На Рождество – экскурсии в Ижевске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Ижевске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Ижевск, который вас удивит
Пешая
145 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Ижевск, который вас удивит: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ижевску откроет вам его историю и достопримечательности. Узнайте о знаменитых личностях и полюбуйтесь архитектурой 19 века
Начало: У памятника Ижевским оружейникам
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
10 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья
Погрузитесь в атмосферу старинного Сарапула, прогуляйтесь по его купеческим улочкам и узнайте интересные истории о знаменитых жителях города
Начало: Памятник ижевским оружейникам. Самый центр города
13 сен в 10:00
14 сен в 10:00
4 500 за всё до 4 чел.
Из Ижевска в Воткинск - на родину Чайковского (на автомобиле путешественников)
На машине
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ижевск - Воткинск: путешествие по следам Чайковского
Путешествие из Ижевска в Воткинск на автомобиле. Узнайте о жизни П.И. Чайковского, посетите его усадьбу и собор, где его крестили
Начало: В Ижевске, в районе собора Александра Невского
Завтра в 12:30
12 сен в 10:00
4 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    7 сентября 2024
    Ижевск, который вас удивит
    Захватывающая экскурсисия, узнали много нового об Ижевске и нашли целых 6 представителей кошачьих.
    Захватывающая экскурсисия, узнали много нового об Ижевске и нашли целых 6 представителей кошачьихЗахватывающая экскурсисия, узнали много нового об Ижевске и нашли целых 6 представителей кошачьихЗахватывающая экскурсисия, узнали много нового об Ижевске и нашли целых 6 представителей кошачьихЗахватывающая экскурсисия, узнали много нового об Ижевске и нашли целых 6 представителей кошачьих
  • Л
    Людмила
    3 сентября 2024
    Ижевск, который вас удивит
    Прекрасный экскурсовод, очень грамотно и с большой любовью рассказывает про Ижевск. Знает много интересных и необычных мест в городе, всегда готов ответить на все интересующие вопросы.
    Прекрасный экскурсовод, очень грамотно и с большой любовью рассказывает про Ижевск. Знает много интересных и необычныхПрекрасный экскурсовод, очень грамотно и с большой любовью рассказывает про Ижевск. Знает много интересных и необычныхПрекрасный экскурсовод, очень грамотно и с большой любовью рассказывает про Ижевск. Знает много интересных и необычных
  • м
    махмутов
    24 августа 2024
    Ижевск, который вас удивит
    интересно рассказывает. хороший гид
  • А
    Александр
    17 августа 2024
    Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
    Крутая экскурсия, Владимир подстраивается под ваши нужды, спрашивает что интереснее. Экскурсия превзошла наши ожидания.
  • Б
    Белякова
    22 июля 2024
    Из Ижевска в Воткинск - на родину Чайковского (на автомобиле путешественников)
    Благодарим Владимира за экскурсию! Всё было интересно и познавательно. Владимир показал хорошее ориентирование в темах истории. Необходимо также отметить очень
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    хорошо детально составленный маршрут. Посмотрели всё: красивейшие монументальные храмы, удобный пляж, концертный зал, скверы, парки и конечно музей П. И. Чайковского, где царит особое благоговение и одухотворённость. Благодарим Владимира и настоятельно рекомендуем посетить экскурсию! Спасибо!

  • А
    Асия
    18 мая 2024
    Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
    Сарапул с Владимиром нам очень понравился. Мы проехали его вдоль и поперёк, прошли много интересных мест. Конечно Владимир хотел показать нам ещё больше, но мы уже не смогли. Экскурсия длилась 4 часа, много отличных видов, множество фотографий. Огромное спасибо.
  • В
    Вера
    2 мая 2024
    Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
    Спасибо за проведенную экскурсию в Сарапул!

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ижевске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ижевск, который вас удивит
  2. Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
  3. Из Ижевска в Воткинск - на родину Чайковского (на автомобиле путешественников)
Какие места ещё посмотреть в Ижевске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Михаило-Архангельский кафедральный собор
  2. Главный корпус оружейного завода
  3. Арсенал
  4. Площадь Оружейников
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в сентябре 2024
Сейчас в Ижевске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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