Из Ижевска в Воткинск - на родину Чайковского (на автомобиле путешественников)

Путешествие из Ижевска в Воткинск на автомобиле. Узнайте о жизни П.И. Чайковского, посетите его усадьбу и собор, где его крестили
Вас ждёт захватывающее путешествие из Ижевска в Воткинск на автомобиле, где вы сможете погрузиться в мир П.И. Чайковского.

Прогулка по аллеям усадьбы, осмотр Благовещенского собора и Преображенского храма, а также знакомство с историей Воткинского завода и дегустация знаменитого воткинского лимонада сделают эту экскурсию незабываемой. Все услуги гида включены, а на машине путешественников предусмотрено место для гида

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Увлекательное путешествие на автомобиле
  2. 🎶 История жизни П.И. Чайковского
  3. 🏛 Посещение Благовещенского собора
  4. 🌳 Прогулка по усадьбе Чайковских
  5. 🏞 Виды на живописный Воткинский пруд
  6. 🍹 Дегустация воткинского лимонада

Что можно увидеть

  • Благовещенский собор
  • Усадьба семьи Чайковских
  • Преображенский храм
  • Воткинский завод
Из Ижевска в Воткинск - на родину Чайковского (на автомобиле путешественников)
Из Ижевска в Воткинск - на родину Чайковского (на автомобиле путешественников)
Из Ижевска в Воткинск - на родину Чайковского (на автомобиле путешественников)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Всего лишь за час лёгкой непринуждённой беседы о прошлом мы домчим из Ижевска до Воткинска.
  • Там обсудим интересную историю Благовещенского собора, где был крещён будущий композитор, а также полюбуемся великолепием храма.
  • Прогуляемся по аллеям дворянской усадьбы начальника Воткинского завода Ильи Чайковского, в семье которого родился столь музыкально одарённый мальчик.
  • Насладимся красотой живописного Воткинского пруда, вдохновившего композитора на написание бессмертного произведения «Лебединое озеро».
  • Завернём к старинному Преображенскому храму, рядом с которым похоронен личный врач семьи Чайковских.
  • Вы не только узнаете о богатой истории Воткинского завода, но и сможете сфотографироваться рядом с некоторыми образцами его продукции.
  • А ещё попробуете знаменитый воткинский лимонад, сваренный по строгим советским технологиям, и познакомитесь с уникальным воткинским архитектурным элементом.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида.
  • Поездка проходит на машине путешественников. В авто должно быть предусмотрено место для гида.
  • Дополнительно по желанию оплачиваются самостоятельное посещение музея-усадьбы Чайковского — 350 руб. /чел., а также воткинский лимонад.
  • Музей-усадьба не работает по понедельникам и последним четвергам каждого месяца.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Ижевске, в районе собора Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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