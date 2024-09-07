В Виталий Ижевск, который вас удивит Захватывающая экскурсисия, узнали много нового об Ижевске и нашли целых 6 представителей кошачьих.

Л Людмила Ижевск, который вас удивит Прекрасный экскурсовод, очень грамотно и с большой любовью рассказывает про Ижевск. Знает много интересных и необычных мест в городе, всегда готов ответить на все интересующие вопросы.

м махмутов Ижевск, который вас удивит интересно рассказывает. хороший гид

А Александр Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто) Крутая экскурсия, Владимир подстраивается под ваши нужды, спрашивает что интереснее. Экскурсия превзошла наши ожидания.

Б Белякова Из Ижевска в Воткинск - на родину Чайковского (на автомобиле путешественников) читать дальше хорошо детально составленный маршрут. Посмотрели всё: красивейшие монументальные храмы, удобный пляж, концертный зал, скверы, парки и конечно музей П. И. Чайковского, где царит особое благоговение и одухотворённость. Благодарим Владимира и настоятельно рекомендуем посетить экскурсию! Спасибо! Благодарим Владимира за экскурсию! Всё было интересно и познавательно. Владимир показал хорошее ориентирование в темах истории. Необходимо также отметить очень

А Асия Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто) Сарапул с Владимиром нам очень понравился. Мы проехали его вдоль и поперёк, прошли много интересных мест. Конечно Владимир хотел показать нам ещё больше, но мы уже не смогли. Экскурсия длилась 4 часа, много отличных видов, множество фотографий. Огромное спасибо.