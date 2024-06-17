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Вас ждёт захватывающее путешествие из Ижевска в Воткинск на автомобиле, где вы сможете погрузиться в мир П.И. Чайковского.



Прогулка по аллеям усадьбы, осмотр Благовещенского собора и Преображенского храма, а также знакомство с историей Воткинского завода и дегустация знаменитого воткинского лимонада сделают эту экскурсию незабываемой. Все услуги гида включены, а на машине путешественников предусмотрено место для гида