3. Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Дом Советов
  3. Музей ивановского ситца
  4. Площадь Революции
  5. Церковь Троицы
  6. Введенский женский монастырь
  7. Дом-корабль
  8. Дом-птица
  9. Музей первого совета
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит экскурсия по Иваново в сентябре 2024
Сейчас в Иваново в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 234 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Иваново на 2024 год на рождество, 234 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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