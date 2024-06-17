Вас ждёт захватывающее путешествие из Ижевска в Воткинск на автомобиле, где вы сможете погрузиться в мир П.И. Чайковского.
Прогулка по аллеям усадьбы, осмотр Благовещенского собора и Преображенского храма, а также знакомство с историей Воткинского завода и дегустация знаменитого воткинского лимонада сделают эту экскурсию незабываемой. Все услуги гида включены, а на машине путешественников предусмотрено место для гида
Прогулка по аллеям усадьбы, осмотр Благовещенского собора и Преображенского храма, а также знакомство с историей Воткинского завода и дегустация знаменитого воткинского лимонада сделают эту экскурсию незабываемой. Все услуги гида включены, а на машине путешественников предусмотрено место для гида
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Увлекательное путешествие на автомобиле
- 🎶 История жизни П.И. Чайковского
- 🏛 Посещение Благовещенского собора
- 🌳 Прогулка по усадьбе Чайковских
- 🏞 Виды на живописный Воткинский пруд
- 🍹 Дегустация воткинского лимонада
Что можно увидеть
- Благовещенский собор
- Усадьба семьи Чайковских
- Преображенский храм
- Воткинский завод
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Всего лишь за час лёгкой непринуждённой беседы о прошлом мы домчим из Ижевска до Воткинска.
- Там обсудим интересную историю Благовещенского собора, где был крещён будущий композитор, а также полюбуемся великолепием храма.
- Прогуляемся по аллеям дворянской усадьбы начальника Воткинского завода Ильи Чайковского, в семье которого родился столь музыкально одарённый мальчик.
- Насладимся красотой живописного Воткинского пруда, вдохновившего композитора на написание бессмертного произведения «Лебединое озеро».
- Завернём к старинному Преображенскому храму, рядом с которым похоронен личный врач семьи Чайковских.
- Вы не только узнаете о богатой истории Воткинского завода, но и сможете сфотографироваться рядом с некоторыми образцами его продукции.
- А ещё попробуете знаменитый воткинский лимонад, сваренный по строгим советским технологиям, и познакомитесь с уникальным воткинским архитектурным элементом.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида.
- Поездка проходит на машине путешественников. В авто должно быть предусмотрено место для гида.
- Дополнительно по желанию оплачиваются самостоятельное посещение музея-усадьбы Чайковского — 350 руб. /чел., а также воткинский лимонад.
- Музей-усадьба не работает по понедельникам и последним четвергам каждого месяца.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Ижевске, в районе собора Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Ижевске
Провёл экскурсии для 751 туриста
Я ижевец в восьмом поколении. Историк, журналист, путешественник, фотограф. Автор трёх книг об истории нашего города и его людях. Живу историей Ижевска! Хочу, чтобы гости нашего города полюбили его так же, как и я.Задать вопрос
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