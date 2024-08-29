2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново: путешествие сквозь столетия
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Революции, д. 4
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново: мифы и реальность - погружение в историю и культуру
Познайте Иваново за несколько часов: от старинного купеческого города до современного центра развития
Начало: Около Щудровской палатки
Завтра в 14:00
9 сен в 09:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Палех - страна тонконогих коней: уникальная экскурсия из Иваново
Погрузитесь в мир русского искусства и истории с экскурсией в Палех, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды
Начало: Иваново, пл. Революции 2/1
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 августа 2024Нашей семье очень понравилась проведенная экскурсия! Мария очень интересно и понятно рассказывает, слушать приятно! Видно, что она любит свой город. Остались довольны)
- ББогданова29 августа 2024Хорошая познавательная прогулка! Благодарим Веру за позитивную, доброжелательную атмосферу, интересную экскурсию.
- ССветлана27 августа 2024Благодарим Александра за прекрасную экскурсию. Это профессионал! Великолепно знающий историю, влюбленный в город. Просто кладезь информации, которую он преподносит очень
- ВВалерий26 августа 2024Александр великолепный рассказчик и гид. Профессионал. Заинтриговал своими сведениями о городских объектах Благодаря ему придется посетить Иваново на более длительное время. Рекомендую
- ЯЯна24 августа 2024Хочу выразить огромную благоларность нашему гиду Марии за очень интересную, насыщенную и увлекательную экскурсию. Всё очень понравилось.
- ЕЕлена16 августа 2024Хочется поблагодарить Александра за подробный и интересный рассказ и знакомство с городом!
- ООльга16 июля 2024Экскурсия, проведённая Марией, несмотря на очень жаркую, была великолепна. С легкостью, доступным пониманием Мария изложила историю города и позволила его
- ЕЕлена19 июня 202416 июня 2024 года были на экскурсии с Верой, успели посетить города Палех и Шую и конечно же Иваново. Вера
- ЮЮрий2 мая 2024Добрый день! С момента заказа экскурсии (примерно за месяц) и до момента прибытия на место, экскурсовод Шамкова Вера нас, можно сказать,
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «На Рождество»
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