3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Ижевск, который вас удивит: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ижевску откроет вам его историю и достопримечательности. Узнайте о знаменитых личностях и полюбуйтесь архитектурой 19 века
Начало: У памятника Ижевским оружейникам
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья
Погрузитесь в атмосферу старинного Сарапула, прогуляйтесь по его купеческим улочкам и узнайте интересные истории о знаменитых жителях города
Начало: Памятник ижевским оружейникам. Самый центр города
13 сен в 10:00
14 сен в 10:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ижевск - Воткинск: путешествие по следам Чайковского
Путешествие из Ижевска в Воткинск на автомобиле. Узнайте о жизни П.И. Чайковского, посетите его усадьбу и собор, где его крестили
Начало: В Ижевске, в районе собора Александра Невского
Завтра в 12:30
12 сен в 10:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий7 сентября 2024Захватывающая экскурсисия, узнали много нового об Ижевске и нашли целых 6 представителей кошачьих.
- ЛЛюдмила3 сентября 2024Прекрасный экскурсовод, очень грамотно и с большой любовью рассказывает про Ижевск. Знает много интересных и необычных мест в городе, всегда готов ответить на все интересующие вопросы.
- ммахмутов24 августа 2024интересно рассказывает. хороший гид
- ААлександр17 августа 2024Крутая экскурсия, Владимир подстраивается под ваши нужды, спрашивает что интереснее. Экскурсия превзошла наши ожидания.
- ББелякова22 июля 2024Благодарим Владимира за экскурсию! Всё было интересно и познавательно. Владимир показал хорошее ориентирование в темах истории. Необходимо также отметить очень
- ААсия18 мая 2024Сарапул с Владимиром нам очень понравился. Мы проехали его вдоль и поперёк, прошли много интересных мест. Конечно Владимир хотел показать нам ещё больше, но мы уже не смогли. Экскурсия длилась 4 часа, много отличных видов, множество фотографий. Огромное спасибо.
- ВВера2 мая 2024Спасибо за проведенную экскурсию в Сарапул!
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «На Рождество»
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